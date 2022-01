Palmeiras expects to announce Argentine Lucas Alario – Football

The Brazilian football transfer window is in full swing. Among the various players surveyed, many of them have already decided their destiny for 2022. Check out who has arrived and who has left their favorite team so far Art/R7

They arrived: Paulinho (without club) and Bruno Melo (Fortaleza) left: Matheus Jesus (Ponte Preta), Caique França, Richard (Ceará), Caetano (Goiás), Vitinho (Vasco), Marquinhos (Cuiabá), Cauê (Lommel-BEL) and Thiaguinho (Santo André)

They arrived: Marcelo Lomba (Inter), Eduard Atuesta (Los Angeles FC), Rafael Navarro (Botafogo), Jailson (Dalian Pro-CHN) and Murilo (Lokomotiv-RUS) left: Jailson, Felipe Melo (Fluminense), Borja (Junior-COL), Willian (Fluminense), Luan Silva, Danilo Barbosa (Nice-FRA), Victor Luís (Ceará) and Lucas Lima (Fortaleza)

They arrived: Eduardo Bauermann (América-MG), Bruno Oliveira (Caldense), Daniel Guedes (Fortaleza), Rodrigão (Ponte Preta), Allanzinho (Guarani), Guilherme Nunes (Náutico) and Ricardo Goulart



left: Felippe Cardoso (Vegalta Sendai-JAP), Diego Tardelli, Lucas Venuto (Guarani), Anderson Ceará (Maringá), Wagner Leonardo (Fortaleza), Pará, Jean Mota (Inter Miami-USA), Danilo Boza (Youth), Jandrei (São Paulo), Raniel (Vasco) and Moraes (Youth)

They arrived: Jandrei (Santos), Rafinha (Grêmio), Alisson (Grêmio), Toró (Atlético-GO), Patrick (Inter) and Nikão (Athletico-PR) left: William, Helinho (Red Bull Bragantino), Trellez, Jean (Cerro Porteño-PAR), Shaylon, Rojas, Benítez (Grêmio), Denis Júnior (Bahia), Galeano (Rubio Ñu-PAR), Rodrigo Freitas, Lucas Perri (Náutico) , Bruno Alves (Grêmio), Orejuela (Grêmio) and Liziero (Inter)

They arrived: Helinho (São Paulo), Morato (Vasco), Chrigor (America-MG), Ramires (Bahia) and Thonny Anderson (Bahia) left: Edimar (Vasco), Vitinho and Weverton (Vasco)

They arrived: Fabinho (Ceará), Marcinho (Vitória), Luiz Fernando (Grêmio), Vinícius Lopes (Goiás), Klaus (Ceará) and Breno (Goiás) left: Cesinha, Gilvan, Pedro Castro (Cruzeiro), Ricardinho (Paysandu), Matheus Frizzo (Grêmio), Rafael Navarro (Palmeiras), Jonathan (Bahia), Warley and Barrandeguy

Has arrived: Paulo Sousa (Poland national team)



left: Max (Colorado-USA), Luan Sales (Atlético-GO), João Lucas (Cuiabá), Bruno Viana (Braga-POR), Bill (Dnipro-UCR), Piris da Motta (Cerro Porteño-PAR), Vitor Gabriel (Youth ), Hugo Moura (Athletico-PR) and Kenedy (Chelsea-ING)

They arrived: Felipe Melo (Palmeiras), Willian (Palmeiras), Mario Pineida (Barcelona-EQU), David Duarte (Goiás), Abel Braga, Cristiano (Sheriff-MOL), Nathan (Atlético-MG), Fernando Pacheco (Youth), Yuri Lima (Cuiabá) and Germán Cano (Vasco) left: Egídio (Coritiba), Mascarenhas, Frazan (Chapecoense), Raí (Bangu), Robinho (Bashundhara Kings-BND), Samuel (Nova Iguaçu), Lucas Barcelos (CSA), Reginaldo (Chapecoense), Diogo Santos, Rodolfo, Geovani, Pablo Dyego, Abel Hernández (Atlético San Luís-MEX), João Lopes and Bobadilla (Guaraní-PAR)

