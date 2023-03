Apple TV+ revela as novidades de março na plataforma

Em março, o Apple TV+ estreia a terceira temporada de “Ted Lasso”, as séries “Real Madrid: Até o Fim”, “Extrapolations – Um Futuro Inquietante” , “O Som do Country” e “A Máquina do Destino”, o filme “Tetris” e a série infantil “Eva, a Coruja”, além dos finais de temporada de “Servant”, “Querido Edward”, “Truth Be Told” e “Conexões”.

”Real Madrid: Até o Fim”, nova série documental esportiva apresentada

por David Beckham, estreia em 10 de março no Apple TV+

A nova produção documental esportiva “Real Madrid: Até o Fim” estreia em 10 de março, no Apple TV+. Com três episódios, a série apresentada por David Beckham, pela primeira vez, vai aos bastidores dos treinos e jogos do icônico clube de futebol espanhol para registrar a surpreendente temporada 2021-2022. Repleta de vitórias dramáticas e inesperadas, essa temporada trouxe demonstrações de heroísmo em campo, tanto de jogadores veteranos quanto de novatos. Incentivados por seus fãs fervorosos, os atletas desafiam as probabilidades e os céticos em seu caminho para uma das finais mais memoráveis da história do futebol: um recorde de 14º título da Liga dos Campeões.

“Real Madrid: Até o Fim” faz uma retrospectiva detalhada sobre as conquistas da temporada (2021/22), em especial nas competições La Liga e Champions League. A partir do retorno do técnico italiano Carlo Ancelotti ao time, em 2021, o Real Madrid superou dificuldades e resgatou o espírito vencedor. Ídolos como os ex-jogadores Roberto Carlos e David Beckham dão depoimentos nos episódios, que também contam com a participação dos atuais jogadores brasileiros presentes no time e muito queridos da torcida. Vini Jr, Rodrygo, Marcelo, Éder Militão e Casemiro participam da série com vários depoimentos.

“Real Madrid: Até o Fim” série tem produção executiva da produtora WAKAI Media, de David Quintana, Virgina Acero, Camila Rodriguez Bohórquez, Jorge Cabrera e do time Real Madrid.

O AFC Richmond está de volta ao campo!

Apple TV+ marca a estreia mundial da terceira temporada da comédia

fenômeno “Ted Lasso” para quarta-feira, 15 de março

Depois de ter conquistado historicamente o prêmio Emmy por sua primeira e segunda temporadas, o Apple TV+ lança a terceira temporada da série fenômeno global “Ted Lasso”, com o primeiro episódio, na quarta-feira, 15 de março. A cada semana, sempre às quartas-feiras, um novo episódio será disponibilizado. Com a mudança de sua estreia semanal para as quartas-feiras, “Ted Lasso” é a primeira série do Apple TV+ a ser lançada no meio da semana.

Na terceira temporada, de 12 episódios, o recém-promovido AFC Richmond é ridicularizado pela imprensa esportiva que os classificam como os piores da Premier League, e Nate (Nick Mohammed), aclamado como o “garoto maravilha”, foi trabalhar para Rupert (Anthony Head) no West Ham United. Roy Kent (Brett Goldstein) assume o cargo de assistente técnico ao lado de Beard (Brendan Hunt). Enquanto isso, Ted lida com pressões no trabalho ao mesmo tempo em que continua a enfrentar seus problemas pessoais. Rebecca (Hannah Waddingham) está focada em derrotar Rupert, e Keeley (Juno Temple) deve lidar com o fato de ser a chefe de sua própria agência de relações públicas. As coisas parecem estar desmoronando dentro e fora do campo, mas a “Equipe Lasso” está preparada para dar o seu melhor de qualquer maneira.

