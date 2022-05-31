Nearly 300 games leave the Origin catalog as of June 13; see list

Third-party titles will no longer be offered by the platform
This Monday (30), the Electronic Arts confirmed that the platform origin will lose the equivalent of 300 games in June. According to the information, the 275 titles will no longer be available from the 13th.
Assassin’s Creed Origins comes to Game Pass on June 7
The platform announced that it will no longer sell games from third-party distributors, however, all of them will still be present in the EA Play catalog.
Through its blog, EA further highlighted that all third-party titles purchased by users on Origin will remain available for download and installation on Origin and the EA App.
See below for the list of games and any associated expansion packs, DLC and season passes that will stay unavailable for sale in the Origin store from the day June 13:
- THE PLAGUE TALE INNOCENCE
- ABZU
- ALWA’S AWAKENING
- ANNO 1800
- YEAR 2205
- TO TENNIS 2
- apotheon
- ARAGAMI
- ASSASSIN’S CREED BROTHERHOOD
- ASSASSIN’S CREED II
- ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG
- ASSASSIN’S CREED UNITY
- ASSASSINS CREED ODYSSEY
- ASSASSINS CREED ORIGINS
- ASSASSINS CREED SYNDICATE
- AUTONAUTS
- BANNER SAGA
- BANNER SAGA 2
- BASTION (SG)
- BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR EDITION
- BATMAN ARKHAM CITY GAME OF THE YEAR EDITION PCWIN
- BATMAN ARKHAM ORIGINS
- BATMAN ORIGINS BLACKGATE DELUXE
- BATTLE CHASERS NIGHTWAR
- BEHOLDER
- BEHOLDER 2
- BIOMUTANT
- BLACK MIRROR
- BLACKGUARDS
- BLACKGUARDS II
- BLOODSTAINED RITUAL OF THE NIGHT
- BOMBER CREW
- BOUND BY FLAME ORIGIN
- BREATHEDGE
- BROTHERS – A TALE OF TWO SONS
- BULLETSTORM – LITE
- CALL OF CTHULHU
- CAPSIZED
- CHAOS ON DEPONIA
- CITIES XL 2012
- COSMIC STAR HEROINE
- CRASHLANDS
- CRAWL
- CRYPTARK
- CURSE OF THE DEAD GODS
- DARK – ORIGIN
- DARKSIDERS – ORIGIN
- DARKSIDERS GENESIS
- DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION
- DARKSIDERS III
- DARKWOOD
- DEAD CELLS
- DEAD IN BERMUDA
- DEAD IN VINLAND
- DEPONIA
- DEPONIA DOOMSDAY
- DETENTION
- DILUVION
- DISTRUST
- DUNGEONS 3
- DUNGEONS OF DREDMOR
- DUSKERS
- ELEX
- EMBER
- ENDLESS LEGEND
- EPISTORY
- EUROPE UNIVERSALIS III
- F.3.AR
- FAR CRY 3
- FAR CRY 3 BLOOD DRAGON
- FAR CRY 4
- FAR CRY 5
- FAR CRY NEW DAWN
- FAR CRY PRIMAL
- FARMERS DYNASTY
- FARMING SIMULATOR 19
- FIGMENT
- FINAL FANTASY XV
- FLAME IN THE FLOOD
- FOR HONOR
- FOR THE KING
- FRAN BOW
- FROSTPUNK
- FTL FASTER THAN LIGHT
- FURI
- GHOST 1.0
- GHOST OF A TALE
- GIANA SISTERS: TWISTED DREAMS
- GONE HOME
- GONNER
- GOODBYE DEPONIA
- GREEDFALL
- HACKNET
- HALCYON 6
- HAND OF FATE
- HAND OF FATE II
- HEARTS OF IRON III
- HELLO NEIGHBOR
- HIVESWAP ACT 1
- HIVESWAP ACT 2
- HOME BEHIND
- TO SOAR
- HUGE
- HYPER LIGHT DRIFTER
- INSIDE
- THROUGH THE BREAK
- JOTUN
- JUDGMENT APOCALYPSE SURVIVAL SIMULATION
- KEN FOLLETTS THE PILLARS OF THE EARTH
- KINGDOM COME DELIVERY
- KINGDOM: NEWLANDS
- KINGDOMS OF AMALUR RE-RECKONING
- KNIGHTS OF PEN & PAPER +1 EDITION
- LEGO BATMAN
- LEGO BATMAN 2 DC SUPERHEROES PCWIN
- LEGO BATMAN 3
- LEGO MARVEL SUPERHEROES
- LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS
- LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA
- LEGRAND LEGACY
- LIMBO
- LITTLE MISFORTUNE
- LOST CASTLE
- MABLE & THE WOOD
- MAD GAMES TYCOON
- MAD MAX
- MINI METER
- MONSTER JAM STEEL TITANS
