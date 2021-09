Twitter will accept Bitcoin, PicPay, NFT and fund creators, but there are risks · TV News

At an event with some of the top global leaders on Twitter and from which the TV news participated, the social network announced several news. Among the main ones are the integration of digital currency portfolios, such as Bitcoin, to the platform; the possibility of making NFT (non-fungible tokens) records; the creation of a fund to encourage creators on Twitter Espaços (audio platform); as well as new content monetization and comment control tools.

Audio gains space on the platform

The company promised a series of new features in Spaces (competitor of the Clubhouse) in the coming months, such as recordings and replays so that people can follow the conversations after they happen and improvements in the discovery of Spaces at the top of the homepage or in dedicated places.

Space owners will be able to charge “tickets”, which will give hosts the option of setting values ​​and audience size with the possibility of being rewarded for the experiences they create.

Another novelty is the Communities. According to the company, it will be “a way to find and connect more easily with those who want to talk about the same things as you.” Basically, you can apply with Twitter to be a community owner of a specific subject. If accepted, you establish the rules and who can join and join the community.

Money for content creators

In addition to the possibility of charging tickets to Espaços, the company signals the expansion of Super Follows. For an hour in testing with a small group of creators in the US who use the Twitter app for iOS, the tool will now offer a monthly subscription so that creators can charge for access to extra content, such as behind the scenes and conversations. For now, iOS users in the US and Canada can subscribe to Super Follows from these early creators.

Also to increase the income of content creators, the platform announced that the so-called Bonuses as of today will be available worldwide. The tool allows sending money to people and organizations from a button available on the recipients’ profile page. The functionality, tested since May with a group of US accounts, can now be used in Brazil via PicPay.

In the United States it will also be possible to use cryptocurrencies such as Bitcoin for donations. Twitter will also support NFT authentication — the non-fungible tokens that are a way to certify digital assets stored on the blockchain. Artists have released images and various digital content such as music and videos linked to these tokens that grant ownership to those who own them.

Finally, the company announced a Spaces Hosts Program designed to provide financial, technical and marketing support to audio content creators on the platform.

“The goal is to provide technical and marketing expertise,” said Esther Crawford, Twitter’s product leader for creator monetization. “We thought of it as an interim solution. We want to integrate these people into other long-term monetization capabilities. But we want to give them a head start.”

Fake news and hate speech

The company said it was aware of growing problems within Twitter, such as fake news, disinformation and hate speech. Part of your answer is[a implementará uma série de novos recursos:

Modo de segurança: Para reduzir a carga sobre as pessoas que lidam com interrupções e incômodos, haverá o Modo de segurança. É um novo recurso de para bloquear automaticamente contas semelhantes às que você já bloqueou.

Moderação de Comunidades: Comunidades são visíveis publicamente e contam com moderadores e regras específicas, além das regras do Twitter.

Aviso sobre o “tom” das conversas: em breve, a empresa testará um novo aviso para alertar as pessoas antes que entrem em uma conversa polêmica.

Contas automatizadas: estão em testes rótulos que identificam contas automatizadas que prestam serviços às pessoas no Twitter, visíveis na página de perfil. No futuro, você verá testes de identificação para outros tipos de contas, como empresas, marcas e em memória de alguém.

Filtros de palavras: as pessoas vão poder filtrar xingamentos ou emojis direcionados. O sistema ainda está na fase conceitual de desenvolvimento.

Remova-se de uma conversa: você poderá sair discretamente de uma conversa em que não deseja estar. A pessoa que mencionou você na conversa não será notificada de que você saiu dela.

Risco da desinformação no Twitter

Durante o encontro, perguntei aos executivos do Twitter se as novas ferramentas de monetização e comunidades mais “fechadas” e menos observadas pela mídia e autoridades (a exemplo do What’sApp) não criariam um ambiente ainda mais atrativo para propagadores de desinformação e seguidores de teorias conspiratórias. Em tese será ainda mais fácil encontrar pessoas que acreditam no que você acredita e aumentam exponencialmente as possibilidades de monetização. Será possível inclusive fazer doações (TIPS) usando criptomoedas.

Christine Su, líder de produto do Twitter para segurança de conversas, disse que “a empresa tem a segurança como prioridade” e “está investindo para melhorar nesse setor”. Ela ainda destacou as políticas de segurança da empresa como principal ferramenta para combater os abusos. Vale lembrar que personalidades como o influenciador Felipe Neto questionam a efetividade das políticas. Para Neto, existe um “amadorismo enorme” nessas empresas que não conseguem conter os usuários nocivos.

A velocidade com que a empresa tem inovado nos últimos meses tem sido surpreendente, com adições que incluem uma plataforma de bate-papo de áudio do Twitter Spaces, o lançamento de Comunidades com base em interesses, a plataforma de criação Super Follows, newsletters por meio da aquisição da Revue, tipping, um serviço de assinatura premium chamado Twitter Blue, checagem de fatos crowdsourced com a Birdwatch, novos recursos de e-commerce, novos perfis e rótulos, um sistema de verificação de conta reaberto, controles de conversação, melhorias de mensagens diretas e muito mais.

Para muitos, Kayvon Beykpour, chefe de produtos de consumo do Twitter é o maior responsável. O executivo reestruturou nos últimos dois anos e agora está entregando muitas novidades. Obviamente, o fato de novas ferramentas como o Fleet (o Stories do Twitter) também desaparecerem, rapidamente gera insegurança nos usuários, mesmo assim, o saldo de novidades na plataforma é positivo.

“Você continuará a nos ver avançando em direção a essa visão por meio de experimentação e interação. Você nos verá compartilhar nosso progresso publicamente ao longo do caminho, como temos feito nos últimos anos”, afirmou Beykpour. “E você não vai nos ver ficar presos às coisas que não estão funcionando. Fizemos isso com o Fleets e você continuará a ver isso em outras ferramentas que testamos. Acreditamos que, se não encerramos algumas iniciativas de vez em quando, não faremos apostas grandes o suficiente “, disse ele.