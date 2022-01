Canceled flights correspond to 1% of the January total| Photo: Disclosure/Latam

Latam informed that it had to cancel 47 national and international flights that would be carried out from Sunday (9) until the next day 16 due to the increase in cases of Covid-19 and influenza (read, at the end of this report, the complete list). In a statement, the company regretted and said that affected passengers will be able to reschedule their trips or obtain reimbursement at no cost.

Latam cancellations are equivalent to 1% of the company’s total flights. On Friday (7), Azul announced the rescheduling of 10% of flights this month due to increased contamination between crew and ground workers.

Check out the canceled flights from Latam below:

January 9th: LA8146 (Guarulhos-Lisbon), LA8112 (Guarulhos-Mexico City), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3392 (Porto Alegre-Congonhas), LA3123 (Congonhas- Florianópolis), LA3122 (Florianópolis-Congonhas), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos).

January, 10: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8180 (Guarulhos-New York), LA8147 (Lisbon-Guarulhos), LA8113 (Mexico City-Guarulhos), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3320 (Guarulhos-Maceió ), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3055 (Congonhas-Porto Alegre), LA3806 (Porto Alegre-Congonhas).

January 11th: LA8064 (Guarulhos-Madrid), LA8114 (Guarulhos-Barcelona), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8181 (New York-Guarulhos), LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8180 (New York-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa ), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal), LA4652 (Natal-Guarulhos).

January 12th: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madrid-Guarulhos).

January 13: LA3320 (Guarulhos-Maceió), LA3607 (Maceió-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos).

January 15th: LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3008 (Guarulhos-Manaus), LA3012 (Manaus-Guarulhos), LA4580 (Guarulhos-Natal).

January 16: LA4652 (Natal-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA4580 (Guarulhos-Natal).