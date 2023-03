As 107 melhores minisséries para maratonar de final de semana

Essa lista foi feita para você que gosta de séries curtas e não anda com muita paciência para ter que assistir a sete, nove ou até 20 temporadas para saber o final da história. Nesta curadoria de melhores minisséries para maratonar em seu tempo livre estão inclusos os mais diversos gêneros para abarcar todos os gostos – documentários, animes, thrillers, ficções baseadas em acontecimentos reais, romances, entre outros.

Como de costume, a ordem das produções seguirá uma lógica cronológica. Mas, desta vez, será da minissérie mais atual para a mais antiga. Então confira as recomendações abaixo e conte nos comentários qual é a sua minissérie favorita!

Diários de Andy Warhol (2022)

Título original: The Andy Warhol Diaries

7,7 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Após levar um tiro em 1968, Andy Warhol começa a registrar sua vida e sentimentos em diários que, junto com esta série, revelam os segredos por trás do artista. São recortes inéditos, surpreendentes e maravilhosos sobre Warhol e o quanto ele foi (e ainda é) um ícone revolucionário.

A Escada (2022)

Título original: The Staircase

7,1 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Baseado num caso real, A Escada acompanha a história do escritor Michael Peterson (Colin Firth) com a família na Carolina do Norte e a morte suspeita de sua esposa, Kathleen Peterson (Toni Collette).

Com um elenco renomado, a trama trabalha com cenas entre passado e presente para tentar bater o martelo sobre o futuro de Peterson. Ele faz uma ligação de emergência, desesperado, informando que a esposa caiu da escada da casa da família. A partir desse contato, o escritor passa a ser o suspeito e, agora, os familiares precisam escolher em qual versão acreditar.

Irma Vep (2022)

6,8 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Baseado no filme de mesmo título, Irma Vep é uma das melhores minisséries para maratonar. Ela segue Mira (Alicia Vikander), uma estrela do cinema americano que está frustrada com sua carreira e um término recente.

Com isso, ela vai para a França após aceitar um papel diferente. Estrelando como Irma Vep em um remake do clássico do cinema mudo francês, Les Vampires, Mira precisa se policiar para que não continue confundindo sua vida pessoal com a nova personagem – que eventualmente se torna uma pessoa só na mente da atriz. Essa situação traz à tona a linha tênue entre ficção e realidade, arte e vida.

Pam & Tommy (2022)

7,3 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Star+

Pam & Tommy é uma série curta norte-americana com teor biográfico que acompanha o casamento entre a atriz Pamela Anderson (Lily James) e o baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee (Sebastian Stan) durante a época em que a fita de sexo não autorizada do casal foi roubada e vazada.

Inventando Anna (2022)

Título original: Inventing Anna

6,8 no IMDb | 64% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Essa série limitada, também baseada em uma figura real, aborda a história de Anna Delvey (Julia Garner), a mulher que convenceu a elite de Nova York de que ela era uma herdeira alemã e empreendedora de sucesso. Mas, por trás desse glamour, estava uma verdadeira golpista.

Os Últimos Dias de Ptolemy Grey (2022)

Título original: The Last Days Of Ptolemy Gray

7,8 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Apple TV+

Nessa série limitada, Ptolemy Grey (Samuel L. Jackson) é um senhor que, aos poucos, está perdendo a memória e confundindo o que é real com o que é invenção da sua cabeça. Por conta disso, a neta, Robyn (Dominique Fishback), o leva a um médico, o Dr. Rubin (Walton Goggins), que por sua vez promete restaurar a memória de Grey, ainda que temporariamente.

Um dos principais motivos para Ptolemy Grey estar empenhado em recuperar a memória era para entender o mistério acerca da morte do sobrinho-neto Reggie (Omar Benson Miller). Ele era responsável por cuidar do tio até ter sido baleado na rua e ter seu assassinato tratado com descaso pela polícia.

The Offer (2022)

8,7 no IMDb | 57% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Paramount+

Essa série limitada detalha a experiência de Al Ruddy (Miles Teller) em O Poderoso Chefão, de 1972, com Francis Ford Coppola.

Planeta Pré-Histórico (2022)

Título original: Prehistoric Planet

8,5 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Apple TV+

A série limitada Planeta Pré-Histórico é um documentário animado narrado por David Attenborough sobre a natureza e os dinossauros. Mas, ao invés de se passar na era mesozoica, ela explora como seria a Terra e seus habitantes durante o final do período Cretáceo.

Estação Onze (2021)

Título original: Station Eleven

7,6 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Essa série limitada acompanha as histórias de sobreviventes de uma gripe arrebatadora enquanto tentam reconstruir o mundo, mantendo o melhor do que foi perdido. É basicamente uma saga pós-apocalíptica abrangendo várias linhas do tempo.

Missa da Meia-Noite (2021)

Título original: Midnight Mass

7,7 no IMDb | 87% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Uma das melhores minisséries para maratonar mostra a chegada de um padre carismático que traz junto dele milagres, mistérios e a pregação de uma religião fervorosa em meio a uma cidade moribunda.

The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade (2021)

Título original: The Underground Railroad

7,4 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Prime Video

Depois de escapar de uma plantação na Georgia, Cora (Thuso Mbedu) entra em uma angustiante jornada em busca da liberdade enquanto é perseguida por um homem atrás de escravos.

Who Killed Jessica? (2021)

8,5 no IMDb

Nessa série limitada, depois de brigar com a namorada, Lokesh (Harsh Beniwal) acaba a encontrando morta em seu quarto. Desesperado, ele entra em uma busca incansável pelo assassino antes que ele mesmo seja condenado por matá-la.

