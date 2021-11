Regular gasoline in Fortaleza: see where to find the lowest price fuel | Ceará

Gas station name Address Neighborhood Flag sale price Collection Date Apiguana Machines and Tools Ltd Apiguana Machines and Tools Ltd center Vibra Energy 6,670 11/23/2021 Posto Sol Nascente Ltda. Avenida Francisco Sa, 2321 alligator SP 6,699 11/23/2021 Northeast Comercial de Alumínio & Petróleo Ltda Avenida Sargento Hermínio, 1176 Mount Castle RAIZEN 6,790 11/23/2021 Dlx Petroleum Derivatives Station Rua Oscar Franca, 2469 Granja Lisbon RAIZEN 6,820 11/23/2021 CM Petroleum Derivatives Ltd Avenida Professor Gomes de Matos, 38 Garden America VIBRA ENERGY 6,830 11/23/2021 Commercial of Fuels Om Ltda Rua 24 de Maio, 1230 center WHITE 6,870 11/23/2021 Montese Comercial de Combustíveis Ltda Avenida Professor Gomes de Matos, 915 0 Montese ALESAT 6,870 11/23/2021 Montese Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Professor Gomes de Matos, 1166 Montese WHITE 6,870 11/23/2021 Dallas Petroleum Derivatives Ltd Avenida Professor Gomes de Matos, 1065 Montese IPIRANGA 6,889 11/23/2021 Sao Francisco Combustiveis Ltda Avenida Joao Pessoa, 7100 Parangaba SP 6,890 11/23/2021 Comercial F. Santos Derivados de Petroleo Ltda Rua 15 de Novembro, 605 Montese VIBRA ENERGY 6,890 11/23/2021 Posto Guararapes Ltda Avenida Americo Barreira, 5525 Democrito Rocha RAIZEN 6,890 11/23/2021 Chamber & Commercial Person Ltda Avenida Américo Barreira, 4855 0 Nice view WHITE 6,899 11/23/2021 Posto Bom Jesus Comércio Serviços e Derivados de Petróleo Ltda. Avenida Oscar Araripe, 3735 Granja Lisbon SP 6,899 11/23/2021 Reuel Siqueira de Oliveira Avenida Americo Barreira, 4600 Democrito Rocha WHITE 6,899 11/23/2021 P 13 Petroleum Derivatives Trade Ltd Rua.oscar Araripe,390, Y/n Good garden ALESAT 6,940 11/23/2021 Ximenes Ltda Fuel Station Avenida Coronel Virgilio Nogueira, 930 Santa Cecilia Park WHITE 6,940 11/23/2021 Jz Comercial de Petroleo Ltda Av.osorio de Paiva, 1632, S/n Vila Pery WHITE 6,940 11/23/2021 Bom Sucesso Comercial de Combustíveis Ltda. Rua Emilio de Meneses, 623 Good success RAIZEN 6,940 11/23/2021 Ximenes Ltda Fuel Station Rua Maria Julia, 48 Granja Portugal RAIZEN 6,940 11/23/2021 Ximenes Ltda Fuel Station Avenida Oscar Araripe, 1448 C Good garden RAIZEN 6,940 11/23/2021 Oak PA – Epp Urucutuba Street, 1710 Siqueira RAIZEN 6,940 11/23/2021 Cauipe Reseller de Petroleo Ltda Avenida Generalosorio de Paiva, 2818 success RAIZEN 6,940 11/23/2021 Post Nossa Senhora da Penha Ltda Avenida Gal Osorio de Paiva, 1851 vile pery VIBRA ENERGY 6,940 11/23/2021 Vm Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda Rua Vital Brasil, 1142 success VIBRA ENERGY 6,940 11/23/2021 DX Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda Rua Vital Brasil, 2959 Granja Portugal WHITE 6,948 11/23/2021 Millennium Petróleo Ltda Avenida Osorio de Paiva, 621 Parangaba IPIRANGA 6,949 11/23/2021 Ximenes Ltda Fuel Station Rua Emilio de Menezes, 1190 Good success SP 6,950 11/23/2021 Posto Mil Com. de Derivados de Petroleo Ltda Rua Carlos Chagas, 864 0 Good success WHITE 6,950 11/23/2021 M. Madalena Distribuidora de Combustivel Ltda Rua Vital Brasil, 1790 Granja Portugal SP 6,950 11/23/2021 Hma Comercial de Combustíveis Ltda Rua Professor Gomes Brasil, 475 0 Parangaba ALESAT 6,969 11/23/2021 Oliveira & Costa Comercial de Combustíveis Ltda. Avenida Professor Gomes de Matos, 1413 Montese SP 6,969 11/23/2021 AM Comercial de Petroleo Ltda Avenida Gal Osorio de Paiva, 2450 Parangaba VIBRA ENERGY 6,970 11/23/2021 Posto Fernandes & Lima Deriados de Petroleo Ltda – Epp Highway Br-116, 6262 