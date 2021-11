Cheapest petrol in Fortaleza: check the price at gas stations | Ceará

gas station name Address Neighborhood Sale price Northeast Comercial de Alumínio & Petróleo Ltda Avenida Sargento Hermínio, 1176 Mount Castle 6,590 Posto Sol Nascente Ltda. Avenida Francisco Sa, 2321 alligator 6,699 CM Petroleum Derivatives Ltd Avenida Professor Gomes de Matos, 38 Garden America 6,750 Dlx Petroleum Derivatives Station Rua Oscar Franca, 2469 Granja Lisbon 6,820 Post San Lorenzo Ltda Rua Almirante Rubim, 1640 Itaoca 6,870 Comercial F. Santos Derivados de Petroleo Ltda Rua 15 de Novembro, 605 Montese 6,890 Posto Guararapes Ltda Avenida Americo Barreira, 5525 Democrito Rocha 6,890 Posto Bom Jesus Comércio Serviços e Derivados de Petróleo Ltda. Avenida Oscar Araripe, 3735 Granja Lisbon 6,899 Chamber & Commercial Person Ltda Avenida Américo Barreira, 4855 0 Nice view 6,899 Oak PA – Epp Urucutuba Street, 1710 Siqueira 6,940 Bom Sucesso Comercial de Combustíveis Ltda. Rua Emilio de Meneses, 623 Good success 6,940 Jz Comercial de Petroleo Ltda Av.osorio de Paiva, 1632, S/n Vila Pery 6,940 Ximenes Ltda Fuel Station Avenida Coronel Virgilio Nogueira, 930 Santa Cecilia Park 6,940 Ximenes Ltda Fuel Station Rua Maria Julia, 48 Granja Portugal 6,940 Ximenes Ltda Fuel Station Avenida Oscar Araripe, 1448 C Good garden 6,940 Post Nossa Senhora da Penha Ltda Avenida Gal Osorio de Paiva, 1851 vile pery 6,940 Vm Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda Rua Vital Brasil, 1142 success 6,940 DX Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda Rua Vital Brasil, 2959 Granja Portugal 6,948 Millennium Petróleo Ltda Avenida Osorio de Paiva, 621 Parangaba 6,949 Auto Posto Star Ltda Avenue Sarg. Herminio Sampaio, 1500 A Side Even Mount Castle 6,950 Ximenes Ltda Fuel Station Rua Emilio de Menezes, 1190 Good success 6,950 Posto Mil Com. de Derivados de Petroleo Ltda Rua Carlos Chagas, 864 0 Good success 6,950 M. Madalena Distribuidora de Combustivel Ltda Rua Vital Brasil, 1790 Granja Portugal 6,950 Hma Comercial de Combustíveis Ltda Rua Professor Gomes Brasil, 475 0 Parangaba 6,969 Cigla Comercio Retail of Petroleum Derivatives Ltda – Me Avenida Dede Brasil, 1555 Parangaba 6,970 GA Commerce of Petroleum Derivatives Ltda Journalist Tomaz Coelho Avenue, 410 messejana 6,970 M Madalena Comercio Varejista e Derivados de Petroleo Ltda Rua Conego de Castro, 4670 Santa Rosa Park 6,970 PH Petroleum Derivatives Trade Ltd 725 Germano Frank Street Parangaba 6,970 Petroleo Ltda Commercial Station Rua Vitoria, 577 Henry Jorge 6,970 Commercial Office of Petroleo Ltda Avenida Senador Fernandes Tavora, 1450 Henry Jorge 6,970 Posto Fernandes & Lima Deriados de Petroleo Ltda – Epp Highway Br-116, 6262 messejana 6,970 Super Commercial of Petroleum Derivatives Ltda Rua Heribaldo Costa, 450 Henry Jorge 6,970 Commerce of Petroleum MP Ltda Highway Br 116, 356 Km 4.2 aerolandia 6,970 Raimundo Bezerra de Andrade e Cia Ltda Rua Afonso Lopes, 142 0 Itaperi 6,970 Bg Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda Rua Benjamim Brasil, 1585 Mondubim 6,970 JA Combustiveis Ltda Rua Cônego de Castro, 5548 Santa Rosa Park 6,970 M. Luz Comercio de Combustiveis Ltda Rodovia Br 116, 9310 Store 06 clay 6,970 AM Comercial de Petroleo Ltda Avenida Gal Osorio de Paiva, 2450 Parangaba 6,970 Lm Dealer of Petroleo Ltda Avenida Visconde do Rio Branco, 6450 Br 116 aerolandia 6,970 Quatro Rodas Gas Station Ltda Rua Pergentino Maia, 177 messejana 6,970 Giofar Comercio de Derivados de Petroleo Ltda Rua Frei Cirilo, 3889 A messejana 6,970 Barracuda Comercial de Petróleo Ltda. Avenida Godofredo Maciel, 277 Parangaba 6,970 JA Bridges Me. Avenida Oscar Araripe, 3130 Granja Lisbon 6,970 Cauipe Reseller de Petroleo Ltda Avenida Generalosorio de Paiva, 2818 success 6,970 P 13 Petroleum Derivatives Trade Ltd Rua.oscar Araripe,390, Y/n Good garden 6,970 Jm Comércio de Combustiveis Ltda Avenida dos Expedicionarios, 10775 Itaperi 6,970 Ipanema Comercio e Servicos de Derivados de Petroleo Ltda Rua Rio Grande do Sul, 1240 Democrito Rocha 6,978 Posto Abn Ltda. Avenida Carneiro de Mendonça, 1158 Democrito Rocha 6,978 Oliveira & Costa Comercial de Combustíveis Ltda. Avenida Professor Gomes de Matos, 1413 Montese 6,978 Montese Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Professor Gomes de Matos, 1166 Montese 6,979 Auto Posto Madrid Ltda Rua Padre Pedro