A segunda temporada de “Ted Lasso” bateu recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, a comédia mais premiada do Emmy com quatro vitórias no total, incluindo os prêmios Emmy de Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em Série de Comédia (Jason Sudeikis), Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia (Brett Goldstein) e Melhor Direção em Série de Comédia (MJ Delaney). Com as sucessivas vitórias de Melhor Série de Comédia, “Ted Lasso” entra no grupo seleto de apenas sete séries que venceram esta categoria principal em seus dois primeiros anos: “Modern Family”, “Um Maluco na TV/ 30 Rock”, “Frasier”, “Supergatas”, “Cheers”, “Tudo em Família” e “The Phil Silvers Show”.

Após sua estreia global no Apple TV+, “Ted Lasso” rapidamente conquistou elogios e reconhecimento com a primeira temporada, tornando-se a série de comédia mais indicada na história do Emmy, recebendo os prêmios mais importantes. Além de suas premiações no Emmy, “Ted Lasso” foi reconhecida com um respeitado prêmio Peabody (da Associação Nacional de Emissoras dos Estados Unidos), um SAG Award para Melhor Performance Masculina em Série de Comédia para Sudeikis; três Critics Choice Awards, incluindo Melhor Série de Comédia, Melhor Ator em uma Série de Comédia para Sudeikis e Melhor Atriz Coadjuvante em uma Série de Comédia para Hannah Waddingham, abrangendo todas as categorias nas quais a série foi indicada; e, além disso, o Writers Guild of America condecorou “Ted Lasso” com menções honrosas tanto para Melhor Comédia quanto para Melhor Nova Série.

Jason Sudeikis é o protagonista ‘Ted Lasso’, um técnico de futebol americano contratado para treinar um time de futebol inglês – mesmo sem experiência. Porém, o que lhe falta em conhecimento, ele compensa com entusiasmo, otimismo, determinação de um “azarão”… e biscoitos. A premiada comédia original da Apple também é estrelada por Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance com Juno Temple.

Além de protagonizar a série, Sudeikis atua como produtor executivo, junto com Bill Lawrence, por meio da Doozer Productions, em associação com Warner Bros. Television e Universal Television, uma divisão da NBCUniversal Content. Brendan Hunt, Joe Kelly e Bill Wrubel são produtores executivos, ao lado de Jeff Ingold, da Doozer, e Liza Katzer. Jane Becker e Jamie Lee também são produtores executivos. A estrela Brett Goldstein é roteirista e coprodutor executivo. A série foi desenvolvida por Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, e é inspirada no formato e nos personagens já existentes da NBC Sports.

O público pode assistir à primeira e à segunda temporadas de “Ted Lasso” no Apple TV+, ou no aplicativo Apple TV.

Apple TV+ estreia “Extrapolations – Um Futuro Inquietante”, do visionário roteirista,

diretor e produtor Scott Z. Burns, em 17 de março

Em oito episódios, série destaca Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Adarsh Gourav, Indira Varma, Marion Cotillard e Forest Whitaker

O Apple TV+ lança o aguardado drama repleto de estrelas “Extrapolations – Um Futuro Inquietante” do roteirista, diretor e produtor executivo Scott Z. Burns (“Contágio,” “Uma Verdade Inconveniente,” “O Relatório”), produzido pelo estúdio Media Res de Michael Ellenberg. Em oito episódios interconectados, “Extrapolations – Um Futuro Inquietante” terá sua estreia, com três episódios, na sexta-feira, 17 de março, seguida por episódios semanais sempre, às sextas-feiras, até 21 de abril.

“Extrapolations – Um Futuro Inquietante” é uma série limitada que introduz a ideia de um futuro próximo, em que os efeitos caóticos das mudanças climáticas se tornaram comuns em nosso dia a dia. São oito histórias interligadas sobre amor, trabalho, fé e família ao redor do globo, em que serão exploradas as escolhas íntimas e transformadoras que devem ser tomadas quando o planeta se transforma mais rápido que sua população. Cada história é diferente, mas a luta pelo futuro é universal. Somos corajosos o suficiente para encontrar a resposta de nossa própria destruição antes que seja tarde?

