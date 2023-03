Análise | Capitão América – Guerra Civil • Proddigital POP

Primeiramente, como parte do universo cinematográfico da Marvel, lançado no dia 28 de Abril do ano 2016, o filme Capitão América – Guerra Civil retrata o enredo envolvendo famosos super-heróis por todo o mundo. Na trama, o governo dos Estados Unidos tenta impor o acordo de Regulamentação das Atividades dos Super-Heróis para que eles possam ser controlados. Dessa forma, o Capitão América e o Homem de Ferro têm diferentes opiniões sobre esse acordo e acabam tomando lados opostos, criando um inimigo encarnado no próprio Capitão América.

A saber, o conflito resultante da disputa entre as duas partes é tão intenso que gera uma guerra civil entre os Vingadores, que é o eixo central do filme. Além disso, o filme também destaca como o uso excessivo dos poderes dos super-heróis pode levar a más consequências, como a destruição da cidade onde o combate ocorre.

Além disso, o filme apresenta grandes momentos de ação e revelação de segredos envolvendo os assassinatos que o soldado Invernal cometeu enquanto teve sua mente controlada, que mantêm o público envolvido e curioso para saber qual será o resultado do embate entre Capitão América e Homem de Ferro. Por fim, combinando a trama interessante, os efeitos visuais impressionantes e as performances incríveis dos atores, Capitão América – Guerra Civil se tornou uma experiência de estudo de caso dentro do mundo da Marvel.

Guerra Civil nas HQs

Acima de tudo, o filme Capitão América – Guerra Civil foi inspirado na revista em quadrinhos Civil War (Guerra Civil) escrita por Mark Millar no ano de 2016. A saber, este arco teve sete edições muito legais e interessantes. Em resumo, a história consiste basicamente das mesmas divergências de ideias entre Steve Rogers e Tony Stark, sobre o governo limitar e influenciar nas atuações de todos os heróis da terra.

Como já foi mencionado, a revista ganhou sete edições, que mostravam as tomadas de decisões do Capitão América e do Homem de Ferro. Nesta revista podemos ver uma personalidade duvidosa e manipuladora de Tony Stark para cumprir o objetivo de limitar as ações dos heróis da terra, com o intuito altruísta de proteger os cidadãos. Por outro lado, com a iminente vitória de Steve Rogers sobre Tony Stark, podemos ver que, por mais puro que seja as intenções do Capitão América, as suas atitudes no final da história o Rogers percebeu que a sua resistência também causou muitas destruições na sociedade.

Na edição sete da revista Civil War vemos que não há um jeito certo de proteger as sociedades com poderes tão grandes. E que ironicamente a busca por um jeito certo de ser um herói, posteriormente, causou mais estragos do que nunca. Isso é só uma das várias reflexões que a revista Civil War nos possibilita pensar. Por fim, recomendo você a ler Civil War e tirar suas próprias conclusões, e talvez se identificar com uma das ideias que este arco apresenta!

Cartunista Mark Millar

Nascido no dia 24 de Dezembro do ano !969, o cartunista Escocês Mark Millar é o responsável por escrever o tema da Guerra Civil à vida no universo da Marvel Comics, na sua forma mais impactante. Posto isso, vale ressaltar que o evento Guerra Civil nas HQs teve uma gravidade muito maior nas HQs, incluindo muito mais heróis, afetando muito mais indivíduos.

Ele foi o responsável por escrever as aventuras do Capitão América durante os anos 2000 e também foi o responsável por desenvolver as bases para a Guerra Civil. Mark Millar é conhecido pelo seu estilo único e visionário, que permeia as páginas das edições que ele escreveu da Marvel.

De fato, a trama dos quadrinhos se mostra muito mais complexa e interessante de se acompanhar. Em suma, a busca de aliados por parte de Steve Rogers e Tony Stark, torna a história das HQs muito instigante. Posto isso, nos quadrinhos o escritor Mark Millar naturalmente tem um espaço ainda mais amplo para construir suas ideias, diferente de um filme, que os roteiristas têm um tempo muito mais reduzido para desenvolver uma trama. Por fim, tanto o filme quanto as HQs são ótimas obras, que apesar das diferenças o enredo possui a mesma essência.