Dopesick (2021)

8,6 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Star+

Ainda que a premiada Dopesick seja baseada em um livro homônimo de não ficção, algumas das histórias contadas são inventadas.

Uma das melhores minisséries para maratonar analisa como diversas pessoas de várias realidades foram afetadas pela epidemia de opióides que dominou a América. A produção conta com um elenco renomado e traz nomes como Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Rosario Dawson, Kaitlyn Dever e Will Poulter.

The Beatles: Get Back (2021)

9,0 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Disney+

Dirigida por Peter Jackson, essa série limitada explora a produção do álbum “Let It Be” dos Beatles. Nela, acompanhamos Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e Olivia Harrison na coprodução do show de quase oito horas por meio um documentário nunca finalizado filmando na época em que a banda estava fazendo álbum.

Mare of Easttown (2021)

8,4 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

A série limitada acompanha a vida da detetive Mare Sheehan (Kate Winslet) enquanto ela simultaneamente tenta solucionar um assassinato e evitar que sua vida vire de cabeça para baixo na pequena cidade da Pensilvânia. Além de ter um elenco renomado, a produção ganhou 16 indicações ao Emmy.

Cenas de Um Casamento (2021)

Título original: Scenes from a Marriage

8,1 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

A adaptação da minissérie famosa sueca de mesmo nome, feita por Ingmar Bergman em 1973, traz Oscar Isaac e Jessica Chastain dando vida a um casal cujo casamento está desmoronando.

Maid (2021)

8,4 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Maid é uma das melhores minisséries para maratonar que foram baseadas em best-seller. Nele, Alex (Margaret Qualley) tenta escapar de um relacionamento abusivo enquanto encontra um emprego como faxineira para sustentar sua filha, Maddy (Rylea Nevaeh Whittet), e construir um futuro melhor para as duas.

It’s a Sin (2021)

8,7 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

A série curta It’s a Sin explora a vida de Ritchie, Colin e Roscoe, três homens gays no Reino Unido que exploram suas sexualidades e precisam lidar com o auge da crise do HIV/AIDS. O elenco conta com Olly Alexander, Omari Douglas, Callum Scott Howells, Neil Patrick Harris, Stephen Fry e Tracy-Ann Oberman.

Normal People (2020)

8,4 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Lionsgate+

Baseado no romance de mesmo nome de Sally Rooney, Normal People segue o relacionamento entre Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) e Connell Waldron (Paul Mescal), dois jovens de origens muito diferentes que precisam aprender a lidar com o início da vida adulta e todos os obstáculos que ela traz.

I Know This Much is True (2020)

8,1 no IMDb | 74% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Com elenco renomado, essa minissérie retrata a vida dos gêmeos Dominick e Thomas Birdsey (ambos interpretados por Mark Ruffalo) e conta uma história de traição, sacrifício e perdão.

Run (2020)

6,2 no IMDb | 81% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Brasil

A vida monótona e entediante de Ruby Richardson (Merritt Wever) vira de cabeça para baixo quando ela recebe uma mensagem de seu ex-namorado, Billy Johnson (Domhnall Gleeson), que a convida a largar tudo e encontrá-lo em Nova York para cumprir o acordo que fizeram anos atrás.

Nada Ortodoxa (2020)

Título original: Unorthodox

8,0 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Nessa série limitada baseada numa biografia homônima, Esty Shapiro (Shira Haas) é uma jovem judia que, para fugir de um casamento arranjado abusivo, escapa do Brooklyn para Berlim, juntando-se a um grupo de músicos.

Pequenos Incêndios por Toda Parte (2020)

Título original: Little Fires Everywhere

7,7 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Prime Video

Baseada em um best-seller, a série curta tem como premissa o destino entrelaçar a perfeita família Richardson e uma mãe e filha enigmáticas, mudando a vida de todos.

I May Destroy You (2020)

8,1 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Essa é uma minissérie muito importante e densa, e o sarcasmo trabalhado pela Michaela Coel potencializa a história de um jeito muito único e pontual – muito disso se deve às suas próprias vivências.

Nessa série limitada, Arabella (Coel) é uma mulher independente rodeada de amigos e com uma carreira promissora na escrita. Mas sua vida muda de forma brusca ao ser abusada sexualmente em uma boate. Logo ela é forçada a reavaliar sua vida inteira.

Onde Está Meu Coração (2020)

8,0 no IMDb

Onde ver: Globoplay

Dentre as indicações de minisséries para maratonar, não poderia ficar de fora Onde Está Meu Coração. Na trama, Amanda (Letícia Colin) é uma brilhante médica que se dedica ao máximo a seus pacientes. Mas a pressão diária do trabalho acaba a sobrecarregando, o que faz com que ela busque algum tipo de escape nas drogas.

O Gambito da Rainha (2020)

Título original: The Queen’s Gambit

8,6 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Baseado num romance homônimo de Walter Tevis, a série limitada é ambientada entre os anos 1950 e 1960 e tem como protagonista a atriz Anya Taylor-Joy no papel de Beth Harmon, um prodígio no xadrez que luta contra os vícios para alcançar o título de melhor jogadora de xadrez do mundo.

Cosmos: Mundos Possíveis (2020)

Título original: Cosmos: Possible Worlds

9,1 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Disney+

Após o grande sucesso Cosmos: Uma Odisséia do Espaço-Tempo, Neil deGrasse Tyson está de volta para apresentar mais revelações extraordinárias da ciência, guiando os telespectadores em uma série de viagens cósmicas.

