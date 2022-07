Scheduled maintenance leaves several neighborhoods in Greater BH without water today – Gerais

(photo: Disclosure)

Copasa’s scheduled maintenance of the Rio das Velhas Water Supply System interrupts the water supply in several districts of Belo Horizonte and in the Metropolitan Region this Sunday (24/7).

In addition to the capital, there will be water shortages in Contagem, Nova Lima, Raposos, Ribeiro das Neves, Sabar, Santa Luzia and Vespasiano (see below for the list of neighborhoods that will be affected).

According to Copasa, the water supply should gradually return to normal on Monday morning (7/25).

Check out the neighborhoods that will run out of water:

Belo Horizonte

Aaro Reis, Acaiaca, Airport, Alpio de Melo, Alto Barroca, Alto dos Pinheiros, Alto Vera Cruz, lvaro Camargos, Anchieta, Aparecida, Aparecida Stima Seo, pia, Apolnia, Bairro das Industrias I, Bandeirantes, Barro Preto, Barroca, Beija Flor, Beira Linha, Bela Vitoria, Belmonte, Betnia, Boa Viagem, Boa Vista, Bom Jesus, Bonfim, Branas, Buritis, Cabana do Pai Tomas, Cachoeirinha, Caetano Furquim, Caiara Adelaide, Caiaras, Calafate, California, Camargos, Campo Alegre , Peasant III, UFMG Campus, Cana, Canada, Candelria, Capito Eduardo, Carlos Prates, Carmo, Casa Branca, Castle, Cenculo, Center, Blue Sky, Cidade Jardim, Cidade Jardim Taquaril, Cidade Nova, Cinquentenrio, Colgio Batista, Concordia , Conjunto Betnia, Conjunto Califrnia, Conjunto Celso Machado, Conjunto Itacolomi, Conjunto Jardim Filadlfia, Conjunto Minas Caixa, Conjunto Paulo VI, Conjunto Santa Maria, Conjunto Taquaril, Copacabana, Coconut Trees, Corao de Jesus, Corao Eucarstico, Cruzeiro, Da Graa, Dom Bosco, Dom Cabral, Dom Joaqu im, Dom Silvrio, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esplanada, Estoril, Estrela Dalva, Estrela do Oriente, Etelvina Carneiro, Europa, Eymard, Ferno Dias, Floramar, Floresta, Frei Eustquio, Frei Leopoldo, Employees, Gameleira, Garas, Glalij, Goinia, Fats, Graja, Granja de Freitas, Granja Werneck, Guarani, Gutierrez, Hava, Helipolis, Horto, Horto Florestal, Inconfidncia, Ip, Ipiranga, Itapo, Jaqueline, Jaragu, Jardim America, Jardim Atlntico, Jardim dos Comercirios, Jardim Felicidade, Jardim Getsemani, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Jardim Montanhs, Jardim So Jos, Jardim Vitoria, Jardinpolis, Joo Pinheiro, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Lagoinha Leblon, Lajedo, Leticia, Liberdade, Lourdes, Luxemburgo, Madre Gertrudes, Madrid , Mantiqueira, Maraj, Marcola, Maria Goretti, Maria Helena, Maria Teresa, Maria Virginia, Mariano de Abreu, Mariquinhas, Minas Brasil, Minas Caixa, Minaslndia, Monsignor Messias, Monte Azul, Montes Claros, Morro das Pedras, Nazar, Nossa Senhora from Conceio, Our Senhora da Glria, Nova Cachoeirinha, Nova Cintra, Nova Esperana, Nova Floresta, Nova Gameleira, Nova Granada, Nova Suissa, Nova Vista, Novo Aaro Reis, Novo Gloria, Novo So Lucas, Novo Tupi, Oeste, Ouro Minas, Ouro Preto , Padre Eustquio, Palmares, Palm trees, Paquet, Paradise, Parque São Pedro, Sponsorship, Paulo VI, Pedreira Prado Lopes, Pedro II, Penha, Pindorama, Piraj, Piratininga, Pyrenees, Plateau, Pompia, Pousada Santo Antnio, Prado, Primeiro de Maio, Providencia, Renaissance, Ribeiro de Abreu, Rio Branco, Sagrada Famlia, Salgado Filho, Santa Amlia, Santa Branca, Santa Cruz, Santa Efignia, Santa Ins, Santa Lucia, Santa Maria, Santa Mnica, Santa Rosa, Santa Teresa, Santa Terezinha, Santana do Cafezal, Santo Agostinho, Santo Andr, Santo Antnio, So Benedito, So Bento, So Bernardo, So Cristvo, So Francisco, So Gabriel, So Geraldo, So Gonalo, So Joo Batista, So Jos, So Lucas, So Luiz, So Marcos, So Paulo, So Pedro, So Salvador, So Tomaz, Sarandi, Satlite, Saudade, Savassi, Serra, Serra Ve rde, Serrano, Silveira, Sion, Solimes, Suzana, Tiradentes, Clover, Tupi A, Tupi B, Unio, University, Venda Nova, Vera Cruz, Vila Aeroporto, Vila Clris, Vila Fazendinha, Vila Maria, Vila Nossa Senhora de Fatima, Vila Ouro Minas, Vila Paris, Vila So Gabriel, Vila Sumar, Vista Alegre, Vista do Sol, Vitoria, Xodo-Marize and Zilah Sposito.