Ele tem um estilo único que inclui personagens carismáticos e histórias que envolvem o coração dos leitores. Além disso, ele vem influenciando outros escritores e cartunistas na indústria dos quadrinhos. É verdade que Guerra Civil por Mark Millar fez com que as histórias da Marvel se tornassem mais profundas, complexas e interessantes. Não há dúvidas de que ele tem muito a oferecer para a indústria dos quadrinhos.

Diretores do filme

O filme ‘Capitão América – Guerra Civil‘ foi um enorme sucesso quando foi lançado. Com toda a certeza, os diretores Joe Russo e Anthony Russo conseguiram capturar os ideais políticos na narrativa. Tony Stark, o Homem de Ferro, abraça o conceito de supervisão governamental, enquanto o Capitão América acredita que o livre-arbítrio é mais importante.

Ambos têm argumentos válidos e os irmãos que dirigiram este filme se concentram em colocar esses dois personagens gerando essa tensão entre os líderes, tensão essa que posteriormente resultaria em uma das maiores batalhas dos cinemas. Esta disputa recorrente sobre direitos humanos e liberdade serviu como um catalisador incrível para toda a trama.

Como resultado, os diretores (Joe e Anthony Russo) do filme ‘Capitão América – Guerra Civil‘ trabalharam muito bem em cima dos ideais políticos do Homem de Ferro e do Capitão América. Em conclusão, o filme teve uma construção única no enredo, proporcionando aos espectadores refletir sobre a moralidade de alguns temas políticos que podem ser aplicados na nossa realidade, como por exemplo armas bélicas, e coisas relacionadas.

Atores que formaram o elenco

O elenco do filme Capitão América – Guerra Civil foi extremamente abrangente, reunindo vários atores famosos. O ator americano Chris Evans retornou como Steve Rogers / Capitão América e Robert Downey Jr. interpretou Tony Stark / Homem de Ferro novamente. Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Viúva Negra, Sebastian Stan como Bucky Barnes / Soldado Invernal, Anthony Mackie como Sam Wilson / Falcão, Don Cheadle como James Rhodes / Máquina de Combate, Jeremy Renner como Clint Barton / Gavião Arqueiro e Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Feiticeira Escarlate completaram o elenco principal.

Um fato interessante, é que os personagens tem um número exponencialmente maior nos quadrinhos. Além disso, o grupo denominado como Thunderbolts tem um papel de destaque na trama. Mas no filme Capitão América – Guerra Civil não teve indícios dos Thunderbolts, além do general o Secretário de Estado Thunderbolt Ross interpretado por William Hurt (Hulk Vermelho nas HQs). Sob este mesmo ponto de vista os Thunderbolts possivelmente serão apresentados no UCM no futuro.

Além disso, aplaudimos a participação dos atores Tom Holland como Peter Parker / Homem-Aranha e Paul Rudd como Scott Lang / Homem-Formiga, que trouxeram vida e humor ao filme. Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel também ficaram entusiasmados com a aparição de Chadwick Boseman como T’Challa / Pantera Negra, dando ao personagem a devida introdução para seu próprio filme. Juntos, os atores que formaram o elenco do filme Capitão América: Guerra Civil criaram um filme comovente e épico.

Chris Evans e Robert Downey Jr.

Elizabeth Olsen, Chris Evans e Robert Downey Jr

O filme Capitão América – Guerra Civil marcou ainda mais a carreira dos atores Chris Evans e Robert Downey Jr. Ambos foram capazes de interpretar seus personagens com profundidade e nuances. Os personagens interpretados Robert Downey Jr. e Chris Evans tiveram seus conflitos internos explorados de forma majestosa, envolvendo grandes e ricos temas sobre ideais, lealdade e auto-sacrifício.