A série traz as seguintes estrelas (em ordem de aparição): Yara Shahidi (“Black-ish”, “Grown-ish”), Kit Harington (“Game of Thrones”, “Eternos”), Daveed Diggs (“Hamilton”, “Extraordinário”), Matthew Rhys (“Um Lindo Dia na Vizinhança”, “The Americans: Rede de Espionagem”), Heather Graham (“Boogie Nights: Prazer Sem Limites”, “Os Picaretas”), Sienna Miller (“Nem Tudo é o Que Parece”, “Sniper Americano”), Tahar Rahim (“O Profeta”, “O Mauritano”), Meryl Streep (“Não Olhe para Cima”, “Let Them All Talk”, 21 vezes indicada ao Oscar com três vitórias), David Schwimmer (“Friends”, “American Crime Story”), Neska Rose (“Drama Club”), Judd Hirsch (“Taxi”, “Os Fabelmans”), Cherry Jones (“Transparent”, “O Conto da Aia”), Edward Norton (Indicado a 3 Oscar, “Clube da Luta”, “A Outra História Americana”), Michael Gandolfini (“Os Muitos Santos de Newark”, “Cherry – Inocência Perdida”), Indira Varma (“Game of Thrones”, “Roma”), Diane Lane (“O Homem de Aço”, “House of Cards”), Adarsh Gourav (“O Tigre Branco”, “Meu Nome é Khan”), o jogador de basquete paraolímpico Gaz Choudhry, Keri Russell (“Felicity”, “The Americans: Rede de Espionagem”), Gemma Chan, Marion Cotillard (“A Origem”, Vencedora do Oscar por “Piaf Um Hino Ao Amor”), Forest Whitaker (“O Mordomo da Casa Branca”, Vencedor do Oscar por “O Último Rei da Escócia”), Hari Nef (“And Just Like That…”, “Barbie”), Eiza González (“Um Drink no Inferno”, “Em Ritmo de Fuga”), Tobey Maguire (“Homem-Aranha”, “Seabiscuit: Alma de Herói”), o músico Ben Harper, Murray Bartlett (“The White Lotus”, “Verão em LA”) e MaameYaa Boafo (“A Misteriosa Sociedade Benedict”, “Ramy”).

“Extrapolations – Um Futuro Inquietante” tem produção executiva de Burns, Ellenberg, Gregory Jacobs, Dorothy Fortenberry e Lindsey Springer, da Media Res. A série marca mais uma parceria entre a Apple TV+ e a Media Res, juntando-se a “The Morning Show”, premiada no Emmy, SAG Awards e Critics Choice Awards, e a “Pachinko”, premiada no AFI Award.

Apple TV+ lança série inédita de competição musical “O Som do Country”, com estreia mundial na sexta-feira, 24 de março

Série tem participação da atriz Reese Witherspoon e da cantora Kacey Musgraves, ao lado dos músicos e estrelas do country Jimmie Allen, Mickey Guyton e do cantor Orville Peck, em busca da próxima grande estrela da música country

Os cantores estrelas da música country: Jimmie Allen, quatro vezes indicado ao Grammy, Mickey Guyton e o aclamado compositor, artista de gravação country e ativista Orville Peck se juntam à nova série inovadora de competição musical, “O Som do Country”, que estreia mundialmente em 24 de março no Apple TV+. Os músicos atuarão como caçadores de talentos para encontrar artistas talentosos e descobrir a próxima grande estrela do country. A atriz Reese Witherspoon e a cantora Kacey Musgraves, ambas produtoras executivas da série, também participam do programa.

“O Som do Country” é uma nova série de competição que rompe fronteiras na música country ao proporcionar uma extraordinária oportunidade a diversos e inovadores artistas. Scouts Allen, Guyton e Peck selecionam uma lista de artistas excepcionais e os convidam para conhecer a origem da música country em Nashville, Tennessee, para mostrar seu estilo único de música. O vencedor da competição receberá um prêmio da Apple Music que transformará sua vida, obtendo um apoio e exposição sem precedentes na plataforma.

