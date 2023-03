A HBO MAX é uma das plataformas de streaming que oferece uma grande variedade de séries aclamadas pela crítica e adoradas pelo público. E, como na maioria dos streamings, as opções de séries são inúmeras, e por isso o Oficina da Net traz para você as 15 melhores séries para assistir na HBO MAX em 2023. São produções que certamente irão te prender do início ao fim. Nos últimos meses a HBO Max conta com séries que vem atraindo milhares de telespectadores em seus episódios, é o caso da mais recente série lançada na HBO Max e que é muito comentada no momento “The Last of Us”. Veja quais são as melhores séries para assistir na HBO Max e garanta excelentes temporadas. Agora, é só escolher e pegar o controle!

The Last of Us (2023) The Last of Us (2023)

A HBO produziu uma série distópica baseada na popular franquia de jogos de videogame “The Last of Us”, criada por Neil Druckmann. A trama se passa em um futuro pandêmico que dizimou a população mundial, deixando os sobreviventes em quarentenas ou em constante movimento. O vírus responsável pela pandemia transforma as pessoas em canibais e se espalha facilmente através de uma mordida. Joel (Pedro Pascal), um sobrevivente resistente, é contratado para escoltar a jovem Ellie (Bella Ramsey) para fora da zona de quarentena repressiva onde ela vive. Eles precisam encontrar um grupo de rebeldes paramilitares que se insurgiram contra o governo, mas descobrem que Ellie pode estar infectada pelo vírus, apesar de não apresentar sintomas. Acreditando que a imunidade de Ellie pode ser a chave para encontrar uma cura e salvar a humanidade, eles embarcam em uma jornada cheia de perigos e incertezas.

House of the Dragon (2022) House of the Dragon (2022)

A Casa do Dragão é uma série derivada de Game of Thrones, baseada no livro Fogo & Sangue de George R. R. Martin. A trama se passa mais de 200 anos antes dos eventos da série original e conta a história da conquista de terras em Westeros, conhecida como a Dança dos Dragões. A série acompanha a guerra civil entre os meio-irmãos Aegon II (interpretado por Tom Glynn-Carney) e Rhaenyra (interpretada por Emma D’Arcy), que lutam pelo trono após a morte de seu pai, Viserys I (interpretado por Paddy Considine). Rhaenyra, como filha mais velha, acredita que tem direito ao trono, mas Aegon é o filho homem do segundo casamento de seu pai, o que gera tensão entre os clãs Targaryen. Durante o tempo em que a família Targaryen dominava os 7 reinos, sua grande reputação era baseada em seus dragões imponentes, que, assim como a família, quase foram extintos após a luta interna.

Game of Thrones (2011) Game of Thrones (2011)

Game of Thrones é uma série americana de fantasia épica criada por David Benioff e D. B. Weiss. A série é baseada na série de livros A Song of Ice and Fire, escrita por George R. R. Martin. A série é ambientada em um mundo fictício de Westeros, onde várias famílias nobres lutam pelo controle do Trono de Ferro, que é o assento do poder dos Sete Reinos. A história começa com a morte do Rei Robert Baratheon e a subsequente luta pelo controle do Trono de Ferro. A família Stark de Winterfell é uma das principais casas nobres em Westeros, e a série segue os membros da família, incluindo o patriarca Ned Stark, sua esposa Catelyn, seus filhos Robb, Sansa, Arya, Bran e Rickon, bem como o bastardo de Ned, Jon Snow. A série é conhecida por sua violência gráfica, nudez e intriga política. Enquanto as famílias nobres lutam pelo controle do Trono de Ferro, um inimigo antigo e aparentemente indestrutível, os White Walkers, ameaça destruir tudo em seu caminho. A série foi exibida pela HBO de 2011 a 2019, e tornou-se uma das séries mais populares e comentadas de todos os tempos.

Friends (1994) Friends (1994)

Friends é uma série americana que estreou em 1994 e se tornou um dos maiores sucessos da história da televisão. A série segue a vida de seis amigos na casa dos 20 e poucos anos que vivem em Nova York: Rachel (interpretada por Jennifer Aniston), Ross (interpretado por David Schwimmer), Monica (interpretada por Courteney Cox), Chandler (interpretado por Matthew Perry), Joey (interpretado por Matt LeBlanc) e Phoebe (interpretada por Lisa Kudrow). A série retrata as situações cômicas e dramáticas que os amigos enfrentam em suas vidas pessoais e profissionais enquanto lidam com o amor, o trabalho, a amizade e a vida adulta. Cada personagem tem sua própria personalidade única e problemas individuais, mas todos dependem uns dos outros para sobreviver ao caos e diversão da vida em Nova York. Ao longo de suas 10 temporadas, Friends conquistou uma enorme base de fãs em todo o mundo, com sua mistura de humor inteligente, personagens carismáticos e momentos emocionantes. A série continua a ser popular até hoje e é frequentemente citada como uma das melhores comédias de todos os tempos.

