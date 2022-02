CBF publishes table of Série B of Brasileirão 2022

Competition will start in April and end in November; check the order of the 380 matches planned for the dispute

The CBF released the table for Série B of the 2022 Brazilian Championship. The details of the 38 rounds were sent to clubs and federations after the meeting of the technical council of the competition, during the afternoon of this Thursday (3).

THE Brazilian Serie B will kick off on April 8th with the first round. The competition is scheduled to be played until November 5th, the date set for the 38th round. The start of the return is scheduled for the 22nd of July. At the end of the championship, the four best teams gain access to Serie A and the bottom four are relegated to Serie C in 2023.

Check your team’s games:

Brazilian Serie B 2022 table



SHIFT

1st round (8/4 or 9/4)

Ponte Preta x Gremio

CSA x Criciúma

Sport vs Sampaio Correa

Brusque x Guarani

Novorizontino vs CRB

London x Nautical

Vasco da Gama vs Vila Nova

Bahia vs Cruzeiro

Tombense x Worker

Chapecoense vs Ituano

2nd round (4/12, 4/15 or 4/16)

Guarani x Sport

CRB vs Vasco da Gama

Nautical x Bahia

Criciúma x Londrina

Ituano x CSA

Worker x Ponte Preta

Gremio vs Chapecoense

Sampaio Correa vs Tombense

Cruise x Brusque

Vila Nova vs Novorizontino

3rd round (4/19, 4/22 or 4/23)

Ponte Preta x CRB

CSA x Bahia

Nautical x Worker

Criciúma x Sport

Ituano vs Vila Nova

London vs Novorizontino

Gremio x Guarani

Sampaio Correa vs Brusque

Tombense x Cruzeiro

Chapecoense vs Vasco da Gama

4th round (4/26 or 4/27)

Guarani x Criciúma

CRB x Nautical

Sport x Ituano

Brusque x CSA

Novorizontino vs Chapecoense

Worker x Guild

Vasco da Gama vs Ponte Preta

Bahia vs Sampaio Correa

Cruise x London

Vila Nova vs Tombense

5th round (4/29 or 4/30)

Ponte Preta x Brusque

CSA x Sport

Nautical x Guarani

Criciúma vs Novorizontino

Ituano x Bahia

London vs Vila Nova

Gremio x CRB

Sampaio Correa x Worker

Tombense vs Vasco da Gama

Chapecoense vs Cruzeiro

6th round (3/5, 6/5 or 7/5)

Guarani vs Ponte Preta

CRB vs Sampaio Correa

Sport x Tombense

Brusque vs Chapecoense

Novorizontino vs Ituano

Worker x Criciúma

Vasco da Gama vs CSA

Bahia vs Londrina

Cruzeiro vs Gremio

Vila Nova x Nautico

7th round (5/10, 5/13, or 5/14)

Ponte Preta x Novorizontino

CSA x Worker

Nautical x Cruise

Criciúma x CRB

Ituano vs Gremio

London x Brusque

Vasco da Gama vs Bahia

Sampaio Correa vs Vila Nova

Tombense x Guarani

Chapecoense x Sport

8th round (5/17, 5/20 or 5/21)

Guarani vs Vasco da Gama

CRB x Londrina

Nautical x CSA

Brusque x Tombense

Novorizontino x Sport

Worker x Ituano

Gremio x Criciúma

Bahia vs Ponte Preta

Cruzeiro vs Sampaio Correa

Vila Nova vs Chapecoense

9th round (5/24, 5/27 or 5/28)

Ponte Preta vs Chapecoense

CSA vs Novorizontino

Sport x CRB

Criciúma x Cruzeiro

Ituano x Nautical

London x Worker

Vasco da Gama vs Brusque

Sampaio Correa vs Guarani

Tombense x Bahia

Vila Nova vs Gremio

10th round (5/31, 6/3 or 6/4)

Guarani vs Vila Nova

CRB x CSA

Sport x Ponte Preta

Brusque x Nautical

Novorizontino vs Sampaio Correa

Worker x Cruise

Vasco da Gama vs Gremio

Bahia vs Criciuma

Tombense x Ituano

Chapecoense vs Londrina

11th round (7/6 or 8/6)

Guarani x Worker

CSA x Chapecoense

Nautical vs Vasco da Gama

Criciúma vs Sampaio Corrêa

Ituano vs Ponte Preta

Londrina vs Tombense

Gremio vs Novorizontino

Bahia x Sport

Cruise x CRB

Vila Nova x Brusque

12th round (10/6 or 11/6)

