As melhores séries adolescentes da HBO Max

Séries adolescentes sempre fazem muito sucesso, mas quais são as melhores da HBO Max?

Através de uma ampla variedade de gêneros que incluem mistério, ficção científica, drama, comédia e música, as séries têm explorado diferentes fases da vida, incluindo a adolescência. Com a grande quantidade de opções disponíveis na plataforma de streaming HBO Max, foram selecionadas as 20 melhores séries adolescentes que proporcionam histórias envolventes e emocionantes para quem assistir, permitindo que o espectador se envolva completamente com a trama.

A adolescência é uma fase marcada por aventuras e desafios únicos, e as séries têm explorado essa fase de vida através de uma grande diversidade de temas e situações. Com opções que abrangem diversas preferências e idades do público, há uma vasta gama de escolhas disponíveis para quem deseja explorar essa fase da vida de maneira emocionante e envolvente.

Confira a seguir a lista das 20 melhores séries adolescentes da HBO Max para você assistir.

As 20 melhores séries adolescentes da HBO Max

1. The Last Of Us

The Last of Us é uma série de aventura e sobrevivência, baseada no aclamado jogo de mesmo nome. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde uma pandemia de um fungo transformou grande parte da população em criaturas sedentas de sangue.

A trama segue Joel, um sobrevivente durão, e Ellie, uma jovem corajosa, que se unem em uma jornada perigosa através de um Estados Unidos em ruínas, enfrentando criaturas infectadas, humanos hostis e desafios emocionais. The Last of Us promete trazer uma narrativa rica em personagens e muita ação, além de explorar temas profundos como a natureza humana, o amor e a perda.

2. Diários de um Vampiro

A trama acompanha a vida de Elena Gilbert, uma adolescente que se vê dividida entre dois irmãos vampiros, Stefan e Damon Salvatore, enquanto lida com o sobrenatural em sua cidade natal, Mystic Falls. Além dos triângulos amorosos e rivalidades entre vampiros e seres sobrenaturais, a série explora temas como família, amizade e a luta para manter a humanidade em meio à imortalidade.

Com muitos mistérios, drama e reviravoltas, Diários de um Vampiro é uma das séries mais populares do gênero, cativando o público com seus personagens marcantes e trama envolvente.

3. Naomi

Naomi é uma série que segue a vida de Naomi Osaka, uma tenista japonesa-americana, desde a infância até se tornar uma estrela mundial do tênis.

A trama acompanha a jornada de Naomi em busca de seu lugar no mundo, enquanto lida com questões como a pressão das expectativas, a identidade cultural e o ativismo social. Com uma abordagem sensível e autêntica, a série promete explorar temas importantes e inspirar a nova geração de jovens atletas e ativistas.

4. Euphoria

Em Euphoria, acompanha a história da adolescente de 17 anos, Rue Bennett interpretada pela atriz Zendaya, onde ela acaba de sair da clínica de reabilitação após uma overdose. Rue possui muitos transtornos mentais desde sua infância o que piorou ainda mais na adolescência, lhe fazendo ter contato com as drogas.

Ela tenta ingressar na “vida normal” porém se depara com muitos outros alunos do colégio que enfrentam problemas de sexo, drogas, amizades, relacionamentos amorosos, conflitos familiares, redes sociais e violência. E enquanto tenta lutar contra a dependência, tenta lidar com os problemas do passado. Ela faz uma nova amiga que lhe ajuda em muitas questões e que acabam mais a frente tendo um grande interesse amoroso.

5.

“Quem é Você, Alaska?” é uma série baseada no romance de John Green de mesmo nome. A história segue Miles Halter, um adolescente que deixa sua vida monótona para estudar em uma escola preparatória em busca do “Grande Talvez”. Lá, ele se apaixona por Alaska Young, uma garota misteriosa e imprevisível que o leva a explorar a vida em todos os seus altos e baixos.

No entanto, um evento trágico acontece e Miles e seus amigos precisam lidar com as consequências e tentar descobrir o que realmente aconteceu com Alaska. A série aborda temas como amor, perda, amizade e autodescoberta.

6. Smallville: As Aventuras do Superboy

“Smallville: As Aventuras do Superboy” conta a história do jovem Clark Kent, antes de se tornar o icônico Superman. A série se passa em Smallville, uma cidade fictícia no Kansas, e segue a vida de Clark enquanto ele aprende a lidar com seus superpoderes, suas relações com amigos e familiares, e as ameaças que surgem em sua cidade.

Ao longo das temporadas, Clark enfrenta diversos vilões, descobre segredos sobre sua origem extraterrestre e lida com seus sentimentos pela amiga de infância, Lana Lang, e a repórter Lois Lane. “Smallville” é uma jornada emocionante do herói em sua juventude, explorando temas como identidade, responsabilidade e amadurecimento.

7. Legacies

“Legacies” é uma série que se passa no universo de “The Vampire Diaries” e “The Originals”. A história segue a vida de Hope Mikaelson, filha híbrida de vampiro e lobisomem, que frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, uma escola para jovens sobrenaturais.

