City Hall of Cuiab | Municipal Anti-Rhob Vaccination Campaign: See where to vaccinate dogs and cats this Saturday (23)

The Health Department of Cuiabá, through the Zoonoses Surveillance Unit (UVZ), resumes this Saturday (23), from 8 am to 5 pm, the second stage of the rabies vaccination campaign. Check out the list of posts below:

Dogs and cats can be vaccinated from 4 months of age, including pregnant and nursing females. The vaccine has no contraindication, as long as the animal is in good health.

The animal rabies vaccination service for dogs and cats is free and aims, in 2021, to vaccinate 64,790 dogs and 13,678 cats, totaling 78,468 animals.

Check out the rabies vaccination posts that will open this Saturday (23), from 8 am to 5 pm:

Altos da Boa Vista – Community Center – Rua Florinda Negrão

Alvorada – Health Center or Community Center – Rua Piratininga, s/n

Araés – Sports Court – Rua Tenente Eulálio Guerra, nº 600

Cidade Alta – Health Center – Avenida Jornalista Aves de Oliveira, s/n

Cidade Verde – Aureolina Ribeiro State School – Praça dos Amigos, nº 305

Cohab Nova – José de Mesquita State School – Rua Barão de Melgaço, nº 945

Coophamil – Professor Francisval de Brito Municipal School – Rua João Paulo dos Santos, s/n

Jardim Flamboyant – Educational Application Center – Rua Vila de Flamboyant, s/n

Jardim Araçá – Tancredo Neves State School – Rua Militar, s/n

Jardim Cuiabá – Alzira Valadares Municipal School – Avenida Brasil, corner with Senador Metelo, nº 883

New Third Party – Padre Vanir State School – Rua Professor Floriano Siqueira de Carvalho, s/n

Porto – Senador Azeredo State School – Rua Senador Metelo, nº 675

Ribeirão da Ponte – Esmeralda de Campos Fontes Municipal School – Rua Bolivia, nº 365

Ribeirão do Lipa – Zoonoses Surveillance Unit – Rua Orivaldo M. de Souza, s/n (near the HMC)

Santa Amália – PSF Santa Amália – Avenida Tangará, s/n

Santa Helena – Sub-City Hall – Rua Juscelino Kubitschek, nº 499

Santa Isabel – Ranulpho Paes de Barros Municipal School – Deputy Celso Mendes Quintela Street, s/n

Despraiado – Gláucia MB Garcia Municipal School – Rua Clarindo Epifânio

Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot – Municipal Nursery Paulo Ronan – Main Avenue, s/n

Altos da Serra – Celina Fialho Bezerra Municipal School – Princesa Daiana Avenue

Nova Canaã – Community Center – Main Avenue, s/n

CPA 1 – André Avelino Ribeiro State School – Avenida Deputado Osvaldo Cândido Pereira, nº 365

CPA 2 – Ana Maria do Couto State School – Avenida Brasil, nº 905

CPA 3 – Teacher Almira Amorim e Silva State School – Rua 86, nº 35, Sector 1

CPA 3 – Leônidas Antero de Matos School – Rua 36, ​​Quadra 43, s/n, Sector 3

CPA 3 – Leovegildo de Melo School – 65th Street, Quadra 42, CPA 3 Sector 5

CPA 4 – Professor Victorino M. da Silva State School – Avenida Curió, s/n, 1st STAGE

CPA 4 – Immaculate Heart of Mary Parish – Rua O, Quadra 133, 4th STAGE

CPA 4 – Teacher Dione Augusta Aguiar State School – Avenida Tuiuiu, 5th STAGE

CPA 4 – Maria Hermínia State School – Rua 101, Quadra 89, s/n

Doctor Fábio 1 – Family Health Center (PSF) – Rua Sapezal, Block 53, Lot 14

Jardim Florianópolis – Antônia Tita Maciel de Campos Municipal School – Rua 9, Quadra 48, s/n

Jardim União – Professor Lenine Municipal School of Campos Póvoas – Rua Salgado Filho, nº 321

Gold Address – Main Square – Avenida Milton Teixeira de Figueiredo

Novo Paraíso 2 – Teacher Pedrosa de Moraes e Silva Municipal School – Rua C, Quadra 5, s/n

Jardim Aroeira – Hugney Siqueira Bastos State School – Senador Jonas Pinheiro Avenue

Ouro Fino – USF Ouro Fino – Avenida Brasil, nº 1.668

Paiaguás – CMEI Antônio Balbino – Rua E, s/n

Três Barras – Firmo José Rodrigues Municipal School – Rua 9