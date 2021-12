Electricity bills must be the villain of prices in 2022. See forecasts

Some basic items of Brazilian life registered a sharp rise in prices in 2021. These are the cases of electricity, meat and fuel. They all have one thing in common, the dollar, which has fluctuated widely this year.

Experts heard by metropolises assess that the fluctuations should not end next year, but the pressure tends to be eased in the case of some items.

However, the villain will be the electricity bill. Although the rains have improved the level of reservoirs at hydroelectric plants in recent months, the current volume should not be enough to guarantee a worry-free 2022 in the electricity sector.

According to the Ministry of Mines and Energy and the National Electric System Operator (ONS), the forecast is that the Southeast/Midwest subsystem – considered the “water tank of the electricity sector – will reach 58% of storage up to May 2022. For the National Interconnected System (SIN), storage is expected to reach 34% by the end of this month. Currently, however, the level in this region is at 20%.

“Finishing the year at a level of 20% is not a reassuring number, so in 2022, we will continue to have emotions in the electricity sector. We have to wait to see how this rain will be in the wet season to know if we start the dry season, in April, with adequate levels [de armazenamento”, afirma o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Adriano Pires.

Em novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira tarifária de Escassez Hídrica, com valor adicional de R$ 14,20 a cada 100 quilowatt-hora consumidos. Isso equivale a um aumento de 6,78% na conta de luz em relação à bandeira vermelha patamar 2, de R$ 9,49 a cada 100 quilowatt-hora.

Mesmo assim, o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, afastou o risco de racionamento e declarou que a experiência das ações aplicadas em 2021 trazem mais eficiência e segurança para enfrentar o próximo ano.

“Dependendo das chuvas, podemos ter um ano de 2022 com maior ou menor tranquilidade. Com o cenário de hoje, não vemos nenhuma possibilidade com relação a racionamento ou apagão causado por questões hídricas”, diz Ciocchi.

O fator Covid

O professor Roberto Ellery, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília (UnB), acredita que, no geral, a variação dos preços dos insumos vai depender de quatro itens: a pandemia do novo coronavírus, a velocidade com que as empresas vão se reestruturar após o choque de 2020 e 2021, causado pela Covid-19, o câmbio e as políticas públicas.

“Especificamente em relação ao Brasil, destaco que o Banco Central vem ajustando os juros, o que ajuda a controlar a demanda e segura o câmbio, e pode ocorrer um alívio da crise hídrica reduzindo a pressão no preço da energia”, tranquiliza o especilista.

Carne bovina

A Companhia Nacional de Abastecimento projeta um cenário melhor em relação ao valor da carne bovina. Bem como o dólar, a demanda chinesa, a valorização do real e o aumento da produção agropecuária deixam uma boa perspectiva para o próximo ano. A redução do câmbio é outro fator que pode reduzir os preços.

Segundo Sérgio De Zen, diretor-executivo da companhia, o cenário é promissor. Para 2022, a estimativa é de uma safra de 289 milhões de toneladas, crescimento próximo de 19% em relação à safra deste ano, já precificando intempéries climáticas e adversidades normais.

Um dos fatores decisivos para a alta da carne bovina foi o embargo de exportação da China, que é o maior consumidor do mundo de carnes importadas do Brasil. Suspensa de outubro até dezembro deste ano, a exportação para o gigante asiático foi retomada e fez com que os valores voltassem a disparar.

“A retomada das exportações para a China é um outro ponto que pode trazer novos aumentos para a carne. O real segue muito desvalorizado e isso aumenta o apetite de outros países por produtos brasileiros porque nossa moeda mais barata fica competitiva, então nossos produtos ficam com menor preço. Isso aguça o aumento das exportações. Aumentando o volume de exportação de carne, desabastece o mercado brasileiro e isso força o aumento de preços”, detalha o economista e professor André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

Gasolina

Como apontou a Agência Nacional de Petróleo (ANP) no último sábado, a gasolina comum está em queda há quase cinco semanas. De acordo com os números, na semana de 12 a 18 de dezembro, o preço médio do combustível nos postos foi de R$ 6,67. Entre os dias 21 e 27 de novembro, três semanas antes, o valor era de R$ 6,74.

Para o primeiro trimestre de 2022, a ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, estima uma queda acumulada de 5,94%.

No entanto, a empresa projeta que os valores voltarão a crescer de abril a setembro do ano que vem. O especialista André Braz concorda com o respectivo aumento, mas destaca que entre a gasolina, a carne e a energia elétrica, não dá para prever em qual item a inflação mais pesará.

“A parte dos combustíveis aparentemente deve subir. A gente sabe que o preço do barril do petróleo caiu pelos riscos de paralização da economia internacional, com o aparecimento da [variante] Ômicron. The variant is not as dangerous as it seemed, it could stimulate the resumption of the oil price, which fell due to this type of risk”, emphasizes the specialist.