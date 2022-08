B3 includes Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) and Arezzo (ARZZ3) in the first Ibovespa preview; JHSF (JHSF3) is excluded

B3 included Raízen (RAIZ4), São Martinho (SMTO3) and Arezzo (ARZZ3) in the first preview of the Ibovespa theoretical portfolio valid for the period between September and December 2022, the Exchange operator informed this Monday (1).

Raízen counts, in this preview, with a weight of 0.280%; São Martinho with 0.252%; and Arezzo with 0.243%.

On the other hand, the Exchange decided to exclude JHSF common shares (JHSF3) in the first preview.

The entry of the papers and the exit of JHSF was already expected by market analysts.

If the changes are confirmed, the Ibovespa will have 92 assets.

The following previews will be announced on August 16 and September 1. The new portfolio goes into effect on September 5th.

The most important stock, according to the preview, continues to be Vale (VALE3), with a share of 15.263%, followed by Petrobras PN (PETR4), with 7.942% and Itaú PN (ITUB4), with 5.770%.

Check below the list of the first preview of the Ibovespa portfolio:

Code Action Type qty theoretical part (%) RRRP3 3R PETROLEUM ON NM 200453863 0.347 ALPA4 ESPATES PN N1 202765994 0.227 ABEV3 AMBEV S/A ON 4386652506 3,335 AMER3 AMERICAN ON NM 596086291 0.425 ARZZ3 AREZZO CO ON NM 60358029 0.243 ASAI3 ASSAI ON NM 794830286 0.642 BLUE4 BLUE PN N2 327498327 0.196 B3SA3 B3 ON NM 5901731302 3,333 BPAN4 PAN BANK PN N1 341124068 0.115 BBSE3 BBSECURITY ON NM 671682536 0.992 BRML3 BR MALLS PAR ON NM 828273884 0.335 BBDC3 BRADESCO ON N1 1508883586 1.112 BBDC4 BRADESCO PN N1 5156077326 4,577 BRAP4 BRADESPAR PN N1 251025058 0.287 BAAS3 BRAZIL ON NM 1420731069 2,603 BRKM5 BRASKEM PNA N1 265212486 0.496 BRFS3 BRF SA ON NM 1076512610 0.875 BPAC11 BTGP BANK UNT N2 1225470424 1.406 CRFB3 CARREFOUR BR ON NM 528743156 0.502 CCRO3 CCR SA ON NM 1115681435 0.738 CMIG4 CEMIG PN N1 1442098974 0.826 CIEL3 CIELO ON NM 1095401258 0.247 COGN3 COGNA ON ON NM 1820405422 0.210 CPLE6 COPEL GNP N2 1563365506 0.557 CSAN3 COSAN ON NM 1171063698 1,113 CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 187732538 0.314 CMIN3 CSNMINERATION ON N2 1110550596 0.198 CVCB3 CVC BRAZIL ON NM 275967676 0.098 CYRE3 CYRELA REALT ON NM 274142301 0.176 DXCO3 DEXCO ON NM 274863424 0.136 ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 334407616 0.097 ELET3 ELECTROBRAS ON N1 985704248 2,300 ELET6 ELECTROBRAS GNP N1 242987127 0.586 EMBR3 EMBRAER ON NM 734604605 0.440 ENBR3 BR ENERGIES ON NM 246028184 0.272 ENGI11 ENERGY UNT N2 248477689 0.557 ENEV3 ENEVA ON NM 1485885859 1,151 EGIE3 ENGIE BRAZIL ON NM 255208461 0.576 EQTL3 EQUATORIAL ON NM 1100513485 1,391 EZTC3 EZTEC ON NM 94318339 0.081 FLRY3 FLEURY ON NM 303383609 0.250 GGBR4 GERDAU PN N1 1101797509 1,373 GOAU4 GERDAU MET PN N1 698921503 0.364 GOLL4 GOAL PN N2 190059275 0.081 NTCO3 NATURA GROUP ON NM 835961011 0.663 SUM3 SUM GROUP ON NM 490933253 0.254 HAPV3 HAPVID ON NM 4454740939 1,398 HYPE3 HYPERA ON NM 400842480 0.869 IGTI11 IGUATEMI SA UNT N1 179981368 0.181 IRBR3 IRBBRASIL RE ON NM 1255237214 0.122 ITSA4 ITAUSA PN N1 4736060282 2,082 ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EJ N1 4799907051 5,770 JBSS3 JBS ON NM 1290736673 2,100 KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 812994397 0.825 RENT3 LOCATE ON NM 735708470 2,159 LWSA3 LOCAWEB ON NM 419466860 0.145 LREN3 RENNER STORES ON NM 970515779 1,250 MGLU3 MAGAZ LUIZA ON NM 2874188573 0.378 MRFG3 MARFRIG ON NM 316724584 0.213 CASH3 MELIUZ ON NM 548153725 0.029 BEEF3 MINERVA ON NM 260409710 0.174 MRVE3 MRV ON NM 298436955 0.139 MULT3 MULTIPLAN ON N2 268145328 0.325 PCAR3 P.ACUCAR-CBD ON NM 157889627 0.131 PETR3 PETROBRAS ON N2 2470360477 4,650 PETR4 PETROBRAS PN N2 4566441248 7,942 PRIOR3 PETRORIO ON NM 839159130 1.035 PETZ3 PETZ ON NM 335672329 0.165 POSI3 POSITIVE TECH ON NM 73573028 0.026 QUAL3 QUALICORP ON NM 277039277 0.139 RADL3 RAIADROGASIL ON NM 1071076905 1,144 ROOT4 RAIZEN PN N2 1246412032 0.280 RDOR3 NETWORK ON NM 932048593 1,537 RAIL3 TOWARDS SA ON NM 1215642613 1,086 SBSP3 SABESP ON NM 340002999 0.773 SANB11 SANTANDER BR UNT 355642848 0.512 SMTO3 SAO MARTINHO ON ED NM 142845106 0.252 CSNA3 NATIONAL SID ON 589695175 0.442 SLCE3 AGRICULTURAL SLC ON NM 96272020 0.216 SULA11 SOUTH AMERICA UNT N2 283781301 0.340 SUZB3 SUZANO SA ON NM 726823001 1,788 TAEE11 TAESA UNT N2 218568234 0.450 VIVT3 TELEF BRAZIL ON 429455552 0.975 TIMS3 TIM ON NM 808436195 0.518 TOTS3 TOTVS ON NM 519851955 0.698 UGPA3 OVERCOME ON NM 1087887681 0703 USIM5 USIMINAS PNA N1 515014562 0.226 VALE3 VALLEY ON NM 4296700006 15,263 VIIA3 VIA ON NM 1576969153 0.193 VBBR3 VIBRATE ON NM 1114442976 0.945 WEGE3 WEG ON ED NM 1481593024 2,116 YDUQ3 YDUQS PART ON NM 296015511 0.200

