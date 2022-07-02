FIG 2022 will have metal night, with Sepultura. See date and attractions

the 30th Garanhuns Winter Festival will feature the return of a night dedicated to metal at the Master Dominguinhos Stagethe main hub of the event – which will take place between the 15th and 31st of July.
In day July 27 (a Wednesday), the program will feature shows from crush band (8 pm), dead fish (9 pm) and 10:30 pm (Grave). O FIG had the “metal night” in editions of the past decade, being in 2009 the first time – with Hamma, Subinfected, Rabujos and Decomposed God.
THE crush band is from Ceará and bets on lyrics that address diverse themes such as human fragility, manipulation of society by the media, political and social injustices.
dead fishwhich is also confirmed at WeHoo Festival (September 17), is one of the main melodic hardcore bands in Brazil, currently composed of Rodrigo Lima (vocals), Marcos Melloni (drums) and Ricardo Mastria (guitar).
Grave no introductions. The group’s last time in Pernambuco it was in 2016, with a show at Baile Perfumado, within a series of shows with Lobão. The band will perform at Rock in Rio on September 2nd.
Check out the FIG schedule on July 27:
POPULAR CULTURE STAGE
11am – PIFE BAND AND ZABUMBA SÃO SEBASTIÃO
12:00 – GOLDEN LEMON OX
3:00 PM – PAINTED SEAHORSE BOI
4pm – ZECA CIRANDEIRO
17:00 – TROÇA CARIRI OLINDENSE
6pm – DONA GLORINHA DO COCO
MASTER STAGE DOMINGUINHOS
8pm – CRUSH BAND
9pm – DEAD FISH
22:30 – GRAVE
SOUND STAGE IN THE RURAL
6pm – DAMIÃO CARLOS
18:00 – BELL PUÃ
19:20 – UANA
20:40 – NATASCHA FALCÃO
STATION STAGE
6pm – JOÃO FÉNIX – BLOOD DROPS
POP STAGE
5pm – CONTRACT TIME
6pm – AFROITO
7pm – JÁDER
20:20 – MAJUR – OJUNIFÉ
FORRO STAGE
10pm – NANDO AZEVEDO
11pm – MARINE BIA
0H – CEZZINHA
INSTRUMENTAL STAGE
5pm – DON ANGELO MONGIOVI TRIO
6pm – DANDA AND ITS GOLDEN REGIONAL
7pm – MAESTRO ADEMIR ARAÚJO
8pm – LUI COIMBRA – FLOWER WHEEL
GONZAGA SPACE
2pm – IMPERIAL REISADO
3pm – MARACATU LEÃO FORMOSO DE NAZARÉ DA MATA
CINE ELDORADO
10:30 am – TARSILINHA, THE FILM, BY CÉLIA CATUNDA
SESC – CINEMA
7pm – 1st ANIMATION BEYOND SHOW: PE EDITION (5 FILMS)
1. WE ARE ALIVE, FROM THE FICTIONALIZE COLLECTIVE
2. VIDEO CLIP BY KAÊ, MIRROR MINE, MADE BY KADU XUCURU
3. FILE EXERCISE, BY ABINIEL JOÃO NASCIMENTO
4.BARDO DO SONHO, BY LETÍCIA BARROS
5. WHEN THE RAIN COMES?, BY JEFFERSON BATISTA
6. BIA DESENHA, BY KALOR PACHECO AND NECO TABOSA
SQUARE OF THE WORD
10 am – STORY TELLING | THE INVASION OF THE GIANT BABY, WITH
RAKEL MARQUES (PE)
13:00 – SEDUC ACTIVITIES (EDUCATION SECRETARIAT)
2:00 pm – GRE (REGIONAL EDUCATION MANAGEMENT) ACTIVITIES
3pm – CLASSROOM-SARAU | TRANSCRIPTIONS OF TERRITORIES IN LITERATURE –
MULTIPLE SINGULARITY CEARÁ – PERNAMBUCO, WITH THIAGO
MEDEIROS (PE)
4:00 PM – TIME RESERVED FOR SESC
5pm – DEBATE | OCCUPY FIG – YEAR 2, THIAGO CORRÊA (PE) LEO CONVERSA
FALCÃO (PE) AND JOÃO PAULO PARISIO (PE)
6pm – DEBATE | WHERE WORDS ARE BORN, WITH STEFANNI MARION (SP)
7pm – DEBATE | SESC LITERATURE AWARD, WITH MÁRIO RODRIGUES
(PE) AND DIOGO MONTEIRO (PE)
20H – RECITAL | SAND FOR GEARS, WITH ALLAN JONNES (SE)
INDIA MORENA CIRCUS CANVAS
5pm – POLIGRAN WANTING TO APPEAR POLIGRAN CIRCUS (PE)
4pm – LALAIÁ CARAVANA TAPIOCA (SP)
ADULT THEATER
20H – I EXIST!