Nessa série curta, o apresentador explora mundos perdidos, universos que ainda estão por vir e prováveis planetas que os humanos poderão habitar em um futuro distante.

Samantar (2020)

8,4 no IMDb

Em uma das incríveis minisséries para maratonar, um jovem descobre que compartilha o mesmo destino que um homem vários anos mais velho. A partir dessa informação, ele deve descobrir como é a vida deste homem, se isso ajudará ele a mudar seu presente ou apenas mostrará um relance de um futuro que definitivamente ele não quer viver.

Arremesso Final (2020)

Título original: The Last Dance

9,1 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

A minissérie documental Arremesso Final acompanha a temporada de 1997-98 do lendário Chicago Bulls e a ilustre carreira do jogador de basquete Michael Jordan por meio de imagens inéditas. A produção também inclui entrevistas com diversas personalidades importantes do universo da NBA, incluindo Scottie Pippen e Dennis Rodman.

Inacreditável (2019)

Título original: Unbelievable

8,4 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Aqui temos mais uma minissérie baseada numa história real. Com elenco renomado que inclui Kaitlyn Dever, Toni Collette e Merritt Wever, Inacreditável explora o caso de uma adolescente que sobreviveu a um abuso sexual, mas que, na época, foi acusada de mentir sobre o crime cometido contra ela. Nesse meio tempo, os detetives trabalham para descobrir a verdade.

Years and Years (2019)

8,3 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Brasil

A série limitada realizada pela HBO e pela BBC acompanha a vida de uma família britânica comum que passa por situações de esperança, ansiedade e celebrações em meio a um futuro incerto. Com um salto temporal de 15 anos, esse futuro indecifrável agora está mais instável que nunca.

A história tem início quando a família Lyons celebra um momento pessoal, o nascimento do bebê Lincoln. Em paralelo a isso, uma celebridade com opiniões controversas trabalha sua transformação em uma figura política, fato que divide a nação bruscamente. Então, ao mesmo tempo que a Grã-Bretanha fictícia é abalada por avanços políticos, econômicos e tecnológicos peculiares, a família vivencia os maiores medos possíveis.

O Espião (2019)

Título original: The Spy

7,9 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Essa minissérie dramática conta a história verdadeira de um espião de Israel, Eli Cohen (Sacha Baron Cohen). Antes funcionário de uma loja de departamentos, Cohen é recrutado pelo Mossad (serviço secreto do Estado de Israel) para uma missão arriscada de espionagem na Síria nos anos 1960.

Shippados (2019)

7,6 no IMDb

Onde ver: Globoplay

Protagonizada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, a série curta acompanha a história de amor de Rita (Werneck) e Enzo (Sterblitch). Na trama, eles se conhecem em um bar após os respectivos encontros serem um fiasco.

Aos poucos, eles percebem que as diferenças não são nada perto do que têm em comum e por isso resolvem dar uma chance a um relacionamento cheio de aventuras e descobertas.

O Ato (2019)

Título original: The Act

7,9 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Lionsgate+

Essa série limitada é baseada na história real bizarra de Dee Dee Blanchard e a filha Gipsy. Na história, Patricia Arquette interpreta Dee Dee, enquanto Joey King dá vida a Gipsy. A adolescente passou a vida inteira acreditando ter várias complicações de saúde, inclusive ganhando diversas doações por conta dos relatos da mãe superprotetora nos bairros que moravam e eventualmente na mídia quando conseguiram repercussão por esse caso atípico.

Após descobrir uma verdade chocante, a menina decide lutar por sua independência, fato que acaba resultando em um assassinato.

Eteros ego (2019)

“Eteros Ego” (Imagem: IMDb)

Título original: The Other Me

9,0 no IMDb

Esta série limitada grega acompanha um professor um tanto quanto excêntrico que leciona criminologia. Ele foi encarregado de ajudar a polícia a resolver uma série de assassinatos misteriosos.

Ainda que não seja uma sequência propriamente direta, essa minissérie resgata participações de muitos personagens do filme homônimo lançado em 2016. De qualquer forma, ambos os projetos foram dirigidos pelo cineasta Sotiris Tsafoulias.

Olhos que Condenam (2019)

Título original: When They See Us

8,9 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Essa é uma história real retratada na minissérie Olhos que Condenam. É um caso denso e um soco no estômago de todos que testemunham essa injustiça.

Em 1989, uma corretora foi estuprada no Central Park, em Nova York. Cinco jovens foram acusados do crime e passaram anos lutando contra as condenações, na esperança de serem finalmente inocentados. A série então aborda o caso desde quando eles foram interrogados pela primeira vez até o acordo final, que só foi alcançado em 2014.

Chernobyl (2019)

9,4 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Uma das melhores minisséries para maratonar relata a história real do desastre nuclear de Chernobyl em 1986 e a determinação de homens e mulheres na busca de uma solução para amenizar os danos e socorrer a população.

Essa produção conta com um elenco renomado que inclui nomes como Jared Harris, Jessie Buckley, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Barry Keoghan e Con O’Neill.

Grandes momentos da Segunda Guerra em Cores (2019)

Título original: Greatest Events of WWII in Colour

8,7 no IMDb

Onde ver: Netflix

Do ataque a Pearl Harbor ao Dia D, os acontecimentos mais marcantes da Segunda Guerra são retratados na série limitada Grandes momentos da Segunda Guerra em Cores.

Sete Mundos, Um Planeta (2019)

Título original: Seven Worlds One Planet

9,3 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Narrada por David Attenborough, essa série curta revela extraordinárias histórias da vida selvagem espalhadas pelos sete continentes. Por curiosidade, essa produção contou com mais de 1.500 pessoas para capturar imagens em 41 países durante 1.794 dias até ser concluído.