Com toda certeza, os dois atores se destacam muito neste filme. O que torna muito interessante o filme, é que a diferença de ideais dividiu as opiniões dos fãs. Em outra palavra houve aqueles fãs que apoiaram a causa do Capitão América, e também aqueles que apoiaram as ideias do Homem de Ferro. Esta Intriga trouxe envolveu o público de tal forma, que permitiu os espectadores a imergir no filme profundamente.

As interpretações magníficas de ambos os atores, somadas a imperdível história, tornam o filme uma experiência única para o espectador. Chris Evans e Robert Downey Jr. ganharam uma profundidade enorme no filme e se tornaram muito mais do que heróis de quadrinhos. Eles se tornaram modelos de comportamento, verdadeiros exemplos de como as pessoas devem lidar com conflitos éticos e morais.

Trilha sonora do filme Capitão América – Guerra Civil

A trilha sonora do filme Capitão América – Guerra Civil foi composta por Henry Jackman e contém temas muito intensos. Seu uso de orquestra e letras cultas fazem desta uma das melhores trilhas sonoras já lançadas. O álbum oficial começa com a faixa tipicamente épica, e nos leva a embarcar nesta história humana e épica.

Vamos logo para o ápice, a música “Civil War” arrepia até os pelos da nuca, isso é fato. Esta composição é muito agitada e ficou perfeita na batalha final entre os Vingadores. Outra mais dramática como a música “Consequences” traz uma emoção de melancolia, e de como os personagens Steve Rogers e Tony Stark desejavam um desfecho alternativo para resolver o atrito de ideias. O álbum de Capitão América – Guerra Civil é um dos mais emocionantes dentre os filmes da Marvel. Escute as músicas logo abaixo:

O tema tem uma estética antiga e um efeito sonoro imponente, que reflete bem o tema do filme. Outra faixa destacada é “Zemo”. O ritmo das músicas combinam especialmente com cada cena do filme, realçando as cenas de ação, sem deixar de lado também os elementos profundos. As partes líricas e agudas desta canção são perfeitas para destacar o tema de heróis e vilões do filme. Em suma, esta trilha sonora é perfeita para este filme icônico, e certamente deveria estar na sua lista de trilhas sonoras favoritas.

Orçamento e bilheteria de Capitão América – Guerra Civil

Antes de mais nada, o orçamento do filme Capitão América – Guerra Civil foi US$ 80 milhões mais caro do que o filme Capitão América – O Soldado Invernal. Em outras palavras, este filme teve um custo calculado em US$ 250 milhões. Podemos ver um resultado espetacular condizente a quantia gasta para a produção deste filme.

O filme de super-heróis capitaneado por Chris Evans, “Capitão América – Guerra Civil” impressionou os fãs de todo o mundo, atingindo um grande número de bilheterias. Seu lançamento em maio de 2016 foi um grande sucesso, arrecadando mais de $1.150 bilhão globalmente e tornando-se um dos maiores sucessos da Marvel Studios.

O filme aborda dois dos maiores super-heróis da Marvel. Capitão América e Homem de Ferro se enfrentaram em um confronto épico que entrou na história como um dos grandes sucessos de bilheteria. Com bilheteria de Capitão América – Guerra Civil sendo um dos resultados mais lucrativos da história do UCM, muitos fãs esperam ansiosamente um possível retorno desses dois heróis aos cinemas.

Opinião da crítica sobre Capitão América – Guerra Civil

Após o enorme sucesso de Capitão América – Guerra Civil, os fãs se uniram para celebrar a performance incrível do Capitão América de Chris Evans. A crítica adorou particularmente a trama complexa e difícil, bem como a grande quantidade de personagens envolvidos. Os espectadores também ficaram impressionados com a forma como a trama aborda temas importantes, como a divisão social e o uso abusivo dos governos.

O filme foi recebido muito bem, com uma avaliação de 90% no Rotten Tomatoes pela crítica profissional. Por outro lado, o público maior chegou ao consenso de 89%. Além disso, a bilheteria mundial de Guerra Civil atingiu mais de 1 bilhão de dólares, tornando-se um grande sucesso entre os fãs de todo o mundo.

