Cheapest Gasoline and Ethanol Prices in Curitiba

corporate name Address Neighborhood Flag Sale price Collection date Auto Posto California Ltda Avenida Anita Garibaldi, 1805 ahu WHITE 5,549 08/09/2021 Alianca Comercio de Combustiveis Ltda 893 Guilherme Weigert Road Santa Candida WHITE 5,559 08/09/2021 Rb 1 Comercio de Combustiveis Ltda Rua Conselheiro Laurindo, 424 center WHITE 5,579 08/09/2021 Auto Posto Rabat Ltda Rua Guilherme Ihlenfeldt, 616 Village Tingui WHITE 5,579 08/09/2021 Auto Posto Jardim Querencia Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5164 0 Barreirinha WHITE 5,580 08/09/2021 Auto Posto Ortona Ltda Rua Alberto Folloni, 1181 youth IPIRANGA 5,590 08/09/2021 Auto Posto Mexico Ltda Mexico Street, 385 Ground floor Baccheri PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,599 08/09/2021 Auto Posto Ribeira III Ltda Estrada da Ribeira Br-476, 517 atuba IPIRANGA 5,599 05/09/2021 Erasto Gaertner Eireli Auto Post Rua Maximino Zanon, 31 Baccheri RAIZEN 5,599 08/09/2021 Auto Posto Abaete Ltda Rua Fernando de Noronha, 1324 Santa Candida WHITE 5,599 08/09/2021 Auto Posto Base Aérea Ltda. 1600 Erasto Gaertner Avenue Baccheri IPIRANGA 5,599 08/09/2021 Auto Posto X Ltda Rua Xv de Novembro, 2499 Top of Xv Street WHITE 5,599 08/09/2021 Auto Posto Interlagos Ltda Rua Lodovico Geronazzo, 665 Good view WHITE 5,619 08/09/2021 Auto Posto Emf Ltda 2311 Chile Street Reboucas WHITE 5,619 08/09/2021 GT Zanlorenzi e Cia Ltda Rua Amazonas Marcondes, 1106 Cabral WHITE 5,639 08/09/2021 Posto Santa Rosa Ltda Rua Fernando de Noronha, 137 Good view WHITE 5,649 08/09/2021 Gas Station El Charif Ltda Highway Br-277 Curitiba-Paranagua, 793 cashew nuts WHITE 5.659 07/09/2021 Auto Posto Lua Crescente Ltda. Rua Doutor Barreto Coutinho, 25 Santa Candida IPIRANGA 5.659 08/09/2021 Auto Posto Vendramin Ltda. Rua Joao Negrao, 1072 Reboucas RODOIL 5.659 08/09/2021 Auto Posto Petro Iguaçu Ltda. Avenida Visconde de Guarapuava, 2039 center RAIZEN 5,670 08/09/2021 Auto Posto Petro Pimpa Ltda Rua Joao Negrao, 1240 Reboucas IPIRANGA 5,679 08/09/2021 Sambade Combustiveis Ltda Avenida Anita Garibaldi, 6625 Barreirinha RAIZEN 5,679 08/09/2021 Auto Posto Jardim Ambiental Ltda 1020 Itupava Street Top of Xv Street IPIRANGA 5,680 08/09/2021 Auto Posto Delgado Moro Ltda Rua Xv de Novembro, 3040 Top of Xv Street IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Rmz Fukami Comercio de Combustiveis Ltda Rua Bom Jesus, 159 Juveve neighborhood PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Texas Fuel Ltda Rua Mateus Leme, 5761 Branches IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Posto Makiolka Ltda 3115 Theodoro Makiolka Street Barreirinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Patmos Ltda Avenida Anita Garibaldi, 5.827 Ground Floor Barreinha PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,699 08/09/2021 Phoenix Auto Posto Ltda Rua Xv de Novembro, 2107 0 Top of Xv RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Posto Mocelin Ltda Avenida Anita Garibaldi, 3672 Barreirinha WHITE 5,699 08/09/2021 Auto Posto Potenza Ltda Rua Joao Negrao, 1561 center IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Angra Auto Posto Eireli Avenida Sete de Setembro, 2578 center IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Via Sul Brasil Ltda Pres. Affonso Camargo, 10 Ground floor King Christ RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Posto Lustosa Ltda Rua Duque de Caxias, 399 San Francisco RAIZEN 5,699 08/09/2021 Ducati Auto Posto Ltda Rua Claudio Paulino Dariva, 304 Good view IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Auto Posto Petro Chile Ltda 1457 Chile Street Reboucas PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,699 08/09/2021 Acalanto Ltda Service Station Rua Mal Mascarenhas Moraes, 1020 Santa Candida WHITE 5,699 08/09/2021 Auto Posto Sol Levante Ltda Rua Trajano Reis, 614 San Francisco WHITE 5,699 08/09/2021 Auto Posto Aventador Ltda Avenida Mayor Erasto Gaertner, 308 Baccheri IPIRANGA 5,699 08/09/2021 Taishan Auto Posto – Eireli Avenida Francisco M Albizu, 26 Baccheri RAIZEN 5,699 08/09/2021 Auto Tour Ts Limited Avenida Anita Garibaldi, 1305 ahu RAIZEN 5,699 08/09/2021 Rio Bravo Comercio de Combustiveis Ltda Rua Senador Xavier da Silva, 444 civic center IPIRANGA 5,769 08/09/2021 Auto Posto R Juveve Ltda Rua Almirante Tamandaré, 1781 youth PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,850 08/09/2021 Auto Posto Social Ltda Rua Augusto Stresser, 1684 Ground floor Hugo Lange PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,870 08/09/2021 Auto Posto Petro Triângulo Ltda. Rua São Salvador, 360 little pillar PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 5,899 08/09/2021