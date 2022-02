Dawn has Jessi at xepa, Lucas leader, Vyni x Eli and more

The wink baron is very on! Lucas Bissoli won this week’s leader event on “BBB 22” (TV Globo). The first popcorn to take the lead, won a test of skill and a little luck. All 17 confined participated in the test, to the despair of Jade, who could not veto Arthur, and the brothers needed to throw a ball under the beam, towards the goal. First they competed in a qualifying round and then the fight started in earnest. Lucas prevailed and became the leader, taking Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva and Arthur Aguiar to his VIP.

BBB 22: Lucas celebrates leadership with a wink Image: Reproduction/Globoplay

After the race, Tadeu said it wasn’t over yet and Lucas got scared, thinking he had lost the lead. The presenter asked the capixaba to give his famous wink, which was promptly answered by Lucas. In addition to the test, the dawn had a lot of crying, outbursts and a spicy chat from Jade Picon that ended up being a bucket of cold water. Come with us to check out everything that happened!

The award for best player in yesterday’s leaderboard goes to… Tadeu Schmidt

The presenter was excited about today’s ‘football’ test and narrated it as a true classic of the field. Famous for his comments on sports and the horses on “Fantástico” (TV Globo), Tadeu was highly praised on the networks for the way he conducted the dispute. Some fans of the reality show even pointed out that this was his best performance in front of the program.

BBB 22: Tadeu Schmidt in the leader’s test Image: Reproduction/Globoplay

Jessilane was in the xepa again!

It’s not easy being Jessilane on this show. The sister, who was in last place in yesterday’s competition, is the only participant of the “BBB 22” who did not try the delights of the VIP kitchen. Jessi vented about the race with Natália and Tiago Abravanel and was comforted by both. Later, talking to Lina, the biology teacher recalled that she is the only participant who didn’t go to the VIP. The singer even joked with her, saying she would kiss her so she could taste good food on the other side of the house.

Lina: “I’m going to kiss you, so you can taste [da comida do VIP”

Jessi: “Sai! Olha isso, tentando me beijar”,

Lina: “Nem tentei, só ofereci a possibilidade”

BBB 22: Jessilane chora depois da prova do líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Todo mundo é trouxa na vida, Vyni. Fica tranquilo!

No quarto lollipop, Vinícius relembrou alguns momentos em que fez papel de trouxa, principalmente com Eli, e ficou bem chateado ao constatar que precisa se afastar de Eliezer.

“Quero uma amizade mais distante. Não sentimentalmente, mas fisicamente. Eu fui a chacota nessa festa da casa”, comentou ele se referindo à última festa de Jade Picon. Já de manhã, Vyni passou por uma situação inusitada ao ser abordado por Nat. A sister, que já havia protagonizado beijos intensos em Eli durante a festa, pediu para que o bacharel em direito procurasse camisinhas para ela na despensa. O brother foi atrás dos preservativos e Nat os usou com Eli.

BBB 22: Brothers conversaram no quarto lollipop Imagem: Reprodução/Globoplay

Brunna aproveitou o momento para revelar a Vyni que os outros participantes acreditam que ele esteja sentindo ciúmes de Eli – Lina já havia pontuado a mesma coisa ao comentar sobre os sentimentos do cearense pelo carioca. A dançarina também revelou que o brother estava com cara de c* a festa toda, mas Vyni rebateu que essa era a expressão normal dele. Eli, que também estava no quarto, ficou rindo das reclamações do brother.

Sem vuco-vuco para o casal ‘Jadré’

Jade Picon acabou com todas as expectativas de Paulo André sobre uma possível bagunçada de edredom. A sister conversava com Laís no gramado da casa mais vigiada do Brasil, quando o assunto ‘sexo no programa’ veio à tona. As duas conversaram sobre Natália e Eliezer, que transaram pela primeira vez na manhã de ontem, e sobre seus próprios ‘crushes’, P.A e Gustavo. Jade, então, revelou à amiga que não tem coragem de transar no reality e que o relacionamento dela com o atleta olímpico não passará de beijos.

“Eu durmo de conchinha, fico tranquila. Mas nem cogito fazer qualquer tipo de coisa. Eu tô tranquila”, revelou.

BBB 22: Jade conversa com Laís sobre ‘edredom’ de Eli e Nat Imagem: Reprodução/Globoplay

Joga y Joga!

O líder Lucas Bissoli fez uma revelação bombástica em seu quarto privativo: sua indicação ao paredão mudará os rumos do jogo. A ideia dele é indicar alguém que ainda não passou pelos planos dos brothers.Ao lado de Eslovênia, Douglas Silva, Linn, Natália e Arthur Aguiar, o barão da piscadinha avaliou suas possibilidades e pontuou que sua indicação movimentaria o “BBB”.

“”A questão é que as pessoas mais votadas da casa estão no VIP. Então é fato que minha indicação vai movimentar o jogo. “Eu sou direto, parceiro. Tem muita filosofia comigo, não. No indicado pro Paredão, a piscadinha vai pra… Tu. Fecha no close”, comentou. Além da liderança, imunidade para mais uma semana e a chance de colocar alguém na berlinda, Lucas ainda faturou R$20 mil reais com a vitória.

BBB 22: Quarto do líder foi palco de diversas conversas de jogo Imagem: Reprodução/Globoplay