Ponte Preta x Londrina

CRB vs Vila Nova

Sport x Gremio

Brusque x Ituano

Novorizontino vs Guarani

Worker x Bahia

Vasco da Gama vs Cruzeiro

Sampaio Corrêa vs Náutico

Tombense x CSA

Chapecoense vs Criciuma

13th round (6/14, 6/17 or 6/18)

Guarani x CSA

CRB x Ituano

Nautical x Sport

Criciúma x Brusque

Novorizontino vs Tombense

London vs Vasco da Gama

Gremio vs Sampaio Correa

Bahia vs Chapecoense

Cruise x Ponte Preta

Vila Nova x Worker

14th round (6/21, 6/24 or 6/25)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa

CSA x Gremio

Sport x Brusque

Criciúma vs Vila Nova

Ituano x Cruzeiro

Londrina x Guarani

Vasco da Gama x Worker

Bahia vs Novorizontino

Tombense x Nautical

Chapecoense vs CRB

15th round (28/6 or 29/6)

Guarani x Ituano

CRB x Tombense

Nautical x Criciúma

Brusque x Bahia

Novorizontino vs Vasco da Gama

Worker x Chapecoense

Gremio x Londrina

Sampaio Correa vs CSA

cruise x sport

Vila Nova x Ponte Preta

16th round (1/7 or 2/7)

Ponte Preta x Tombense

CRB x Guarani

Nautical x Novorizontino

Brusque x Worker

Ituano x Criciúma

London x CSA

Vasco da Gama vs Sport

Bahia vs Gremio

Cruzeiro vs Vila Nova

Chapecoense vs Sampaio Correa

17th round (5/7, 8/7 or 9/7)

Guarani x Cruzeiro

CSA x Ponte Preta

Sport x London

Criciúma vs Vasco da Gama

Novorizontino vs Brusque

Worker x CRB

Gremio x Náutico

Sampaio Correa vs Ituano

Tombense x Chapecoense

Vila Nova x Bahia

18th round (7/20 or 7/21)

Guarani x Bahia

CRB x Brusque

Náutico x Chapecoense

Criciúma x Ponte Preta

Ituano x Londrina

Worker x Sport

Gremio x Tombense

Sampaio Correa vs Vasco da Gama

Cruzeiro vs Novorizontino

Vila Nova x CSA

19th round (7/19 or 7/20)

Ponte Preta x Nautical

CSA x Cruise

Sport vs Vila Nova

Brusque vs Gremio

Novorizontino x Worker

Londrina vs Sampaio Correa

Vasco da Gama vs Ituano

Bahia x CRB

Tombense x Criciúma

Chapecoense vs Guarani

RETURN

20th round (7/22 or 7/23)

Guarani x Brusque

CRB vs Novorizontino

Nautical x London

Criciúma x CSA

Ituano vs Chapecoense

Worker x Tombense

Gremio vs Ponte Preta

Sampaio Correa vs Sport

Cruise x Bahia

Vila Nova vs Vasco da Gama

21st round (7/26, 7/29 or 7/30)

Ponte Preta x Worker

CSA x Ituano

Sport x Guarani

Brusque x Cruise

Novorizontino vs Vila Nova

London x Criciúma

Vasco da Gama vs CRB

Bahia x Nautico

Tombense vs Sampaio Correa

Chapecoense vs Gremio

22nd round (2/8, 5/8 or 6/8)

Guarani vs Gremio

CRB x Ponte Preta

Sport x Criciuma

Brusque vs Sampaio Corrêa

Novorizontino vs Londrina

Worker x Nautical

Vasco da Gama vs Chapecoense

Bahia x CSA

Cruzeiro vs Tombense

Vila Nova x Ituano

23rd round (9/8 or 10/8)

Ponte Preta x Vasco da Gama

CSA x Brusque

Nautical x CRB

Criciúma x Guarani

Ituano x Sport

London x Cruzeiro

Guild x Worker

Sampaio Correa vs Bahia

Tombense vs Vila Nova

Chapecoense vs Novorizontino

24th round (12/8 or 13/8)

Guarani x Nautical

CRB x Gremio

Sport x CSA

Brusque x Ponte Preta

Novorizontino vs Criciuma

Worker x Sampaio Corrêa

Vasco da Gama vs Tombense

Bahia vs Ituano

Cruzeiro vs Chapecoense

Vila Nova vs Londrina

25th round (8/16, 8/19 or 8/20)

Ponte Preta x Guarani

CSA vs Vasco da Gama

Nautical x Vila Nova

Criciúma x Worker

Ituano vs Novorizontino

London x Bahia

Gremio x Cruzeiro

Sampaio Correa vs CRB

Tombense x Sport

Chapecoense vs Brusque

26th round (8/23, 8/26 or 8/27)