Ao lado de seus amigos, ela enfrenta diversos desafios, desde ameaças sobrenaturais até problemas adolescentes comuns. Com o decorrer da série, a trama se aprofunda nas relações entre os personagens e na história da família Mikaelson, incluindo aparições de personagens icônicos das séries anteriores. “Legacies” é uma série emocionante que explora o mundo sobrenatural de maneira cativante e envolvente.

8. iZombie

A série contém comédia, drama e terror, que acompanha a vida de Olivia “Liv” Moore, uma médica residente que acaba se tornando zumbi após ser atacada em uma festa. Liv começa a trabalhar no departamento legista de Seattle, onde descobre que, ao comer o cérebro das vítimas, ela assume temporariamente as suas memórias e habilidades.

Com isso, ela passa a ajudar o detetive Clive Babineaux a solucionar crimes enquanto tenta esconder sua condição de zumbi de seus amigos e familiares. A série aborda temas como identidade, amizade, amor e aceitação, enquanto mistura elementos de comédia, drama e terror de maneira original e divertida.

9. We Are Who We Are

Nela acompanha a vida de dois adolescentes americanos que vivem em uma base militar dos Estados Unidos na Itália. Fraser, um jovem tímido e intelectual, se muda para a base com sua mãe, uma coronel, e logo faz amizade com Caitlin, uma garota extrovertida e carismática que vive com sua família militar há anos.

A série aborda questões como identidade, sexualidade, gênero, amizade e pertencimento, explorando a complexidade da adolescência em um ambiente culturalmente diverso e politicamente tenso. “We Are Who We Are” é uma reflexão sensível e honesta sobre as nuances da vida em transição e a busca por uma conexão genuína com os outros.

Essa é uma das séries adolescentes mais recomendadas para assistir na HBO Max.

10. Hora de Aventura: Terras Distantes

É uma série que segue as aventuras de Finn, um garoto humano, e Jake, um cão mágico com habilidades de mudar de forma, enquanto eles exploram o misterioso mundo de Ooo. Na temporada “Terras Distantes”, Finn e Jake viajam além de Ooo para explorar novos mundos e encontrar novos amigos, incluindo a princesa da chama, a princesa da água e a princesa da grama.

A série é conhecida por sua animação vibrante e surreal, bem como por seu humor irreverente e inventivo. “Hora de Aventura: Terras Distantes” é uma jornada emocionante que incentiva a imaginação e a criatividade, ao mesmo tempo que aborda temas profundos, como amizade, amor e a busca pelo sentido da vida.

11. Velma

A série se concentra em Velma Dinkley e sua vida antes de se juntar à Mistério S/A do desenho animado “Scooby-Doo”. Velma é retratada como uma jovem desajustada, que luta para encontrar seu lugar em um mundo que não entende suas paixões intelectuais.

Com a ajuda de sua melhor amiga, a inteligente e engraçada Mindy, e de seu cachorro precioso, Velma investiga mistérios sobrenaturais e aprende lições valiosas sobre amizade, lealdade e confiança. A série explora a vida e o passado de uma personagem icônica e amada, ao mesmo tempo que apresenta novos mistérios emocionantes e uma visão mais profunda sobre o universo de “Scooby-Doo”.

12. Pretty Little Liars: Original Sin

Com suspense e mistério, a trama se passa em uma cidade chamada Millwood. A série acompanha um grupo de adolescentes que se tornam alvo de um misterioso e perigoso antagonista conhecido como “A”. Com a ajuda de seus amigos, esses jovens tentam desvendar os segredos obscuros que cercam a cidade e descobrir a identidade do misterioso “A”.

Com uma narrativa intrigante e personagens complexos, “Pretty Little Liars: Original Sin” promete entregar uma nova e emocionante história que explorará temas atuais, como a influência das redes sociais e a pressão social na vida dos jovens. Se você está procurando por uma série adolescente de qualidade, essa é uma das melhores escolhas na HBO Max.

13. Doom Patrol

A série baseada nos personagens da DC Comics, segue um grupo de heróis imperfeitos que receberam habilidades sobrenaturais após terem sofrido acidentes traumáticos. Cada membro do grupo é retratado com suas próprias vulnerabilidades emocionais e luta para encontrar seu lugar na sociedade, enquanto trabalham juntos para salvar o mundo de ameaças sobrenaturais.

Com uma narrativa ousada e surreal, a série apresenta uma mistura única de drama, comédia e ação, explorando temas profundos como trauma, identidade e aceitação, enquanto apresenta novos personagens e enredos complexos e imprevisíveis. “Doom Patrol” é uma série de super-heróis emocionante e viciante que redefine o gênero e oferece uma experiência única para os fãs de histórias em quadrinhos e televisão.

14.

