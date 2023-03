A24: conheça os 10 melhores filmes da produtora para assistir online | Filmes

A produtora americana A24 coleciona filmes de ampla aclamação entre a crítica e o público em apenas uma década de trabalho. Com sede em Nova York, a empresa foi fundada em 2012 por Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges. Entre seus filmes mais notáveis estão Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Aftersun, ambos indicados ao Oscar 2023, além de Moonlight: Sob a Luz do Luar e Minari: Em Busca da Felicidade, vencedores do prêmio.

Com o objetivo de listar os 10 melhores filmes da A24 disponíveis em plataformas de streaming, o TechTudo fez uma seleção baseada em sites de referência e em avaliações de plataformas especializadas, como IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic. Confira, a seguir, os filmes e mais informações sobre enredo e onde assisti-los.

2 de 12 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo recebeu 11 indicações ao Oscar 2023 — Foto: Reprodução/IMDb Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo recebeu 11 indicações ao Oscar 2023 — Foto: Reprodução/IMDb

Moonlight: Sob a Luz do Luar

Moonlight: Sob a Luz do Luar aborda a masculinidade através de temas como amor, sexo, sobrevivência, mães e ausência paterna. Lançado em 2016, o longa-metragem foi um dos mais aclamados do ano, tendo conquistado três Oscars, entre eles o de Melhor Filme. Dirigido por Barry Jenkins (Aftersun), a trama acompanha três fases da vida de Chiron, um jovem negro e gay que cresceu em Miami.

O roteiro foi baseado em uma peça não produzida de Tarell Alvin McCraney chamada In Moonlight Black Boys Look Blue (Sob a Luz do Luar Garotos Negros Parecem Azuis, em tradução literal) e o filme pode ser conferido no HBO Max.

3 de 12 Amores e dificuldades de um homem negro homossexual são retratados no vencedor do Oscar Moonlight: Sob a Luz do Luar — Foto: Reprodução/IMDb Amores e dificuldades de um homem negro homossexual são retratados no vencedor do Oscar Moonlight: Sob a Luz do Luar — Foto: Reprodução/IMDb

O protagonista, Chiron, é interpretado pelos atores Alex R. Hibbert (Pantera Negra), Ashton Sanders (A Rebelião) e Trevante Rhodes (Estados Unidos vs. Billie Holiday) durante sua infância, adolescência e fase adulta, respectivamente. Em sites especializados, Moonlight: Sob a Luz do Luar obteve uma incrível resposta da crítica. No Rotten Tomatoes, 98% dos especialistas e 79% da audiência aprovaram o filme. Já no Metacritic, a média entre os críticos foi 99 e a nota entre os usuários foi de 7,1. No IMDb, o longa recebeu nota 7,4.

Lady Bird: A Hora de Voar

Lady Bird: A Hora de Voar é um retrato alegre e corajoso da juventude. O longa que marcou a estreia de Greta Gerwig (Mistress America) como diretora foi lançado em 2017 e conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme e Melhor Atriz em Musical ou Comédia para Saoirse Ronan. Na trama, acompanhamos Christine McPherson, uma jovem de cabelo rosa que está no último ano do ensino médio e que tem planos de fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, cidade em que mora.

Essa ideia é duramente rejeitada por sua mãe, mas Lady Bird, nome que a obstinada Christine exige ser chamada, não se dá por vencida. A produção está disponível na Claro TV+.

4 de 12 Em Lady Bird, Saoirse Ronan interpreta a destemida adolescente Christine McPherson — Foto: Reprodução/IMDb Em Lady Bird, Saoirse Ronan interpreta a destemida adolescente Christine McPherson — Foto: Reprodução/IMDb

Além de Saoirse Ronan dando vida à Lady Bird, o elenco do filme também conta com Laurie Metcalf (Pânico 2) e Timothée Chalamet (Duna). O longa obteve uma resposta muito positiva da crítica, com a aprovação de 99% dos especialistas e 79% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,4. Já no Metacritic, a produção conquistou média 93 entre os críticos e 7,6 entre os usuários do site.

Aftersun

Aftersun é um dos títulos mais recentes desta lista, lançado em dezembro de 2022 nos cinemas e em janeiro deste ano no catálogo da Mubi. Paul Mescal (Normal People) foi indicado ao Oscar 2023 na categoria de Melhor Ator pela performance na produção. Escrito e dirigido por Charlotte Wells (Blue Christmas), o longa-metragem acompanha Sophie, uma jovem que reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que tirou com seu pai há 20 anos. Memórias reais e imaginárias compartilham espaço em sua mente enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu na época com o homem que desconhecia.

5 de 12 Aftersun é a estreia no cinema da diretora e escritora Charlotte Wells — Foto: Divulgação/A24 Aftersun é a estreia no cinema da diretora e escritora Charlotte Wells — Foto: Divulgação/A24

Além de Paul Mescal interpretando o papel de Calum, pai de Sophie, a protagonista é encenada pelas atrizes Frankie Corio, na infância, e Celia Rowlson-Hall (Ma), na fase adulta. O longa é considerado um sucesso de crítica. No Rotten Tomatoes, a produção conquistou a aprovação de 95% dos especialistas e 82% da audiência. Já no Metacritic, o filme recebeu média 95 da crítica e nota 7,8 dos usuários do site. No IMDb, sua nota é 7,7.

