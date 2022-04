Fortaleza makes ‘D-Day’ of vaccination with the application of 17 vaccines in 113 health posts this Saturday | Ceará

Fortaleza holds this Saturday (30) the “D-Day” of multivaccination in 113 health posts with the application of 17 immunizers. The campaign runs from 8 am to 5 pm. To be entitled to vaccines, it is necessary to appear at the posts with an official identity document with photo, vaccination card and the SUS card.

According to the Municipal Health Department (SMS), the initiative aims to convene the population to keep the vaccination schedule up to date, preventing the reappearance of diseases that had already been eradicated thanks to vaccination.

“It is alarming to realize that we are in a very worrying scenario, with expansion of pediatric beds for children with very serious cases, when we have a wide spectrum of protection through vaccines that could avoid this situation”, emphasizes Health Secretary Ana Estela Leite .

In the municipal network, 14 vaccines are offered to children: BCG, Hepatitis B, Rotavirus, Pentavalent, Inactivated Polio, Pneumococcal 10 Brave, Meningitis C, Triple Viral, Hepatitis A, Chickenpox, Oral Polio, Triple Bacterial (DTP), Yellow Fever and also HPV (for girls between nine and 14 years of age).

For teenagers, five vaccines are available: ACWY, Triple Viral, Hepatitis B, Double Bacterial – Diphtheria and Tetanus, and also HPV (for boys aged 11 to 14).

In 2022, the vaccination coverage of the main vaccines in the childhood calendar (BCG, rotavirus, pentavalent, pneumococcal, polio, meningococcal and MMR) is at 65%, a number considered below the target, which is 90 to 95%, as stipulated by the Ministry of Health. Ministry of Health.

Vaccination against Influenza

As of Monday (2), Fortaleza begins the second phase of the Influenza vaccination campaign, covering the following audiences:

pregnant women

puerperal women

teachers

patients with comorbidities

people with permanent disability

truck drivers

urban and long-distance public transport workers

port workers

security and rescue forces

armed forces

employees of the deprivation of liberty system

population deprived of liberty and adolescents and young people in socio-educational measures

“The Influenza vaccine must be taken annually, through the inclusion of new strains, and the population needs to protect itself against new mutations of the virus, avoiding more serious cases that can lead to hospitalizations and deaths. Anyone who was vaccinated in January of this year with the 2021 vaccine should be vaccinated again”, said Vanessa Soldatelli, SMS immunization coordinator.

This year, the change occurred in the H3N2 strain, included in 2022. In addition to it, the vaccine protects against H1N1 and Influenza B. Until last Sunday (24), 66,890 doses of the immunobiological were applied, which corresponds to only 10% of the first stage goal.

The vaccination card can also be accessed through the Mais Saúde Fortaleza App, available for download on iOS and Android devices. In the “Vaccination” tab, it is possible to access which vaccines were last applied and which are pending.

Airton Monte (Rua Alberto Oliveira, s/n – Jardim Iracema)

Carlos Ribeiro (Rua Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará)

Francisco Domingos (4707 Castelo Branco Avenue – Barra do Ceará)

Fernando Façanha (Rua Rio Tocantins, s/n – Jardim Iracema)

Forest (Rua Ten. José Barreira, 251 – Álvaro Weyne)

Guiomar Arruda (Rua General Costa Matos, 06 – Pirambu)

João Medeiros (Av. I, 982 – Vila Velha)

Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

Maria Cirino (364 Rua da Saudade – Moura Brazil)

Lineu Jucá (Rua Vila Velha, 101 – Barra do Ceará)

Paulo de Melo (497 Bernardo Porto Street – Monte Castelo)

4 Varas (Rua Prophet Isaías, 456 – Barra do Ceará)

Macambira Rebouças (Creuza Rocha Street, s/n – Guanabara Garden)

Virgílio Távora (Av. Mons. Hélio Campos, s/n – Christ the Redeemer)

