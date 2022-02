Brasileirão 2022: CBF announces table of games for the 38 rounds | Brazilian series a

The CBF released the table for the 2022 Brazilian Championship this Wednesday. The competition will be played from April 9 to November 13, ending earlier than usual due to the World Cup, which starts on November 21, in Qatar. .

Current champion, Atlético-MG debuts against Inter – the first round games are scheduled for April 9, 10 and 11. Four teams return to Serie A this year, after gaining access in 2021: Botafogo, Goiás, Coritiba and Avaí.

First round games:

Atletico GO vs Flamengo

Atletico MG vs Internacional

Fluminense vs Santos

Botafogo vs Corinthians

Avai vs América-MG

Sao Paulo vs Atletico

Palmeiras vs Ceara

Youth vs Bragantino

Fortaleza vs Cuiabá

Coritiba vs Goiás

Check out the full table:

2nd round (4/16, 4/17 or 4/18)

América-MG vs Juventude

Flamengo vs Sao Paulo

Red Bull Bragantino vs Atletico GO

Corinthians x Avai

Santos vs Coritiba

Internacional vs Fortaleza

Ceará vs Botafogo

Goiás vs Palmeiras

Cuiabá vs Fluminense

Atletico vs Atletico MG

3rd round (4/23, 4/24 or 4/25)

Atlético MG vs Coritiba

Fluminense x Internacional

Red Bull Bragantino vs Sao Paulo

Palmeiras vs Corinthians

Santos vs América-MG

Youth vs Cuiabá

Fortaleza vs Ceara

Atletico GO vs Botafogo

Avai vs Goiás

Atletico vs Flamengo

4th round (30/4, 1/5 or 2/5)

América-MG vs Athletico

Flamengo vs Palmeiras

Sao Paulo vs Santos

Corinthians vs Fortaleza

Botafogo x Youth

International x Avai

Ceará vs Red Bull Bragantino

Goiás vs Atletico MG

Cuiabá vs Atletico GO

Coritiba vs Fluminense

5th round (7/5, 8/5 or 9/5)

Atletico MG vs America MG

Flamengo vs Botafogo

Red Bull Bragantino vs Corinthians

Palmeiras vs Fluminense

Santos vs Cuiabá

Youth x International

Fortaleza vs Sao Paulo

Atletico-GO vs Goiás

Avai vs Coritiba

Atletico vs Ceará

6th round (5/14, 5/15 or 5/16)

Atletico MG vs Atletico GO

Fluminense vs Atletico

Sao Paulo vs Cuiaba

Palmeiras vs Red Bull Bragantino

Botafogo vs Fortaleza

Internacional x Corinthians

Ceará vs Flamengo

Goiás vs Santos

Avail x Youth

Coritiba vs América-MG

7th round (5/21, 5/22 or 5/23)

América-MG vs Botafogo

Flamengo vs Goiás

Red Bull Bragantino vs Atletico MG

Corinthians vs Sao Paulo

Santos vs Ceará

Youth vs Palmeiras

Fortaleza vs Fluminense

Atlético-GO vs Coritiba

Cuiabá x Internacional

Athletico vs Avai

8th round (5/28, 5/29 or 5/30)

Atletico MG vs Avaí

Fluminense vs Flamengo

Sao Paulo vs Ceara

Corinthians vs America-MG

Santos vs Palmeiras

Internacional vs Atletico GO

Fortress x Youth

Goiás vs Red Bull Bragantino

Cuiabá vs Atletico

Coritiba vs Botafogo

9th round (4/6, 5/6 or 6/6)

América-MG vs Cuiabá

Flamengo vs Fortaleza

Red Bull Bragantino vs Internacional

Palmeiras vs Atletico MG

Botafogo vs Goiás

Youth vs Fluminense

Ceará vs Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Avai vs Sao Paulo

Atletico vs Santos

10th round (8/6 or 9/6)

América-MG vs Ceará

Fluminense vs Atletico MG

Red Bull Bragantino vs Flamengo

Palmeiras vs Botafogo

Santos x Internacional

Youth vs Atletico

Fortaleza vs Goiás

Atlético-GO vs Avaí

Cuiabá x Corinthians

Coritiba vs Sao Paulo

Round 11 (11/6, 12/6 or 13/6)

