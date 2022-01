São Paulo Junior Soccer Cup starts this Sunday; see table and groups

With the presence of 128 clubs, the 52nd edition of the São Paulo Junior Soccer Cup starts this Sunday (2). The tournament is played in 32 venues across the state of São Paulo.

The competition (see detailed table) will be the first soccer tournament in Brazil in 2022. The end is scheduled for January 25, the anniversary date of the city of São Paulo.

The São Paulo Football Federation (FPF) estimates more than 3,000 athletes enrolled among 128 clubs in 26 states plus the Federal District.

The São Paulo Cup returns to be played after a year of stoppage due to the coronavirus pandemic. The 2020 champion was Internacional.

January 2nd Games

Group 3

1:45 pm – Mirassol-SP x Taguatinga-DF

16 hours – Sport-PE x Confidence-SE

Group 4

6:30 pm – Linense-SP x Andirá-AC

20:45 – Atlético-MG x Aliança-AL

Check out the 32 groups of the 2022 Cup

Group 1 (Votuporanga) – Votuporanguense, Bahia, Monte Azul-SP and Atlético-MT

Group 2 (Tanabi) – Tanabi, Vila Nova, Guarani and Aquidauanense-MS

Group 3 (Balsam) – Mirassol, Sport, Taguatinga-DF and Confiança-SE

Group 4 (Lins) – Linense, Atlético-MG, Andirá-AC and Desportivo Aliança-AL

Group 5 (Free) – Francana, Youth, Ponte Preta e Confiança-PB

Group 6 (Matão) – Matonense, Fluminense, Fast-AM and Jacuipense-BA

Group 7 (Cloves) – Comercial-SP, Criciúma, Nova Iguaçu and Chapadinha-MA

Group 8 (Araraquara) – Railway, Santos, Rondoniense and Operário-PR

Group 9 (Iacanga) – União Iacanga, Santa Cruz, Novorizontino and União ABC-MS

Group 10 (Jaú) – XV de Jaú, Grêmio, Castanhal-PA and Mixto-MT

Group 11 (São Carlos) – Sãocarlense, América-MG, São Carlos and Falcon-SE

Group 12 (Macaws) – União São João, Athletico-PR, Velo Clube and Taquarussú-TO

Group 13 (Guaratinguetá) – Manthiqueira, Vitória, XV de Piracicaba and São José-RS

Group 14 (Taubate) – Taubaté, Botafogo, Petrolina-PE and Aparecidense-GO

Group 15 (São José dos Campos) – São José-SP, Corinthians, River-PI and Resende-RJ

Group 16 (Suzano) – Suzano Union, Fortaleza, Ituano and Concordia-SC

Group 17 (Porto Feliz) – Sports Brazil, Goiás, Botafogo-SP and Iape-MA

Group 18 (Jundiaí) – Paulista, Ceará, São Bernardo FC and Bragantino-PA

Group 19 (Jaguariúna) – Jaguariúna, ABC, Red Bull Bragantino and Fluminense-PI

Group 20 (Itapira) – Itapirense, Cruzeiro, Retro-PE and Palmas

Group 21 (São Caetano do Sul) – São Caetano, São Paulo, Perilima-PB and CSE-AL

Group 22 (São Bernardo do Campo) – EC São Bernardo, Londrina, São Bento and Aster-ES

Group 23 (Osasco) – Audax-SP, Joinville, Santo André and Camaçariense-BA

Group 24 (Santana do Parnaíba) – Ska Brasil, Vasco, Rio Claro and Lagarto-SE

Group 25 (Mogi das Cruzes) – União Mogi, International, Portuguese and São Raimundo

Group 26 (Guarulhos) – Flamengo-SP, Avaí, Guarulhos and Santana-AP

Group 27 (Mauá) – Mauá, Atlético-GO, Mauaense and Volta Redonda

Group 28 (Diadem) – Água Santa, Palmeiras, Real Ariquemes-RO and Assu-RN

Group 29 (Barueri) – West, Flamengo, Floresta-CE and Forte-ES

Group 30 (São Paulo) – Ibrachina, Náutico, Inter de Limeira and Serranense-MG

Group 31 (São Paulo) – Juventus, CRB, Portuguesa Santista and Canaã-BA

Group 32 (São Paulo) – Nacional-SP, Coritiba, Capivariano and Real Brasília