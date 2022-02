CBF presents the Brasileirão Assaí 2022 table

Competition will start in April and end in November, due to a specific calendar for the FIFA World Cup

THE CBF released, this Wednesday (2), the table of Brasileirão Assaí 2022. In a technical council with representatives of the clubs and federations involved in the competition, the entity presented the rounds and the order of the clashes of Serie A of the Brazilian Championship in 2022.

THE Brazilian Assaí will kick off on April 9 with the first round. The competition is scheduled to be played until November 13, the date set for the 38th round. The start of the return is scheduled for the 30th of July. The classification criteria for international and relegation tournaments have not changed from the previous year.

SHIFT

1st round (9/4, 10/4 or 11/4)

Atletico MG vs Internacional

Fluminense vs Santos

Sao Paulo vs Atletico

Palmeiras vs Ceara

Botafogo vs Corinthians

Youth vs Red Bull Bragantino

Fortaleza vs Cuiabá

Atletico GO vs Flamengo

Avai vs América-MG

Coritiba vs Goiás

2nd round (4/16, 4/17 or 4/18)

América-MG vs Juventude

Flamengo vs Sao Paulo

Red Bull Bragantino vs Atletico GO

Corinthians x Avai

Santos vs Coritiba

Internacional vs Fortaleza

Ceará vs Botafogo

Goiás vs Palmeiras

Cuiabá vs Fluminense

Atletico vs Atletico MG

3rd round (4/23, 4/24 or 4/25)

Atlético MG vs Coritiba

Fluminense x Internacional

Red Bull Bragantino vs Sao Paulo

Palmeiras vs Corinthians

Santos vs América-MG

Youth vs Cuiabá

Fortaleza vs Ceara

Atletico GO vs Botafogo

Avai vs Goiás

Atletico vs Flamengo

4th round (30/4, 1/5 or 2/5)

América-MG vs Athletico

Flamengo vs Palmeiras

Sao Paulo vs Santos

Corinthians vs Fortaleza

Botafogo x Youth

International x Avai

Ceará vs Red Bull Bragantino

Goiás vs Atletico MG

Cuiabá vs Atletico GO

Coritiba vs Fluminense

5th round (7/5, 8/5 or 9/5)

Atletico MG vs America MG

Flamengo vs Botafogo

Red Bull Bragantino vs Corinthians

Palmeiras vs Fluminense

Santos vs Cuiabá

Youth x International

Fortaleza vs Sao Paulo

Atletico-GO vs Goiás

Avai vs Coritiba

Atletico vs Ceará

6th round (5/14, 5/15 or 5/16)

Atletico MG vs Atletico GO

Fluminense vs Atletico

Sao Paulo vs Cuiaba

Palmeiras vs Red Bull Bragantino

Botafogo vs Fortaleza

Internacional x Corinthians

Ceará vs Flamengo

Goiás vs Santos

Avail x Youth

Coritiba vs América-MG

7th round (5/21, 5/22 or 5/23)

América-MG vs Botafogo

Flamengo vs Goiás

Red Bull Bragantino vs Atletico MG

Corinthians vs Sao Paulo

Santos vs Ceará

Youth vs Palmeiras

Fortaleza vs Fluminense

Atlético-GO vs Coritiba

Cuiabá x Internacional

Athletico vs Avai

8th round (5/28, 5/29 or 5/30)

Atletico MG vs Avaí

Fluminense vs Flamengo

Sao Paulo vs Ceara

Corinthians vs America-MG

Santos vs Palmeiras

Internacional vs Atletico GO

Fortress x Youth

Goiás vs Red Bull Bragantino

Cuiabá vs Atletico

Coritiba vs Botafogo

9th round (4/6, 5/6 or 6/6)

América-MG vs Cuiabá

Flamengo vs Fortaleza

Red Bull Bragantino vs Internacional

Palmeiras vs Atletico MG

Botafogo vs Goiás

Youth vs Fluminense

Ceará vs Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Avai vs Sao Paulo

Atletico vs Santos

10th round (8/6 or 9/6)

América-MG vs Ceará

Fluminense vs Atletico MG

Red Bull Bragantino vs Flamengo

Palmeiras vs Botafogo

Santos x Internacional

Youth vs Atletico

Fortaleza vs Goiás

Atlético-GO vs Avaí

Cuiabá x Corinthians

Coritiba vs Sao Paulo

Round 11 (11/6, 12/6 or 13/6)

Atletico MG vs Santos

Fluminense vs Atletico GO

Sao Paulo vs America MG

Corinthians x Youth

Botafogo vs Avai

Internacional vs Flamengo

Fortaleza vs Atletico

Goiás vs Ceará

Cuiabá vs Red Bull Bragantino

Coritiba x Palmeiras

12th round (6/15 or 6/16)

