Maintenance leaving 58 neighborhoods of Belo Horizonte without water on Sunday – Gerais

Due to the maintenance of the water reservoir, located in Bairro Cu Azul, in Belo Horizonte, residents of some neighborhoods in the cities of Belo Horizonte, Ribeiro das Neves, Santa Luzia and Vespasiano, will suffer from water shortages this Sunday (10/31) . According to Copasa, the forecast is that the normalization of supply will occur, gradually, on Monday morning (1st/11).

Belo Horizonte is the most affected city, with 58 neighborhoods without supply. In Ribero das Neves there will be 54 districts, 32 in Santa Luzia and 8 in Vespasiano.

Check out the affected regions in Belo Horizonte and the metropolitan region below:



Belo Horizonte



Airport, Apolnia, Branas, Campo Alegre, Cana, Candelria, Cenculo, Cu Azul, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Dona Clara, Etelvina Carneiro, Europe, Floramar, Frei Leopoldo, Garas, Granja Werneck, Guarani, Helipolis, Itapo, Jaqueline, Jardim Atlntico, Jardim Dos Commercirios, Jardim Felicidade, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Juliana, Lagoa, Lagoinha Leblon, Letcia, Madrid, Mantiqueira, Maria Helena, Mariquinhas, Minas Caixa, Minaslndia, Parque So Pedro, Piratininga, Plateau, Rio Branco, Santa Amlia, Santa Branca, Santa Monica, So Bernardo, So Joo Batista, So Pedro, So Tomaz, Satlite, Serra Verde, Solimes, Trevo, Tupi A, Tupi B, Venda Nova, Vila Aeroporto, Vila Cloris, Xodo-Marize and Zilah Spsito.

Ribeiro das Neves



Adriana, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoes, Cherry, Cu Anil, Crystals, Delma, Eliane, Elizabeth, Esperana, Evereste, Misongue Farm, Felixlndia, Flamengo, Fortaleza, Sunflower, Granjas Primavera, Guadalajara, Hawaii, Itapo, Jardim de Wing 1st Section, Jardim Primavera, So Judas Tadeu Garden, Katia, Labanca, Lagoa, Laredo, Lidici, Maracan, Maria Helena, Menezes, Nossa Senhora da Conceio, Nossa Senhora da Piedade, Traditional Nucleus, Paraiso das Piabas, Pedra Branca, Penha , Santa Branca, Santa Fe, Saint Janurio, Saint John of God, Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, Sonia, Toni, Tropical, Urca, Venice, Vera Lucia, Vienna, Vila Brana and Vila Papine.

Santa Luzia



Aztec, Baroness, Belo Vale, Capito Eduardo, Castanheira, Chacaras Recanto Flamboyant, Chacaras Santa Ins, Cristina, Duchess I, Duchess II, Frimisa, Liberdade, Londrina, Luxembourg, Marie Antoinette, Monte Carlo, Abode in Rio, Nossa Senhora das Graas , Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperana, Novo Centro, Perola Negra, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Rio das Velhas, So Benedito,

So Cosme, So Cosme de Cima, So Joo Batista and Vila Olga.

Vespasian



Clvia, Condomnio So Jos, Gvea, Gvea II, Parque Jardim Maria Jos, Santa Clara, Santa Maria and So Damio.