Witherspoon e Musgraves são produtoras executivas ao lado de Sara Rea e Lauren Neustadter, da Hello Sunshine; Jason Owen, da Sandbox Entertainment; a showrunner indicada ao Emmy, Izzie Pick Ibarra (“The Masked Singer,” “Savage x Fenty Vol 3,” “Dancing With the Stars,” “Ladies of London”); e Katy Mullan, da Done + Dusted (“The Disney Family Singalong,” John Legend’s “A Legendary Christmas with John and Chrissy,” “The Little Mermaid Live!,” “Dear Class of 2020,” Cerimônia de Abertura da Olimpíada de Londres ). Adam Blackstone, vencedor do Emmy, atua como diretor musical (diretor musical de Justin Timberlake, Alicia Keys, Faith Hill, Rihanna e do show do intervalo do Super Bowl, Oscar, Grammy Awards, “The Masked Singer”).

Apple TV+ estreia nova série de comédia “A Máquina do Destino”, criada

pelo vencedor do Emmy David West Read, em 29 de março

Estrelada por Chris O’Dowd, a série, em 10 episódios, é baseada na obra homônima do escritor norte-americano M.O. Walsh

O Apple TV+ lança nova série “A Máquina do Destino” (“The Big Door Prize”), uma comédia emocionante e repleta de personagens originais criada pelo vencedor do Emmy David West Read (“Schitt’s Creek). A estreia mundial é na quarta-feira, 29 de março. Em 10 episódios de meia hora, a produção traz no elenco Chris O’Dowd (“Terra dos Sonhos”, “Um Ninho Para Dois”), Gabrielle Dennis (“A Black Lady Sketch Show”, “Família Upshaw”), Ally Maki (“Wrecked”, “Hacks”), Josh Segarra (“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis”, “The Moodys”), Damon Gupton (“Os Últimos Dias de Ptolemy Grey”, “Babilônia”), Crystal Fox (“Conduzindo Miss Daisy”, “In the Heat of the Night”), Djouliet Amara (“So Help Me Todd”, “O Diabo em Ohio”) e Sammy Fourlas. Os três primeiros episódios estarão disponíveis em 29 de março, quarta-feira, seguidos por um novo episódio a cada quarta-feira, finalizando em 17 de maio.

Baseada na obra homônima do escritor norte-americano M.O. Walsh, a série conta a história de uma pequena cidade que tem seu destino alterado pela chegada de uma misteriosa máquina que promete revelar o potencial de vida de cada morador. Dusty Hubbard (Chris O’Dowd), um homem de família e professor do ensino médio, aparentemente contente e animado, vê todos à sua volta reavaliando suas escolhas de vida e ambições — baseados no que a máquina diz — e é forçado a questionar se ele é realmente tão feliz quanto pensa. Enquanto se mantém cético em relação à máquina, sua esposa, Cass (Gabrielle Dennis) se entrega ao sonho de que há algo maior para ela lá fora. Como muitos residentes de Deerfield, o casal vive uma vida relativamente segura e descomplicada até a chegada da máquina Morpho. Porém, tudo isso está prestes a mudar quando a comunidade é forçada a confrontar seus objetivos não realizados em busca de um futuro melhor.

“A Máquina do Destino” (“The Big Door Prize”) é produzida por Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon. David West Read é o showrunner e produtor executivo. David Ellison e Dana Goldberg são produtores executivos para a Skydance Television; Miky Lee, Young Kyu Kim e Hyun Park são produtores executivos pelo CJ ENM/Studio Dragon, com Bill Bost e Sarah Walker. Anu Valia, Molly McGlynn, Todd Biermann, Jenée LaMarque e Declan Lowney são os diretores da série.