Atletico MG vs Santos

Fluminense vs Atletico GO

Sao Paulo vs America MG

Corinthians x Youth

Botafogo vs Avai

Internacional vs Flamengo

Fortaleza vs Atletico

Goiás vs Ceará

Cuiabá vs Red Bull Bragantino

Coritiba x Palmeiras

12th round (6/15 or 6/16)

América-MG vs Fluminense

Flamengo vs Cuiabá

Red Bull Bragantino vs Coritiba

Palmeiras vs Atletico GO

Botafogo vs Sao Paulo

Youth x Santos

Ceará vs Atletico MG

Goiás x Internacional

Avai x Fortaleza

Atletico x Corinthians

13th round (6/18, 6/19 or 6/20)

Atletico MG vs Flamengo

Fluminense x Avai

Sao Paulo vs Palmeiras

Corinthians vs Goiás

Santos vs Red Bull Bragantino

Internacional vs Botafogo

Fortaleza vs America MG

Atlético-GO x Youth

Cuiabá vs Ceará

Coritiba vs Atletico

14th round (25/6, 26/6 or 27/6)

Atletico MG vs Fortaleza

Flamengo vs America MG

Sao Paulo vs Youth

Corinthians x Santos

Botafogo vs Fluminense

Internacional vs Coritiba

Ceará vs Atletico GO

Goiás vs Cuiabá

Avai vs Palmeiras

Atletico vs Red Bull Bragantino

15th round (2/7, 3/7 or 4/7)

América-MG vs Goiás

Fluminense x Corinthians

Red Bull Bragantino vs Botafogo

Palmeiras vs Atletico

Santos vs Flamengo

Youth vs Atletico MG

Ceará x Internacional

Atletico GO vs Sao Paulo

Avai vs Cuiabá

Coritiba x Fortaleza

16th round (9/7, 10/7 or 11/7)

Atletico MG vs Sao Paulo

Fluminense vs Ceará

Red Bull Bragantino vs Avaí

Corinthians vs Flamengo

Santos vs Atletico GO

Internacional vs América-MG

Fortaleza x Palmeiras

Goiás vs Atletico

Cuiabá vs Botafogo

Coritiba x Youth

17th round (7/16, 7/17 or 7/18)

America-MG vs Red Bull Bragantino

Flamengo vs Coritiba

Sao Paulo vs Fluminense

Palmeiras vs Cuiabá

Botafogo vs Atletico MG

Youth vs Goiás

Ceará x Corinthians

Atletico-GO vs Fortaleza

Avai vs Santos

Athletico x International

18th round (7/20 or 7/21)

América-MG vs Palmeiras

Flamengo x Youth

Red Bull Bragantino vs Fortaleza

Corinthians vs Coritiba

Santos vs Botafogo

Internacional vs Sao Paulo

Ceará x Avai

Goiás vs Fluminense

Cuiabá vs Atletico MG

Atletico vs Atletico GO

19th round (7/23, 7/24 or 7/25)

Atletico MG vs Corinthians

Fluminense vs Red Bull Bragantino

Sao Paulo vs Goiás

Palmeiras x Internacional

Botafogo vs Atletico

Youth x Ceará

Fortaleza vs Santos

Atletico-GO vs America-MG

Avai vs Flamengo

Coritiba vs Cuiabá

20th round (7/30, 7/31 or 8/1)

Red Bull Bragantino vs Juventude

21st round (6/8, 7/8 or 8/8)

22nd round (8/13, 8/14 or 8/15)

23rd round (8/20, 8/21 or 8/22)

24th round (27/8, 28/8 or 29/8)

25th round (3/9, 4/9 or 5/9)

26th round (9/10, 9/11 or 9/12)

27th round (9/17, 9/18 or 9/19)

28th round (28/9 or 29/9)

29th round (9/30, 10/1 or 10/3)

30th round (5/10 or 6/10)

31st round (8/10, 9/10 or 10/10)

32nd round (10/15, 10/16 or 10/17)

33rd round (10/22, 10/23 or 10/24)

34th round (10/26 or 10/27)

35th round (10/28, 10/29 or 10/31)

36th round (5/11, 6/11 or 7/11)

37th round (9/11 or 10/11)

Internacional vs Palmeiras