Check out this weekend’s Proeste winners

PROEST

DRAW 07/31/2022

MAIN AWARDS

1st PRIZE – 8 THOUSAND REAIS (Suggested use of the prize in the total net value of BRL 8,000.00. )

Tens: 01 19 20 45 15 16 09 37 08 32 17 53 03 12 24 04 51 27 25 56 59 46 60 05 02 10 34 33 13 40 21 29 54 50 43 23 30 44

TITLE: 145320 – SILVANA GREFE

CITY: RENASCENCE / FRANCISCO BELTRÃO SELLER: DAMAR DRINKS

2nd PRIZE – 8 THOUSAND REAIS (Prize in the total net value of R$ 4,000.00 for each winner. )

Tens: 07 19 10 11 44 ​​31 28 29 32 22 01 47 53 13 33 18 27 42 17 52 24 04 56 34 36 46 12 30 38 37 43 16 59 25 15 51 48

TITLE: 005264 – EDSON CONSTANTINO

CITY: WHITE DUCK SELLER: BAR AND SPRING BOCHA COURSE

TITLE: 155027 – VALDEMIR LAURENTINO VIANA

CITY: FOZ DO IGUAÇU SELLER: EDILEUZA

3rd PRIZE – 10 THOUSAND REAIS (Suggested use of the prize in the total net value of BRL 10,000.00. )

Tens: 06 55 03 04 54 31 09 16 46 56 32 43 50 27 60 12 49 34 38 33 28 17 42 57 48 52 47 24 08 29 18 35 59 51 23 20 39

TITLE: 068269 – LUCIANA DE SOUZA CRUZ

CITY: DIAMOND OF THE WEST SELLER: PASTEL CORNER

4th PRIZE – 80 THOUSAND REAIS (Suggested use of the prize in the total net value of BRL 80,000.00. )

Tens: 10 42 11 30 13 15 34 23 09 54 32 26 01 06 44 40 07 50 18 33 08 16 12 14 28 35 48 37 58 45 24 21 22 55 05 39

TITLE: 029345 – JUREMA SCHERER

CITY: TOLEDO SELLER: AGRICULTURAL SCHERER

SPECIAL PROEST TURN

5X PRIZES OF BRL 1,000.00

(Suggested use of the prize in the total net value of R$ 1,000.00 for each winner. )

1st 162675 (662675) – CLAUDECIR DIAS DOS SAINTS – Rattlesnake – SELL. THIAGO AND CLAUDINEIA

2nd 015569 (515569) – CILENE MEDEIROS – ASSIS CHATEAUBRIAND – SALE. CELMA COLLECTION

3rd 110708 (610708) – DAISY R. – TOLEDO – SELL. GEBON ICE CREAM

4th 114005 – SUSANA LOPES DA SILVA – TOLEDO – SELL. SILVIO LS

5th 026881 (526881) – PEDRO AND CELSON – TOLEDO – SELL. INDIAN

SPECIAL PROEST TURN

1X PRIZE OF BRL 2,000.00

(Suggested use of the prize in the total net value of R$ 2,000.00. )

1st 125716 (625716) – VERA LUCIA CAVALCANTE – TOLEDO – SELL. GLADIS TEODORO

PROEST TURN

50X PRIZES OF BRL 500.00

(Suggested use of the prize in the total net value of R$ 500.00 for each winner. )

1 077683 – ADAIR SOMAVILA – SAINT HELENA – SALE. MULTI CELL

2nd 159932 (659932) – SANTA LOPEZ VIEIRA – FOZ DO IGUAÇU – SALE. EDILEUZA

3rd 097289 – ISABELI DOS SANTOS – FOZ DO IGUAÇU – SALE. PHARMACY LIQUID PHARMA

4th 047525 (547525) – ANDERSON AND IZABELLA WILLEMANN (ZELINO) – COFFEE LAND – SALE. GUARANIAÇU GROCERY AND COMMERCE

5th 089339 – BENEDICT CROCOLLI – UBIRATÃ – SELL. BAR SAMPAIO

6th 067856 (567856) – TAMIRES KAUANY AQUINO DE JESUS – SÃO PEDRO DO IGUAÇU – SALE. HAMILTON SANTOS

7th 168088 (668088) – LORENNA OLIVEIRA CARLOS – FOZ DO IGUAÇU – SALE. CRISTIANE

8th 041777 – LENIR MARIA MULLER – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – SALE. CLAUDIA PICOLLOTO

9th 041870 (541870) – NILTON ELIAS P. – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – SALE. CLAUDIA PICOLLOTO

