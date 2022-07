FII BCRI11 shareholders ask for a new meeting to discuss the exchange of Banestes for Suno as fund manager

In a material fact released this Friday (15), the FII Banestes Receivíveis Imobiliários ([ativo= BCRI11) comunicou ao mercado que recebeu de investidores detentores de 6,88% das cotas do fundo novo pedido para uma assembleia geral extraordinária (AGE).

Na AGE, o grupo de investidores quer colocar em discussão a troca do Banestes DTVM S.A, atual responsável pela gestão do fundo, pela Suno Gestora de Recursos.

Em junho, os cotistas já haviam solicitado a realização da AGE, mas desistiram da solicitação na semana passada, conforme comunicado do fundo, que não apresentou detalhes sobre a decisão.

Desta vez, a administradora da carteira diz ter analisado satisfatoriamente o novo pedido de convocação e concluiu que os cotistas solicitantes estão aptos a convocar a assembleia, que deverá ocorrer em até 30 dias.

Dias depois da primeira solicitação, Amanda Coura, head de estruturação de produtos da Suno, confirmou contato com Banestes Recebíveis Imobiliários.

“Houve uma consulta sobre a possibilidade de a gestora assumir o fundo, caso a votação seja favorável”, explica. “Sinalizamos que sim e a AGE foi convocada”, pontua.

Na oportunidade, Amanda lembrou que o Suno Fundos de Fundos ([ativo=SNFF11]) – which invests in Banestes Receivíveis – was not involved in the convening of the AGE to avoid conflict of interest.

With seven years of existence, Banestes Receivíveis currently has a net worth of R$ 670 million. The portfolio comprises certificates of real estate receivables (CRI), 86.6%, shares of other FIIs, 9.8%, and investment funds, 3.5%.

This Friday (15), the fund deposited R$ 1.47 per share, equivalent to a monthly rate of return with dividends of 1.34%, the highest in the last 12 months, as indicated in the portfolio’s latest management report.

