Camila Cabello, Preta Gil, Selena Gomez… Veja as famosas que já rebateram críticas sobre o peso

Divulgação – @camila_cabello Muitos famosos têm muito orgulho dos corpos que têm, mas, mesmo assim, acabam ouvindo críticas de seguidores, ou até mesmo da mídia, afirmando que estão fora do peso ideal. E muitas celebridades já abriram o jogo sobre esse body shaming, ou seja, essa intenção de humilhar a pessoa pelo corpo dela. Camila Cabello, por exemplo, usou as redes sociais para publicar um desabafo após ser clicada por paparazzi enquanto aproveitava um dia de sol em Miami, nos Estados Unidos, de biquíni. Todas as vezes me senti super vulnerável e despreparada. Eu usei biquínis que eram pequenos demais e não prestei atenção em como eu estava, então vi fotos online e comentários e fiquei tão chateada. Quando isso afetou minha autoestima, lembrei a mim mesma que eu estava pensando os pensamentos da sociedade e não os meus. Uma cultura que se acostumou tanto com uma imagem de como é o corpo de uma mulher saudável que não é completamente real para muitas mulheres. Photoshop, alimentação restritiva, excesso de exercícios e escolha de ângulos que fazem nossos corpos parecerem diferentes de como eles estão no momento e em sua forma natural, quando respiramos fundo, quando comemos uma refeição, quando permitimos que as ondas se agitem nós ao redor. Ouço podcasts sobre alimentação intuitiva, sigo mulheres que aceitam sua celulite, estrias, barrigas, inchaços e flutuações de peso e ainda. assim. Eu sou uma mulher solteira de 20 e poucos anos no meio de uma tonelada de promoções e quero me sentir boa. Hoje eu peguei um biquíni novo, uma roupa toda bonitinha, coloquei gloss, e não comi nada muito pesado antes de entrar no oceano porque eu sabia que ia ser basicamente uma sessão de fotos inteira. Eu segurei meu corpo (músculos) tão apertado que minha barriga doía e não respirava, mal sorria. Eu estava tão consciente de onde os paparazzi estavam o tempo todo que eu não conseguia me soltar e relaxar e fazer o que devemos fazer quando passeamos na natureza. Tentei fingir que eles não estavam lá, mas não consegui e prendi a respiração quando estava na minha cadeira de sol. Olhei para um grupo de crianças rindo de excitação com as ondas que os derrubavam – sem óculos de sol, sem joias, sem autoconsciência, apenas a inocência das crianças – que é o sentimento pelo qual sempre tive. Senti o vazio e a tristeza dos pensamentos de nossa cultura que se tornaram meus pensamentos. Eu queria falar sobre isso porque vemos fotos de mulheres e as elogiamos por serem bonitas, em forma ou saudáveis, mas o que é saúde se você está tão obcecado com a aparência do seu corpo que sua saúde mental sofre e você pode não aproveite sua vida? Eu ainda não estou no ponto da minha jornada em que posso não dar a mínima. Intelectualmente, sei que minha aparência não determina o quão saudável, feliz ou sexy eu sou. Emocionalmente, as mensagens que recebo do nosso mundo são prioridade na minha cabeça. Ironicamente, toda a terapia, todo o trabalho interno é tentar voltar a me sentir como eu com sete anos de idade na praia. Estou de luto por ela hoje. Feliz, boba, respirando, fingindo ser uma sereia, livre. Fugi para a área da piscina, onde espero que eles não possam me pegar, mas eles literalmente se escondem nos arbustos às vezes. Estou exausta







The Grosby Group Em uma live no TikTok, Selena Gomez abriu o coração sobre suas variações de peso, que acontecem principalmente pelo tratamento de lúpus. A atriz é bastante criticada quando aparece diferente em premiações e tapetes vermelhos. A artista incentivou as pessoas que tem que tomar mediações a não se abalar: Eu só queria dizer e encorajar qualquer um que sinta algum tipo de vergonha exatamente pelo que está passando, e ninguém sabe a verdadeira história. Eu só quero que as pessoas saibam que você é linda e maravilhosa. Sim, temos dias em que talvez nos sintamos como merda, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim. Meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam. Não sou modelo, nunca serei. E eu acho que eles são incríveis, veja bem. Eu definitivamente não sou isso. Eu só queria dizer que amo vocês, obrigado por me apoiar e entender. E se não, vá embora, porque honestamente não acredito em envergonhar as pessoas por seus corpos ou qualquer coisa.





