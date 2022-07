See who are the winners of this Sunday’s Proeste

Proeste released the list of winners for this Sunday (03).

Several cash prizes were given away.

See who were the lucky ones below:

Raffle 030722 Type 1 – Globo da Sorte

1st Prize – BRL 5,000.00 (Net award amount BRL 5,000.00)

Balls Draw: 11 22 20 27 03 14 32 23 42 15 57 30 31 08 46 44 51 49 43 52 60 36 29 35 10 09 06 28 17 48 55 53 16 24 07 05 45 13 33

Title: 052557 – ROSANGELA ABATTI

City: CASCAVEL Seller: SEBASTIÃO GUEDES

2nd Prize – BRL 6,000.00 (Net award amount BRL 6,000.00)

Balls Draw: 45 25 30 37 34 46 29 49 03 27 35 18 47 31 02 56 07 01 23 53 48 59 42 40 58 17 54 14 05 55 39 33 22 32 15 52 10 26 38

Title: 001288 – ADEMAR V. PARLAW

City: MEDIANEIRA Seller: MERCEARIA CONVENIENCIA NICOLA

Title: 147108 – VIVIANE TIEMI HIGASHI

City: FOZ DO IGUAÇU Seller: BANCA VILA A

Title: 050345 – WALTER MAFRA MARQUES

City: CASCAVEL Seller: ROSE MUFFATÃO WEST SIDE

3rd Prize – BRL 10,000.00 (Net award amount BRL 10,000.00)

Balls Draw: 01 23 46 53 12 57 37 40 15 10 38 49 22 06 42 32 04 24 09 29 02 60 13 26 52 25 31 50 58 56 35 18 28 30 21 59 16 11

Title: 440040 – JADSON DA SILVA LAUER

City: FOZ DO IGUAÇU Seller: REGIONAL AMAURI – ROSANA – ANACLETO

4th Prize – BRL 100,000.00 (Net award amount BRL 100,000.00)

Balls Draw: 49 18 01 22 06 37 11 40 39 59 50 16 53 07 38 56 34 05 21 23 52 45 51 17 36 14 20 26 24 32 10 54 02 42 13 15 43

Title: 456601 – THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

City: RIO BONITO DO IGUAÇU Seller: EDIMAR

Title: 402637 – SUZELE GALVAN CARDOSO DOS SANTOS

City: TOLEDO Seller: REGIONAL: ELIS – MAGALI – ELI

Type 2 – GIRO Proeste – BRL 500.00

1o 157487-SEBASTIANO APARECIDA FURTANA – CASCAVEL – Sold. BRUTUS BEER

2nd 572683 (72683)-OSVALDO LUCIANO DA SILVA – CASCAVEL – Sold. ambulant VALDECIR

3o 497171-JOEL BANDEIRA ANTUNES – TOLEDO – Sold. REGIONAL ELI – MAGALI – ELIS

4o 655557 (155557)-DIEGO DE SOUZA BOITA – CASCAVEL – Sale. CORNER PAINT

5o 063127-AILTON SAMPAIO VIEIRA – UBIRATÃ – Sell. BAR DO CIDO

6o 586457 (86457)-DOMINGOS DA SILVA CAROBA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. INES BOCHI

7o 067672-LUIS CARLOS MACHADO – SÃO PEDRO DO IGUAÇU – Vend. HAMILTON SANTOS

8o 585912 (85912)-MAIKON SAMBA WOBETO – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. DEIVERSON SUPER ITAIPU

9o 074011-FERNANDO JOSÉ BASSI – CASCAVEL – Sold. TONIHO

10 569119 (69119)-FLAVIO FONTANA – MATELÂNDIA – Sale. MARLENE AND JOSÉ

11th 103171-ROSE DE LIRA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. ROSE BAR

12o 573860 (73860)-SOLANGE PEREIRA – CASCAVEL – Sold. ELIANA

13o 131016-PEDRO SOBRINHO – IRACEMA DO OESTE – Sold. TEG VARIETIES

14th 550600 (50600)-VILSON ANCILIEIRA – CASCAVEL – Sold. VAL PAVAN

15th 070515-JOSÉ RECULIANO ALVES – CASCAVEL – Sold. ZILÁ RECULIAN

16o 523646 (23646)-ADILSON PEREIRA – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Sold. HOME MARKET (JÔ)