de Alencar, 54 messejana 6,979 Tvc Commerce of Petroleum Derivatives Ltda Avenida Costa e Silva, 3101 Jangurusu 6,979 Jockey Comércio de Combustíveis Ltda. Avenida Lineu Machado, 560 pic 6,979 Eduardo Ximenes de Aguiar 1228 Jose Torres Street Granja Portugal 6,979 JA Combustiveis Ltda Avenida Alberto Craveiro, 3559 pass 6,979 Ultra Petroleum Ltd Avenida dos Expedicionarios, 8710 saw 6,979 JA Combustiveis Ltda Journalist Tomaz Coelho Av, 2960 A Jangurusu 6,979 Montese Comercial de Combustíveis Ltda Avenida Professor Gomes de Matos, 915 0 Montese 6,979 Dallas Petroleum Derivatives Ltd Avenida Godofredo Maciel, 1725 Maraponga 6980 Commercial Petroleum Peixoto de Melo Ltda Avenue A, 855 03 Stage Ceara set 6,983 PJJ Comercio Varejista de Combustiveis Ltda Avenida I (cj Ceara) – from 801 Ao Fim – Lado Impar, 845 Ceara Set II 6,989 Suellen Queiros Pinheiro – Me Avenue D, 1289 Ceara set 6,989 Commercial Ripardo Derivados de Petroleo Ltda Avenida Senador Fernandes Távora, 3281 genibal 6,989 DX Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda Rua Prof. Heribaldo Costa, 1590 John XXiii 6,989 Posto Mania Ltda Avenida Jose Torres, 200 Granja Portugal 6,989 SL Commercial of Fuels and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Visconde do Rio Branco, 5922 aerolandia 6,990 Almeida Chaves Comercial de Petroleo Ltda – Epp Rua Conego de Castro, 6041 Santa Rosa Park 6,990 Posto Novo Nordeste Ltda Rua Padre Pedro de Alencar, 626 messejana 6,990 R & C Projects and Services with Petroleum Derivatives Ltda Avenida Julio Braga, 1999 John XXiii 6,990 Perimetral Comercio de Combustiveis Ltda Rua Diogo Correia, 210 John XXiii 6,990 Alves e Sousa Ltd. Avenida Francisco Sa, 2815 0 alligator 6,990 Raimundo Bezerra de Andrade e Cia Ltda Avenida Jose Bastos, 1640 Good success 6,990 Mack II Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Alberto Craveiro, 4547 Good view 6,990 Cauipe Reseller de Petroleo Ltda Avenida Dede Brasil, 1530 Itaperi 6,990 Vasconcelos Petroleo Ltda. Rua Alberto Magno, 333 0 Montese 6,990 Dallas Petroleum Derivatives Ltd Avenida Professor Gomes de Matos, 1065 Montese 6,990 Santo Antonio Commerce of Fuel and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Doutor Silas Munguba, 5555 Good view 6,990 Mack Vii Petroleum Derivatives Trade Ltd University Avenue, 3555 Benfica 6,990 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Avenida Treze de Maio, 2235 Gentile 6,990 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Rua Coronel Ernesto Matos, 582 messejana 6,990 Vm Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda Avenida Dedé Brasil, 1150 Itaperi 6,990 JP Comercio Varejista de Combustiveis Ltda Rua Doutor Pergentino Maia, 808 messejana 6,990 Ecoposto Comercio de Derivatives of Petroleum and Services Ltda Avenida Bernardo Manuel, 7221 saw 6,990 Bezerra Bezerra Ltda Rua Barao de Sobral, 311 Montese 6,990 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Avenida 13 de Maio, 233 0 Fatima 6,991 Posto Flex Comercio e Distribuição de Combustíveis e Lubrificante Ltda Avenida Francisco Sa, 2707 A Carlito Pamplona 6,998 Campeao Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Benjamin Brasil, 404 Mondubim 6,999 Auto Supply Santo Antonio Ltda Avenida Godofredo Maciel, 585 Parangaba 6,999 Comercial de Combustiveis Castelao Ltda. Avenida Alberto Craveiro, 2585 Castellan 6,999 Petroleum Retail Trade II Pvex Ltda Avenida Ministro Jose Americo, 532 Cambeba 6,999 MS Petroleum Ltd Highway Br 116, 2620 Km 07 cashew trees 6,999 Chac Comercial de Combustives Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 2721 Two Brothers Park 6,999 Chacem Comercial de Combustiveis Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 3602 Mayor Jose Walter 6,999 Netherlands Andrade Comercial de Petroleo Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 3300 Mondubim 6,999 Dam Trade of Fuels and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 4007 Two Brothers Park 6,999 Posto Morro do Ouro Ltda Rua Coronel Carneiro da Cunha, 503 0 Mount Castle 6,999 Samya Commerce of Petroleum Derivatives Ltd. Avenida Doutor Silas Munguba, 2745 saw 6,999 Uirapuru Comércio de Combustiveis Ltda Alberto Craveiro Avenue, 1973 Good view 6,999 Millennium Petróleo Ltda Avenida Deputado Paulino Rocha, 3003 0 Castellan 6,999 Jb Comercio de Combustiveis e Transporte Ltda Avenida Augusto dos Anjos, 472 Parangaba 6,999 Posto Braga Cambeba Eireli Avenida Ministro Jose Americo, 1281 Iracema Park 7,190