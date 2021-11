Aline and Marina comment on Rico’s behavior

Rich Melquiades he became a Farmer for the second time on the night of last Wednesday, November 17th, and on the morning of this Thursday, November 18th, he delegated the functions to the pedestrians. Because of that, Aline Mineiro and Marina Ferrari praised the posture of the leader, who remained calm.

“So cute, Rico doing the little things, he looks like a different person. Looks like he went through rehab. [risos”, disse Aline, na área externa, tomando café com Marina.

A influenciadora fitness concordou e disse que esse foi o motivo em ter voltado a ser amiga do alagoano. “É amiga, eu só me reaproximei dele por causa disso porque eu senti que ele estava diferente”. Em seguida, Aline pontuou que a exclusão teria sido um processo positivo para o humorista.

Mas você sabe por que ele ficou diferente, né? Por que todo mundo se afastou dele. Foi preciso… Eu me afastei.

Então, Marina lembrou que Rico chegou a expor esse sentimento de ser deixado de lado durante uma atividade envolvendo um jantar com pizzas e vinhos.

Eu senti e fui, mas já fui assim oh: ‘não vou jogar com você, não concordo com as suas atitudes, mas vamos tentar conversar e interagir’. Ele precisava disso para mudar e ele não quer mais ficar assim, magoando as pessoas que ele gosta e sozinho. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.

Além disso, com a reaproximação, Marina sentiu que tem conseguido conversar mais com o colega, principalmente sobre assuntos em comum. “Ele está mostrando mais o lado bom dele e depois disso é a gente brincando, falando de Maceió, ele prestativo, fazendo isso, aquilo e isso é o que eu gosto dele. Sinto essa energia boa dele quando ele é do bem.”

“A gente tem que viver monitorando ele porque agora ele tá legal…”, analisou Aline quando foi interrompida pela amiga:

“É aquela coisa, a gente dá uma chance, mas se ele vacilar […] I gave him the opportunity to get closer, but I’m prepared for anything. In the beginning I wasn’t there, I was scared, I didn’t expect it. Now it doesn’t scare me anymore and anything, everyone in their corner. I won’t wear out anymore”, he guaranteed.