10th 039480 – RENATO DA S. MATIELLO – Rattlesnake – SELL. ROSE PUPPO PRESIDENT

11th 087771 (587771) – J. CAMILA RANDAL – UBIRATÃ – SELL. BODEGAS BAR

12th 033056 – LUCIANA DE FREITAS – MEDIAN – SALE SILVA MARKET

13th 099155 – PEDRO BACANA – FOZ IGUAÇU – SALE. BARRACA DO CARLOS

14th 089835 (589835) – LEONCIO GARDINI – UBIRATÃ – SELL. BIEGE BAR AND GROCERY

15th 043768 – DORIVAL JOSÉ DA SILVA – SANTA TEREZINHA DO ITAIPU – SALE. GILMAR S. HAITES

16th 083052 (583052) – ODAIR VELOSO – MISSAL – SALE. BAR DAS PALMEIRAS – JOSÉ

17th 462841 – MISAEL BANDEIRA ANTUNES – TWO BROTHERS (TOLEDO) – SALE. ELIS – ELI – MAGALI

18th 114623 – ADEMIR HELENO DE SOUZA – TOLEDO – SELL. PADOCA

19th 132879 (632879) – MARCELA KERKHOFF – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – SALE. ALDA AND CONVENIENCE AND SUNFLOWER MARKET

20th 016253 (516253) – MARY TRINITY – ASSIS CHATEAUBRIAND – SALE. CELMA COLLECTION

21st 163638 (663638) – ROQUE DA SILVA – Rattlesnake – SELL. DIVINE HOT PE

22nd 020218 – GIVANILDO DE OLIVEIRA – FOZ DO IGUAÇU – SALE. BARBERIA LOPES

23rd 115811 – KELVY S. – FOZ DO IGUAÇU – SALE. VALDEMAR ALVES

24th 036660 (536660) – JESUS ​​CRISPIM – Rattlesnake – SELL. IVANOR

25th 031526 – JEAN R. SINSEN – MEDIAN – SALE JS TOBACCO

26th 096078 (596078) – ADEMIR RITTER – FOZ DO IGUAÇU – SALE. BAR DO

27th 083119 – PHARMACY NEI – ITAIPULÂNDIA / MISSAL – SALE. BANCA DO PEDRINHO

28th 472646 – GEOVA JONIMAR GALHARDO – FOZ DO IGUAÇU – SALE. AMAURI – ROSANA – ANACLETO

29th 087842 – PAULO DINIZ – UBIRATÃ – SELL. CLEAN CLEANING PRODUCTS

30º 065324 (565324) – MARCOS GERÔNIMO DOS SANTOS – NEW AURORA – SALE. BAR DO DÊ

31st 152020 – VALDIVINO AVELINO DA SILVA – FOZ DO IGUAÇU – SALE. TOP MORE

32nd 112064 (612064) – NERI ELIAS ZELLMER – TOLEDO – SELL. ANDERSON AMBULATING

33rd 163350 – TEREZA GURSKI – Rattlesnake – SELL. BEAUTIFUL STORE

34º 025885 – ADILSON FERREIRA – TOLEDO – SELL. INDIAN

35th 156223 – ANTENOR OF ALMEIDA – FOZ DO IGUAÇU – SALE. ALOIZA

36º 072932 – CLARICE SILVEIRA BORCATTO – Rattlesnake – SELL. SILVIA DANIELI

37th 124587 (624587) – SALUSTIANO MACULA DIRCE – PALOTINE – SALE. MARKET SÃO CARLOS

38th 009582 (509582) – SANDRO KUCHAR – WHITE DUCK – SALE. BAR AND GROCERY STORE

39º 089520 – JOSE MARIA QUEVEDO – UBIRATÃ – SELL. BAR DO CIDO

40º 462871 (962871) – SELMA BATISTA DOS SANTOS – Rattlesnake – SELL. CASCAVEL REGIONAL

41st 040927 (540927) – MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES VIANA M. – Rattlesnake – SELL. SEBASTIÃO GUEDES

42º 080001 – RUBENS RAMOS FILHO – NEW AURORA – SALE. AGROCAMPO

43º 111713 (611713) – NOEMI MONBACH – TOLEDO – SELL. DAL BOSCO BUTCHER

44º 020531 – REBECA SILVA COSTA – FOZ DO IGUAÇU – SALE. ELIENE MERCADO MORUMBI

45º 480623 (980623) – CLAUDIO HENRIQUE GOMES MENDES – FOZ DO IGUAÇU – SALE. ROSANA – AMAURI – ANACLETO

46º 060782 – CLOVIS DIAS BARBOSA – BRAGANEY – SELL. EUDES POPULAR LALAU

47 036099 (536099) – FRANCISCO INACIO – Rattlesnake – SELL. TONIN POST

48º 145349 (645349) – MUSES RESHAUS – Quince tree – SALE. MARQUESOL FOODS

49º 010722 – LARA MARIA H. RIBEIRO – Rattlesnake – SELL. GARCIA

50º 418664 – DAIANE APARECIDA XAVIER RODRIGUES – SAINT HELENA – SALE. MARCOS