Carille ends the season without repeating rosters at Santos

Coach Fábio Carille will finish the season without repeating the line-up between Santos’ matches.

After 19 games with Carille, Peixe will end its participation in the Brazilian Championship against Cuiabá this Thursday, in Vila Belmiro. And as Marcos Leonardo is suspended, the team will no longer be the same as the victory over Flamengo.

Fábio Carille dealt with several injuries and suspensions. He started in 4-3-3, moved to 3-4-3 and found a more balanced team in 3-5-2.

The coach used 31 athletes in 19 matches. The advantage is seven wins, six draws and six defeats: 45% of the points played.

Carille has an uncertain future at Santos. He will meet in the coming days with President Andres Rueda and football executive Edu Dracena to discuss 2022.

See Carille’s lineups below:

Santos 0 x 0 Bahia: João Paulo, Pará, Robson (Danilo Boza), Wagner Leonardo and Felipe Jonatan; Camacho, Gabriel Pirani (Jean Mota) and Carlos Sánchez; Marcos Guilherme (Marinho), Léo Baptistão (Raniel) and Lucas Braga

Santos 0 x 1 Athletic: João Paulo, Pará (Marcos Guilherme), Vinicius Balieiro, Wagner Leonardo and Felipe Jonatan; Jean Mota (Ivonei), Carlos Sánchez (Diego Tardelli) and Gabriel Pirani; Marinho, Raniel (Marcos Leonardo) and Lucas Braga (Ângelo)

Ceará 0 x 0 Santos: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez and Wagner Leonardo; Pará (Ângelo), Camacho (Ivonei), Jean Mota (Vinicius Zanocelo) and Felipe Jonatan; Marinho, Léo Baptistão (Raniel) and Marcos Guilherme

Youth 3 x 0 Saints: João Paulo, Danilo Boza (Diego Tardelli), Emiliano Velázquez and Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Carlos Sánchez (Lucas Braga), Jean Mota (Gabriel Pirani) and Felipe Jonatan (Moraes); Marinho and Leo Baptistão

São Paulo 1 x 1 Santos: João Paulo, Vinicius Balieiro, Velázquez and Wagner Leonardo (Lucas Braga); Marcos Guilherme, Camacho (Danilo Boza), Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez (Gabriel Pirani) and Felipe Jonatan; Marinho and Léo Baptistão (Diego Tardelli)

Santos 1 x 0 Guild: João Paulo, Vinicius Balieiro (Madson), Velázquez and Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Diego Tardelli), Camacho (Jobson), Carlos Sánchez, Vinicius Zanocelo (Felipe Jonatan) and Lucas Braga; Marinho and Léo Baptistão (Gabriel Pirani)

Atlético-MG 3 x 1 Santos: João Paulo, Vinicius Balieiro, Velázquez and Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Madson), Camacho, Vinicius Zanocelo, Jean Mota (Gabriel Pirani) and Lucas Braga; Marinho and Léo Baptistão (Raniel)

Sport 0 x 0 Santos: Jandrei, Danilo Boza, Velázquez and Wagner Leonardo (Felipe Jonatan); Marcos Guilherme (Madson), Camacho, Vinicius Zanocelo, Carlos Sánchez (Luizinho) and Lucas Braga; Marinho (Angelo) and Raniel (Diego Tardelli)

Santos 0 x 2 America-MG: João Paulo, Pará (Madson), Danilo Boza, Velázquez and Felipe Jonatan; Camacho (Jean Mota), Vinicius Zanocelo (Moraes) and Carlos Sánchez (Marcos Guilherme); Marinho, Lucas Braga and Diego Tardelli (Ângelo)

Santos 2 x 0 Fluminense: João Paulo, Danilo Boza, Robson (Wagner Leonardo) and Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez), Felipe Jonatan (Vinicius Balieiro), Marcos Guilherme and Lucas Braga; Marinho (Angelo) and Diego Tardelli (Raniel)

Athletic 0 x 1 Saints: João Paulo, Danilo Boza, Robson and Velázquez (Wagner Leonardo); Madson, Vinicius Balieiro, Felipe Jonatan (Carlos Sánchez), Marcos Guilherme (Pará) and Lucas Braga; Angelo (Raniel) and Diego Tardelli (Moraes)

Santos 0 x 2 Palms: João Paulo, Danilo Boza, Robson (Carlos Sánchez) and Velázquez (Wagner Leonardo); Madson (Pará), Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme (Gabriel Pirani) and Lucas Braga; Marinho and Raniel (Angelo)

Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe (Robson) and Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo (Vinicius Balieiro), Felipe Jonatan (Carlos Sánchez) and Lucas Braga (Ângelo); Marinho and Diego Tardelli (Moraes)

Atlético-GO 0 x 0 Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe and Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez), Felipe Jonatan, Gabriel Pirani (Raniel) and Moraes (Vinicius Balieiro); Ângelo (Camacho) and Marcos Guilherme (Lacava)

Santos 2 x 0 Chapecoense: João Paulo, Pará (Wagner Leonardo), Luiz Felipe and Danilo Boza; Madson (Moraes), Camacho (Gabriel Pirani), Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan and Marcos Guilherme; Marinho (Angelo) and Diego Tardelli (Raniel)

Corinthians 2 x 0 Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe and Danilo Boza; Madson (Ângelo), Camacho (Raniel), Vinicius Zanocelo (Carlos Sánchez) and Gabriel Pirani (Lucas Braga); Marcos Guilherme and Diego Tardelli

Santos 2 x 0 Fortaleza: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe and Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo (Camacho), Felipe Jonatan (Sandry) and Lucas Braga; Marinho (Gabriel Pirani), Ângelo (Vinicius Balieiro) and Diego Tardelli (Marcos Leonardo)

International 1 x 1 Saints: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe and Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo (Sandry), Felipe Jonatan (Camacho), Gabriel Pirani (Carlos Sánchez) and Lucas Braga; Angelo (Lacava) and Marcos Leonardo (Raniel)

Flamengo 0 x 1 Santos: João Paulo, Kaiky, Luiz Felipe and Danilo Boza; Madson, Camacho (Vinicius Balieiro), Vinicius Zanocelo, Marcos Guilherme (Sandry) and Lucas Braga; Marinho (Ângelo) and Marcos Leonardo (Raniel)