Messina VIBRA ENERGY 6,970 11/23/2021 Raimundo Bezerra de Andrade e Cia Ltda Rua Afonso Lopes, 142 0 Itaperi VIBRA ENERGY 6,970 11/23/2021 Bg Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda Rua Benjamim Brasil, 1585 Mondubim VIBRA ENERGY 6,970 11/23/2021 Jp Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda Avenida Alberto Craveiro, 494 Castellan VIBRA ENERGY 6,970 11/23/2021 Lm Dealer of Petroleo Ltda Avenida Visconde do Rio Branco, 6450 Br 116 aerolandia RAIZEN 6,970 11/23/2021 Barracuda Comercial de Petróleo Ltda. Avenida Godofredo Maciel, 277 Parangaba RAIZEN 6,970 11/23/2021 Cigla Comercio Retail of Petroleum Derivatives Ltda – Me Avenida Dede Brasil, 1555 Parangaba RAIZEN 6,970 11/23/2021 Jm Comércio de Combustiveis Ltda Avenida dos Expedicionarios, 10775 Itaperi RAIZEN 6,970 11/23/2021 M Madalena Comercio Varejista e Derivados de Petroleo Ltda Rua Conego de Castro, 4670 Santa Rosa Park RAIZEN 6,970 11/23/2021 PH Petroleum Derivatives Trade Ltd 725 Germano Frank Street Parangaba RAIZEN 6,970 11/23/2021 Cauipe Reseller de Petroleo Ltda Avenida Dede Brasil, 1530 Itaperi RAIZEN 6,970 11/23/2021 Cauipe Reseller de Petroleo Ltda Avenida Carapinima, 1756 Benfica WHITE 6,970 11/23/2021 Parajana Comercial de Petroleo Derivatives Ltda Avenida Doutor Silas Muguba, 3485 saw WHITE 6,970 11/23/2021 Commercial Office of Petroleo Ltda Avenida Senador Fernandes Tavora, 1450 Henry Jorge WHITE 6,970 11/23/2021 Petroleo Ltda Commercial Station Rua Vitoria, 577 Henry Jorge WHITE 6,970 11/23/2021 Super Commercial of Petroleum Derivatives Ltda Rua Heribaldo Costa, 450 Henry Jorge ALESAT 6,970 11/23/2021 JA Combustiveis Ltda Rua Cônego de Castro, 5548 Santa Rosa Park SP 6,970 11/23/2021 JA Bridges Me. Avenida Oscar Araripe, 3130 Granja Lisbon SP 6,970 11/23/2021 Posto Abn Ltda. Avenida Carneiro de Mendonça, 1158 Democrito Rocha SP 6,978 11/23/2021 Ipanema Comercio e Servicos de Derivados de Petroleo Ltda Rua Rio Grande do Sul, 1240 Democrito Rocha IPIRANGA 6,978 11/23/2021 JA Combustiveis Ltda Avenida Castelo Castro, 459 Jangurusu SP 6,979 11/23/2021 Tvc Commerce of Petroleum Derivatives Ltda Avenida Costa e Silva, 3101 Jangurusu IPIRANGA 6,979 11/23/2021 Jockey Comércio de Combustíveis Ltda. Avenida Lineu Machado, 560 pic IPIRANGA 6,979 11/23/2021 Ultra Petroleum Ltd Avenida dos Expedicionarios, 8710 saw WHITE 6,979 11/23/2021 JA Combustiveis Ltda Journalist Tomaz Coelho Av, 2960 A Jangurusu WHITE 6,979 11/23/2021 Eduardo Ximenes de Aguiar 1228 Jose Torres Street Granja Portugal RAIZEN 6,979 11/23/2021 Dallas Petroleum Derivatives Ltd Avenida Godofredo Maciel, 1725 Maraponga VIBRA ENERGY 6,980 11/23/2021 Commercial Petroleum Peixoto de Melo Ltda Avenue A, 855 03 Stage Ceara set VIBRA ENERGY 6,983 11/23/2021 Posto Mania Ltda Avenida Jose Torres, 200 Granja Portugal VIBRA ENERGY 6,989 11/23/2021 DX Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda Rua Prof. Heribaldo Costa, 1590 John XXiii WHITE 6,989 11/23/2021 Suellen Queiros Pinheiro – Me Avenue D, 1289 Ceara set IPIRANGA 6,989 11/23/2021 Commercial Ripardo Derivados de Petroleo Ltda Avenida Senador Fernandes Távora, 3281 genibal VIBRA ENERGY 6,989 11/23/2021 PJJ Comercio Varejista de Combustiveis Ltda Avenida I (cj Ceara) – from 801 Ao Fim – Lado Impar, 845 Ceara Set II SP 6,989 11/23/2021 Dias e Roma Ltda Avenida Jose Bastos, 3250 Rodolfo Teofilo VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Vm Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda Avenida Dedé Brasil, 1150 Itaperi VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Raimundo Bezerra de Andrade e Cia Ltda Avenida Jose Bastos, 1640 Good success VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Almeida