Nosso Planeta (2019)

Título original: Our Planet

9,3 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Mais uma série curta para quem se interessa pelos mistérios da natureza. Ela mostra a beleza natural da Terra e explica como as mudanças climáticas e as ações humanas impactam nas demais criaturas vivas.

Objetos Cortantes (2018)

Título original: Sharp Objects

8,1 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Não só Amy Adams, mas o elenco renomado inteiro deu o nome nessa incrível série limitada que foi adaptada de um romance homônimo da escritora Gillian Flynn.

Na história, a repórter Camille Preaker (Adams) retorna à sua cidade natal para investigar os assassinatos em série de meninas pré-adolescentes. Em meio ao seu trabalho, Camille se vê tomada por fantasmas do passado que trazem enigmas psicológicos que precisam ser resolvidos para que ela consiga ajudar as famílias das vítimas.

The Little Drummer Girl (2018)

7,4 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Prime Video

Baseada no romance best-seller homônimo de John le Carré, uma das melhores minisséries para maratonar é uma história de amor conturbada ambientada no final dos anos 1970. Seguindo o tom de um gênero que também inclui espionagem e aventuras internacionais, a jovem Charlie (Florence Pugh) assume o papel de agente duplo e, à medida que ela é atraída para esse universo arriscado de duplicidade, acaba se apaixonando por Gadi Becker (Alexander Skarsgård) e Martin Kurtz (Michael Shannon).

Maniac (2018)

7,7 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Em uma trama enigmática e desafiadora, Annie Landsberg (Emma Stone) e Owen Milgrim (Jonah Hill) são dois estranhos que se candidatam para experimentar uma nova droga farmacêutica capaz de alterar o subconsciente de quem usa. Porém, a empresa que criou o projeto esconde grandes segredos e as coisas não saem como planejado.

A Maldição da Residência Hill (2018)

Título original: The Haunting of Hill House

8,6 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

A série antológica de terror que tem A Maldição da Residência Hill como primeira temporada é inspirada no romance homônimo da autora Shirley Jackson. Ela segue cinco irmãos adultos que são assombrados até a atualidade pelas experiências sobrenaturais vividas na casa onde passaram a infância.

A temporada é narrada em linhas do tempo alternadas, mostrando começo, meio e fim de eventos assombrosos.

Bem-Vindos à Terra (2018)

Título original: One Strange Rock

8,7 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Disney+

O aclamado cineasta Darren Aronofsky é a mente por trás dessa série limitada que conta a história próspera na Terra através da perspectiva de oito astronautas. Will Smith apresenta essa produção e conta com a colaboração de astronautas que passaram um tempo no espaço, dando depoimentos.

Entre os profissionais estão Chris Hadfield (166 dias no espaço), Nicole Stott (104 dias), Jeffrey A. Hoffman (50 dias), Mae Jemison (sete dias), Leland Melvin (23 dias), Mike Massimino (23 dias), Jerry Linenger (143 dias) e Peggy Whitson (665 dias).

Violet Evergarden (2018)

Violet Evergarden (Imagem: IMDb)

8,4 no IMDb

Onde ver: Netflix

Na minissérie de anime, com o fim da guerra, Violet Evergarden precisa encontrar um novo trabalho. Cheia de cicatrizes, ela aceita trabalhar como escritora de cartas para entender a si mesma e seu passado complicado. A produção ganhou o prêmio de Melhor Animação no Crunchyroll Anime Awards de 2019.

Persona (2018)

Título original: Sahsiyet

9,0 no IMDb

Nessa minissérie de drama policial turco, um homem com Alzheimer e a única policial mulher na unidade de homicídios da cidade cruzam caminhos para juntos resolverem um mistério.

Big Little Lies (2017 – 2019)

8,5 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Baseado no best-seller homônimo de Liane Moriarty, em Big Little Lies, um assassinato expõe os problemas da comunidade de Monterey, na Califórnia – que se esforça ao máximo para manter as aparências e demonstrar uma vida perfeita. Nessa cidade pacata, alguns acontecimentos desencadeiam segredos e rivalidades envolvendo mães de crianças da escola local.

O elenco renomado reúne nomes como Reese Witherspoon, Laura Dern, Zoe Kravitz, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Adam Scott e Alexander Skarsgård.

The Keepers (2017)

8,0 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Essa minissérie documental dirigida por Ryan White examina o homicídio não resolvido da irmã Catherine Cesnik e as suspeitas que recaem sobre um padre acusado de abusos sexuais.

Planeta Azul II (2017–2022)

Título original: Blue Planet II

9,3 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Essa série curta é uma continuação de Planeta Azul (2001). A nova produção sobre a natureza reuniu cineastas em uma missão com um ano de duração em meio a 125 expedições para capturar imagens da vida no fundo do mar.

Godless (2017)

8,3 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Nessa série limitada que foca num drama no faroeste, o criminoso Frank Griffin (Jeff Daniels) e sua gangue de bandidos estão em uma missão perigosa: a busca de vingança de Roy Goode (Jack O’Connell), um ex-protegido que traiu a irmandade. No meio do caminho, Griffin encontra uma nova vida em uma cidadezinha habitada apenas por viúvas.

The Defiant Ones (2017)

8,5 no IMDb

Dirigido por Allen Hughes, esta minissérie de gênero documental explora o vínculo de confiança e amizade entre os lendários Jimmy Lovine e Dr. Dre, que juntos fundaram a Beats Electronics.