ALTERNATIVE THEATER
7pm – SHE
DANCE – SESC (DANCE ROOM)
5:00 PM – COMPASSES CIA. OF DANCES
DANCE – SESC (EXTERNAL AREA/STREET)
5PM DOUBLE COMIC BROWN AND TAW
SESC NO FIG
POETRY GUARD | THE POETRY OF CAROLINA MARIA DE JESUS AND CONCEIÇÃO
EVARIST
DECLAMATORS: CENTER OF LITERATURE AND GROUP STUDIES
WORLD OF SCENIC EXPERIMENTS OF THE CPC.
10 am – MAGANO NEIGHBORHOOD
15:00 – SQUARE OF THE WORD
PHOTOGRAPHY
HOUSE GALLERY SHED:
4pm to 10pm – PHOTO EXHIBITION “ORIXÁS, MASTERS AND LEAVES”
GOLDEN EUCLIDES PARK:
– PHOTOGRAPHIC CLOTHES EXHIBITION
– PHOTOGRAPHIC EXHIBITION BLACK NORTHEAST
CRAFTSMANSHIP
ARTS AND BUSINESS WAREHOUSE
CASTAINHO POLO
2 PM – GROUP AFRO ESTRELA (QUILOMBO ESTRELA)
3pm – FETXHA INDIGENOUS GROUP
DESIGN AND FASHION
GALLERY SHED HOUSE
07/22 TO 07/31 – SHOW TYPOGRAPHIC EXPERIMENT
07/23 TO 07/31 – LICK MUSIC – THE IMAGE OF THE AUTHOR MUSIC
PERNAMBUCANA (2nd EDITION)
07/24 TO 07/31 – THINK COLLECTION – LAUNCH EXHIBITION OF
COMMEMORATIVE COLLECTION TO THE BRAND’S 10 YEARS + CONVERSATION WHEEL
07/25 TO 07/31 – EXHIBITION THEY WHO SPEAK: WHAT STANDARD IS THIS?
07/26 TO 07/31 – URBAN TEXTURES
07/27 TO 07/31 – EXHIBITION WHEEL
DECENTRALIZED ACTIONS
07/25 to 07/29
DISTRICT OF GARANHUNS/PE – IRATAMA, MIRACICA, SÃO PEDRO
PATHS – CIRKOMBI – AFOGADOS DA INGAZEIRA (PE)
WHEEL – RAPHA SANTACRUZ PRODUCTIONS ARTISTIC/PE
NEWS TO WRAP FISH – CIRCUS NAVIGADOR/SP
QUILOMBO CASTAINHO
XULÉ A LA CARTE
TRUPE ARLEQUIN DE CIRCUS THEATER
MUNICIPALITY OF CAETÉS
BAFAFÁ – CIRCUS MUAMBA
DECENTRALIZED PROGRAMMING – DISTRICTS
3:00 PM – WHITE URSO CANGAÇA DE SÃO LOURENÇO DA MATA
4pm – BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E LIMA