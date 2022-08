See who are the winners of this Sunday’s Proeste

Proeste released the list of winners of this Sunday’s draw, the 21st.

See below who were the lucky ones.

Raffle 210822 Type 1 – Globo da Sorte

1st Prize – BRL 10,000.00-GLOBE (BRL 10,000.00)

Balls Draw: 56 18 36 11 12 34 45 54 50 02 47 05 26 24 39 15 04 25 31 53 20 49 08 48 01 13 58 60 03 22 43 40 32 16 23 09

074001-JOÃO PAULO KALINOUSKI – MATELÂNDIA – Sale. BALLOON STORE

057849-HELOISA GABRIELA UNGHARE – CAFELÂNDIA – Sold. JOÃO S. FREDERICO

2nd Prize – BRL 10,000.00-GLOBE (BRL 10,000.00)

Balls Draw: 12 21 34 53 08 05 14 56 24 16 46 48 20 43 01 26 41 58 60 30 09 35 50 54 47 10 07 59 33 22 32 15 55 11

123115-JACI MILANI – CASCABLE – Sold. SERGIO DUTRA

3rd Prize – BRL 10,000.00-GLOBE (BRL 10,000.00)

Balls Draw: 06 47 43 48 10 12 59 15 18 31 37 40 20 13 08 03 34 57 50 28 05 35 60 49 53 56 42 21 36 24 14 55 32 29 58 22 33 27 16

448357-RICARDO MOACIR MULLER – MARSHAL CÂNDIDO RONDON – Sold. ELIS

158684-ANIZIO RODRIGUES – FOZ DO IGUAÇU – Sold. ANA WILLER

169800-CLAUDIONIR RAIMUNDO GOMES – FOZ DO IGUAÇU – Vend. CONSALTER SALE

4th Prize – BRL 100,000.00-GLOBO (BRL 100,000.00)

Balls Draw: 11 12 37 13 17 41 02 26 27 03 29 40 15 43 53 01 50 06 25 21 32 44 24 49 60 57 34 56 18 52 35 04 33 55 45 38 39

073634-DALVA SOARES CAMARGO – VERA CRUZ DO OESTE – Sold. DAVID’S BARBERSHOP

Mode 2 – GIRO Proeste

GIRO Proeste – R$ 500.00 (R$ 500.00)

1o 630953 (130953)-CENIRA TLF MOTA – CASCAVEL – Sold. MINI PRICE MARKET

2o 032850-RAFAEL NEVES DE OLIVEIRA – TOLEDO – Sold. DINELCI FATIMA

3o 566475 (66475)-ERISVALDO R. DE SOUZA – TOLEDO – Sold. AUREA GIFTS

4o 658958 (158958)-JUDITE LORENZINI – FOZ DO IGUAÇU – Sale. SELLER VALDIR CONSALTER

5o 080542-CLARI P. REIS ELLER – CORBELIA – Sold. MARIA SALETE DONATO

6o 463080-GABRIEL APARECIDO DE SOUZA – CASCAVEL – Sold. CASCAVEL REGIONAL

7o 953504 (453504)-MATIAS FERREIRA PIETKOSKI – TOLEDO – Sold. ELIS – ELI – MAGALI

8o 002331-MARCOS GABRIEL NETO DO AMARAL – FOZ DO IGUAÇU – Sold. CAIC BAR

9th 527663 (27663)-CLEUZA VIEIRA DOS SANTOS – PALMAS – Sale. CENTRAL CYCLES

10 605755 (105755)-ZALMIR SARETTA – FRANCISCO BELTRÃO – Sale. RESEND FRUITS

11th 159314-JULIANA FERNANDES OLIVEIRA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. VALDEMAR ALVES

12o 568225 (68225)-JOSÉ ALEXANDRE BOSCHETTI – UBIRATÃ – Sell. BAR DO SAMPAIO

13o 937576 (437576)-ROSELANE APARECIDA ITCAK – FRANCISCO BELTRÃO – Sold. ARIANE

14o 501150 (1150)-JOSÉ AIRTON – FOZ DO IGUAÇU – Vend. RECANTO DO XIRU

15th 015789-VALMIR NUNES PEREIRA – CASCAVEL – Sold. ERICK DOUGLAS

16o 606225 (106225)-OSVALDO FERMINO DA SELVA – MARMELEIRO – Sold. ARTS AVIAMENTOS – MARLI

17th 049678-MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO – CASCAVEL – Sold. THIAGO AND CLAUDINEIA

18th 549593 (49593)-DANILO C. – CASCAVEL – Sold. THIAGO AND CLAUDINEIA

19th 138309-MARTA APARECIDA DA SILVA – GUARANIAÇU – Vend. LADIR’S BANK

20th 645814 (145814)-LUCINEIA CAMARGO DA SILVA – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. VICENTE FOOT HOT