Euphoria (2019) Euphoria (2019)

Euphoria é uma série dramática americana criada por Sam Levinson que estreou em 2019 na HBO. A série é uma adaptação da série israelense do mesmo nome e segue a vida de um grupo de adolescentes que navegam pelos altos e baixos da vida no ensino médio. A série é liderada pela personagem Rue Bennett (interpretada por Zendaya), uma adolescente viciada em drogas que acaba de sair da reabilitação e está lutando para se ajustar à vida cotidiana. Rue é acompanhada por um elenco diverso de personagens adolescentes, incluindo Jules (interpretada por Hunter Schafer), sua nova amiga transgênero; Nate (interpretado por Jacob Elordi), um atleta popular e intimidador; Kat (interpretada por Barbie Ferreira), uma jovem insegura que descobre sua sexualidade; e vários outros personagens complexos e emocionalmente desafiadores. A série aborda temas controversos e polêmicos, como abuso de substâncias, sexualidade, identidade de gênero, trauma e saúde mental. Através de sua escrita provocativa, performances poderosas e cinematografia deslumbrante, Euphoria explora as complexidades e os desafios que muitos adolescentes enfrentam hoje em dia. A série recebeu elogios por sua representação autêntica e corajosa de questões difíceis e por seu estilo visual e sonoro inovador.

Big Little Lies (2017) Big Little Lies (2017)

A história se desenrola na aparentemente impecável comunidade de Monterey, Califórnia, onde um assassinato abala a confiança e a tranquilidade dos moradores. À medida que a investigação avança, segredos obscuros e rivalidades do passado emergem entre os habitantes, especialmente entre três mães. A verdade sobre o crime pode estar escondida por trás das fachadas de vidas aparentemente perfeitas das famílias. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz estrelam esta renomada série, que conquistou oito Emmys das 16 indicações que recebeu.

Chernobyl (2019) Chernobyl (2019)

“Chernobyl” é uma minissérie dramática britânica-americana criada por Craig Mazin e dirigida por Johan Renck. A série dramatiza os eventos que levaram ao desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986 na Ucrânia, e suas consequências devastadoras. A história começa com a explosão do reator nuclear na usina de Chernobyl e acompanha os esforços dos bombeiros, cientistas, médicos e trabalhadores do governo para conter o desastre e mitigar seus efeitos mortais. A série também retrata a luta dos personagens contra a burocracia soviética e o sistema político para obter informações precisas sobre o desastre e alertar o público sobre os perigos. Além de retratar os eventos dramáticos do desastre em si, a série também examina as consequências de longo prazo do desastre, incluindo a evacuação de milhares de pessoas de suas casas, a destruição ambiental e o impacto humano duradouro. “Chernobyl” é uma série impressionante e arrebatadora que retrata de forma emocionante os eventos históricos reais de um dos piores desastres nucleares da história. A série recebeu aclamação da crítica e do público por sua precisão histórica, atuação excepcional e produção impressionante.

Succession (2018) Succession (2018)

Succession é uma série dramática americana que estreou em 2018. A série segue a história da família Roy, dona de uma grande empresa de mídia e entretenimento, à medida que o patriarca, Logan Roy (interpretado por Brian Cox), envelhece e começa a considerar quem será seu sucessor. Os filhos de Logan Roy, Kendall (interpretado por Jeremy Strong), Shiv (interpretada por Sarah Snook), Roman (interpretado por Kieran Culkin) e Connor (interpretado por Alan Ruck), lutam pelo controle da empresa e pela aprovação de seu pai. A dinâmica complicada e competitiva da família é exacerbada pela riqueza, poder e influência que a empresa exerce sobre a cultura popular. Ao longo da série, vemos a relação conturbada entre Logan e seus filhos, bem como as manobras políticas e corporativas que eles usam para tentar ganhar o favor do pai e subir na hierarquia da empresa.

The White Lotus (2021) The White Lotus (2021)

The White Lotus é uma série americana criada por Mike White. A série se passa em um resort de luxo em uma ilha paradisíaca no Havaí, onde os hóspedes ricos e bem-sucedidos passam suas férias. Ao longo dos seis episódios da primeira temporada, a série explora as complexidades e tensões que surgem entre os hóspedes e a equipe do resort. A série apresenta um elenco de estrelas, incluindo Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Natasha Rothwell e Steve Zahn. Cada episódio da série é focado em um dia da semana no resort, com conflitos e segredos se desdobrando a cada dia. A série examina as diferenças de classe, raça, privilégio e poder que existem entre os hóspedes e funcionários do resort, enquanto também explora questões mais amplas, como a crise ambiental, a busca pela felicidade e a vida moderna em geral. The White Lotus foi aclamada pela crítica por sua escrita astuta, performances impressionantes e design de produção deslumbrante, e já foi renovada para uma segunda temporada.

