Alimentos medicinales: oportunidades y obstculos para esta nueva tendencia

KetoCitra, Lipisorb, Nepro, Oxepa, Renax y Ultrase son ejemplos de alimentos mdicos que pueden utilizarse para tratar enfermedades concretas.

Te mets algo en la boca y te lo trags con el objetivo de tratar una enfermedad. Es un medicamento? O es comida? Bueno, si se utiliza la comida como medicina, puede ser ambas cosas. El concepto de “comida como medicina” no se refiere a la comida que simplemente sabe a medicina, como ese pastel de frutas que te “regal” tu amigo durante las fiestas de diciembre. Se trata ms bien de cmo distintos alimentos pueden actuar como medicamentos para ayudar a mantener la salud y tratar enfermedades. Ahora bien, no existe una definicin formal de la expresin “alimento como medicina”.

En un post de 2022 para la Sociedad Americana de Nutricin, Eric Graber escribi: “La comida como medicina, tambin conocida como “la comida es medicina”, se sita en la encrucijada de la nutricin y la asistencia sanitaria. Puede adoptar muchas formas, como comidas adaptadas a las necesidades mdicas, comestibles adaptados a las necesidades mdicas y programas de prescripcin de productos.”

Una manifestacin de la “comida como medicina” son los alimentos medicinales. Una publicacin de 2021 en el Journal of Future Foods defina los alimentos mdicos como “alimentos formulados y consumidos por va enteral bajo supervisin mdica y destinados al tratamiento diettico de una enfermedad o afeccin”. La palabra “por va enteral” aqu significa que pasa por los intestinos, que es donde acabara la comida si te la metieras en la boca en lugar de en otro sitio como la oreja.

Como puede ver, esta definicin de alimentos mdicos tambin incluye las frases “bajo supervisin mdica” y “para el tratamiento diettico de una enfermedad o afeccin.” Esto hace que un alimento mdico sea diferente de un alimento enriquecido o fortificado, que es cuando se aaden a los alimentos convencionales vitaminas, minerales u otras cosas que pueden ser beneficiosas para la salud. Tambin hace que un alimento mdico sea diferente de un nutracutico, un alimento funcional, un suplemento diettico o cualquier otra cosa destinada ms a la salud general que al tratamiento de enfermedades especficas.

En cambio, un alimento mdico es ms parecido -pero no igual- a los medicamentos que fabrican las empresas farmacuticas. Sin embargo, a diferencia de los frmacos, un alimento mdico debe estar compuesto en su totalidad por ingredientes alimentarios normales, es decir, los que se consumen normalmente en las comidas, los aperitivos, las citas o las celebraciones del Da de la Marmota.

Esto podra hacer de los alimentos medicinales una opcin atractiva para quienes se preocupan por las sustancias sintetizadas que pueden contener los medicamentos y sus efectos secundarios. Como explica el doctor Thomas Weimbs, catedrtico de Biologa Molecular, Celular y del Desarrollo de la Universidad de California en Santa Brbara y director cientfico de Santa Barbara Nutrients, “los alimentos medicinales consisten en sustancias ‘generalmente reconocidas como seguras’ o GRAS por la Administracin de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos“. As pues, lo que se designa como alimento mdico no debera tener que pasar por procesos reguladores tan extensos como los medicamentos.

Adems, la identificacin de nuevos alimentos mdicos podra ampliar significativamente la gama de opciones de tratamiento disponibles para los pacientes. Tener ms opciones de tratamiento suele ser mejor. Es especialmente importante para quienes padecen enfermedades que no fueron el centro de atencin de las empresas farmacuticas, como las afecciones menos comunes y menos comprendidas por los lderes polticos y empresariales.

No es de extraar que la alimentacin pueda servir para tratar una enfermedad. Como probablemente sepa, lo que come puede afectar significativamente a su salud, tanto de forma negativa como positiva. sta es una de las razones por las que no es aconsejable esa dieta a base de todo. De hecho, las dietas especiales ya fueron durante mucho tiempo los principales tratamientos para ciertas enfermedades.