Chaves Comercial de Petroleo Ltda – Epp Rua Conego de Castro, 6041 Santa Rosa Park VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Santo Antonio Commerce of Fuel and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Doutor Silas Munguba, 5555 Good view RAIZEN 6,990 11/23/2021 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Avenida Bezerra de Menezes, 216 Farias Brito SP 6,990 11/23/2021 Ecoposto Comercio de Derivatives of Petroleum and Services Ltda Avenida Bernardo Manuel, 7221 saw VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Business Center Dra Zuila Alencar Barreira Braga Ltd Avenida Jose Bastos, 3950 ladies IPIRANGA 6,990 11/23/2021 SL Commercial of Fuels and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Visconde do Rio Branco, 5922 aerolandia IPIRANGA 6,990 11/23/2021 Vm Fernandes Comércio de Combustíveis Ltda Avenue of Expeditioners, 9977 Itaperi VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 Alves e Sousa Ltd. Avenida Francisco Sa, 2815 0 alligator ALESAT 6,990 11/23/2021 Vasconcelos Petroleo Ltda. Rua Alberto Magno, 333 0 Montese VIBRA ENERGY 6,990 11/23/2021 R & C Projects and Services with Petroleum Derivatives Ltda Avenida Julio Braga, 1999 John XXiii WHITE 6,990 11/23/2021 Mack Vii Petroleum Derivatives Trade Ltd University Avenue, 3555 Benfica RAIZEN 6,990 11/23/2021 Bezerra Bezerra Ltda Rua Barao de Sobral, 311 Montese RAIZEN 6,990 11/23/2021 Mack V Commerce of Petroleum Derivatives Ltda Avenida Humberto Monte, 560 Rodolfo Teofilo RAIZEN 6,990 11/23/2021 Perimetral Comercio de Combustiveis Ltda Rua Diogo Correia, 210 John XXiii RAIZEN 6,990 11/23/2021 Mack II Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Alberto Craveiro, 4547 Good view RAIZEN 6,990 11/23/2021 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Avenida Treze de Maio, 2235 Gentile RAIZEN 6,990 11/23/2021 Sobral & Palacio Petroleo Ltda Avenida 13 de Maio, 233 0 Fatima RAIZEN 6,991 11/23/2021 Posto Flex Comercio e Distribuição de Combustíveis e Lubrificante Ltda Avenida Francisco Sa, 2707 A Carlito Pamplona RAIZEN 6,998 11/23/2021 Posto Morro do Ouro Ltda Rua Coronel Carneiro da Cunha, 503 0 Mount Castle VIBRA ENERGY 6,999 11/23/2021 Abn Distribuidora de Combustiveis Ltda Avenida Bernardo Manoel, 8950 pass SP 6,999 11/23/2021 Chacem Comercial de Combustiveis Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 3602 Mayor Jose Walter RAIZEN 6,999 11/23/2021 Jb Comercio de Combustiveis e Transporte Ltda Avenida Augusto dos Anjos, 472 Parangaba VIBRA ENERGY 6,999 11/23/2021 Netherlands Andrade Comercial de Petroleo Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 3300 Mondubim VIBRA ENERGY 6,999 11/23/2021 Dam Trade of Fuels and Petroleum Derivatives Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 4007 Two Brothers Park SP 6,999 11/23/2021 Chac Comercial de Combustives Ltda Avenida Presidente Costa e Silva, 2721 Two Brothers Park RAIZEN 6,999 11/23/2021 Millennium Petróleo Ltda Avenida Deputado Paulino Rocha, 3003 0 Castellan IPIRANGA 6,999 11/23/2021 Comercial de Combustiveis Castelao Ltda. Avenida Alberto Craveiro, 2585 Castellan VIBRA ENERGY 6,999 11/23/2021 Campeao Comercio de Combustiveis Ltda Avenida Benjamin Brasil, 404 Mondubim VIBRA ENERGY 6,999 11/23/2021 Organization of Fuels and Parts Ltd. Av. Dede Brasil, 5,255 Castellan RAIZEN 6,999 11/23/2021 Uirapuru Comércio de Combustiveis Ltda Alberto Craveiro Avenue, 1973 Good view RAIZEN 6,999 11/23/2021 Auto Supply Santo Antonio Ltda Avenida Godofredo Maciel, 585 Parangaba WHITE 6,999 11/23/2021 Samya Commerce of Petroleum Derivatives Ltd. Avenida Doutor Silas Munguba, 2745 saw RAIZEN 6,999 11/23/2021