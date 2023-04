Acordo da Fox é visto como improvável para mudar a mídia conservadora

Dias depois que a Fox News concordou em pagar quase US $ 800 milhões para resolver um processo sobre a exibição de mentiras nas eleições de 2020, seria difícil notar que algo havia mudado lá.

Tucker Carlson, Sean Hannity e Laura Ingraham lideraram seus programas na quinta-feira falando sobre Hunter Biden, filho do presidente. O programa de Ingraham alertou: “A esquerda quer que o governo seja sua única família”. Hannity mirou em vilões familiares – a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., e a vice-presidente Kamala Harris. Carlson zombou de um discurso sobre igualdade racial, dizendo que significava “que os homens brancos heterossexuais são maus”.

Especialistas duvidam que o acordo leve a uma grande correção de curso na mídia conservadora, exceto por um pouco menos de especificidade para evitar processos judiciais futuros.

Até agora, esse foi o principal resultado do veredicto do júri de Connecticut no ano passado de que Alex Jones deve pagar US$ 965 milhões aos pais das vítimas do tiroteio na escola Sandy Hook, depois de alegar que o massacre de 2012 foi uma farsa e que os pais enlutados eram atores. Agora é mais provável que Jones mantenha nomes fora disso, disse Nicole Hemmer, professora da Vanderbilt University e autora de “Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s”.

“Isso não mudou suas teorias da conspiração”, disse Hemmer. “Ele é apenas um pouco mais cuidadoso em não dizer coisas legalmente acionáveis.”

Indo para a eleição de 2024, o apresentador de rádio Erick Erickson previu mais hesitação na mídia conservadora em aceitar as reivindicações do ex-presidente Donald Trump ou de qualquer pessoa na política que prega o negacionismo eleitoral. A resposta de Fox será mais assistida.

Na verdade, a Fox é tão dominante entre os conservadores hoje quanto foi após as eleições de 2020, o período abordado pelo processo Dominion. Foi quando a Fox divulgou falsas alegações de que a Dominion Voting Systems ajudou a fraudar a eleição contra Trump, apesar de muitos na rede saberem que as alegações eram falsas.

Os documentos do caso expuseram o medo dentro da Fox de que perderia telespectadores se a rede não dissesse aos fãs de Trump o que eles queriam ouvir.

Uma ex-personalidade da Fox, Bill O’Reilly, escreveu após o acordo: “Isso é o que acontece quando o dinheiro se torna mais importante do que informações honestas.” Sua própria experiência, porém, mostra que havia motivos para ter medo. O’Reilly disse que perdeu mais de 1.000 assinantes premium de seu site depois de dizer que os resultados das eleições não seriam anulados.

Os seguidores de Fox, ao que parece, ficaram mais chateados com a reportagem eleitoral do que com as revelações no processo sobre aqueles na rede que não acreditaram nas acusações de fraude e expressaram desdém privado por Trump.

Houve pouca mudança perceptível nas classificações de televisão da Fox nos últimos meses, certamente nenhuma atribuível ao processo. Em março, o site da Fox teve 88,7 milhões de visitantes únicos, marcando seu quarto mês consecutivo de ganhos de dois dígitos, disse Howard Polskin, cujo site The Righting monitora a mídia conservadora.

A maioria dos sites conservadores ignorou o processo da Dominion ou deu uma cobertura superficial, disse ele.

“A cobertura da direita não apoiaria de forma alguma que algum acordo histórico tenha sido alcançado”, disse Polskin. “Estava completamente desalinhado com a magnitude do evento noticioso em si.”

Embora a Fox tenha reconhecido no acordo a conclusão do juiz de que a rede havia espalhado material falso sobre a Dominion, a Fox não se desculpou. De qualquer forma, isso provavelmente significaria mais para os críticos da Fox do que para seus fãs, disse Megan Duncan, professora de comunicação da Virginia Tech que estuda audiências de notícias.

