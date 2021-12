See who (and where) will receive a booster dose against COVID in Belo Horizonte this thursday – Gerais

Health centers and extra posts are open from 8:00 am to 5:00 pm (photo: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) The Municipality of Belo Horizonte (PBH) applies the booster dose of the vaccine against COVID-19 in people with comorbidities 41 to 18 years old this Thursday (12/30).

Health centers and extra posts are open from 8:00 am to 5:00 pm. Drive-thru points, from 8:00 am to 4:30 pm, and shopping malls, from 1:00 pm to 7:30 pm.

People whose second dose date has been four months will be given the booster dose. There is no need for appointments at any of the stations, but some stations offer an appointment option. See where by clicking HERE.

See all available posts:

UFMG Administrative Unit 2 – DAST, Ordinance 2: Avenida Antnio Abraho Caram, 763 So Jos

Fire Department: Rua Piau, 1.815, Employees

BHTRANS – COP: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

UNA-BH Faculty (Center-South) – Opening hours from 8:00 am to 5:00 pm, Rua Aimors, 1.451, Lourdes

Boulevard Shopping: Avenida dos Andradas, 3,000. G2 lobby, Santa Efignia

Shopping City: Rua dos Tupis, 337. 3rd Floor GG, Center

Ptio Savassi: Avenida do Contorno, 6.061. L1 floor, So Pedro

Shopping Estao BH: Avenida Cristiano Machado, 11.833. L1 floor (entrance on Avenida Cristiano Machado), Vila Cloris

Via Shopping: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640. 2nd Floor Wing A, Barreiro

Barreiro de Cima Health Center Praa Modestino de Sales Barbosa, 100 Flvio Marques Lisbon

Health Center Bairro das Indústrias Rua Maria de Lourdes Manso, 80 Bairro das Indústrias

Bonsucesso Health Center Rua Dr. Cristiano Resende, 1.875 Bonsucesso

Carlos Renato Dias Health Center Rua Jos Gonalves, 375 Barreiro

Diamante Health Center/ Teixeira Dias Rua Maria Marcolina de Souza, 40 Diamante

Eduardo Mauro de Arajo Health Center – Miramar Rua Eridano, 540 Miramar

Independencia Health Center Rua Maria Antonieta Ferreira, 151 Independencia

Mangueiras Health Center Rua Chafariz, 4 Independencia

Maria Madalena Teodoro Health Center – Lindeia/ Parish Hall of the Nossa Senhora da Abadia Community/ Parish Jesus Resurrected Rua Flor de Seda, 1.200 Lindeia

Millionaires Health Center/ Millionaires Sports Center Rua David Fonseca, 1.396 Millionaires