They arrived: Yuri Lara (CSA), Edimar (Red Bull Bragantino), Thiago Rodrigues (CSA), Zé Ricardo (Qatar SC), Raniel (Santos), Vitinho (Corinthians), Weverton (Red Bull Bragantino), Bruno Nazário (América-MG) , Matheus Berbosa (Atlético-GO) and Isaque (América-MG) left: Morato (Red Bull Bragantino), Germán Cano (Fluminense), Ernando (Guarani), Léo Jabá (PAOK-GRE), Andrey, Wálber (Athletico-PR), Michel (Grêmio), Zeca, Romulo, Marquinhos Gabriel, Leandro Castán and Lucas Santos (Tombense)

They arrived: Orejuela (São Paulo), Bruno Alves (São Paulo), Nicolas (Athletico-PR), Guilherme Azevedo (Coritiba), Rildo (Brasil de Pelotas), Patrick (Brasil de Pelotas), Michel (Vasco), Matheus Frizzo (Botafogo) , Phelipe (Dallas-USA), Janderson (Atlético-GO) and Benítez (São Paulo) left: Cortez, Alisson (São Paulo), Borja (Junior-COL), Rafinha (São Paulo), Jean Pyerre (Athletico-PR), Luiz Fernando (Botafogo), Paulo Miranda (Youth), Everton (Cuiabá), Darlan (Youth) and Vanderson (Monaco-FRA)

They arrived: Alexander Medina (Talleres-ARG), Pedro Henrique (Sport), Juliano Fabro (Avaí), Natanael (Atlético-GO), Guilherme Pato (Cuiabá), Keiller (Chapecoense), Wesley Moraes (Aston Villa-ING), D’Alessandro (National-URU) and Liziero (São Paulo)



left: Vinicius Mello (Charlotte-USA), Danilo Fernandes (Bahia), Marcelo Lomba (Palmeiras), Saravia (Porto-POR), Lucas Ribeiro (Hoffenheim-ALE), Diego Aguirre and Patrick (São Paulo)

They arrived: Hélio Borges (Ceará), Bassani (Figueirense), César (Londrina), Darlan (Grêmio), Danilo Boza (Santos), Moraes (Santos), Vitor Gabriel (Flamengo) and Paulo Miranda (Grêmio)



left: Wagner, Marcelo Carné (CSA), Michel Macedo (Ceará), Didi, Fernando Pacheco (Fluminense), Guilherme Castilho (Atlético-MG), Quintero (Fortaleza), Douglas Friedrich (Bahia) and Rafael Bilu (Criciúma)

They arrived: Ademir (América-MG), Lucas Hernández (Cuiabá), José Welison (Sport), Guilherme Castilho (Youth), Fábio (New York Red Bulls-USA), Diego Godín (Cagliari-ITA) and Turco Mohamed left: Alan Franco (Charlotte FC-USA), Iago Maidana (America-MG), Nathan (Fluminense), Junior Alonso (Krasnodar-RUS) and Diego Costa

They arrived: Maicon (Al-Nassr-ARA), Mateus Silva (Ituano), Sidnei (Bétis-ESP), Edu (Brusque), Pedro Castro (Botafogo), Alan Ruschel (América-MG), Vitor (Atlético-GO), Filipe Machado (without club), Vinícius Popó (Goiás), Fernando Neto (Vitória), João Paulo (Atlético-GO), Waguininho (Coritiba) and Paulo Pezzolano (Pachuca-MEX) left: Léo Santos (Ituano), Vanderlei Luxemburgo, Rafael Sobis, Wellington Nem, Ariel Cabral, Sassá, Keké (Tombense), Marcinho (Novorizontino), Claudinho (Mirassol) and Fábio

They arrived: Gabriel Gomes (Inter de Minas), Juan Ramírez (Bahia), Iago Maidana (Atlético-MG), Éder (Atlético-GO), Germán Conti (Bahia) and Everaldo (Sport) left: Ademir (Atlético-MG), Eduardo Bauermann (Santos), Anderson, Ribamar, Marcelo Toscano, Alan Ruschel (Cruzeiro), Bruno Nazário (Vasco), Isaque (Vasco), Diego Ferreira, Luiz Fernando, Ramon (Atlético-GO), Chrigor (Red Bull Bragantino) and Matheus Sabino