Por ejemplo, el tratamiento principal de la fenilcetonuria (PKU) consiste en limitar la ingesta de alimentos que contienen un aminocido llamado fenilalanina, como la carne, los lcteos, los frutos secos y el tofu. Esto se debe a que los nacidos con PKU heredaron una mutacin gentica que impide que una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa (PAH) convierta la fenilalanina en algo que su cuerpo pueda utilizar. Como consecuencia, la fenilalanina puede acumularse hasta niveles txicos, lo que provoca daos cerebrales y otros problemas.

Ya existen en el mercado una serie de alimentos mdicos, como Lipisorb para pacientes con sida con malabsorcin de grasas, Nepro para las necesidades nutricionales de quienes se someten a dilisis, Oxepa para quienes padecen lesiones pulmonares, Renax para quienes padecen enfermedad renal terminal y Ultrase para quienes padecen insuficiencia pancretica. Ac tiene algunos elementos para la reflexin: estos productos son slo una pincelada? En otras palabras, hasta qu punto se est dejando comida sobre la mesa cuando se trata de encontrar ms formas de utilizar los alimentos como medicina? Existen realmente los mecanismos adecuados para fomentar una mayor investigacin en este campo y que ms productos de este tipo alcancen el mercado?

Pues bien, Weimbs entr en el espacio de los alimentos medicinales sin darse cuenta, tras un hallazgo accidental. Durante aos, su investigacin se haba centrado en los mecanismos de la poliquistosis renal (PKD). La poliquistosis renal se produce cuando en los riones se desarrollan mltiples quistes redondos, llenos de lquido y de distintos tamaos, que crecen hasta el punto de daar y afectar al funcionamiento de los riones. Con el tiempo, esto puede provocar hipertensin, errores renales y todo tipo de problemas potencialmente mortales. Con frecuencia, la PKD es hereditaria, aunque tambin existen formas no hereditarias.

Un da Weimbs se encontr con lo que podra denominarse una sorpresa “ratonil”. Un miembro de su laboratorio intent someter a ratones con PKD a una dieta hipocalrica para inhibir una va de sealizacin celular llamada diana de rapamicina en mamferos (mTOR). Entonces descubri un efecto inesperado: la PKD no progresaba. Esto condujo a otros experimentos que demostraron cmo las dietas capaces de inducir cetosis podan ralentizar el crecimiento de los quistes renales de la PKD en roedores, tal y como se describe en la publicacin Cell Metabolism. La cetosis se produce cuando el organismo quema grasa en lugar de glucosa para obtener energa. La descomposicin de las grasas da lugar a unos compuestos llamados cetonas, de ah el nombre de cetosis. La cetosis puede producirse cuando se pasa hambre o se consume una dieta muy baja en carbohidratos, lo que provoca una escasez de azcar en el torrente sanguneo para quemar.

El equipo de Weimbs descubri que someter a ratas con PKD a un ayuno intermitente provocaba una disminucin de los niveles de glucosa en sangre y cetosis, lo que se traduca en un aumento de los niveles de β-hidroxibutirato (BHB). Estas ratas acabaron teniendo quistes ms pequeos y una mejor funcin renal. Estos hallazgos llevaron a Weimbs a analizar el uso del BHB para tratar la PKD, lo que finalmente dio lugar a un producto llamado KetoCitra que est siendo producido por Santa Barbara Nutrients. El sitio web de Santa Barbara Nutrients describe KetoCitra como “el PRIMER producto sin receta diseado especficamente para el tratamiento diettico de la enfermedad renal crnica (incluida la forma gentica poliquistosis renal).”

Como indica Weimbs, “KetoCitra contiene dos ingredientes principales, BHB y cido ctrico. El BHB es una potente molcula de sealizacin, un potente antiinflamatorio. El cido ctrico es parte de la defensa normal del rin contra los clculos renales. “Aunque probablemente no suela preguntar al camarero de un restaurante: “Cul es su oferta de cido ctrico para hoy?”, el cido ctrico se encuentra de forma natural en numerosos alimentos, especialmente en los ctricos -de ah su nombre-, y los limones y las limas tienen concentraciones especialmente altas. “Los alimentos medicinales son mucho ms baratos de preparar”, explica Weimbs. “No hay que hacer el mismo tipo de ensayos clnicos que con los medicamentos. Por tanto, es menos costoso comercializar un alimento mdico que un frmaco, que puede costar unos 1.500 millones de dlares”. El costo de un alimento mdico puede ser unas cien veces menor”.