Pilar Health Center – Olhos D’gua Rua So Pedro da Aldeia, 55 Pilar

Regina Health Center Rua Aristolino Baslio de Oliveira, 467 Regina

Santa Ceclia Health Center Rua Paulo Duarte, 280 Santa Ceclia

Vale do Jatob Health Center Rua Domcio Gabriel de Vasconcelos, 100 Vale do Jatob

Vila Cemig Health Center Rua Coletivo, 68 Vila Cemig

Vila Pinho Health Center Rua Otaviano de Carvalho, 174 Vila Pinho

Health Center Cafezal Rua Bela Vista, 30 Vila Cafezal

Carlos Chagas Health Center Avenida Francisco Sales, 1715 Santa Efignia

Our Lady of Ftima Health Center Rua Corinto, 450 Serra

Padre Tarcsio Health Center Rua Coronel Jorge Davis, 500 So Lucas

Santa Lcia Health Center Rua Murilo Moraes de Andrade, 125 Santa Lcia

Santa Rita de Cssia Health Center Rua Cristina, 961 So Pedro

So Miguel Arcanjo Health Center Rua Nossa Senhora de Ftima, 2.240 Fazendinha

Tia Amncia Health Center Rua Ira, 248 Corao de Jesus

Alto Vera Cruz Health Center Rua General Osrio, 959 Alto Vera Cruz

Health Center Horto Rua Anhanguera, 224 Santa Tereza

Mariano de Abreu Health Center Rua Ferno Dias, 220 Mariano de Abreu

Marco Antnio Menezes Health Center Avenida Petrolina, 869/871 Horto

Novo Horizonte Health Center Rua Pedro Alexandrino de Mendona, 12 Novo Horizonte

Paraso Health Center Avenida Mem de S, 1.001 Paraso

Health Center Santa Ins Rua Itumirim, 50 Santa Ins

So Geraldo Health Center Avenida Itaituba, 318 So Geraldo

So Jos Operrio Health Center Rua Simo Pereira, 73 Nova Vista

Taquaril Health Center Rua Desembargador Brulio, 2.200 Taquaril

Health Center Vera Cruz Praa Padre Lo Verheyen, 36 (Former Praa Pedro Lessa) Vera Cruz

Alcides Lins Health Center Rua Panema, 275 Concrdia

Cachoeirinha Health Center Rua Borborema, 1.325 Cachoeirinha

Capito Eduardo Health Center Rua ngela Benareges, 10 Capito Eduardo

Ozanan City Health Center Rua Doutor Furtado de Menezes, 610 Ipiranga

Health Center Conjunto Paulo VI Rua Almas, 122 Conjunto Paulo VI

Dom Joaquim Health Center Avenida Joaquim Jos Diniz, 200 Ferno Dias

Efignia Murta de Figueiredo Health Center Rua Serra do Cip, 170 Conjunto Ribeiro de Abreu

Gentil Gomes Health Center Rua Manoel Passos, 580 Santa Cruz

Health Center Goinia Rua Pomba, 677 Goinia

Health Center Marcelo Pontel Gomes Rua Branca, 15 Vitoria

Maria Goretti Health Center Rua Barreiro Grande, 57 Maria Goretti

Marivanda Baleeiro Health Center Rua Trs mil e Setenta e Quatro, 555 Paulo Vl

Olavo Albino Correia Health Center Rua Papa Honrio Terceiro, 8 Ouro Minas

Father Fernando de Mello Health Center Rua Conceio Vidigal Paulucci, 150 Palmares

Ribeiro de Abreu Health Center Rua Dianpolis, 180 Ribeiro de Abreu

So Gabriel Health Center/So Gabriel Community Catholic Church Hall Rua Codajs, 45 (Reference: EPA So Gabriel Square)

Annex of the Vila Maria Health Center / Joo Vital Avenida do Sociales, 305 Jardim Vitria

Bom Jesus Health Center Rua Bernardo Cisneiros, 659 Bom Jesus

Coqueiros Health Center Rua Eneida, 1583 Coqueiros

Carlos Prates Health Center Rua Riachuelo, 35 Carlos Prates

Health Center California Avenida das Castanholas, 277 California

Ermelinda Health Center Rua Paes de Abreu, 114 Ermelinda

Glria Health Center Rua Eneida, 955 Glria

Jardim Filadlfia Health Center Rua Caitit, 319 Jardim Filadlfia

Jardim Montanhs Health Center Rua Leopoldo Pereira, 407 Jardim Montanhs

Joo Pinheiro Health Center Rua Frei Luiz de Souza, 292 Joo Pinheiro

Annex of the Padre Eustquio Health Center Rua Aquidabam, 1.026 Padre Eustquio

Pindorama Health Center – Elza Martins Rua Rutilo, 96 Pindorama

So Cristvo Health Center Rua Itapecerica, 555 Lagoinha

Campo Alegre Health Center/ UNA Green Line Rua Coronel Romo da Mota, s/n Campo Alegre

Etelvina Carneiro Travessa Health Center Two thousand Four Hundred and Seventeen, 235 Etelvina Carneiro

Floramar Health Center Avenida Saramenha, 3 Guarani

Guarani Health Center Rua Pacaembu, 160 Guarani

Health Center Helipolis Rua dos Beneditinos, 120 Helipolis

Jaqueline Health Center Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110 Jaqueline