América-MG vs Fluminense

Flamengo vs Cuiabá

Red Bull Bragantino vs Coritiba

Palmeiras vs Atletico GO

Botafogo vs Sao Paulo

Youth x Santos

Ceará vs Atletico MG

Goiás x Internacional

Avai x Fortaleza

Atletico x Corinthians

13th round (6/18, 6/19 or 6/20)

Atletico MG vs Flamengo

Fluminense x Avai

Sao Paulo vs Palmeiras

Corinthians vs Goiás

Santos vs Red Bull Bragantino

Internacional vs Botafogo

Fortaleza vs America MG

Atlético-GO x Youth

Cuiabá vs Ceará

Coritiba vs Atletico

14th round (25/6, 26/6 or 27/6)

Atletico MG vs Fortaleza

Flamengo vs America MG

Sao Paulo vs Youth

Corinthians x Santos

Botafogo vs Fluminense

Internacional vs Coritiba

Ceará vs Atletico GO

Goiás vs Cuiabá

Avai vs Palmeiras

Atletico vs Red Bull Bragantino

15th round (2/7, 3/7 or 4/7)

América-MG vs Goiás

Fluminense x Corinthians

Red Bull Bragantino vs Botafogo

Palmeiras vs Atletico

Santos vs Flamengo

Youth vs Atletico MG

Ceará x Internacional

Atletico GO vs Sao Paulo

Avai vs Cuiabá

Coritiba x Fortaleza

16th round (9/7, 10/7 or 11/7)

Atletico MG vs Sao Paulo

Fluminense vs Ceará

Red Bull Bragantino vs Avaí

Corinthians vs Flamengo

Santos vs Atletico GO

Internacional vs América-MG

Fortaleza x Palmeiras

Goiás vs Atletico

Cuiabá vs Botafogo

Coritiba x Youth

17th round (7/16, 7/17 or 7/18)

America-MG vs Red Bull Bragantino

Flamengo vs Coritiba

Sao Paulo vs Fluminense

Palmeiras vs Cuiabá

Botafogo vs Atletico MG

Youth vs Goiás

Ceará x Corinthians

Atletico-GO vs Fortaleza

Avai vs Santos

Athletico x International

18th round (7/20 or 7/21)

América-MG vs Palmeiras

Flamengo x Youth

Red Bull Bragantino vs Fortaleza

Corinthians vs Coritiba

Santos vs Botafogo

Internacional vs Sao Paulo

Ceará x Avai

Goiás vs Fluminense

Cuiabá vs Atletico MG

Atletico vs Atletico GO

19th round (7/23, 7/24 or 7/25)

Atletico MG vs Corinthians

Fluminense vs Red Bull Bragantino

Sao Paulo vs Goiás

Palmeiras x Internacional

Botafogo vs Atletico

Youth x Ceará

Fortaleza vs Santos

Atletico-GO vs America-MG

Avai vs Flamengo

Coritiba vs Cuiabá

RETURN

20th round (7/30, 7/31 or 8/1)

América-MG vs Avai

Flamengo vs Atletico GO

Red Bull Bragantino vs Juventude

Corinthians vs Botafogo

Santos vs Fluminense

Internacional vs Atletico MG

Ceará vs Palmeiras

Goiás vs Coritiba

Cuiabá x Fortaleza

Atletico vs Sao Paulo

21st round (6/8, 7/8 or 8/8)

Atletico MG vs Atletico

Fluminense vs Cuiabá

Sao Paulo vs Flamengo

Palmeiras vs Goiás

Botafogo vs Ceará

Youth vs America-MG

Fortaleza x International

Atletico GO vs Red Bull Bragantino

Avai vs Corinthians

Coritiba x Santos

22nd round (8/13, 8/14 or 8/15)

America-MG vs Santos

Flamengo vs Atletico

Sao Paulo vs Red Bull Bragantino

Corinthians vs Palmeiras

Botafogo vs Atletico GO

Internacional vs Fluminense

Ceará vs Fortaleza

Goiás vs Avai

Cuiabá x Youth

Coritiba vs Atletico MG

23rd round (8/20, 8/21 or 8/22)

Atletico MG vs Goias

Fluminense vs Coritiba

Red Bull Bragantino vs Ceara

Palmeiras vs Flamengo

Santos vs Sao Paulo

Youth vs Botafogo

Fortaleza x Corinthians

Atlético-GO vs Cuiabá

Avail x International

Atletico vs America MG

24th round (27/8, 28/8 or 29/8)

America-MG vs Atletico-MG

Fluminense vs Palmeiras

Sao Paulo vs Fortaleza

Corinthians vs Red Bull Bragantino

Botafogo vs Flamengo

International x Youth

Ceará vs Atletico

Goiás vs Atletico GO

Cuiabá vs Santos

Coritiba x Avai

25th round (3/9, 4/9 or 5/9)

America-MG X Coritiba

Flamengo vs Ceará

Red Bull Bragantino vs Palmeiras

Corinthians x Internacional

Santos vs Goiás

Youth x Avai

Fortaleza vs Botafogo

Atletico GO vs Atletico MG

Cuiaba vs Sao Paulo

Atletico vs Fluminense

26th round (9/10, 9/11 or 9/12)