Feud (2017)

8,4 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Star+

Criada por Ryan Murphy, a primeira temporada da série antológica Feud tem como premissa a famosa rixa entre as atrizes Joan Crawford (Jessica Lange) e Bette Davis (Susan Sarandon).

A produção foi aclamada pela crítica, acumulando 88 indicações a prêmios, e, em 2022, foi renovada para uma segunda temporada com foco na vida de Truman Capote e as mulheres da alta sociedade de Nova York.

O Segredo do Comissário (2017)

Título original: Masum

8,3 no IMDb

Nesta minissérie de drama turco, um detetive especializado em investigar homicídios retorna à sua tranquila cidade natal para resolver um caso arquivado que possivelmente envolve seu mentor aposentado.

A série limitada é baseada em uma peça chamada “Bayrak”, de Berkun Oya, que também roteirizou essa adaptação.

The Young Pope (2016)

8,3 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Star+

Nessa minissérie famosa, Jude Law interpreta o Papa Pio XIII. A história acompanha um rapaz americano que se torna o líder da Igreja Católica. Para complementar o elenco renomado, Diane Keaton atua como confidente do papa, a Irmã Mary. A série conquistou dois prêmios no Emmy pelos valores de produção e cinematografia.

Erased (2016)

8,5 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Netflix

Erased é uma minissérie japonesa que une suspense, mistério e fantasia. Nele, Satoru Fujinuma, de 29 anos, é enviado de volta no tempo para evitar os eventos que levaram à morte de sua mãe, que começou com uma série de sequestros.

11.22.63 (2016)

8,1 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Prime Video

Entre as melhores minisséries para maratonar está 11.22.63. Nele, James Franco é Jake Epping, um professor comum do ensino médio que se depara com um portal do tempo que o leva até 9 de setembro de 1958. A partir disso, ele inicia uma jornada para tentar evitar o assassinato de John F. Kennedy.

Yuri!!! On Ice (2016)

8,3 no IMDb

Onde ver: Crunchyroll

Nesta minissérie de anime, um patinador artístico oprimido reencontra seu amor pelo esporte com a ajuda de seu ídolo que virou treinador.

The Night Of (2016)

8,5 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Baseada na primeira temporada do programa britânico de 2008 Criminal Justice, a minissérie famosa The Night Of explora um misterioso caso de assassinato na cidade de Nova York envolvendo Nasir ‘Naz’ Khan (Riz Ahmed), um estudante paquistanês-americano que deve enfrentar um sistema de justiça extremamente preconceituoso, cheio de questões culturais e políticas.

Horace and Pete (2016)

8,5 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes

A minissérie Horace and Pete é estrelada por Louis C.K. e Steve Buscemi como os protagonistas e donos de um bar no Brooklyn. Com assuntos atemporais, as discussões levantadas no estabelecimento da dupla trazem questionamentos pertinentes até os dias atuais.

This Is England ’90 (2015)

8,4 no IMDb

This is England ’90 segue a maior parte do grupo de amigos das outras edições de “This Is England” enquanto eles adentram a cultura da rave e se preparam para a Copa do Mundo.

TVF Pitchers (2015)

9,1 no IMDb

A série limitada indiana inspirada na produção da HBO “Silicon Valley” acompanha uma história cheia de desventuras entre quatro jovens empreendedores que abandonam seus respectivos empregos para investir em um projeto.

The Jinx: A Vida e as Mortes de Robert Durst (2015)

Título original: The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

8,6 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Essa série limitada documental oferece uma nova perspectiva a partir de um projeto de pesquisa de quase uma década sobre o desaparecimento da esposa do herdeiro mobiliário Robert Durst, em 1982, o assassinato da escritora Susan Berman, em 2000, e a morte brutal do vizinho de Durst, Morris Black, em Galveston, Texas, em 2001.

Olive Kitteridge (2014)

8,3 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Adaptada do romance vencedor do Prêmio Pulitzer de Elizabeth Strout, a série limitada Olive Kitteridge analisa 25 anos da vida de uma professora de matemática do ensino médio, interpretada pela renomada Frances McDormand, enquanto ela lida com relacionamentos complexos e convivência com o marido e o filho.

Cosmos: Uma Odisseia do Espaço-Tempo (2014)

Título original: Cosmos: A Spacetime Odyssey

9,3 no IMDb

A minissérie documental apresentada por Neil deGrasse Tyson é a célebre continuação de Cosmos, de 1980. Ela explora o passado, presente e futuro desse abrangente universo.

O Segredo Além do Jardim (2014)

Título original: Over the Garden Wall

8,8 no IMDb

Onde ver: HBO Max

Nessa série curta, dois irmãos tentam achar o caminho de volta para casa enquanto viajam por uma terra misteriosa. Eles recebem ajuda de um sábio lenhador e de um pássaro azul, chamado Beatrice (Melanie Lynskey).

O elenco renomado conta com nomes como Melanie Lynskey, Elijah Wood, Christopher Lloyd, Fred Stoller, John Cleese e Tim Curry.

Os Filhos da Guerra (2013)

Título original: Generation War

8,4 no IMDb

Em Os Filhos da Guerra, cinco amigos alemães improváveis – sendo uma enfermeira de guerra, outro um alfaiate judeu, dois soldados da Frente Oriental e um cantor – tentam sobreviver à Segunda Guerra Mundial e prometem uns aos outros voltarem para o Natal em Berlim. Na época a série limitada foi duramente criticada por retratar a Alemanha nazista.