Con unos costes de los ensayos clnicos tan elevados, las empresas farmacuticas pueden mostrarse reacias a desarrollar frmacos para afecciones que no parezcan tener una rentabilidad econmica grande y garantizada. Esto puede dejar en la estacada a pacientes con enfermedades a las que no se presta tanta atencin. Si se le pregunta al estadounidense de a pie por la PKD, pensar que se refiere a las iniciales de alguien o a Pi Kappa Delta. Cuando a Glenn Frommer, CEO y fundador de Milkbox Partners, le diagnosticaron PKD hace una dcada, nunca antes haba escuchado hablar de esta enfermedad. Tambin le dijeron “que no haba nada que pudiera hacer al respecto. Que era slo cuestin de tiempo que necesitara dilisis y estuviera en la lista de trasplantes de rin”. No quiso aceptarlo y empez a “buscar todas las vas posibles”, segn sus palabras.

Frommer empez a colaborar con distintas fundaciones y grupos, incluida la PKD Foundation, y se puso en contacto con distintos mdicos, nutricionistas y dietistas para encontrar formas de controlar mejor su enfermedad. Al final se convirti en vegetariano y modific su dieta de distintas maneras. Durante un periodo de cuatro meses en el verano de 2022, mont en bicicleta desde San Francisco, California, hasta Cape Cod, Massachusetts, en un esfuerzo por concienciar sobre la PKD y recaudar fondos para la PKD Foundation y la investigacin de la PKD. Para ello, se detuvo en diferentes universidades donde los cientficos estaban llevando a cabo dichas investigaciones. En el proceso, conoci a Weimbs.

Cmo est Frommer ahora, aos despus de que le dijeran que no poda hacer nada? Bueno, si el viaje a campo traviesa de Frommer sirve de indicacin, se mantuvo muy activo y consigui desafiar los pronsticos ms funestos que recibi inicialmente. Frommer dio crdito a lo que describi como adoptar un enfoque ms “proactivo del tratamiento de la enfermedad”.

Ampliar el uso de alimentos medicinales y de la “alimentacin como medicina” en general parece una obviedad. Pero los actuales sistemas sanitarios de nuestro pas siguen presentando muchos obstculos. Weimbs seala la falta de apoyo a la investigacin sobre posibles alimentos medicinales: “Con frecuencia, los organismos de financiacin estn muy centrados en los enfoques farmacuticos. El 90% de los ensayos clnicos los financia la industria farmacutica”. Incluso despus de que los alimentos medicinales alcancen el mercado, “puede que no sean reembolsados por los seguros mdicos”, aadi Weimbs. “Muchos mdicos no estn familiarizados con los alimentos mdicos. Con frecuencia dudan, porque los alimentos mdicos no estn aprobados por la FDA (del mismo modo que los frmacos)”.

Por otra parte, como seal el doctor Timothy Morck, fundador y presidente de Spectrum Nutrition, una consultora de poltica reguladora y asuntos cientficos relacionados con la nutricin, la forma en que la FDA regula los alimentos mdicos parece anticuada y poco clara. Nada se actualiz formalmente, a pesar de los grandes avances de la ciencia nutricional y de la comprensin de los procesos fisiolgicos del organismo, sano o afectado por la enfermedad. Es inconcebible que el lenguaje normativo que rige esta importante clase de productos alimentarios no se haya modificado o actualizado en 36 aos”. Morck continu diciendo: “Pero, la FDA sigue utilizando el mismo argumento de que tienen otras prioridades y personal insuficiente.”

Por lo tanto, los interesados en los alimentos medicinales no pueden confiar simplemente en el boca a boca para encontrar ms tratamientos adems de los frmacos que llevarse a la boca. Es necesario que se produzcan cambios significativos en los sistemas que rigen la atencin sanitaria, como la revisin de la formacin de los mdicos, el funcionamiento de los reembolsos de los seguros y las ayudas de los organismos de financiacin y los responsables polticos. De lo contrario, quienes anhelan mejores formas de tratar sus dolencias no se darn cuenta de que la solucin podra estar ya en lo que se come.

Nota publicada por Forbes US