H2O: Meninas Sereias é uma série que acompanha as aventuras de três adolescentes que se transformam em sereias depois de entrarem em contato com uma piscina mágica em uma caverna na ilha de Mako.

As sereias, interpretadas por Cariba Heine, Phoebe Tonkin e Claire Holt, precisam equilibrar sua vida humana com suas novas habilidades sobrenaturais e manter seu segredo escondido de seus amigos e familiares. Com uma trilha sonora cativante e efeitos visuais impressionantes, H2O: Meninas Sereias é uma série divertida e emocionante para toda a família.

15. All American

A dramática série segue a história de Spencer James, um jogador de futebol americano do ensino médio em Crenshaw, Los Angeles. Quando Spencer é recrutado para jogar em Beverly Hills High School pelo treinador Billy Baker, ele se vê em um mundo completamente diferente, enfrentando novos desafios e fazendo novos amigos.

Mas sua vida é complicada quando tem que equilibrar suas obrigações na escola, a pressão de seu pai, a tentação das drogas e gangues de rua em Crenshaw. Com temas relevantes e emocionantes cenas de futebol americano, All American é uma série que explora questões de raça, classe e identidade na América moderna. Entre as diversas opções de séries adolescentes na HBO Max, essa se destaca como uma das melhores.

16. DC’s Stargirl

Esta é uma história de super-heróis baseada na personagem da DC Comics, Stargirl. A série segue a vida de Courtney Whitmore, uma adolescente que descobre que seu padrasto, Pat Dugan, é o antigo sidekick do herói Starman.

Quando Courtney encontra o bastão cósmico de Starman, ela se transforma em Stargirl e se junta a um grupo de jovens heróis para combater o mal na cidade de Blue Valley, que está sendo ameaçada pela Sociedade da Injustiça da América.

Com efeitos visuais impressionantes e uma história emocionante, DC’s Stargirl é uma série que atrai tanto os fãs de quadrinhos quanto os espectadores que buscam uma nova aventura de super-heróis.

17. Betty

A comédia dramática da HBO se passa no mundo do skate feminino em Nova York. A série segue um grupo de jovens mulheres que tentam encontrar seu lugar em uma comunidade dominada por homens, enquanto lidam com as complexidades de suas vidas pessoais.

Com diálogos inteligentes e personagens autênticos, Betty explora temas como amizade, identidade, relacionamentos e o empoderamento feminino. A série é baseada no filme “Skate Kitchen” de Crystal Moselle, que também dirige a série. Com uma trilha sonora animada e cenas de skate empolgantes, Betty é uma série única e refrescante que vale a pena conferir. Se você gosta de séries adolescentes, não pode deixar de conferir essa que está entre as melhores da HBO Max.

18. Gossip Girl: A Garota do Blog

Gossip Girl: A Garota do Blog é uma série de drama adolescente que acompanha a vida dos jovens privilegiados do Upper East Side de Manhattan. A série é narrada por uma blogueira anônima, conhecida como Gossip Girl, que expõe os segredos mais obscuros dos personagens em seu site.

A trama gira em torno da vida amorosa e social de Serena van der Woodsen, interpretada por Blake Lively, e seu retorno à cidade depois de um misterioso afastamento. Com personagens icônicos e figurinos luxuosos, Gossip Girl: A Garota do Blog é uma série viciante que cativou o público por suas reviravoltas, dramas e escândalos.

19. Kung Fu

“Kung Fu” conta sobre Nicky Shen, uma jovem chinesa-americana que abandona a faculdade para embarcar em uma jornada de auto-descoberta. Depois de passar anos em um mosteiro em isolamento, Nicky retorna à sua cidade natal de San Francisco para encontrar sua comunidade em crise e sua família em perigo.

Armada com suas habilidades de artes marciais, Nicky se torna uma vigilante, lutando contra a injustiça enquanto busca reconciliar seu passado e seu presente. A série aborda temas de identidade, família, justiça social e cultura. Essa é uma das séries adolescentes mais incríveis disponíveis na HBO Max para você aproveitar..

20. Pretty Little Liars: The Perfectionists

“Pretty Little Liars: The Perfectionists” é uma série que segue a história de um grupo de jovens estudantes universitários, que estão sob pressão para serem perfeitos em todos os aspectos de suas vidas. Quando um crime chocante ocorre em sua cidade, esses estudantes são atraídos para uma teia de mentiras, segredos e mistérios.

Conforme eles trabalham juntos para descobrir a verdade por trás do crime, eles percebem que todos têm segredos obscuros que podem ser usados ​​contra eles. A série é baseada nos personagens da série de livros “The Perfectionists” de Sara Shepard e aborda temas de amizade, amor, competição e traição.

As séries adolescentes apresentam personagens complexos e histórias envolventes, sendo uma excelente escolha para quem procura emoção, diversão e identificação. Não deixe de conferir essas incríveis histórias e mergulhe em um mundo cheio de emoções, dramas e aventuras que irão cativar você. Quais dessas séries adolescentes da HBO Max são as suas favoritas?

