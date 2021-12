See the São Paulo Juniors Cup groups

The FPF (São Paulo Football Federation) announced today the groups and venues for the 2022 São Paulo Junior Cup. The keys were revealed at an event held this Monday.

In all, there are 128 clubs divided into 32 groups (see below). The Copinha is held again after being canceled this year due to the covid-19 pandemic.

Internacional, current champions, will start the dispute in Mogi das Cruzes, alongside União Mogi, Portuguesa and São Raimundo-SP. Corinthians, the biggest winner of the tournament with eight titles, will play in São José dos Campos against São José-SP, River-PI and Resende-RJ.

Copinha 2022 will start on January 2nd. The final will be held on January 25, the anniversary of the city of São Paulo.

See the Copinha 2022 groups:

Group 1 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Bahia

Monte Azul-SP

Atlético Mato Grosso

Group 2 (Tanabi)

tanabi

Vila Nova-GO

Guarani

Aquidauense-MS

Group 3 (Balsam)

Mirassol-SP

sport

Taguatinga-DF

trust yourself

Group 4 (Lins)

Linense-SP

Atlético-MG

Andira-AC

Alliance-AL Sports

Group 5 (French)

Francana-SP

Youth

black Bridge

Trust-PB

Group 6 (Matão)

Matonese-SP

Fluminense

Fast Club-AM

Jacuipense-BA

Group 7 (Cloves)

Commercial-SP

Criciuma

Nova Iguaçu-RJ

Chapadinha-MA

Group 8 (Araraquara)

Railway-SP

saints

Rondônia-RO

worker-PR

Group 9 (Iacanga)

Union Iacanga-SP

Santa Cruz-PE

Novorizontino-SP

ABC-MS union

Group 10 (Jaú)

XV of Jaú

Guild

Castanhal-PA

Mixto-MT

Group 11 (São Carlos)

São-Carlense-SP

America-MG

São Carlos-SP

Falcon SE

Group 12 (Macaws)

São João-SP Union

Athletic-PR

Velo Clube-SP

Taquarussú-TO

Group 13 (Guaratinguetá)

Manthiqueira-SP

Vitória-BA

XV of Piracicaba-SP

São José-RS

Group 14 (Taubate)

Taubate-SP

Botafogo

Petrolina-PE

Aparecidense-GO

Group 15 (São José dos Campos)

São José-SP

Corinthians

River-PI

Resende-RJ

Group 16 (Suzano)

Suzano-SP Union

strength

Ituano

Concordia-SC

Group 17 (Porto Feliz)

Sports Brazil-SP

Goiás

Botafogo-SP

Iape-MA

Group 18 (Jundiaí)

Paulista

Ceará

São Bernardo FC-SP

Bragantino-PA

Group 19 (Jaguariúna)

jaguariuna

ABC-RN

Red Bull Bragantino

Fluminense-PI

Group 20 (Itapir)

Itapirense-SP

cruise

retro-PE

Palmas-TO

Group 21 (São Caetano do Sul)

Sao Caetano

São Paulo

Perilima-PB Sports

CSE-AL

Group 22 (São Bernardo do Campo)

EC Saint Bernard

Londoner

São Bento-SP

Aster Brazil-ES

Group 23 (Osasco)

Osasco Audax-SP

Joinville

Saint Andrew

Camaçari-BA

Group 24 (Santana de Parnaíba)

Ska Brazil-SP

Vasco

Rio Claro-SP

lizard itself

Group 25 (Mogi das Cruzes)

Mogi-SP Union

International

Portuguese

São Raimundo-RR

Group 26 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Hawaii

Guarulhos-SP

Santana-AP

Group 27 (Mauá)

Mauá Football

Atlético-GO

Mauaense-SP

Round Round-RJ

Group 28 (Diadem)

Santa Water-SP

palm trees

Real Ariquemes-RO

Assu-RN

Group 29 (Barueri)

West-SP

Flamengo

Forest-EC

Fort-ES

Group 30 (São Paulo – Ibrachina)

Ibrachina

Nautical

Inter from Limeira-SP

Serranense-MG

Group 31 (São Paulo – Javari)

Juventus-SP

CRB-AL

Portuguese Santista-SP

Canaan-BA

Group 32 (São Paulo – National)