Apple Original Films lança “Tetris”, filme estrelado

por Taron Egerton, em 31 de março no Apple TV+

O Apple Original Films lança o aguardado thriller “Tetris”, estrelado por Taron Egerton. “Tetris” conta a inacreditável história de como um dos jogos mais populares do mundo conquistou jogadores ávidos ao redor do globo. Baseado em uma história verídica, “Tetris” é um thriller de Guerra Fria alucinante, com vilões traiçoeiros, heróis por acidente e uma corrida emocionante até a linha de chegada. O filme estreia mundialmente no Apple TV + em 31 de março.

Henk Rogers, vivido por Taron Egerton (“Black Bird”, “Rocketman”) descobre o Tetris em 1988 e arrisca tudo quando decide viajar para a União Soviética, unindo forças com o inventor do jogo eletrônico Alexey Pajitnov, interpretado por Nikita Efremov (“Ballada o bombere”, “Londongrad”), para levar o jogo para as massas.

“Eva, a Coruja” – Nova série para crianças e famílias estreia

na sexta-feira, 31 de março, no Apple TV+

Com estreia em 31 de março, “Eva, a Coruja” é uma nova série animada para crianças e famílias baseada na série de livros best-seller do New York Times “Owl Diaries” (Diários de uma Coruja), da premiada autora inglesa Rebecca Elliott. A animação é estrelada por Eva, uma coruja criativa e atrevida que mora ao lado de sua melhor amiga Lucy na floresta de Treetopington. Com grandes ideias e uma personalidade ainda maior, Eva embarca em grandes aventuras, e registra suas histórias em um diário.

“Eva, a Coruja” tem produção executiva da equipe ganhadora do prêmio Peabody e Daytime Emmy, incluindo Iole Lucchese, Caitlin Friedman e Jef Kaminsky. Os roteiristas principais da série são os indicados ao Emmy Annabeth Bondor-Stone e Connor White, que também são coprodutores executivos, e o indicado ao Emmy Damien O’Connor atua como diretor supervisor. O falecido Dr. John F. Evans certificado pela Duke Integrative Medicine, fundador e diretor executivo da Wellness & Writing Connections, atuou como especialista em redação expressiva na série por meio da iniciativa Apple TV + Changemakers.

Finais de temporada

Quarta e última temporada do thriller de M. Night Shyamalan “Servant”

tem seu episódio final em 17 de março, no Apple TV+

A quarta temporada de “Servant” chega ao fim em 17 de março com o ápice da guerra entre Leanne e a Church of Lesser Saints. O elogiado thriller psicológico, com produção executiva de M. Night Shyamalan, teve 10 episódios em sua última temporada.

Após o final cheio de suspense da terceira temporada, a quarta traz o capítulo final da história dos Turner, em um desfecho emocionante. A guerra de Leanne com a Church of Lesser Saints aumenta e ameaça a rua Spruce, a cidade da Filadélfia e muito além. Enquanto isso, a destroçada família Turner deve não apenas enfrentar a crescente ameaça de Leanne, mas a realidade de que Dorothy está finalmente acordando para os fatos. Enquanto a bela casa da família Turner continua a desmoronar, as perguntas são finalmente respondidas: quem é Leanne Grayson e quem é a criança na casa deles?

Com produção executiva de M. Night Shyamalan (“Tempo”, “Vidro”, “Fragmentado”), o suspense psicológico “Servant” é estrelado por Lauren Ambrose (“A Sete Palmos”, “Onde Vivem os Monstros”), Toby Kebbell (“Planeta dos Macacos: A Guerra”, “Kong – A Ilha da Caveira”), Nell Tiger Free (“Game of Thrones”) e Rupert Grint (Série de filmes “Harry Potter”), que reprisam seus papéis na última temporada.