A História Não Contada dos Estados Unidos (2012–2013)

Título original: The Untold History of the United States

8,6 no IMDb

Essa minissérie dirigida por Oliver Stone explora alguns dos eventos menos compreendidos da história americana no século passado. Além da produção, foi lançado um livro homônimo complementar que rapidamente se tornou um best-seller do New York Times.

Spartacus: Deuses da Arena (2011)

Título original: Spartacus: Gods of the Arena

8,5 no IMDb

Onde ver: Prime Video

Situada em uma época antes da chegada de Spartacus, uma das melhores minisséries para maratonar foca no gladiador Gannicus (Dustin Clare), que conquista o título de campeão e enfrenta muitos desafios contra concorrentes, dentro e fora da arena.

This Is England ’88 (2011)

8,3 no IMDb

Esse é um spin off do filme This is England e também uma sequência da minissérie This is England ’86. Dessa vez, This is England ’88 segue a gangue de skinheads — Woody (Joe Gilgun), Lol (Vicky McClure), Shaun (Thomas Turgoose) e Smell (Rosamund Hanson) – enquanto eles encaram os desafios da vida.

Planeta Humano (2011)

Título original: Human Planet

9,0 no IMDb

Diferentemente de outras produções com foco no comportamento animal, Planeta Humano é uma série limitada documental, da BBC, que foca nas pessoas. Ela engloba locais extremos espalhados pelo mundo, desde oceanos e selvas até desertos extremos, para documentar como o ser humano sobrevive em meio aos elementos hostis da natureza.

O Universo de Stephen Hawking (2010)

Título original: Into the Universe with Stephen Hawking

8,6 no IMDb

Nessa série curta, o físico e teórico Stephen Hawking explica aos telespectadores alguns dos maiores assuntos da área astronômica envolvendo viagens no tempo, alienígenas e a origem do universo. Cada um dos episódios apresenta imagens incríveis geradas por computador e contam com a narração do próprio Stephen Hawking e pelo ator Benedict Cumberbatch.

Millennium (2010)

Millenium (Imagem: IMDb)

8,3 no IMDb

Essa minissérie sueca tem como base os filmes adaptados dos romances de mistério de Stieg Larsson. Tendo como protagonistas um jornalista fracassado e uma detetive particular, a produção encontra um equilíbrio entre thriller e drama para investigar um assassinato ocorrido décadas atrás.

Redescobrindo a Segunda Guerra (2009)

Série limitada francesa “Redescobrindo a Segunda Guerra” (Imagem: IMDb)

Título original: Apocalypse: La 2ème guerre mondiale

9,0 no IMDb

Essa série limitada francesa de caráter documental tem como foco a Segunda Guerra Mundial e a ascensão do nazismo até a rendição do Japão. Foram utilizadas imagens reais da guerra pela perspectiva de correspondentes de guerra, soldados, membros da Resistência e cidadãos comuns.

Dr. Horrible’s Sing-Along Blog (2008)

O incrível Neil Patrick Harris protagoniza essa série limitada (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,4 no IMDb

Dr. Horrible’s Sing-Along Blog é uma minissérie musical tragicômica em três atos que segue Billy (Neil Patrick Harris), um aspirante a vilão que precisa encontrar um equilíbrio entre sua carreira maligna e a busca pelo amor de Penny (Felicia Day). Escrita por Maurissa Tancharoen, Ben Edlund e os irmãos Whedon, a série inicialmente foi pensada para distribuição na internet e ganhou seis prêmios no Streamy Awards.

Generation Kill (2008)

8,5 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Baseada no best-seller de não-ficção do escritor Evan Wright, Generation Kill é uma série limitada sobre o trabalho como jornalista da Rolling Stone incorporado aos fuzileiros navais durante a invasão do Iraque em 2003.

John Adams (2008)

“John Adams” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,5 no IMDb | 82% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Essa minissérie mostra os principais momentos da vida de John Adams (Paul Giamatti), figura importante na época do acordo da Declaração da Independência. Além disso, é explorado também seu casamento de 54 anos com Abigail (Laura Linney), uma das relações mais comoventes da história norte-americana.

Long Way Down (2007)

8,3 no IMDb

Onde ver: Apple TV+

Essa série limitada é uma continuação de Long Way Round produzida pela BBC. Dessa vez, Ewan McGregor e Charley Boorman parte em uma longa jornada de motocicleta com início na Escócia e destino na África do Sul. Ao longo da viagem, eles param em três instalações da UNICEF para ajudar a divulgar o trabalho da organização humanitária.

Summer Heights High (2007)

“Summer Heights High” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,5 no IMDb | 75% no Rotten Tomatoes

Essa série limitada é uma sitcom filmada em estilo de falso documentário assim como The Office. Summer Heights High aborda a experiência do ensino médio através da perspectiva de um professor de artes cênicas, uma estudante de intercâmbio e um aluno rebelde – todos interpretados pelo criador e escritor da série, Chris Lilley.

Jane Eyre (2006)

“Jane Eyre” (Imagem: IMDb)

8,3 no IMDb

A adaptação em série curta pela BBC da obra homônima de Charlotte Brontë retrata a vida de uma órfã que se tornou governanta e acabou se apaixonando por um homem com passado misterioso e sombrio. Essa minissérie já recebeu indicações e prêmios da Academia Britânica de Cinema e Televisão, do Emmy e do Globo de Ouro, entre outros.

Hellsing Ultimate (2006–2012)

“Hellsing Ultimate” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,2 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes

Nesta minissérie de anime, a organização secreta chamada Hellsing luta contra vampiros, ghouls e todos os tipos de criaturas sobrenaturais que ameaçam a segurança da Inglaterra. Entre os personagens principais estão o vampiro Alucard, sua mestre Sir Integra Fairbrook Wingates Hellsing e a pupila Seras Victoria.