Atletico MG vs Red Bull Bragantino

Fluminense vs Fortaleza

Sao Paulo vs Corinthians

Palmeiras x Youth

Botafogo vs América MG

Internacional vs Cuiabá

Ceará vs Santos

Goiás vs Flamengo

Avai vs Atletico

Coritiba vs Atletico GO

27th round (9/17, 9/18 or 9/19)

America-MG vs Corinthians

Flamengo vs Fluminense

Red Bull Bragantino vs Goiás

Palmeiras vs Santos

Botafogo vs Coritiba

Youth x Fortaleza

Ceará vs Sao Paulo

Atletico-GO vs Internacional

Avai vs Atletico MG

Athletico vs Cuiabá

28th round (28/9 or 29/9)

Atletico MG vs Palmeiras

Fluminense x Youth

Sao Paulo vs Avai

Corinthians vs Atletico GO

Santos vs Atletico

Internacional vs Red Bull Bragantino

Fortaleza vs Flamengo

Goiás vs Botafogo

Cuiabá vs América-MG

Coritiba vs Ceará

29th round (9/30, 10/1 or 10/3)

Atletico MG vs Fluminense

Flamengo vs Red Bull Bragantino

Sao Paulo vs Coritiba

Corinthians vs Cuiabá

Botafogo vs Palmeiras

Internacional vs Santos

Ceará vs América-MG

Goiás vs Fortaleza

Avai vs Atletico GO

Athletico x Youth

30th round (5/10 or 6/10)

America-MG vs Sao Paulo

Flamengo x Internacional

Red Bull Bragantino vs Cuiabá

Palmeiras vs Coritiba

Santos vs Atletico MG

Youth x Corinthians

Ceará vs Goiás

Atletico GO vs Fluminense

Avai vs Botafogo

Atletico vs Fortaleza

31st round (8/10, 9/10 or 10/10)

Atletico MG vs Ceara

Fluminense vs América-MG

Sao Paulo vs Botafogo

Corinthians x Athletico

Santos x Youth

Internacional vs Goiás

Fortaleza x Avai

Atletico GO vs Palmeiras

Cuiabá vs Flamengo

Coritiba vs Red Bull Bragantino

32nd round (10/15, 10/16 or 10/17)

América-MG vs Fortaleza

Flamengo vs Atletico MG

Red Bull Bragantino vs Santos

Palmeiras vs Sao Paulo

Botafogo x Internacional

Youth vs Atletico GO

Ceará vs Cuiabá

Goiás x Corinthians

Avai vs Fluminense

Atletico vs Coritiba

33rd round (10/22, 10/23 or 10/24)

América-MG vs Flamengo

Fluminense vs Botafogo

Red Bull Bragantino vs Athletico

Palmeiras x Avai

Santos x Corinthians

Youth vs Sao Paulo

Fortaleza vs Atletico MG

Atletico GO vs Ceara

Cuiabá vs Goiás

Coritiba x Internacional

34th round (10/26 or 10/27)

Atlético-MG vs Juventude

Flamengo vs Santos

Sao Paulo vs Atletico GO

Corinthians vs Fluminense

Botafogo vs Red Bull Bragantino

Internacional vs Ceara

Fortaleza vs Coritiba

Goiás vs América-MG

Cuiabá x Avai

Atletico vs Palmeiras

35th round (10/28, 10/29 or 10/31)

América-MG vs Internacional

Flamengo x Corinthians

Sao Paulo vs Atletico MG

Palmeiras x Fortaleza

Botafogo vs Cuiabá

Youth vs Coritiba

Ceará vs Fluminense

Atletico GO vs Santos

Avai vs Red Bull Bragantino

Atletico vs Goiás

36th round (5/11, 6/11 or 7/11)

Atletico MG vs Botafogo

Fluminense vs Sao Paulo

Red Bull Bragantino vs America-MG

Corinthians x Ceará

Santos x Avai

Internacional vs Atletico

Fortaleza vs Atletico GO

Goiás x Youth

Cuiabá vs Palmeiras

Coritiba vs Flamengo

37th round (9/11 or 10/11)

Atlético MG vs Cuiabá

Fluminense vs Goiás

Sao Paulo vs International

Palmeiras vs América MG

Botafogo vs Santos

Youth vs Flamengo

Fortaleza vs Red Bull Bragantino

Atletico GO vs Atletico

Avai vs Ceará

Coritiba x Corinthians

38th round (11/13)

America-MG vs Atletico-GO

Flamengo x Avai

Red Bull Bragantino vs Fluminense

Corinthians vs Atletico MG

Santos x Fortaleza

Internacional vs Palmeiras

Ceará x Youth

Goiás vs Sao Paulo

Cuiabá vs Coritiba

Atletico vs Botafogo