Zenirton Pereira (475 José Roberto Sales Street – Barra do Ceará)

Aida Santos e Silva (813 Trajano de Medeiros Street – Vicente Pinzón)

Benedito Arthur de Carvalho (Rua Jaime Leonel, 228 – Luciano Cavalcante)

Flávio Marcílio (Abolição Avenue, 416 – Mucuripe)

Frei Tito (Rua José Cláudio Costa Lima, 100 – Praia do Futuro)

Sister Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Miriam Porto Mota (Cel. Jucá Street, 1636 – Aldeota)

Odorico de Morais (Rua Esperantina, s/n – Cais do Porto)

Paulo Marcelo (Rua Vinte e Cinco de Março, 607 – Downtown)

Helenita Mota College (Rua Amâncio Filomeno, 720-Cais do Porto)

Pius XII (Rua Belizário Távora, s/n – Pio XII)

Rigoberto Romero (Rua Alameda das Graviolas, 195 – City 2000)

Sandra Maria (Rua Josias Paula de Souza, s/n – Vicente Pinzón)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 – Rodolfo Teófilo)

César Cals de Oliveira Filho (Rua Pernambuco, 3172 – Pici)

Clodoaldo Pinto (Rua Banward Bezerra, 100 – Padre Andrade)

Cdfam Prof. Gilmário Mourão (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Eliezer Studart (Rua Tomáz Cavalcante, 546 – Autran Nunes)

Fernandes Távora (Maceió Street, 1354 – Henrique Jorge)

Francisco Pereira De Almeida (351 Paraguay Street – Bela Vista)

George Benevides (Rua Pio Saraiva, 168 – Quintino Cunha)

Hermínia Leitão (Rua Gen. Couto, 470 – Quintino Cunha)

Humberto Bezerra (51 Hugo Victor Street – Antônio Bezerra)

Ivana Paes (Rua Vírgilio Brígido, s/n – President Kennedy)

João XXIII (Júlio Braga Street, s/n – João XXIII)

Lícinio Nunes De Miranda (Rua 06, s/n – Quintino Cunha)

Luís Recamonde Capelo (Rua Maria Quintela, 935 – Bonsucesso)

Mariusa Silva Sousa (Rua Araça, s/n – Bonsucesso)

Meton de Alencar (Rua Perdigão Sampaio, 820 – Antônio Bezerra)

Santa Liduína (Rua Prof. João Bosco, 213 – Parque Araxá)

Sobreira de Amorim (Rua Des. Luís Paulino, 190 – Jockey Club)

Waldemar Alcântara (Rua Silveira Filho, 903 – Jockey Club)

Abel Pinto (Travessa Goiás, s/n – Democrito Rocha)

Association of Residents Friends of Maravilha (Rua da Conquista, s/n – Fátima)

Dom Aloiso Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Francisco Monteiro (Av. Dos Eucaliptos, s/n – Dendê)

Gothardo Peixoto F. Lima (Rua Irmã Bazet, 153 – Ladies)

Gutemberg Braun (Rua Monsenhor Agostinho, 505 – Vila Peri)

Jose Valdevino Carvalho (Rua Guará, S/N – Itaoca)

Luis Albuquerque (735 Benjamin Franklin Street – Serrinha)

Luis Costa (Rua Marechal Deodoro, 1501 – Benfica)

Ocelo Pinheiro (Rua Elcias Lopes, 517 – Itaoca)

Oliveira Pombo (Rua Rio Grande do Sul, s/n – Couto Fernandes)

Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Roberto Bruno (Av. Borges de Melo, 910 – Fátima)

Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 – Vila União)

Abner Cavalcante (471 Joana Batista Street – Bom Jardim)

Argeu Herbster (Rua Geraldo Barbosa, 1095 – Bom Jardim)

Dom Lustosa (Rua A, s/n – Granja Lisboa)

Edmilson Pinheiro (Av. H, 2191 – Granja Lisboa)

Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s/n – Granja Portugal)