Score

Industrial 3 Seo, Jardim Industrial, Jardim Prola, Parque Novo Progresso and Parque Recreio.

New lime

Alto do Gaia, Alvorada, Arvoredo, Barra do Cu, Bela Fama, Bela Vista, Boa Vista, Bom Jardim, Bonfim, Campo do Pires, Canto da Mata I, Canto da Mata II, Cariocas, Gravel, Centro, Chcara Bom Retiro, Chcara dos Cristais, Chcara Silveira Ramos, Cristais, Cruzeiro, Fazenda do Benito, Galo Novo, Galo Velho, Honrio Bicalho, Ip, Ip da ​​Serra, Jardim das Américas, Jardim Serrano, Jardins de Petrpolis, Jos de Almeida, Le Cottage, Slaughterhouse , Matozinhos, Mina D’gua, Mingu, Mirante da Mata, Nossa Senhora de Ftima, Oswaldo Barbosa Pena II, Ouro Velho Manses, Aurilndia Park, Santo Antnio Park, Pau Pombo, Quintas, Quintas do Sol, Resende, Residencial Sul, Retiro , Rosrio, Santa Rita, So Bento, Solar de Santa Rita, Vale da Esperana, Vila do Ouro, Vila Industrial I, Vila Ip Amarelo, Vila Lacerda, Vila Madeira, Vila Maria do Carmo, Vila Marize, Vila Monte Castelo, Vila Nova Betnia, Vila Nova Sua, Vila Operria, Vila Padre Valeriano, Vila Passos, Vila So Jos Terceira Seo, Vila So Luiz and Ville de Montagn and.

foxes

Água Limpa, Barraco Amarelo, Bela Vista, Boa Vista, Centro, Galo Velho, Slaughterhouse, Morro das Bicas, Novo Horizonte, Recanto Feliz, So Domingos, So Judas Tadeu, Tocantins, Varella, Vrzea do Sitio, Vila Bela and Vila Vitoria.

Ribeiro das Neves

Lagoa, Lidici, Penha, Santa Branca, São José and Toni.

sabar

Adelmolndia, Adelmolndia II, Águas Frreas, Alto Bela Vista, Alto Boa Vista, Alto do Cabral, Alto do Fidalgo, Alto Vila So Jos, Alvorada, Amlia Moreira, Ana Lucia, Arraial Velho, Borba Gato, Borges, Cabral, Caieira, Campinas , Center, Eugenie Scharle Condominium, Jardim dos Borges Condominium, Morada da Serra Housing Complex, Crego da Ilha, Simo da Cunha Industrial District, Esplanade, Fogo Apagou, Gaia, Galego, Itacolomi, Castanheira Garden, Mangabeiras, Marzago, Morro da Cruz, Morro So Francisco, Mundo Velho, Naes Unidas, Nossa Senhora Conceio, Nossa Senhora da Conceio, Nossa Senhora de Ftima, Nossa Senhora do , Nova Vista, Novo Alvorada, Novo Horizonte, Novo Santa Ins, Pacincia, Padre Chiquinho, Praia dos Bandeirantes, Rio Negro, Rosrio, Rosrio II, Rosrio III, Rosrio III Vila dos Coqueiros, Santana, Santo Antnio, Santo Antnio de Rocas Grandes, Siderrgica, Sobradinho, Terra Santa, Valparaiso II, Vrzea do Moinho, Vila Bom Retiro, Vila do Triangulo, Vila dos Coqueiros, Vila Esperana, V ila Eugnio Rossi, Vila Francisco de Moura, Vila Mangueiras, Vila Michel, Vila Rica, Vila Santa Cruz, Vila Santa Rita, Vila Santo Antnio de Pdua, Vila So José, Vila So Sebastiao, Villa Real and Vitria.

Santa Luzia

Adeodato, Aztec, Baronesa, Barreiro do Amaral, Bela Vista, Belo Vale, Bicas, Bom Destino, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Capito Eduardo, Castanheira, Centro, Farms Recanto Flamboyant, Farms Santa Ins, Colorado, Estancias dos Lagos Condominium, Condomnio Recanto da Mata, Condominio Recanto do Luar, Condomnio Retiro do Recreio, Crrego Frio, Cristina, Dona Rosarinha, Duquesa I, Duquesa II, Esplanada, Fecho, Frimisa, Gameleira, Gameleira II, Idulipe, Imperial, American Industrial, Kennedy, Liberdade , Londrina, Luxembourg, Maria Adlia, Maria Antonieta, Mata dos Ips, Monte Carlo, Morada do Rio, Moreira, Nossa Senhora das Graas, Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperana, Novo Centro, Padre Miguel, Parque Boa Esperana, Nova Esperana Park, Prola Negra, Petrpolis I, Petrpolis II, Pine trees, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Quarenta e Dois, Rio das Velhas, Santa Matilde, Santa Mónica, So Benedito, So Cosme, So Cosme de Cima, So Geraldo, So Joo Batista, Vale das Accias, Val and Coqueiros, Vila Iris, Vila Olga, Vila Parnaso, Vila Santa Rita de Cssia and Vila So Mateus.

Vespasian

Clvia, Condomnio So Jos, Gvea, Gvea II, Nova Pampulha, Parque Jardim Maria Jos, Santa Clara, Santa Maria, and So Damio.