- MOONLIGHTER
- MR SHIFT
- MUGSTERS
- MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN
- MY TIME AT PORTIA
- NEX MACHINA
- NORTHGARD
- OMERTA: CITY OF GANGSTERS
- OPUS MAGNUM
- ORWELL IGNORANCE IS STRENGTH
- OTHERCIDE
- OUT OF THE PARK BASEBALL 19
- OUT OF THE PARK BASEBALL 20
- OVERCOOKED
- OXENFREE
- PILLARS OF ETERNITY
- PILLARS OF ETERNITY II DEADFIRE
- PONY ISLAND
- PRISON ARCHITECT
- PROJECT HIGHRISE
- PUNCH CLUB
- PYRE
- RAINBOW SIX SIEGE
- RAYMAN LEGENDS
- RAYMAN ORIGINS
- REBEL COPS
- REBEL GALAXY
- RENOWNED EXPLORERS
- RIME
- SCRIBBLENAUTS
- SEASONS AFTER FALL
- SHADOW TACTICS BLADES OF THE SHOGUN
- SHADWEN
- SHADY PART OF ME
- SHANTAE
- SHENZHEN IO
- SHIFT QUANTUM
- SHIO
- SID MEIERS ALPHA CENTAURI
- SINNER: SACRIFICE FOR REDEMPTION
- SLAY THE SPIRE
- SLIME SAN
- SNIPER ELITE 2
- SONIC MANIA
- SOUTH PARK THE FRACTURED BUT WHOLE
- SOUTH PARK THE STICK OF TRUTH ORIGIN
- SPARKLITE
- SPELLFORCE 3
- SPLASHER
- STAR WARS BATTLEFRONT CLASSIC 2004
- STAR WARS EPISODE 1: RACER
- STAR WARS: BATTLEFRONT II CLASSIC 2005
- STAR WARS: DARK FORCES
- STAR WARS: EMPIRE AT WAR GOLD PACK
- STAR WARS: GALACTIC BATTLEGROUNDS SAGA
- STAR WARS: JEDI KNIGHT II: JEDI OUTCAST
- STAR WARS: JEDI KNIGHT: DARK FORCES II
- STAR WARS: JEDI KNIGHT: JEDI ACADEMY
- STAR WARS: JEDI KNIGHT: MYSTERIES OF THE SITH
- STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC
- STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC II: THE SITH LORDS
- STAR WARS: REBEL ASSAULT 1 + 2
- STAR WARS: REBELLION
- STAR WARS: REPUBLIC COMMANDO
- STAR WARS: ROGUE SQUADRON 3D
- STAR WARS: SHADOWS OF THE EMPIRE
- STAR WARS: STARFIGHTER
- STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED II
- STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED: ULTIMATE SITH EDITION
- STAR WARS: TIE FIGHTER SPECIAL EDITION
- STAR WARS: X-WING ALLIANCE
- STAR WARS: X-WING SPECIAL EDITION
- STAR WARS: X-WING VS. TIE FIGHTER
- STEALTH BASTARD
- STEALTH INC 2
- STEAMWORLD DIG
- STEAMWORLD HEIST
- STEEP
- SUDDEN STRIKE 4
- SUNDERED
- SUPERHOT
- SUPERHOT MIND CONTROL DELETE
- SYBERIA 3
- SYBERIA II
- TACOMA
- THARSIS
- THE BANNER SAGA 3
- THE BARDS TALE TRILOGY
- THE BOOK OF UNWRITTEN TALES
- THE BOOK OF UNWRITTEN TALES 2
- THE BOOK OF UNWRITTEN TALES: THE CRITTER CHRONICLES STANDARD
- THE COUNT LUCANOR
- THE CREW 2
- THE ESCAPISTS
- THE ESCAPISTS 2
- THE GUEST
- THE INVISIBLE HOURS
- THE SEXY BRUTALE
- THE SINKING CITY
- THE SOLUS PROJECT
- THE SURGE
- THE SURGE 2
- THE WITCHER – ORIGIN
- THE WITCHER 3: WILD HUNT
- THE WITNESS
- THEY ARE BILLIONS
- THIS IS THE POLICE
- THIS IS THE POLICE 2
- THIS WAR OF MINE
- TITAN QUEST ANNIVERSARY EDITION
- TOM CLANCY’S SPLINTER CELL BLACKLIST DELUXE EDITION
- TOM CLANCYS GHOST RECON WILDLANDS
- TOM CLANCYS RAINBOW SIX SIEGE
- TOM CLANCYS THE DIVISION
- TOMB RAIDER
- TOMB RAIDER 1+2+3
- TOMB RAIDER ANGEL OF DARKNESS
- TOMB RAIDER THE LAST REVELATION+CHRONICLES
- TORCHLIGHT II
- TORMENT TIDES OF NUMENERA
- TRIALS EVOLUTION GOLD
- RISING TRIALS
- TRINE
- TRINE 2
- TRINE 3 THE ARTIFACTS OF POWER
- TRINE 4 THE NIGHTMARE PRINCE
- TROPIC 5
- TROPIC 6
- TURMOIL
- TWO POINT HOSPITAL
- TYRANNY
- ULTIMATE CHICKEN HORSE
- VAMBRACE COLD SOUL
- VAMPYR
- VICTORIA I
- VIRGINIA
- WARHAMMER 40000 MECHANICS
- WARHAMMER CHAOSBANE
- WASTELAND 2 ORIGIN
- WATCH DOGS
- WATCH_DOGS 2
- WITCHER 2
- WMD WORMS
- WRECKFEST
- WUPPO
- YOKUS ISLAND EXPRESS
- YOOKA LAYLEE
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Source: Electronic Arts