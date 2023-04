16 filmes baseados em fatos reais para não deixar de ver!

Mesmo as mais fantásticas histórias de ficção têm na vida sua fonte de inspiração para serem criadas. Não à toa, grandes produções deixam até mesmo a ficção de lado e retratam histórias reais, capazes de emocionar qualquer um. Confira abaixo 16 filmes incríveis baseados em fatos reais que você, como bom cinéfilo, vai querer conferir.

1. Os Fabelmans (2022)

Gênero: drama, amadurecimento

Onde ver: Prime Video e Apple Tv (para alugar)

A mais recente obra do diretor Steven Spielberg é baseada na vida de ninguém menos que ele próprio. Neste filme autobiográfico, acompanhamos a infância e a juventude do pequeno Sam Fabelman, alter ego do diretor. Fascinado por cinema desde criança, após seus pais o levarem para assistir ao The Greatest Show on Earth, Sam passou a fazer filmes caseiros com uma câmera.

Aos poucos, ele descobre novos truques e recursos que pode usar em suas produções amadoras de faroeste e guerra. Com muita metalinguagem, acompanhamos o crescimento de Sam, os desafios da juventude, a busca por seus sonhos cinéfilos e um pouco da evolução do cinema na narrativa. A produção conquistou o Globo de Ouro de Melhor filme de Drama.

2. I Wanna Dance With Somebody: A história de Whitney Houston (2022)

Gênero: drama, musical

Onde ver: HBO Max

Mais um filme sobre um ícone da música, esta produção musical traz a trajetória de Whitney Houston. Do momento em que a jovem artista é descoberta pelo executivo da gravadora Clive Davis até a conquista da fama na década de 1980, o longa mostra tudo que ela passou para se tornar uma das maiores cantoras de sua geração.

O longa se trata de uma biografia ficcional, ou seja, mistura fatos reais com ficção. Conhecida como A Voz americana, Whitney Houston foi a primeira cantora negra a ganhar três discos diamantes e a quebrar recordes estabelecidos por outras lendas da música. Ao todo, a cantora teve sete músicas em primeiro lugar na Billboard (superando Elvis e Beatles) e conquistou 400 prêmios em sua carreira. O filme é dos mesmo produtores de Bohemian Rhapsody, que contou a história de Freddie Mercury.

3. Till – A busca por justiça (2022)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: —-

Este emocionante filme retrata a história real de Mamie Till-Bradley. Mulher negra, educadora e ativista, Mamie perdeu seu filho Emmett, de 14 anos, após o jovem ser acusado injustamente por uma mulher branca. O menino acaba sendo assassinado em um crime de racismo. A partir daí, a mãe precisa encarar seu luto, enquanto busca justiça por Emmett e por outras vítimas de racismo.

O filme foi protagonizado por Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Frankie Faison, Haley Bennett e Whoopi Goldberg (que também produziu o filme). Aclamado pela crítica especializada, foi eleito como um dos melhores filmes de 2022 pelo organização National Board of Review.

4. Dois Papas (2019)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Netflix

Protagonizado por Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, este aclamado filme imagina um encontro e uma conversa profunda entre o papa Bento XVI e o cardeal argentino Jorge Bergoglio, hoje papa Francisco. Na trama, Bergoglio estava decidido a pedir sua aposentadoria, motivado por suas divergências quando à forma como Bento XVI conduzia a igreja católica.

Para sua surpresa, o atual papa o convida para ir a Roma. Os dois conversam sobre suas convicções, suas ideias, suas crenças e a construção de um novo caminho para a igreja católica. A direção do filme é assinada pelo brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus, Ensaio Sobre a Cegueira) e conta com roteiro do neozelandês Anthony McCarten (A Hora Mais Escura, A Teoria de Tudo).

5. A Voz Suprema do Blues (2020)

Gênero: drama biográfico, música

Onde ver: Netflix

Em 1927, Ma Rainey, considerada a “Mãe do Blues” entra em estúdio para mais uma sessão de gravação. Mas as tensões aumentam devido às ambições de seu trompista Levee e às tentativas da gerência branca de controlar a artista.

Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo protagonizam esta produção que mistura história, música e um roteiro com grandes emoções e revelações. O longa foi aclamado pela crítica, que fez grandes elogios às atuações de Davis e Boseman, que fez neste filme seu último trabalho antes de falecer.

6. Os 7 de Chicago (2020)

Gênero: drama baseado em fatos reais

Onde ver: Netflix

Indicado ao Oscar de Melhor Filme e ganhador de diversos outros prêmios, esta produção mostra o histórico julgamento de sete pessoas acusadas de conspiração contra os Estados Unidos. Um protesto pacífico contra a guerra do Vietnã se transformou em um confronto violento por causa da intervenção da polícia. Um ano depois, sete indivíduos foram levados a júri, e o desenrolar do processo entrou para a história do país.

O elenco do filme conta com nomes como Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II e Joseph Gordon-Levitt. O longa recebeu aclamação do público e da crítica, com 89% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

7. Lion (2016)

Gênero: drama baseado em fatos reais

Onde ver: HBO Max

Quando tinha apenas cinco anos, o indiano Saroo se perdeu de seu irmão mais velho, numa estação de trem de Calcutá. Sem saber como retornar para sua mãe, ele passou por grandes desafios tentando sobreviver sozinho, até que acabou sendo adotado por uma família australiana.

Já adulto, Saroo ainda tem as memórias de infância e decide partir em busca de sua mãe biológica e de sua origem. A trama acompanha a jornada do jovem nessa procura. Indicado ao Oscar de Melhor Filme, o longa conta Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara no elenco.

8. Elvis (2022)

Gênero: drama biográfico, musical

Onde ver: HBO Max

No trabalho que lhe rendeu um Globo de Ouro, um BAFTA e uma indicação ao Oscar de Melhor Ator, Austin Butler vive o polêmico Elvis Presley. O longa acompanha décadas da vida do ícone da música, a sua ascensão ao estrelato e o complicado relacionamento com seu empresário Tom Parker, interpretado por Tom Hanks.

Com incríveis cenas musicais, o elogiado longa consegue transmitir um pouco da euforia que Elvis era capaz de causar ao vivo, sua rebeldia, seus erros e mais de sua polêmica história.

9. A Guerra dos Sexos (2017)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Star +

Emma Stone e Steve Carell vivem os tenistas Billie Jean King e Bobby Riggs, esportistas que protagonizaram uma das partidas de tênis mais famosas da história. Conhecida como “Guerra dos sexos”, a partida foi proposta por King para desafiar os posicionamentos machistas do seu oponente.

O jogo recebeu mais de 30 mil espectadores e foi transmitido para mais de 48 milhões de pessoas nos Estados Unidos, em 1973. Desde então, King se tornou símbolo da luta contra o machismo no universo esportivo.

10. Um Sonho Possível (2009)

Gênero: drama esportivo biográfico

Onde ver: HBO Max e Prime Video

Baseado no livro The Blind Side: Evolution of a Game, de Michael Lewis, este filme conta a história de Michael “Big Mike” Oher. Abandonado por sua família, o jovem Big Mike foge dos lares temporários onde é colocado. Sua vida começa a mudar quando a designer Leigh Anne Tuohy decide ajudá-lo e oferece um lugar para dormir em uma noite em que Mike andava pela rua sem rumo.

Contra a opinião de muitos e apesar dos comentários maldosos, Leigh, seu marido e seus dois filhos acabam se tornando uma família para Big Mike. E com a ajuda deles, o jovem começa sua trajetória do futebol americano, caminho que o levaria a se tornar um dos principais jogadores da NFL.