Hereditário

O luto é o grande tema desta produção do gênero terror de 2018. Hereditário é o primeiro filme escrito e dirigido por Ari Aster (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite) para a produtora A24. Na trama, quando a matriarca da família Graham morre, sua filha e netos começam a desvendar segredos enigmáticos e cada vez mais aterrorizantes sobre seus ancestrais, tentando fugir do destino sinistro que herdaram. A produção pode ser conferida na Netflix e no HBO Max.

6 de 12 Em Hereditário, uma família sofre de forma sobrenatural após a morte da avó materna — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Em Hereditário, uma família sofre de forma sobrenatural após a morte da avó materna — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Estrelado por Toni Collette no papel da protagonista Annie, o longa também conta com os atores Gabriel Byrne (Os Suspeitos), Milly Shapiro (Os Suspeitos) e Alex Wolff (PIG: A Vingança) no elenco. Hereditário foi bem recebido pela crítica, com aprovação de 90% dos especialistas e 69% da audiência no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,3. Já no Metacritic, o filme recebeu média 87 dos críticos e 6,7 dos usuários do site.

Minari: Em Busca da Felicidade

O longa-metragem Minari: Em Busca da Felicidade, lançado em 2020, aborda a difícil, mas esperançosa vida de uma família coreana no Arkansas. Escrita e dirigida por Lee Isaac Chung, a produção foi baseada em sua própria infância, crescendo em uma fazenda na década de 1980. O filme também rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Youn Yuh-jung (Pachinko).

Na trama, Jacob, sua esposa e dois filhos chegam ao Arkansas vindos da Califórnia, lugar em que ele tinha uma vida confortável, mas infeliz. Na nova região, seu grande sonho é ficar rico cultivando vegetais coreanos para os muitos imigrantes nos Estados Unidos que anseiam por um gostinho de casa. Mas sua esposa, Monica, não parece tão feliz com a nova vida rural. O filme pode ser alugado online no Prime Video, Google Play Filmes e Apple TV.

7 de 12 Em Minari: Em Busca da Felicidade, Jacob e sua família se mudam para o Arkansas para começar uma fazenda — Foto: Reprodução/IMDb Em Minari: Em Busca da Felicidade, Jacob e sua família se mudam para o Arkansas para começar uma fazenda — Foto: Reprodução/IMDb

Além de Youn Yuh-jung, que interpreta o papel da avó Soonja, a produção também conta com os atores Steven Yeun (The Walking Dead), Yeri Han (Worst Woman), Alan Kim (Theater Camp) e Noel Cho. Minari: Em Busca da Felicidade é considerado um sucesso de crítica, tendo conquistado a aprovação de 98% dos especialistas e 86% do público no Rotten Tomatoes. Já no Metacritic, a média entre os críticos foi de 89 e a nota entre os usuários do site foi 8,0. No IMDb, o longa recebeu nota 7,4.

Sempre em Frente

Sempre em Frente é uma produção gravada em preto e branco que promete emocionar o público. Escrito e dirigido por Mike Mills (Toda Forma de Amor), o longa foi lançado em 2021 e pode ser conferido no Amazon Prime Video. No filme, Johnny é um jornalista de rádio que viaja pelo país entrevistando uma variedade de crianças e adolescentes acerca de seus pensamentos sobre o mundo e seu futuro. Até que ele é encarregado de cuidar de seu jovem sobrinho Jesse e passa a aprender sobre coisas que nunca soube antes.

8 de 12 Em Sempre em Frente, Joaquin Phoenix e Woody Norman interpretam tio e sobrinho — Foto: Reprodução/IMDb Em Sempre em Frente, Joaquin Phoenix e Woody Norman interpretam tio e sobrinho — Foto: Reprodução/IMDb

Estrelado por Joaquin Phoenix (Coringa) e Woody Norman (A Batalha das Correntes), a produção também conta com os atores Scoot McNairy (12 Anos de Escravidão) e Gaby Hoffmann (Campo dos Sonhos) no elenco. Sempre em Frente foi muito bem recebido pela crítica. No IMDb, sua nota é 7,4, enquanto no Metacritic conquistou média 82 entre os especialistas e 7,2 entre os usuários do site. Já no Rotten Tomatoes, o filme conquistou aprovação de 94% da crítica e 79% da audiência.

Ex_Machina: Instinto Artificial

Ex_Machina: Instinto Artificial é um título que promete agradar os fãs de ficção-científica. Escrito e dirigido por Alex Garland (Men), o filme foi lançado em 2014 e conquistou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais.

Na trama, acompanhamos Caleb Smith, um programador de uma grande empresa de Internet, que foi escolhido para ser o componente humano em um teste para determinar as capacidades e a consciência de Ava, uma robô. No entanto, logo se torna evidente que Ava é muito mais autoconsciente e enganadora do que qualquer um imagina. O longa-metragem pode ser conferido no Amazon Prime Video.