Junto a Shyamalan, a série tem produção executiva de Ashwin Rajan, Jason Blumenthal, Taylor Latham, Larissa E. Michel, Steve Tisch e Todd Black. Os diretores da última temporada são M. Night Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, Carlo Mirabella-Davis, Dylan Holmes, Celine Held & Logan George, Kitty Green, Nimrod Antal e Veronika Franz & Severin Fiala. Os roteiristas são Ishana Night Shyamalan, Alyssa Clark, Laura Marks, Devin Conroy, Henry Chaisson, Amy Louise Johnson e Kara Lee Corthon. “Servant” é uma produção da Blinding Edge e Escape Artists. A série foi criada por Tony Basgallop, produtor e roteirista indicado ao prêmio da British Academy of Film and Television Arts.

Episódio final de “Querido Edward” estreia em 24 de março no Apple TV+

Série foi criada pelo vencedor do prêmio Emmy Jason Katims

Baseada no romance best-seller homônimo, produção emocionante é estrelada pela indicada ao

Emmy Connie Britton, a vencedora do SAG Taylor Schilling e o novo talento Colin O’Brien

O Apple TV+ estreia o último episódio de “Querido Edward”, aguardada série dramática escrita e produzida pelo vencedor do Emmy Jason Katims (Melhor Roteiro para série “Friday Night Lights”), em 24 de março. Estrelada pela atriz indicada ao Emmy por cinco vezes Connie Britton (“The White Lotus”, “História de Horror Americana”) e pela vencedora do prêmio SAG (do Sindicato de Atores de Hollywood) Taylor Schilling (Melhor Elenco em Série de Comédia para “Orange Is the New Black”), a produção foi adaptada do elogiado romance best-seller homônimo da escritora norte-americana Ann Napolitano.

“Querido Edward” é uma história comovente, positiva e inspiradora sobre sobrevivência, resiliência, conexão e o exame daquilo que nos torna humanos. Conta a história de Edward Adler (interpretado por Colin O’Brien), um menino de 12 anos que sobrevive a um devastador acidente de avião. Enquanto as pessoas afetadas pela tragédia tentam dar novo sentido à vida, amizades e romances inesperados acontecem.

O elenco também reúne Amy Forsyth, Anna Uzele, Audrey Corsa, Brittany S. Hall, Carter Hudson, Dario Ladani Sanchez, Douglas M. Griffin, Eva Ariel Binder, Idris DeBrand, Ivan Shaw, Jenna Qureshi, Khloe Bruno e Maxwell Jenkins. “Querido Edward” foi escrito por Katims, que também trabalha como showrunner e produtor executivo pela True Jack Productions, ao lado de Jeni Mulein. A autora do livro, Ann Napolitano, também é produtora executiva ao lado de Fisher Stevens (“Palmer”), que dirige o primeiro episódio.

Terceira temporada de “Truth Be Told”, com a vencedora do Oscar Octavia Spencer e

Gabrielle Union, chega ao final em 23 de março no Apple TV+

Nesta sexta-feira, 23 de março, chega ao fim, no Apple TV+, a terceira temporada do drama “Truth Be Told”, estrelado pela vencedora do Oscar Octavia Spencer (Melhor Atriz Coadjuvante por “Histórias Cruzadas”), que também é produtora executiva, e a nova inte­grante do elenco, a atriz premiada Gabrielle Union (“Os Bad Boys 2”).

Baseada no romance “While You Were Sleeping”, de Kathleen Barber, “Truth Be Told” apresenta um olhar único sobre a obsessão norte-americana com produções do gênero “true crime” e desafia a pensar nas consequências quando a busca por justiça é colocada diante do público. A série da aclamada escritora, showrunner e produtora executiva Nichelle Tramble Spellman (“The Good Wife”), é vencedora do NAACP Image (Prêmio da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor).

