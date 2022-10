Minas leaves in front of the Atlantic, in Belo Horizonte – LNF

Packed by the historic classification in the round of 16, Minas led the Atlantic in the first leg of the quarterfinals of the LNF 2022. The highlight of the game was Maia, scorer of three of the four goals in the Minas Gerais 4-2 victory, in Belo Horizonte. .

In the first half, Maia opened the scoring for the hosts, but then Guilherme equalized. When the tie seemed to be the result until the break, Higo scored the second for Minas.

In the second half, in three minutes Maia sent the victory. He scored two more goals, one of which was a great goal. However, the gauchos didn’t give in, forced the opponent’s fifth foul and managed to take it out with Serginho. There were more chances to score on both sides, but the final score was 4-2.

With this result, Minas plays for a draw in Erechim in the return game to qualify for the semifinals. The two teams never won the LNF.

Minas x Atlantic Photo: Orlando Bento

›