They arrived: Pablo Sibles (Vitória), Matheus Felipe (CSA), Bryan Garcia (Independiente del Valle-EQU), Jean Pyerre (Grêmio), Denner (Chapecoense), Jonathan (Avaí), Wálber (Vasco) and Hugo Moura (Flamengo) left: Nicolas (Grêmio), João Pedro, Matheus Anjos and Nikão (São Paulo)

They arrived: Egídio (Fluminense), Alef Manga (Goiás), Arthur (CRB), Neilton (Sport), Régis (Guarani) and Guillermo de los Santos (Universidad Católica-EQU) Out: Nathan Ribeiro, Wellington Carvalho (Tombense), Romário (Operário-PR), Valdeci (Ferroviário-CE), Guilherme Azevedo (Grêmio), Waguininho (Cruzeiro), William Alves and Rafinha

They arrived: Richardson (Kashiwa Reysol-JAP), Michel Macedo (Youth), Richard (Corinthians), Iury Castilho (CSA), Nino Paraíba (Bahia), Victor Luís (Palmeiras) and Zé Roberto (Atlético-GO) left: Klaus (Botafogo), Jorginho (Atlético-GO), Yony González, Hélio Borges (Youth), Airton, Cléber, Fabinho (Botafogo), Rick (Ludogorets-BUL) and Pedro Naressi (Sport)

They arrived: Brayan Ceballos (Deportes Quindío-COL), Wagner Leonardo (Santos), Quintero (Youth), Fernando Miguel (Atlético-GO), Anthony Landázuri (Independiente del Valle-EQU), Juninho Capixaba (Bahia) and Lucas Lima (Palmeiras) left: Jackson, Daniel Guedes (Santos), Osvaldo and Bruno Melo (Corinthians)

They arrived: João Lucas (Flamengo), Igor Cariús (Atlético-GO), Marcão (Sport), André Luis (Atlético-GO), Alesson (Vila Nova), Rodriguinho (Bahia), Juan Ojeda (12 October-PAR), Cristhian Rivas (Mérida-VEN students), Kelvin Osório (Santa Fe-COL), Valdívia (Avaí), Marquinhos (Corinthians) and Everton (Grêmio) left: Anderson Conceição (Vasco), Clayson, Max (Colorado-USA), Rafael Papagaio (Ituano), Lucas Hernández (Atlético-MG), Yuri Lima (Fluminense) and Guilherme Pato (Inter)

They arrived: Delattorre (CSA), Renan (Ludogorets-BUL), Edson (Al-Qadisiya-ARA), Ramon (América-MG), Luan Sales (Flamengo), Leandro Barcia (Sport), Jorginho (Ceará) and Wellington Rato (V- Veren-JAP) left: Fernando Miguel (Fortaleza), Pedro Henrique, Éder (América-MG), Wanderson, Arnaldo (Operário), Willian Maranhão (Bahia), Lucão, Ronald, Baralhas, André, João Paulo (Cruzeiro) André Luís (Cuiabá), Toró (São Paulo), Kozlinski (Guarani), Igor Cariús (Cuiabá), Janderson (Grêmio), Natanael (Inter), Vitor (Cruzeiro), Zé Roberto (Ceará) and Matheus Barbosa (Vasco)

They arrived: Vinícius (Náutico), Caetano (Corinthians) and Maguinho (Yokohama FC-JAP)



left: Rezende (Bahia), David Duarte (Fluminense), Alef Manga (Coritiba), Matheus Salustiano, Bruno Mezenga (Ferroviária), Welliton, Vinícius Popó (Cruzeiro), Luan Dias (Água Santa), Dadá (Água Santa), Samuel, Vinícius Lopes (Botafogo) and Breno (Botafogo)

They arrived: Danilo Fernandes (International), Jonathan (Botafogo), Douglas Friedrich (Youth), Luiz Henrique (Londrina), Rezende (Goiás), Ignacio (Chapecoense) and Willian Maranhão (Atlético-GO) left: Rodriguinho (Cuiabá), Gilberto (Al-Wasl-UAE), Juan Ramírez (América-MG), Nino Paraíba (Ceará), Rossi, Mayk, Jonas, Maycon Douglas, Isnaldo, Ramires (Red Bull Bragantino), Thonny Anderson ( Red Bull Bragantino), Germán Conti (America-MG) and Juninho Capixaba (Fortaleza)