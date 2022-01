Rains in MG: 201 cities have heavy rainfall alert: know what they are – Rádio Itatiaia

Photo: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Alert is valid until 23:59 on Sunday (23)

The National Institute of Meteorology (Inmet) issued an alert of heavy rains with potential danger to 201 municipalities in Minas Gerais, and valid until 23:59.

The meteorological warning predicts the occurrence of rain with volumes of up to 30 millimeters per hour – or 50 millimeters per day, accompanied by intense winds.

The risk of power outage is considered low, and there is no expectation of flooding or electrical discharges.

Check the list of cities covered by the alert:

long water

aguanil

albertine

privet

Alpinópolis

Alterosa

andradas

araguari

Arapora

araxá