As críticas giram em torno do roteiro bem desenvolvido, e da cinematografia, e efeitos visuais impressionantes. Mas o que realmente chama a atenção neste filme, é a politização do filme, e a seriedade com que tratam do assunto, funciona quase como a criação de partidos que têm as suas próprias causas. Portanto, trazer a seriedade para este filme de herói e balancear com um pouco de comicidade, contribuiu muito para cair na graça da audiência.

Premiações de Capitão América – Guerra Civil

Capitão América – Guerra Civil foi um grande sucesso na bilheteria, mas não apenas isso. O filme é reconhecido internacionalmente por seus excelentes desempenhos, trilha sonora e excelente narrativa. Chris Evans no Capitão América – Guerra Civil da Marvel Studios foi premiado por seu trabalho, levando para casa prêmios importantes, incluindo Teen Choice Award na categoria de melhor Ator em filme Sci-fi e Fantasia. O prêmio Teen Choice Award na categoria Melhor Filme de Sci-fi e Fantasia. Os prêmios conquistados provam o valor da qualidade da Marvel Studios.

Além disso, o filme também ganhou o prêmio de Nickelodeon Kids’ Choice Award na categoria de Favorite Buttkicker. Com certeza, a Marvel entregou uma obra-prima com a sua mais recente aventura cinematográfica. Capitão América – Guerra Civil é um filme espetacular, com uma história envolvente e personagens carismáticos.

Vale ressaltar, que este filme estava competindo com outros grandes sucesso de 2016 como o filme Procurando Dory, Zootopia – Essa Cidade é o Bicho, Rogue One: Uma História Star Wars que foi lançado bem no final do ano, mas ainda sim competiu entre os melhores filmes de 2016. O que eu quero dizer é que quanto mais filmes de sucesso mais o público e a crítica se divide, ou seja, os executivos poderiam ter resultados melhores se escolhessem uma data de lançamento mais estratégica. Por fim, o filme Capitão América – Guerra Civil mereceu todos os prêmios que recebeu.

Onde Assistir Capitão América – Guerra Civil?

Com a chegada dos novos serviços de streaming, tornou-se ainda mais fácil assistir a filmes e séries de todos os gêneros, capturando um público cada vez maior. Se você é um fã de super-heróis, uma das melhores escolhas para assistir é Capitão América – Guerra Civil. Este filme é a terceira parte da trilogia cinematográfica de Capitão América, produzida pela Marvel.

É uma adaptação do arco de histórias em quadrinhos homônimo, onde o Capitão América e o Homem de Ferro travam uma batalha após uma nova lei que visa controlar os super-heróis. A Disney+ é a plataforma mais indicada para assistir Capitão América – Guerra Civil. Com a Disney+, você pode assistir ao filme em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Atualmente o filme também está disponível na Apple TV. Além disso, você pode aproveitar este filme em Blu Ray por preço bem a custo-benefício na Amazon. As opções para você tem a oportunidade de acompanhar toda a franquia da Marvel, desde as séries, passando até os filmes grandes. Não perca a chance de assistir a Capitão América – Guerra Civil na Disney+, e aproveite a melhor experiência possível.

Conclusão

A Marvel Studios acertou em cheio com mais um blockbuster. Capitão América – Guerra Civil é um filme repleto de ação e emoção que aborda temas sociais muito importantes. Com a maior parte das críticas sem, o longa é um sucesso de bilheteria e vale a pena assistir.

Desde o filme Capitão América – O Primeiro Vingador, os efeitos visuais vêm melhorando cada vez mais. Posto isso, os efeitos do filme Capitão América – Guerra Civil são incríveis! A produção teve um orçamento de 250 milhões de dólares e foi totalmente justificada. A Marvel nunca decepciona quando o assunto é efeitos especiais. Eu adorei a trilha sonora do filme! Ela é de arrepiar! Por fim, espero que tenha gostado da análise de hoje até a próxima!