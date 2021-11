‘He wants to put me on the farm’ · TV News

Dynho Alves is worried about the return of Rico Melquiades as a farmer in A Fazenda 13. After the victory of Alagoas in the race on Wednesday (17), the funkeiro said that he will be nominated by the opponent for the next hot spot: “He wants to put me on in the fields anyway”.

In a conversation with MC Gui, at dawn this Thursday (18), MC Mirella’s ex-husband said: “I’ll be fine, I know that next week he will send me because it’s his dream to see me in the countryside”.

“It’s ok. We’ll try to get you to participate in the Test [do Fazendeiro”, destacou Gui. “É o que eu quero, se eu conseguir participar da prova…”, respondeu Dynho.

MC Gui, então, afirmou que não está totalmente livre da décima roça do reality rural, apesar de não estar na mira de Rico. “Ele vai pôr você, mas estou falando que eu posso cair nessa roça de alguma maneira”, explicou o músico. “Todo mundo aqui de dentro já viu que ele quer me colocar na roça de qualquer jeito, ele não me quer mais aqui dentro”, respondeu Dynho.

“Mas você tem o público, mano. Você tem um público forte, o público da Mirella de reality. Não pensa assim também, não”, rebateu Gui, sem saber do pedido de divórcio feito por MC Mirella fora do confinamento.

(TV RECORD // PLAY PLUS)#AFazenda13#AFazenda Dynho: “O Brasil e todo mundo aqui dentro já viu que ele quer me colocar na Roça de qualquer jeito. Ele não me quer mais aqui dentro.”

MC Gui: “Mas cê tem um público forte. Público da Mirella 😂, também, de reality.” pic.twitter.com/17dI0GpkGt — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) November 18, 2021

