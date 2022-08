Rock in Rio 2022 | Everything you need to know about the festival

The Rock in Rio Lineup is, without a doubt, the festival’s main attraction. With a wide curatorship, capable of pleasing audiences of different tastes, in this edition it comes even more powerful. With a program divided between Palco Mundo, Palco Sunset, New Dance Order, Espaço Favela, Rock District, Highway Stage and Supernova, options, artists and rhythms will not be lacking. See the lineup for each day and stage:

September 2nd (Friday)

WORLD STAGE: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth and Supultura + Brazilian Symphony Orchestra

SUNSET STAGE: Bullet For My Valentine, Living Color feat Steve Vai, Metal Allegiance and Black Pantera invites Devotees

New Dance Order: Ananda, Victoria Engel, Steve Bicknell, Renato Ratier vs Diogo Accioly, Valentina Luz, Chang Rodrigues Live, Flo Massé vs Craig Ouar and Binaryh

Favela Space: Revengin, Affront and Gas Grangrene

Rock District: Eminence, Oitão, Noturnall, Sioux 66, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Basement Rats, Matanza Ritual, Surra and Crypt

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Orquestra Mundana Refugi, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 03 (Saturday)

WORLD STAGE: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo and Alok

SUNSET STAGE: Racionais, Criolo invites Mayra Andrade, Xamã invites Brô MC’s, Papatinho + L7nnon invites Mc Hariel and Mc Carol

New Dance Order: Chris Lorenzo, Bhaskar, Malifoo, Carola, Groove Delight, KVSH, Illusionize, Victor Loo, Almanac and Flux Zone

Favela Space: PK Invites Mc Don Juan, Bin and Azul

Rock District: Wilson Sideral, Banda Malvada, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Teto, MC Poze do Rodo invites Bielzin, Yunk Vino, Hiosaki and Ike

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Orquestra Mundana Refugi, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 4th (Sunday)

WORLD STAGE: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza and Jota Quest

SUNSET STAGE: Gilberto Gil, Emicida & Guests, Luísa Sonza invites Marina Sena and Matuê

New Dance Order: Lost Frequencies, Liu, Samhara, Sickick, Dubdogz, Cat Dealers, Gabe, Öwnboss and Maz

Favela Space: Funk Orchestra, Buchecha and Taylan

Rock District: Fonk’s Gang, Evandro Mesquita & The Fabulous Tab, Lucy Alves, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Lil Whind & guests Doode, Omni, Reid & Wii, WC on Beat & guests Felpp22, Hyperanhas & MC TH & ConeCrew Board of Directors

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Orquestra Mundana Refugi, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 8th (Thursday)

WORLD STAGE: Guns n’ Roses, Måneskin, The Offspring and CPM22

SUNSET STAGE: Jessie J, Corrine Bailey Rae, Gloria Groove and Duda Beat

New Dance Order: Adriatique, Zac, Sarah Stenzel, Ben Böhmer Live, Gui Boratto, Du Serena vs Junior C, Leo Janeiro vs Nepal, Marta supernova and Nu Azeite Live

Favela Space: Th4i invites Lia Clark, Drenna and Izrra

Rock District: Stormsons, Rodrigo Santos, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Francisco, El Hombre, O Grilo, Scatolove and Cali

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Mariel & Crème de la Crème, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 9th (Friday)

WORLD STAGE: Green Day, Fall Out Boy, Billy Idol and Capital Inicial

SUNSET STAGE: Avril Lavigne, 1985: The Homage, Jão & Guest, Di Ferrero & Vitor Kley

New Dance Order: Neelix, Blazy, Paranormal Attack, Vegas, Rica Amaral, Alx & Fila, Antdot and Meca

Favela Space: MD Boss & Domlaike, Choice and Marvvila

Rock District: Badauí, Deia Cassali, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika, Rodrigo Sha and The Lokomotiv

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Supercombo, Castello Branco, Sebastianismos and Number Teddie

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Mariel & Crème de la Crème, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 10 (Saturday)

WORLD STAGE: Coldplay, Camila Cabello, Bastille and Djavan

SUNSET STAGE: Ceelo Green, Maria Rita & Guest, Gilsons & Guest, Bala Desire & Guest

New Dance Order: Kaskade, Jetlag, Curol, Gabriel Boni, Makj, The Fish House, Chemical Surf, Bruno Be vs Fancy Inc and Alexiz BcX

Favela Space: Rust, Orochi and El Pavuna

Rock District: All Stars Rock Band, Thiago Fragoso, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Young Dionisio, Daparte, João Napoli invites Ananda and Macacko

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Mariel & Crème de la Crème, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes

September 11 (Sunday)

WORLD STAGE: Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora and Ivete Sangalo

SUNSET STAGE: Ludmilla, Macy Gray, Power! Elza Vive: a show in honor of Elza Soares and Liniker invites Luedji Luna

New Dance Order: Anna, Eli Iwasa, Blond:ish, Ella de Vuono, Anabel Englund, Aline Rocha and Mary Olivetti

Favela Space: Lexa, Azzy and Ella Fernandes

Rock District: Di Ferrero, Flausino and Sideral sing Cazuza, Rock Street Band, Cia Nós da Dança, Eletrika and Rodrigo Sha

Highway Stage: Pedro Mahal + Buraco Blues, JP Bonfa and Betta

Supernova: Priscilla Alcantara, Bianca, Mariah Nala and Muse Maya

Mediterranean Rock Street: Terra Celta, Mariel & Crème de la Crème, Orquestra Mundana Refugi, Wallace Oliveira, Grupo Gesto e Referencias em Artes