Guarani x Tombense

CRB x Criciúma

Sport x Chapecoense

Brusque x Londrina

Novorizontino vs Ponte Preta

Worker x CSA

Gremio x Ituano

Bahia vs Vasco da Gama

Cruise x Nautical

Vila Nova vs Sampaio Corrêa

27th round (8/30 or 8/31)

Ponte Preta x Bahia

CSA x Nautical

Sport x Novorizontino

Criciúma x Gremio

Ituano x Worker

London x CRB

Vasco da Gama vs Guarani

Sampaio Correa vs Cruzeiro

Tombense x Brusque

Chapecoense vs Vila Nova

28th round (2/9 or 3/9)

Guarani vs Sampaio Correa

CRB x Sport

Nautical x Ituano

Brusque vs Vasco da Gama

Novorizontino x CSA

Worker x London

Gremio vs Vila Nova

Bahia vs Tombense

Cruzeiro vs Criciuma

Chapecoense vs Ponte Preta

29th round (6/9, 9/9 or 10/9)

Ponte Preta x Sport

CSA x CRB

Nautical x Brusque

Criciúma x Bahia

Ituano x Tombense

London vs Chapecoense

Gremio vs Vasco da Gama

Sampaio Correa vs Novorizontino

Cruise x Worker

Vila Nova vs Guarani

30th round (9/13, 9/16 or 9/17)

Ponte Preta x Ituano

CRB x Cruise

Sport x Bahia

Brusque vs Vila Nova

Novorizontino vs Gremio

Worker x Guarani

Vasco da Gama vs Náutico

Sampaio Correa vs Criciúma

Tombense x Londrina

Chapecoense x CSA

31st round (9/20, 9/23 or 9/24)

Guarani vs Novorizontino

CSA x Tombense

Nautico vs Sampaio Corrêa

Criciúma vs Chapecoense

Ituano x Brusque

London vs Ponte Preta

Gremio x Sport

Bahia x Worker

Cruzeiro vs Vasco da Gama

Vila Nova x CRB

32nd round (27/9, 30/9 or 1/10)

Ponte Preta x Cruzeiro

CSA x Guarani

Sport x Nautical

Brusque x Criciúma

Ituano x CRB

Worker x Vila Nova

Vasco da Gama vs Londrina

Sampaio Correa vs Gremio

Tombense vs Novorizontino

Chapecoense vs Bahia

33rd round (10/22, 10/23 or 10/24)

Guarani x Londrina

CRB x Chapecoense

Nautical x Tombense

Brusque x Sport

Novorizontino vs Bahia

Worker vs Vasco da Gama

Gremio x CSA

Sampaio Correa vs Ponte Preta

Cruzeiro x Ituano

Vila Nova x Criciuma

34th round (7/10 or 8/10)

Ponte Preta x Vila Nova

CSA vs Sampaio Correa

Sport x Cruise

Criciúma x Nautical

Ituano x Guarani

Londrina vs Gremio

Vasco da Gama vs Novorizontino

Bahia vs Brusque

Tombense x CRB

Chapecoense x Operário

35th round (10/11, 10/14 or 10/15)

Guarani x CRB

CSA x Londrina

Sport vs Vasco da Gama

Criciúma x Ituano

Novorizontino vs Nautico

Worker x Brusque

Gremio x Bahia

Sampaio Correa vs Chapecoense

Tombense vs Ponte Preta

Vila Nova x Cruzeiro

36th round (10/18, 10/21 or 10/22)

Ponte Preta x CSA

CRB x Worker

Náutico x Gremio

Brusque vs Novorizontino

Ituano vs Sampaio Corrêa

London x Sport

Vasco da Gama vs Criciúma

Bahia vs Vila Nova

Cruzeiro x Guarani

Chapecoense vs Tombense

37th round (10/25, 10/28 or 10/29)

Ponte Preta x Criciúma

CSA vs Vila Nova

Sport x Worker

Brusque x CRB

Novorizontino vs Cruzeiro

Londrina x Ituano

Vasco da Gama vs Sampaio Corrêa

Bahia vs Guarani

Tombense x Gremio

Chapecoense vs Nautico

38th round (5/11)

Guarani vs Chapecoense

CRB x Bahia

Nautical x Ponte Preta

Criciúma x Tombense

Ituano vs Vasco da Gama

Worker x Novorizontino

Gremio x Brusque

Sampaio Correa vs Londrina

Cruise x CSA

Vila Nova x Sport