A terceira temporada mostra Spencer retomando a personagem “Poppy Scoville”, repórter investigativa que acaba se tornando uma podcaster de “true crime” (histórias baseadas em crimes reais). Frustrada pela falta de atenção da mídia para o desaparecimento de várias jovens negras, ela resolve se unir a uma diretora (Union) pouco ortodoxa para manter os nomes das vítimas aos olhos do público enquanto perseguem um suspeito de tráfico sexual que pode tê-las sequestrado.

Além de Gabrielle Union, outros integrantes do elenco retornam, incluindo os atores fixos da série: Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee e Tami Roman.

“Truth Be Told” é criada e tem produção executiva de Nichelle Tramble Spellman. Maisha Closson atua como showrunner para a terceira temporada. Os produtores executivos incluem Closson, Spencer, Mikkel Nørgaard, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter, para Hello Sunshine; Peter Chernin e Jenno Topping, para Chernin Entertainment; e Brian Clisham, para Orit Entertainment. “Truth Be Told” é produzido para a Apple pela Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Orit Entertainment e Fifth Season.

Com Vincent Cassel e Eva Green, “Conexões” tem episódio

final em 31 de março no Apple TV+

“Conexões” (“Liaison”), a primeira série original da Apple falada em francês e inglês, estrelada pelo vencedor do prêmio César Vincent Cassel (por “Inimigo Público nº 1”, também em “Cisne Negro”, “Westworld”) e pela vencedora do BAFTA Eva Green (“Cassino Royale”, “Penny Dreadful”, “Os Sonhadores”), tem seu último episódio disponível em 31 de março.

Dirigida pelo vencedor do Emmy Stephen Hopkins (“24 Horas”), “Conexões” é um thriller contemporâneo que explora como os erros do passado têm o potencial de destruir o futuro. Combinando ação com um enredo imprevisível e multifacetado, a série traz espionagem e intriga política em meio à uma história de paixão e amor.

Além de Cassel, a série também é estrelada por Eva Green, Peter Mullan (“Ozark”), o vencedor do prêmio Cesar Gérard Lanvin (“Inimigo Público nº 1”, “Dix pour cent “), Daniel Francis (“Small Axe”, “Fique Comigo”), Stanislas Merhar (“Lavagem a Seco”, “The Black Book”, “A Loucura de Almayer”), Irène Jacob (“Dupla Vida de Véronique”, “A Fraternidade é Vermelha”, “Adeus, Meninos”), Laëtitia Eido (“Fauda”), Eriq Ebouaney (“Rogue City”), a vencedora do prêmio BAFTA de Estrela em Ascensão Bukky Bakray (“Rocks”) e o vencedor do prêmio Emmy Internacional Thierry Frémont (“Murder In Mind”).

“Conexões” (“Liaison”) foi criada e escrita por Virginie Brac (“Engrenages”) e dirigida pelo vencedor do Emmy Stephen Hopkins (“24 Horas”). A série é coproduzida pelas empresas Ringside Studios e Leonis Productions, apoiadas pelo Newen Studio, e tem produção executiva de Gub Neal (“The Fall”), Jean-Benoît Gillig (“L’Emprise”), Vincent Cassel, Sarada McDermott (“Bridgerton”), Stephen Hopkins, Justin Thomson e Edward Barlow.

O Apple TV+ oferece séries de drama e comédia de qualidade, longas-metragens, documentários inéditos, entretenimento infantil e familiar, e está disponível para assistir em todas as suas telas favoritas. Após seu lançamento em 1º de novembro de 2019, o Apple TV+ tornou-se o primeiro serviço de streaming totalmente original a ser lançado em todo o mundo, e estreou mais sucessos originais e recebeu mais reconhecimentos de prêmios mais rapidamente do que qualquer outro serviço de streaming em sua estreia. Até hoje, os filmes, documentários e séries originais Apple foram premiados com mais de 329 vitórias e 1.398 indicações, incluindo a multivencedora do Emmy, “Ted Lasso” e o vencedor de Melhor Filme do Oscar este ano, “No Ritmo do Coração”.