Tokyo Vice (2022) Tokyo Vice (2022)

A série Tokyo Vice narra a história de Jake Adelstein (interpretado por Ansel Elgort), um jornalista americano que se muda para Tóquio no final dos anos 90. Sua intenção é integrar a equipe de um dos principais jornais do país como repórter estrangeiro, para o qual ele estuda a cultura e a economia japonesas, além de trabalhar como professor de línguas. Inicialmente, Jake é designado para cobrir casos policiais de pouca importância, como roubos de bolsas e outros incidentes cotidianos. No entanto, sua vida profissional dá uma guinada quando ele se aproxima do detetive Hiroto Katagiri (interpretado por Ken Watanabe), um especialista em crime organizado. Com a orientação de Hiroto, Jake mergulha no sombrio e perigoso mundo da Yakuza japonesa, explorando como o crime funciona em Tóquio. À medida que investiga vários casos suspeitos de suicídio, o jornalista se aproxima cada vez mais dos líderes da temida Yakuza. A série é baseada em fatos reais, inspirada no livro autobiográfico Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan, de Jake Adelstein.

Barry (2018) Barry (2018)

Barry Berkman é um assassino profissional que lida com a depressão, contratado para eliminar um aspirante a ator. Durante a perseguição do alvo, Barry acaba frequentando uma aula de atuação e se sente atraído pelo grupo, o que o leva a considerar uma mudança de carreira. No entanto, seu passado violento o assombra e o impede de seguir em frente. Esta aclamada série de comédia da HBO, vencedora de seis prêmios Emmy, traz Bill Hader no papel principal, que também recebeu dois Emmys pelo seu desempenho como Barry.

Mare Of Easttown (2021) Mare Of Easttown (2021)

“Mare of Easttown” é uma série de drama policial americana criada por Brad Ingelsby e estrelada por Kate Winslet. A história se passa na cidade fictícia de Easttown, na Pensilvânia, e acompanha a detetive Mare Sheehan enquanto investiga um assassinato local que abala a comunidade. Além de lidar com a pressão da investigação e da mídia, Mare também enfrenta problemas pessoais, incluindo o divórcio recente, a morte de seu filho mais novo e o relacionamento difícil com sua mãe. Ao longo da série, Mare se aproxima de um escritor local, que está em Easttown para pesquisar um livro sobre a cidade, e descobre segredos obscuros sobre a vida dos moradores. “Mare of Easttown” é uma história emocionante e envolvente, que explora temas como trauma, culpa, perdão e comunidade. A série recebeu aclamação da crítica e do público por sua narrativa intrigante, personagens bem desenvolvidos e performances excepcionais do elenco.

It’s a sin (2021) It’s a sin (2021)

“It’s a Sin” é uma minissérie britânica criada por Russell T Davies que conta a história de um grupo de amigos que se mudam para Londres na década de 1980, durante o início da epidemia de AIDS. A história se concentra em um grupo de amigos jovens que se conhecem em Londres e compartilham suas esperanças e sonhos enquanto navegam pela vida adulta. A série começa em 1981 e segue os personagens ao longo de uma década, mostrando como a epidemia de AIDS afetou suas vidas e relacionamentos. A série aborda temas importantes como homofobia, preconceito, aceitação e amor. Conforme a epidemia se espalha, os personagens enfrentam desafios emocionais e físicos, lidando com a perda de amigos e o medo de contrair a doença. A série também mostra como a comunidade LGBTQ+ se uniu para lutar contra a ignorância e a discriminação em meio à crise de saúde pública. “It’s a Sin” é uma série poderosa e emocionante, que retrata de forma realista a epidemia de AIDS nos anos 80. A série recebeu aclamação da crítica e do público por sua abordagem sensível e honesta, bem como pelas performances impressionantes do elenco.

Mil Colmillos (2021) Mil Colmillos (2021)

A série de terror colombiana “Mil Colmillos”, traz um grupo de soldados de elite tem a missão de escoltar um time de atiradores até uma posição de tiro viável, eliminar o alvo e retornar ao ponto de partida. No entanto, tudo desmorona quando os soldados começam a ser mortos um por um por uma entidade estranha e desconhecida, desencadeando uma corrida desesperada para encontrar uma saída da densa e imprevisível selva. Enquanto são caçados como uma minoria, eles se veem prestes a enfrentar um segredo sombrio que vem sendo formado há mais de 500 anos. A selva se torna um inferno para o grupo de soldados, que precisam sobreviver em um labirinto sem saída, tão escuro quanto incompreensível.