Para os seguidores da Fox, as críticas à rede não importariam muito, a menos que fossem feitas por alguém que compartilhasse de sua ideologia. Para a maior parte do público da Fox, o acordo será rapidamente esquecido – se é que foi seguido, disse ela.

Para a Fox, tudo isso é um argumento para a importância de manter seu público feliz.

Essa audiência é o que fez da Fox a principal rede de televisão a cabo por vários anos, tão lucrativa que é capaz de absorver o acordo de $ 787 milhões da Dominion como um custo de fazer negócios.

A Fox ainda tem desafios legais, com um processo de difamação pendente da Smartmatic, outra empresa de tecnologia eleitoral. Mas a Dominion também tem um caso contra a Newsmax, principal rival da Fox na televisão para um público conservador. A Newsmax insiste que seu caso é diferente e que tem melhores proteções contra difamação do que a Fox.

Mas, como uma empresa menor, se a Newsmax estiver errada, um julgamento financeiro pode prejudicá-la ou matá-la, para benefício da Fox, disse Hemmer.

“A Fox com certeza iria atrás desse público”, disse ela.

A Fox logo enfrentará negociações cruciais com três grandes empresas de TV a cabo – Comcast, Spectrum e Cox – sobre taxas de transporte, o valor que pagarão à Fox pelo direito de oferecer a rede em seus sistemas, disse Angelo Carusone, presidente da Media Matters for America, um grupo de vigilância da mídia de esquerda.

Desde um boicote de anunciantes contra a ex-personalidade da Fox, Glenn Beck, amplamente orquestrado pela Media Matters, a Fox se concentrou em aumentar as taxas de transporte. Ele teve sucesso a ponto de a Fox ter uma margem de lucro de 35%, mesmo que não tivesse receita de publicidade, disse ele.

Isso torna importante para a Fox mostrar a essas empresas que ela tem um público grande e valioso que pode ser considerado leal em um momento em que as pessoas estão cortando o serviço de TV a cabo.

A Fox poderia usar a conclusão do processo para aumentar sua operação de notícias, que perdeu personalidades como Chris Wallace e Shepard Smith nos últimos anos, disse Chris Stirewalt, um executivo demitido pela Fox após a decisão rápida, embora correta, sobre a eleição. noite de 2020 para convocar o democrata Joe Biden para o Arizona na corrida presidencial.

A Fox disse que está fazendo exatamente isso, dizendo na semana passada que aumentou seu investimento em jornalismo em mais de 50%.

“Ser uma organização de notícias é caro e perigoso”, disse Stirewalt, agora editor de política da NewsNation. “Não apenas caro porque você tem que pagar para obter notícias, mas também caro porque você pode perder seu público porque às vezes você tem que dizer a eles o que eles não querem ouvir.”

Poderia ser mais fácil, e um bom negócio, dobrar a programação que apelasse às atitudes e emoções dos telespectadores, disse ele. Fox não seria o único a seguir nessa direção.

“Eu não invejo suas escolhas”, disse ele.

Erickson, o apresentador de rádio, disse que esperava ver um maior controle gerencial das personalidades da Fox, embora isso não fosse necessariamente algo que os telespectadores notariam. Isso voltaria aos dias do falecido líder da Fox, Roger Ailes, expulso da rede em um escândalo de má conduta sexual em 2016.

“Quer você goste de Roger Ailes ou não, ele entendeu que você não deve mentir para o seu público”, disse Erickson.

As ovações entregues na noite de quinta-feira por um público lotado no estúdio de Hannity – para ele e para Carlson e Ingraham no início e no final de seus shows – ilustraram um ponto duradouro.

A Fox tem vários jornalistas sólidos em sua folha de pagamento, mas suas estrelas, a principal razão pela qual os telespectadores sintonizam, são aquelas que oferecem conversas e opiniões duras.

“Acho que eles se encurralaram, e esse canto está cheio de apoiadores de Trump”, disse Hemmer, o professor de Vanderbilt. “Esse é o modelo de negócios.”