17th 066073-FATIMA SAMARA TAGLEAMENTO AND JOSE DONIZETTE – NOVA AURORA – Vend. VALMOR HEINZEN

18o 507026 (7026)-JOÃO ANTUNES – SANTA TEREZA DO OESTE – Sold. FERNANDA

19th 013463-ALESSANDRA PM DE OLIVEIRA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. MARY’S WAREHOUSE

20 660445 (160445)-FLAVIA SOARES DA SILVA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. OSVALDO

21st 123633-FABRICIO JESUS ​​DA SILVA – CASCAVEL – Sold. MISS BEER

22nd 644847 (144847)-NEIZA MARIA DA SILVA MARTES – CASCAVEL – Sold. IVONE SILVA

23 058055-MECANICA DO JUCA – MATELANDIA – Sold. MARLENE AND JOSE

24th 618617 (118617)-CARLOS A. DE LIMA – CASCAVEL – Sold. BAR DO LIMA

25th 073860-SOLANGE PEREIRA – CASCAVEL – Sold. ELIANA

26o 903059 (403059)-IVONEI DA SILVA VITOR – FOZ DO IGUAÇU – Sale. REGIONAL ROSANA – ANACLETO – AMAURI

27o 477428-RICARDO SHIGUERO AOKI – TOLEDO – Sold. REGIONAL MAGALI – ELIS – ELI

28o 001154-LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA – MEDIANEIRA – Sold. GERMAN BAKERY

29o 130738-ELENA C. SANTO – ASSIS CHATEAUBRIAND – Sold. ELZA COSTA LEME

30th 043283-CESAR SCHITZ – TOLEDO – Sold. CESAR HAIRDRESSER

31o 548327 (48327)-JOÃO KOCHBANN – TOLEDO – Sold. DAMIÃO BORGES

32o 045215-MILTON ARAUJO – TOLEDO – Sold. KEYCHAIN ​​1000TAN

33o 611994 (111994)-AZULÉ HINZA – – Sold. PANDOCA

34o 085811-LEONARDO M. – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Sale. ANGELO BARP

35o 597274 (97274)-MARIANA MARMENTINE – CAFELÂNDIA – Sold. DALPRA BAKERY

36o 046851-JOSÉ LUIZ BRIXNER – TOLEDO – Sold. CESAR HAIRDRESSER

37o 629632 (129632)-ODILAIR DE FATIMA Z. – GUARANIAÇU – Sold. LADIR’S BANK

38o 066223-CESAR MEDEIROS DOS SANTOS – ANAHY – Sold. VALDECIR

39o 925944 (425944)-MAURICIO EDUARDO ROCHA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. REGIONAL ANACLETO – AMAURI – ROSANA

40o 561177 (61177)-MARIA ELISA JUSTO – NOVA AURORA – Sold. TIC ICE CREAM

41o 068638-CLEIR DA SILVA – MATELÂNDIA – Sold. MARLENE AND JOSÉ

42o 926028 (426028)-CARLOS EDUARDO BERTI – CASCAVEL – Sold. CASCAVEL REGIONAL

43o 523662 (23662)-LERIO SPIES – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Sold. HOME MARKET (JÔ)

44o 656921 (156921)-ELISEU FRANCISCO SOBRINHO – CASCAVEL – Sold. DELTA SNACKS

45o 166225-MARIA DE FATIMA GARCIA – PALMAS – Sold. TOP 50 CONFECTIONS

46o 091582-MARIA IVANE SANTOS – TOLEDO – Sold. AGRICULTURAL RECANT

47o 608408 (108408)-CLAUDIA A. – MARMELEIRO – Sold. TOMY BAKERY

48o 137931-FRANCISCO DANIEL KLEINUBING – CONCORDIA D’OESTE – Sold. TOLERIES UNION

49o 638031 (138031)-JOAQUIM PINHEIRO DA SILVA – OUTRO PRETO – Sold. PLINIO

50th 518594 (18594)-TERESA CRISTINA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PADILHA GROCERY

51o 669716 (169716)-ARLINDO MANFROI – PATO BRANCO – Sold. JACI SUPER POLO

52o 544851 (44851)-APARECIDO – TOLEDO – Sold. GLADIS TEODORO

53o 655852 (155852)-VALDECI MARIA BATISTA – SANTA HELENA – Sold. CARNEVAL MEAT HOUSE

54o 578363 (78363)-MILCEU PEREIRA DOS SANTOS – FOZ DO IGUAÇU – Vend. STORE TENDED EVERYTHING

55o 110093-GRACI JOSIANE – MARSHAL CANDIDO RONDON – Sold. VERA BIKES AND MOTORCYCLES