Long Way Round (2004–2010)

“Long Way Round” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,6 no IMDb

A minissérie documental Long Way Round acompanha Ewan McGregor e Charley Boorman em uma viagem de motocicleta que se estende de Londres até Nova York.

Garth Marenghi’s Darkplace (2004)

Paródia das produções de terror dos anos 1980 (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,5 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes

Garth Marenghi’s Darkplace está entre as melhores minisséries para maratonar simplesmente porque é uma paródia das produções de terror dos anos 1980 e tem como pontapé uma novela.

Garth Marenghi (Matthew Holness), no caso, é um autor fictício de terror que apresenta um programa de televisão com a ajuda do empresário Dean Learner (Richard Ayoade). Ambientado no Darkplace Hospital, Garth interpreta o Dr. Dagless, que sempre está em busca de um mistério sobrenatural para resolver.

Norte e Sul (2004)

“North and South” (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: North & South

8,6 no IMDb

Essa série curta produzida pela BBC tem como objetivo explorar questões importantes e atemporais de classe e gênero através de uma mulher e sua família que tiveram que se mudar do sul da Inglaterra e se adaptar à nova vida no norte.

Battlestar Galactica (2003)

Elenco da série limitada “Battlestar Galactica” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,5 no IMDb

A minissérie nerd mais assistida na América do Norte em 2003 tem como pano de fundo um ataque nuclear com inteligência artificial avançada que quase extingue as últimas colônias humanas de um sistema solar distante. Os sobreviventes desse ataque decidem fugir para os Cylons em uma frota da Battlestar, enquanto anseiam por um novo lar. Que, no caso, é um planeta chamado Terra.

State of Play (2003)

“State of Play” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,4 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Com um elenco renomado incluindo David Morrissey, Bill Nighy e John Simm, uma jornalista e sua equipe de repórteres em meio a uma investigação de assassinato de um adolescente acabam descobrindo uma conspiração envolvendo políticos de alto escalão e a indústria do petróleo. O sucesso dessa minissérie inspirou um filme póstumo com Russell Crowe.

O Século do Ego (2002)

“O Século do Ego” (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: The Century of the Self

8,8 no IMDb

Dirigida pelo cineasta britânico Adam Curtis, essa série limitada de documentários tem como objetivo abordar como o trabalho de Sigmund Freud, Anna Freud e Edward Bernays (considerado o “pai das relações públicas”) foi influenciado pelo governo e por pessoas no poder.

Ou seja, essa minissérie ilustra a ascensão da psicanálise como um poderoso meio de persuasão que sai do conceito da cultura baseada em necessidades para atuar como uma ferramenta focada em desejos – algo que foi categórico para a criação da sociedade consumista e capitalista que se mantém até hoje.

Irmãos de Guerra (2001)

Título original: Band of Brothers

9,4 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Max

Criada por Tom Hanks e Steven Spielberg, a minissérie famosa Irmãos de Guerra reuniu entrevistas com membros da Easy Company da vida real para compartilhar a história do Exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo críticas, a produção equilibra os conceitos de “ideal de heroísmo e a violência e o terror do campo de batalha”.

The Corner (2000)

“The Corner” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,6 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Onde ver: HBO Brasil

Com uma história densa, The Corner acompanha a vida de uma família que vive na pobreza em meio ao tráfico de drogas ao ar livre em West Baltimore. Essa adaptação é baseada em um livro de não ficção de David Simon e Ed Burns e representa de forma crua a vida de pessoas sob o domínio do vício e da escassez.

Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal (1999)

“Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal” (Imagem: IMDb)

8,6 no IMDb

Ambientado na era da Restauração Meiji, Rurouni Kenshin: Trust and Betrayal é uma minissérie de anime que acompanha um assassino entrando em contato com sua própria humanidade e estabelecendo um relacionamento com uma jovem.

Da Terra à Lua (1998)

Série limitada “Da Terra à Lua” (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: From the Earth to the Moon

8,6 no IMDb

Onde ver: HBO Max

A série limitada Da Terra à Lua aborda o projeto espacial Apollo durante o período de 1961 a 1972. Tanto os cineastas quanto os atores trabalharam de forma colaborativa com os astronautas reais para retratar os lançamentos, as famílias envolvidas, os pesquisadores, as tragédias e conquistas – fator que deu profundidade e autenticidade para a minissérie.

The Beatles Anthology (1995–1996)

The Beatles Anthology (Imagem: Reprodução/Internet)

9,2 no IMDb

O quarteto se reúne nesta minissérie documental autobiográfica para retratar a jornada da banda por meio de imagens de arquivo. Na época, essa produção permitiu que os fãs dos Beatles vissem apresentações inéditas e conhecessem duas novas canções.

Orgulho e Preconceito (1995)

Título original: Pride and Prejudice

8,8 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes

Protagonizada por Colin Firth, essa minissérie famosa é uma adaptação do romance clássico de Jane Austen sobre o preconceito que existia entre as classes do século XIX e o orgulho que separava os amantes.

As Memórias de Sherlock Holmes (1994)

As Memórias de Sherlock Holmes (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: The Memoirs of Sherlock Holmes

8,6 no IMDb

As Memórias de Sherlock Holmes é o último capítulo de uma série limitada sobre o famoso detetive Sherlock Holmes (Jeremy Brett) e seu astuto assistente Dr. Watson (Edward Hardwicke).

