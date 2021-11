Covid-19: Salvador applies 1st, 2nd and 3rd doses of the vaccine this second

The City of Salvador continues with vaccination against Covid-19 this Monday (8), from 8 am to 4 pm. The strategy encompasses the 1st dose for people aged 18 or over, adolescents aged 12 to 17 years, adolescents with comorbidities, and pregnant and postpartum women aged 12 to 17 years; 2nd dose with the immunizing agents Oxford, CoronaVac and Pfizer; and 3rd dose for the elderly, healthcare professionals and immunosuppressed patients.

All must have their name on the list available on the website of the Municipal Health Department (SMS), at www.saude.salvador.ba.gov.br.

1st DOSE – REPECAGE FOR PEOPLE 18 YEARS OF AGE OR OVER: 8 am to 4 pm

Drive Thru: Uninassau (Pituba).

fixed points: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva ( Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Mário Andrea (Sete Portas), UBS César de Araújo (Boca do Rio).

1st DOSE – ADOLESCENTS FROM 12 to 17 YEARS; ADOLESCENTS WITH Comorbidities; PREGNANT AND PUERPERAL WOMEN FROM 12 TO 17 YEARS OF AGE: 8 am to 4 pm

drive-thrus: FBDC Cabula, 5th Health Center (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculty Universe (ACM Avenue), Exhibition Park (Parallel).

fixed points: USF Teotônio Vilela II (New Brasília de Valéria), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5th Health Center (Barris), Military Police Officers Club (Oil palm), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas , UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

Exclusive fixed point for pregnant women, postpartum women and adolescents with comorbidities: USF Vila Matos (Rio Vermelho)

2nd DOSE OXFORD (DUE UNTIL DECEMBER 2, 2021): 8 am to 4 pm

drive-thrusTourist attractions: Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge (Parallel), Shopping Bela Vista and FBDC Brotas.

fixed points: USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Beira Mangue, UBS Ramiro de Azevedo (Powder Field), USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Shopping da Bahia (from 9h) and FBDC Brotas.

2nd CORONAVAC DOSE (DUE UNTIL NOVEMBER 10, 2021): 8 am to 4 pm

Drive Thru: Uninassau (Pituba).

fixed points: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva ( Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), UBS Mário Andrea (Sete Portas), UBS César de Araújo (Boca do Rio).

2nd DOSE PFIZER (DUE UNTIL DECEMBER 2, 2021): 8 am to 4 pm

drive-thrus: FBDC Cabula, 5th Health Center (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculty Universe (ACM Avenue), Exhibition Park (Parallel).

fixed points: USF Teotônio Vilela II (New Brasília de Valéria), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5th Health Center (Barris), Military Police Officers Club (Oil palm), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas , UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

DOSE 3 – IMMUNOSUPPRESSED PATIENTS WITH NAME ON THE LIST AND WHO TAKEN THE SECOND DOSE UNTIL OCTOBER 5, 2021: 8 am to 4 pm

drive-thrus: FBDC Cabula, 5th Health Center (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculty Universe (ACM Avenue), Exhibition Park (Parallel).

fixed points: USF Teotônio Vilela II (New Brasília de Valéria), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5th Health Center (Barris), Military Police Officers Club (Oil palm), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas , UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

3rd DOSE – HEALTH WORKERS WITH NAME ON THE LIST AND WHO TAKEN THE SECOND DOSE UNTIL JUNE 8, 2021: 8 am to 4 pm

drive-thrus: FBDC Cabula, 5th Health Center (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculty Universe (ACM Avenue), Exhibition Park (Parallel).

Fixed points: USF Teotônio Vilela II (New Brasília de Valéria), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5th Health Center (Barris), Military Police Officers Club ( Oil palms), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

3rd DOSE – ELDERLY AGE 60 YEARS OR OLDER WITH NAME ON THE LIST AND WHO TAKEN THE SECOND DOSE UNTIL JUNE 8, 2021: 8 am to 4 pm

drive-thrus: FBDC Cabula, 5th Health Center (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculty Universe (ACM Avenue), Exhibition Park (Parallel).