Jaqueline II Health Center Rua Joo Pereira Lima, 50 Jaqueline

Jardim Felicidade Health Center Rua Vinte e Oito, 32 Jardim Felicidade

Health Center Felicidade II Rua Pau Brasil, 160 Solimes

Lajedo Health Center Rua Jlio Ribeiro, 681 Lajedo

Health Center MG20 Rua Areia Branca, 171 Monte Azul

Novo Aaro Reis Health Center Avenida Detective Eduardo Fernandes, 200 Novo Aaro Reis

So Bernardo Health Center / Fogo e Glria International Church Rua Maria Amlia Maia, 276 So Bernardo

So Toms Health Center Rua Santa Rosa, 54 So Toms

Tupi Health Center Rua Ari Barroso 150 Tupi

Zilah Spsito Health Center Rua Coquilho, 85 Zilah Spsito

Amlcar Viana Martins Health Center Rua Nelson de Sena, 90 Cinquentenrio

Health Center Cabana Rua Centro Social, 536 Cabana

Camargos Health Center Rua Luiza Efignia Silva, 413 (former 159) Camargos

Health Center Ccero Ildefonso Rua Caviana, 77 Jardinpolis

Health Center Conjunto Betnia Rua On, 105 Conjunto Betnia

Health Center Hava Rua Manila, 432 Hava

Joo XXIII Health Center Rua Toledo, 481 Vila Oeste

Noraldino de Lima Health Center Avenida Amazonas, 4,373 Nova Sua

Palmeiras Health Center Av. Dom Joo VI 1,821 Palmeiras

Santa Maria Health Center Rua das Prolas, 123 Santa Maria

So Jorge Health Center Rua Garret, 45 Graja

Ventosa Health Center Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1782 Jardim America

Vista Alegre Health Center Rua Sneca, 9 Nova Cintra

Waldomiro Lobo Health Center Av. Amazonas, 8,889 Mother Gertrudes

Confisco Health Center Rua Policarpo de Magalhes Viotti, 261, corner with Avenida Clvis Salgado, 710 Bandeirantes

Itamarati Health Center Rua Anita Blumberg, 63 Paquet

Jardim Alvorada Health Center Rua Engenho do Sol, 580 Engenho Nogueira

Ouro Preto Health Center Rua Jonas Jean, 77 Ouro Preto

Padre Tiago Health Center Avenida Joo XXIII, 1,233 Alpio de Melo

Santa Amlia Health Center Rua Engenheiro Pedro Bax, 220 Santa Amlia

Santa Rosa Health Center Avenida Bueno Siqueira, 100 Universitrio

So Jos Health Center Rua Violeta de Melo, 655 So Jos

Serrano Health Center Rua Tocantins, 471 Serrano

Annex of the Health Center Trevo Avenida Dandara, 7 Trevo

Alameda dos Ips Health Center Rua Ministro Oliveira Salazar, 1.186 Santa Mnica

Andradas Health Center Rua Mariana Amlia de Azevedo, 21 So Joo Batista

Jardim Commercirios Health Center Rua Maria da Paz Maia, 96 Jardim dos Commercirios

Jardim Europa Health Center Rua Edinburgh, 140 Jardim Europa

Lagoa Health Center Rua Jos Sabino Maciel, 176 Lagoa

Mantiqueira Health Center Rua Csar Salles Barbosa, 600 Mantiqueira

Health Center Minas Caixa Rua Capito Srgio Pires, 226 Minas Caixa

Health Center New York Rua Wilton Marques Pereira, 10 New York

Parana Health Center Rua Joo Ferreira da Silva, 248 Mantiqueira

Piratininga Health Center Rua Cravo da ndia, 11 Piratininga

Rio Branco Health Center Rua Crisanto Muniz, 120 Rio Branco

Santa Mnica Health Center Rua dos Zapotecas, 98 Santa Mnica

Serra Verde Health Center Rua Guido Leo, Praa Fabrcio Soares da Silva, 10 Serra Verde