House of Cards (1990)

A original minissérie House of Cards foi inspiração para a versão americana lançada em 2013 (Imagem: IMDb)

8,5 no IMDb

Essa série limitada é um thriller político britânico que acompanha os esquemas de manipulação de um político conservador extremamente ambicioso que tenta se tornar o primeiro-ministro. Essa versão fez tanto sucesso que inspirou a Netflix a criar a versão americana em 2013.

It – Uma Obra Prima do Medo (1990)

It: Uma Obra Prime do Medo (Imagem: IMDb)

Título original: It

6,8 no IMDb | 68% no Rotten Tomatoes

Onde ver: Apple TV+

Baseado no clássico de Stephen King, em 1960, um grupo de pré-adolescentes precisam lutar contra um demônio maligno que se apresenta na forma de um palhaço assassino de crianças. Trinta anos depois, eles se reencontram para deter o demônio de uma vez por todas quando ele reaparece na sua cidade natal.

Os Pistoleiros do Oeste (1989)

Os Pistoleiros do Oeste (Imagem: CBS Photo Archive/Getty Images)

Título original: Lonesome Dove

8,7 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes

Baseado no romance de Larry McMurtry, dois ex-guardas florestais do Texas (Robert Duvall, Tommy Lee Jones), assim como vários outros residentes da pequena cidade do Texas, renovam seu espírito de aventura quando precisam transportar gado de sua cidade até o estado de Montana.

Anne of Avonlea (1987)

“Anne of Avonlea” é a continuação da minissérie famosa “Anne of Green Gables” (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,4 no IMDb

Se na época a primeira adaptação de Anne of Green Gables foi um sucesso, a sequência Anne of Avonlea não foi diferente. Essa continuação reuniu o elenco original para acompanhar Anne Shirley (Megan Follows) no processo de amadurecimento até a idade adulta.

SU-Boots: Submersos Em Guerras (1985)

“SU-Boots: Submersos em Guerras” (Imagem: IMDb)

Título original: Das Boot

8,9 no IMDb

SU-Boots: Submersos em Guerras narra a história da tripulação de um U-boat alemão em uma missão de patrulha no início da Segunda Guerra Mundial. O foco é reproduzir o universo claustrofóbico de um submarino cheio de acontecimentos e terror.

Anne of Green Gables (1985)

8,5 no IMDb

Essa série limitada canadense foi um sucesso instantâneo entre os fãs do livro infanto-juvenil que inspirou essa primeira versão nas telas. Na história, Anne Shirley (Megan Follows) é uma menina órfã que foi enviada por engano para um irmão e uma irmã idosos. Sua chegada encanta o novo lar e a comunidade com seu espírito ardente e imaginação.

The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson: The Hound of the Baskervilles (1981)

Uma das adaptações mais interessantes das histórias do famoso detetive Sherlock Holmes (Imagem: Rotten Tomatoes)

8,6 no IMDb

Como o título denuncia, uma das melhores minisséries para maratonar é uma adaptação do livro clássico homônimo do autor Arthur Conan Doyle. Mas não é apenas uma versão qualquer. Essa série limitada é uma produção da União Soviética e foi realizada inteiramente em russo.

Memórias de Brideshead (1981)

Título original: Brideshead Revisited

8,6 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes

A série limitada Memórias de Brideshead é um drama centrado nas aventuras de Charles Ryder (Jeremy Irons), um jovem pintor que se envolve com uma excêntrica família aristocrática, durante o período de 20 anos que antecedeu a década de 1940.

Cosmos: Uma Viagem Pessoal (1980)

“Cosmos: Uma Viagem Pessoal” (Imagem: IMDb)

Título original: Cosmos

9,3 no IMDb

A primeira versão de Cosmos é dedicada a algumas das questões mais populares entre as pessoas em relação à ciência como um todo. Entre elas, “Qual é a origem da vida?”, “Quão grande é o espaço?”, “Alienígenas existem?”.

Essa série limitada foi narrada e co-roteirizada por Carl Sagan.

Tinker Tailor Soldier Spy (1979)

8,5 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Adaptado de um romance de John le Carré, essa série curta acompanha George Smiley (Alec Guinness), um espião veterano que é forçado a repensar sua aposentadoria para descobrir um agente soviético infiltrado dentro do MI6, serviço de inteligência britânico.

Raízes (1977)

Título original: Roots

8,4 no IMDb

Roots aborda a história de Kunta Kinte (LeVar Burton), um adolescente da África Ocidental que foi sequestrado e vendido como escravo, mas se recusou a usar o nome que seus escravizadores lhe deram. Seus descendentes mantiveram sua figura heroica viva, sempre destacando sua importância entre as seguintes gerações.

A série limitada ganhou nove das 37 indicações ao Emmy e contou com um elenco renomado que reuniu nomes como o próprio Burton, Cicely Tyson, Louis Gossett Jr. e Ben Vereen.

Eu, Cláudio (1976)

Série limitada “Eu, Cláudio” (Imagem: IMDb)

Título original: I, Claudius

8,8 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Essa série curta de cunho histórico faz uma imersão no contexto do Império Romano por meio das narrações do imperador Cláudio de 24 a.C. a 54 DC.

Cenas de um Casamento (1973)

Minissérie famosa “Cenas de Um Casamento” (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Scener ur ett äktenskap

8,5 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes

A minissérie de Ingmar Bergman, Cenas de Um Casamento, feita em 1973, que serviu de inspiração para a versão de 2021, retrata por meio do realismo e dos diálogos sinceros o declínio em 10 anos de um casamento, no qual um dos cônjuges é advogado especializado em divórcio e o outro professor de psicologia.