9 de 12 O filme Ex_Machina: Instinto Artificial aborda os limites da tecnologia do futuro — Foto: Reprodução/ Variety O filme Ex_Machina: Instinto Artificial aborda os limites da tecnologia do futuro — Foto: Reprodução/ Variety

A produção, estrelada por Alicia Vikander (Garota Dinamarquesa) no papel da robô Ava, também conta com os atores Domhnall Gleeson (Questão de Tempo) e Oscar Isaac (Duna) no elenco. Ex_Machina: Instinto Artificial recebeu uma resposta positiva da crítica, tendo conquistado a aprovação de 92% dos especialistas e 86% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, sua nota é 7,7. Já no Metacritic, o longa recebeu média 78 dos críticos e nota 8,0 dos usuários do site.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite

Ari Aster (Hereditário) retorna à A24 com um novo título de terror: Midsommar: O Mal Não Espera a Noite. Lançado em 2019, o filme acompanha um casal que viaja para a Suécia com o objetivo de conhecer um lendário festival do solstício de verão em uma vila rural. O que começa como um retiro espiritual, no entanto, se transforma rapidamente em uma competição cada vez mais violenta e bizarra nas mãos de uma seita pagã. O longa está disponível no Globoplay.

Estrelado por Florence Pugh (O Milagre) e Jack Reynor (Periféricos), o elenco da produção também conta com os atores Vilhelm Blomgren (Gösta), William Jackson Harper (The Good Place) e Will Poulter (As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada).

10 de 12 Em Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, um casal viaja para conhecer um famoso festival, mas se depara com uma violenta seita pagã — Foto: Reprodução/IMDb Em Midsommar: O Mal Não Espera a Noite, um casal viaja para conhecer um famoso festival, mas se depara com uma violenta seita pagã — Foto: Reprodução/IMDb

O longa-metragem foi melhor recebido pela crítica do que pelo público. No Rotten Tomatoes, Midsommar: O Mal Não Espera a Noite conquistou a aprovação de 83% dos especialistas e 63% da audiência. Já no Metacritic, o filme recebeu média 72 entre os críticos e nota 6,5 entre os usuários do site. No IMDB, sua nota é 7,1.

A Bruxa

A Bruxa é um longa-metragem de terror que aborda os medos mais sombrios de uma família temente a Deus em 1630. Escrito e dirigido por Robert Eggers (O Homem do Norte), o filme foi lançado em 2015 e pode ser conferido no Globoplay e Amazon Prime Video. Na trama, que se passa na Nova Inglaterra, o pânico e o desespero envolvem um fazendeiro e sua família quando o filho mais novo, Samuel, desaparece repentinamente.

A família culpa Thomasin, a filha mais velha que estava cuidando do menino no momento de seu desaparecimento. Com suspeitas e paranoias crescentes, os irmãos gêmeos Mercy e Jonas suspeitam que Thomasin está envolvida com bruxaria.

11 de 12 Em A Bruxa, o folclore se mistura com nossos medos mais humanos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Em A Bruxa, o folclore se mistura com nossos medos mais humanos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Estrelado por Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha), a produção também conta com os atores Ralph Ineson (Guardiões da Galáxia), Kate Dickie (A Lenda do Cavaleiro Verde) e Julian Richings (O Homem de Aço) no elenco. O filme recebeu uma ótima resposta da crítica em seu lançamento, conquistando a aprovação de 90% dos especialistas e 60% do público. No IMDb, sua nota é 6,9. Já no Metacritic, A Bruxa recebeu média 83 entre os críticos e nota 7,4 entre os usuários do site.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

O último título desta lista é também o longa mais com indicações ao Oscar 2023, concorrendo em 11 categorias no total. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi escrito e dirigido pela dupla The Daniels (Um Cadáver Para Sobreviver), formada por Dan Kwan e Daniel Scheinert, com lançamento em junho de 2022.

No filme, acompanhamos Evelyn Wang, uma sobrecarregada imigrante chinesa, que precisa lidar com um eminente fracasso profissional e complicadas relações pessoais. À medida que ela perde a paciência, no entanto, uma inexplicável fenda no multiverso se abre e ela descobre a possibilidade de explorar realidades paralelas com o objetivo de parar uma vilã. A produção pode ser conferida no catálogo do Amazon Prime Video e Claro TV+.

12 de 12 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo pode ser conferido no Amazon Prime Video e Claro TV+ — Foto: Divulgação/Diamond Films Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo pode ser conferido no Amazon Prime Video e Claro TV+ — Foto: Divulgação/Diamond Films

A produção é estrelada por Michelle Yeoh (Podres de Ricos) interpretando a protagonista Evelyn, além de também contar com os atores Ke Huy Quan (Indiana Jones e o Templo da Perdição), Stephanie Hsu (O Caminho) e Jamie Lee Curtis (Halloween). O longa-metragem é amplamente aclamado pela crítica, tendo conquistado aprovação de 95% dos especialistas e 88% da audiência. No IMDb, sua nota é 8,0. Já no Metacritic, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo recebeu média 81 dos críticos e nota 7,8 dos usuários do site.