11. Spotlight – Segredos Revelados (2015)

Gênero: drama histórico biográfico

Onde ver: Star +

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, John Slattery e Stanley Tucci estrelam este filme. O longa conta a história da investigação jornalística feita pelo The Boston Globe sobre casos de pedofilia e abuso sexual cometidos por membros da arquidiocese católica de Boston. A reportagem recebeu o Prêmio Pulitzer de Serviço Público em 2003.

O longa acompanha entrevistas com vítimas e o drama pessoal dos próprios jornalistas com as descobertas. Indicado a seis Oscars em 2016, a produção conquistou a estatueta nas categorias Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.

12. Rocketman (2019)

Gênero: drama musical biográfico

Onde ver: Star +

Em um brilhante trabalho, Taron Egerton deu vida ao ícone da música Elton John. O longa acompanha a paixão pela música que o pequeno Reginald tinha desde criança. Em meio a cenas musicais, vemos o crescimento do jovem e o momento em que ele se torna Elton John.

Os eventos do filme são contados em flashbacks, enquanto Elton está em uma reunião dos alcoólicos anônimos, relembrando também todas as dificuldades pelas quais passou com bebidas e drogas, além de suas lutas contra a depressão e o preconceito com sua orientação sexual. O longa foi aclamado pelo público e pela crítica.

13. A Teoria de Tudo (2014)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Netflix e Star+

No trabalho que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator, Eddie Redmayne vive o brilhante Stephen Hawking. O longa acompanha a juventude de Hawking como estudante, o início do romance com sua esposa Jane Hawking e a descoberta da terrível doença esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Apesar de receber uma previsão de viver apenas poucos anos, Hawking enfrentou o progresso da doença e a perda de funções motoras. Ele se consagrou como um dos maiores cientistas da história nas décadas seguintes. Físico teórico, cosmólogo e escritor, escreveu a aclamada obra Uma Breve História do Tempo, que ficou na lista de mais vendidos do The Sudnay Times por 237 semanas. Em 2002, figurou na posição 25 da lista de 100 Maiores Britânicos da BBC.

14. O Impossível (2012)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Netflix, Star+, HBO Max e GloboPlay

Este emocionante filme acompanha a incrível história de sobrevivência de uma família em meio à catástrofe causada pela tsunami que atingiu a Tailândia em 2014. Em um papel que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, Naomi Watts vive Maria Belón, uma mãe que foi passar as férias de natal no país, ao lado de seu marido e seus três filhos.

Após a onda atingir a praia onde estavam e devastar toda a cidade, Maria e o filho mais velho Lucas se separam do pai da família e dos dois filhos menores do casal. O longa acompanha a jornada de sobrevivência e desespero de todos, tentando se reencontrar e sair vivos deste terrível momento que tirou a vida de tantos. O filme marcou o primeiro e elogiado trabalho de destaque de Tom Holland no cinema.

15. O Menino Que Descobriu o Vento (2019)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Netflix

Este filme conta a história de William Kamkwamba, um jovem do Malauí que mudaria a história de sua aldeia. Embora seus pais não tivessem como pagar para ele ir à escola, William achou uma forma de continuar a assistir às aulas de ciências. Além disso, ele costumava consertar rádios para amigos e vizinhos e gostava de estudar engenharia elétrica e produção de energia.

Quando a seca acabou com as colheitas de sua vila na década de 2000, William faz um protótipo de moinho de vento, com a intenção de gerar energia para alimentar uma bomba de água elétrica. Mas as dificuldades para a realização do projeto eram muitas, incluindo a falta de recursos.

16. Carandiru (2003)

Gênero: drama biográfico

Onde ver: Netflix, GloboPlay e Prime Video

Considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, esta produção adaptou para as telas o livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella. A obra narra as experiências do profissional ao tentar realizar um trabalho de prevenção de AIDS nos presídios brasileiros.

O filme traz a história de alguns dos detentos da maior prisão da América Latina, culminando no massacre de 1992, quando 111 presos foram mortos, 102 deles assassinados pela polícia. O longa foi gravado dentro do próprio Carandirr, antes de sua demolição em 2022.