21st 121201-CLAUDIO FREDERICO – CASCAVEL – Sold. VAL PAVAN

22o 599070 (99070)-FRANCIANY APARECIDA DANIEL MICOANSKI – CASCAVEL – Sold. MARCIA REGINA

23o 077015-LARISSA – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Sold. GENIVALDO

24th 153227-VERA LAMPERT – MARSHAL CANDIDO RONDON – Sold. RONDON ANTONY

25o 595644 (95644)-VALDECIR DOS SANTOS – CASCAVEL – Sale. NOEL BAPTISTA

26o 021462-JHONE CORDEIRO DOS SANTOS – CASCAVEL – Sold. DEOCLECIO JOÃO

27o 975604 (475604)-ALINE APARECIDA HERMES ANDER – RIO DO SALTO (CASCAVEL) – Sold. CASCAVEL REGIONAL

28o 145802-MELANEA DM MATHIAS – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. VICENTE FOOT HOT

29o 611153 (111153)-LUCIANE MARIA DOS REIS – TOLEDO – Sold. INDIAN

30th 134755-LEONARDO BULIAN – CASCAVEL – Sold. NAZIRIA

31o 071768-WILLIAN DOS SANTOS – NOVA AURORA – Sold. JOSÉ A. SILVA – PALMITAL GROCERY

32o 565484 (65484)-SIMONE DE OLIVEIRA DIAS – CORBELIA – Sold. INES BOCHI

33o 169334-JAIR DE T. – FOZ DO IGUACU – Sold. VALDEMAR ALVES

34o 087939-ANTONIO MARCOS PROENÇA – SÃO PEDRO DO IGUAÇU – Sold. HAMILTON SANTOS

35o 581649 (81649)-JORGE RIBEIRO – DOIS NEIGHBORS – Sold. CONTE BAR AND GROCERY

36o 504270 (4270)-TEREZINHA PENTEADO – FOZ DO IGUAÇU – Vend. MINI GROCERY STORE – ELIANA

37o 089776-LUIZ CEZAR DOS SANTOS – RAMILANDIA – Sold. MITTY

38o 501249 (1249)-LEOCIR SANTOS DA SILVA – FOZ DO IGUAÇU – Sale. RAINBOW STATIONERY

39o 012735-ELIZEU PINHEIRO OLIVEIRA – MEDIANEIRA – Sold. CLECI SOUZA

40 553593 (53593)-RAFAEL PEREIRA DA SILVA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PEDRO GOMES

41o 913065 (413065)-MARCELO GOES FONTES – FOZ DO IGUAÇU – Sale. ROSANA – ANACLETO – AMAURI

42o 521573 (21573)-EVERTON WEBER – CASCAVEL – Sold. FA RESTAURANT

43o 037074-VANDERLEI DA SILVA – CASCAVEL – Sold. RIVIEIRA MARKET

44o 136624-GILSO RAMOS – BOA VISTA DA APARECIDA – Sale. TROPICAL SNACK

45o 052782-JOÃO PADILHA – FOZ DO IGUAÇU – Sale. EDILEUZA

46o 584935 (84935)-ANDERSON RIBEIRO – LARANJEIRAS DO SUL – Sold. TCHUCO’S PHARMACY

47o 045199-MARILETE NAVA – CASCAVEL – Sold. DNALVA FOOTWEAR

48o 434381-CLEIDE DAS GRACAS DOS SANTOS – CASCAVEL – Sold. CASCAVEL REGIONAL

49o 101119-JOÃO BATISTA DE SOUZA – TOLEDO – Sold. MARIA QUITERIA

50o 665752 (165752)-INEDA DA ROCHA – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Sold. LUIS SILVA

51o 025091-DAIANA K. OINSKI – PALMAS – Sold. RESTAURANT JA

52o 637303 (137303)-ROBERTO – TRES BARRAS DO PARANÁ – Sold. ABETINE

53o 550326 (50326)-JONES ALVES DA SILVA – FOZ DO IGUAÇU – Sale. BINLADE BAR

54o 091564-GISLAINE DA FONSECA – FOZ DO IGUAÇU – Vend. LUIZ BATISTA

55o 663401 (163401)-FATIMA DA SILVA – CASCAVEL – Sold. GABRIELA – IRANI PARQUE VERDE

56o 465675-PAULO LUIZ BIANCHINI – MATELÂNDIA – Sold. DHAYHANNA

57o 656777 (156777)-VERONI FLOR – FOZ DO IGUAÇU – Sale. BISHOP GERALDO

58o 563730 (63730)-ANIVALDO DE OLIVEIRA – LIGHT MARINA – Sold. SWEET FLAVOR BAKERY

59o 043768-LUCIA MARIA ALVES DA SILVA PEREIRA – TUPASSI – Sold. MINER’S FLAVOR

60o 137375-IVONE BRUCH – THREE BARRAS DO PARANÁ – Sold. IVONETE