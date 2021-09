Live Tuesday sporting events on TV and Internet; see schedule (9/7/2021)

08:00 – World Cup Qualifiers: South Korea vs Lebanon – STAR+

9:00 am – World Cup Qualifiers: Vietnam x Australia – STAR+

10:00 – Brazil Under-17 Cup: Flamengo x Gama – ELEVEN SPORTS

10:00 – Brazil Under-17 Cup: Fluminense x Criciúma – ELEVEN SPORTS

10:00 – World Cup Qualifiers: Zambia vs Tunisia – YOUTUBE (FIFA TV)

10:00 – World Cup Qualifiers: Malawi vs Mozambique – YOUTUBE (FIFA TV)

10:00 – World Cup Qualifiers: Tanzania v Madagascar – YOUTUBE (FIFA TV)

11:00 – Brazilian Championship Series B: Brazil x Confidence – PREMIERE

11:00 – Brazilian Women’s Championship A2: Atlético/MG x RB Bragantino (final, lap) – SPORTV

11:00 – São Paulo Men’s Basketball Championship: Mogi x São Paulo – YOUTUBE (GCS SPORTS)

12:00 – US Tennis Open: Quarter Finals – SPORTV3, ESPN and STAR+

12:00 – World Cup Qualifiers: China vs. Japan – FOX SPORTS

13:00 – World Cup Qualifiers: Azerbaijan vs Portugal – TNT and TNT SPORTS STADIUM

13:00 – World Cup Qualifiers: Syria x United Arab Emirates – STAR+

13:00 – World Cup Qualifiers: Oman vs Saudi Arabia – STAR+

13:00 – World Cup Qualifiers: Cape Verde vs Nigeria – YOUTUBE (FIFA TV)

13:00 – World Cup Qualifiers: Ethiopia vs. Zimbabwe – YOUTUBE (FIFA TV)

13:00 – World Cup Qualifiers: Congo x Senegal – YOUTUBE (FIFA TV)

13:00 – World Cup Qualifiers: Equatorial Guinea x Mauritania – YOUTUBE (FIFA TV)

3:00 pm – World Cup Qualifiers: Iraq vs Iran – STAR+

15:00 – Brazil Under-17 Cup: Londrina vs Atlético/MG – ELEVEN SPORTS

3:00 pm – Gaucho Championship Series A2: Guarani vs. Inter/SM – FGF TV

3:00 pm – Gaucho Championship Series A2: Avenida x São Gabriel – FGF TV

3:45 pm – World Cup Qualifiers: France vs. Finland – TNT and TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Netherlands vs Turkey – SPACE and TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Austria vs. Scotland – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Bosnia and Herzegovina vs. Kazakhstan – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Croatia v Slovenia – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Denmark vs. Israel – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Slovakia v Cyprus – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Faroe Islands vs Moldova – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Montenegro vs. Latvia – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Norway v Gibraltar – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Republic of Ireland v Serbia – TNT SPORTS STADIUM

3:45 pm – World Cup Qualifiers: Russia v Malta – TNT SPORTS STADIUM

16:00 – Brazilian Championship Series B: Guarani x CSA – SPORTV and PREMIERE

16:00 – Brazil Under-17 Cup: São Paulo x Jacuipense – ELEVEN SPORTS

16:00 – World Cup Qualifiers: Burkina Faso vs Algeria – YOUTUBE (FIFA TV)

4:00 pm – World Cup Qualifiers: Sudan vs. Guinea-Bissau – YOUTUBE (FIFA TV)

16:00 – World Cup Qualifiers: Angola x Libya – YOUTUBE (FIFA TV

17:00 – Brazil Under-17 Cup: São Raimundo/RR vs Porto Vitória – ELEVEN SPORTS

19:00 – Brazilian Championship Series B: Coritiba x Brusque – SPORTV and PREMIERE

8:00 pm – MLB: Tampa Bay Rays vs. Boston Red Sox – FOX SPORTS

8:00 pm – USL: Charleston Battery x Tampa Bay Rowdies – STAR+

20:00 – USL: Hartford Athletic vs. Louisville City FC – STAR+

20:10 – São Paulo Men’s Basketball Championship: Franca x Bauru – YOUTUBE (GCS SPORTS)

9:00 pm – LMB: King’s series (to be confirmed) – STAR+ and ESPN APP

9:30 pm – Brazilian Championship: Chapecoense x Fluminense – GLOBO (RJ, SC, ES, PI, RN, MA, PB and Juiz de Fora) and PREMIERE

9:30 pm – Brazilian Championship: Corinthians x Youth – GLOBO (SP, RS, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR and DF) and PREMIERE

9:30 pm – Brazilian Championship Series B: Goiás x Cruzeiro – GLOBO (MG, minus Juiz de Fora, and GO), SPORTV and PREMIERE

22:00 – USL: Austin Bold FC vs San Antonio FC – STAR+