Graciliano Muniz (Rua 106, 345 – Conjunto Esperança)

Guarany Mont’alverne (Rua Geraldo Barbosa, 3230 – Granja Lisboa)

João Pessoa (Rua Rubi, s/n – Jardim Jatobá)

João Elísio Holanda (Rua Juvêncio Sales, s/n – Aracapé)

José Galba de Araújo (Av. Sen. Fernandes Távora, 3161 – Genibaú)

José Paracampos (250 Alfredo Mamede Street – Mondubim)

José Walter (Av. José de Araujo Lima, 1631 – 3rd stage – José Walter)

Jurandir Picanço (Rua Duas Nações, s/n – Granja Portugal)

Luciano Torres de Melo (Rua Delta, 365 – Manoel Sátiro)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Maciel de Brito (Av. A, s/n – 1st stage Conjunto Ceará)

Parque São José (Rua Des. Frota, s/n – Parque São José)

Pedro Celestino (215 Gastão Justo Street – Maraponga)

Pontes Neto (Rua 541, nº 150 – 2nd stage Conjunto Ceará)

Regina Maria Severino (889, Itatiaia Street – Canindezinho)

Régis Jucá (Av I, 618 – Mondubim)

Ronaldo Albuquerque (Av I, s/n – Conj. Ceará/Genibaú)

Siqueira (Rua. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Viviane Benevides (Rua João Areas, 1296 – Manoel Sátiro)

Zelia Correia (1495 Antônio Pereira Street – Ayrton Senna Plateau)

Alarico Leite (Av. dos Paroaras 301 – Passaré)

Anísio Teixeira (Rua Guarany, 355 – Pq. Itamaraty)

Asmoconp (Av. Valparaíso, 698 – Conjunto Palmeiras)

César Cals de Oliveira (Rua Capitão Aragão, 555 – Alto da Balança)

Edilmar Norões (Rua H, 319 – Parque Dois Irmãos)

Edmar Fujita (Av. Alberto Craveiro, 1480 – Boa Vista)

Evandro Ayres de Moura (Av. Castelo de Castro, s/n – Conj. Palmeiras)

Acrisio Eufrasino de Pinho (Crossing 12th and Palmeiras dos Índios Streets – Pedras)

Fausto Freire (Av. Isabel Bezerra, 416 – Parque Santa Maria)

Galba de Araújo (Av. Recreio, 1390 – Lagoa Redonda)

Hélio Góes Ferreira (Av. Eng. Leal Limaverde, 453 – Sapiranga)

Shema Baptist Church (Rua Antônio Rocha, 395 – Jardim das Oliveiras)

Jangurussu (Rua Estrada do Itaperi, 146 – Passaré)

Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

João Hipólito (Rua 03, nº 88 – Dias Macêdo)

José Barros de Alencar (Rua José Nogueira, 180 – Pedras)

Luís Franklin (Rua Alexandre Vieira, s/n – Coaçu)

Maria de Lourdes (Rua Unido, 115 – Jardim das Oliveiras)

Maria Grasiela (Edésio Monteiro Street, 1450 – Santa Fe)

Marcus Aurélio Rabelo (Iracema Street, 1100 – Santa Filomena)

Mattos Dourado (Av. Des. Floriano Benevides, 391 – Edson Queiroz)

Melo Jaborandi (Rua 315, nº 80 – Jangurussu)

Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n – Messejana)

Monteiro de Moraes (Av. Evilásio Miranda s/n – Sapiranga Coité)

Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Otoni Cardoso do Vale (Rua José Teixeira Costa, 643 – Paupina)

Pompeu Vasconcelos (Rua 05, s/n, Conj. João Paulo II – Barroso)

Sítio São João (Rua Verde Cinco, 71 – Jangurussu)

Terezinha Parente (209 Nelson Coelho Street – Redonda Lagoon)

Waldo Pessoa (Rua Cap. Hugo Bezerra, 75 – Barroso).