Divulgação – @pretagil Porta-voz de mulheres que buscam autoaceitação, Preta Gil serve de inspiração para muitas pessoas. Com frequência, a cantora usa seu Instagram para postar fotos suas de biquíni informando que não se importa de ser considerada fora do padrão, e que o importante é se amar e se aceitar. Em coletiva, ela já disse o seguinte sobre o assunto: – Em relação a mim, eu sempre lutei em ser quem eu sou. Então essa coisa de levantar bandeira… quando eu percebi eu estava falando com muitas mulheres que são oprimidas por essa questão, uma massificação de um padrão, que a sociedade e a mídia impõe, que você só pode ser feliz se você for magra, que você só pode se sentir sensual se você for magra. E eu sempre me senti muito bem sendo quem eu era, então eu naturalmente sou eu. Ela ainda continuou: – Hoje em dia quando eu posto uma foto de biquíni, eu não tô postando por mim. Eu tô postando porque aquilo liberta muitas mulheres. Porque representatividade importa. Ser uma mulher que se ama inspira muitas meninas. E é muito difícil falar pra uma jovem hoje em dia Se ame, se goste, se todo o resto ta falando pra ela que não. Que não se ame, não se goste, você não pode ser feliz se você for gorda.





Divulgação – @barbaraevans Durante a gestação da primeira filha, Bárbara Evans não tem papas na língua na hora de falar sobre maternidade. Desde o longo processo de fertilização in vitro até noites sem dormir, a modelo compartilha sua rotina com os seguidores. Certa vez, ela voltou a falar sobre os julgamentos alheios que vem recebendo por conta dos quilos que ganhou durante a gestação. Realmente isso é muito triste. As pessoas julgam demais, e isso dói muito. Às vezes comentam… Às vezes acham que estão falando uma brincadeira, mas acaba doendo demais. As pessoas precisam entender que estamos passando pelo momento mais lindo de nossas vidas, mas temos que lidar com muitas coisas novas. Não é nada fácil, mas o conselho que te dou é: foque só em você, no seu bebê… Deixe as pessoas para lá. Pense que é uma fase e que tudo logo passa. Seja forte! Você não está sozinha, escreveu.







The Grosby Group No passado, a cantora já havia sido vista aproveitando outra praia e fazendo uma caminhada na região de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Entretanto, ela foi bombardeada de críticas. Na internet, diversas pessoas fizeram comentários maldosos sobre o corpo real da artista. Felizmente, Camila pareceu não se importar com as críticas. No perfil oficial do Tik Tok, a estrela disparou: – Eu estava correndo no parque, cuidando da minha vida, tentando ser fit e me manter saudável. E eu estava usando um top que mostrava a minha barriga, e eu não estava escondendo isso, porque eu estava correndo e existindo como uma pessoa normal que não esconde isso o tempo todo. E eu pensei: Droga. Mas aí eu lembrei: Ficar em guerra com o seu corpo é tão ultrapassado. Eu sou grata por esse corpo que permite que eu faça o que eu preciso fazer. Nós somos mulheres reais, com curvas, celulite, estria e gordura. E nós temos que assumir isso, baby.. A seguir, confira mais exemplos de celebridades que passaram por isso!





Divulgação – @lucard e João Guilherme, filho de Fausto Silva, participou do novo programa do apresentador na Band e falou sobre a relevante perda de peso que passou nos últimos anos. João realizou uma cirurgia bariátrica em 2020. Eu sempre fui feliz, nunca tive problema. Mas a gente não imagina como pode ser mais feliz por questão de saúde e auto estima.







AgNews Quem é fã da cantora Simone sabe que a artista está sempre brigando com a balança. Embora o peso da estrela não tenha interferência nenhuma em seu talento, Simone está sempre buscando formas de se sentir melhor. No entanto, a sertaneja mandou a real sobre o processo. Gosta de emagrecer?, questionou uma fã no Instagram. Odeio, mas é o jeito!, respondeu a cantora.







Divulgação Nascido em 2 de junho de 1972, Wentworth Miller, mais conhecido por ter protagonizado Prison Break, já sofreu uma humilhação por meio de um meme que comparava duas fotos suas: em uma, ele aparece magro, em outra, acima do peso. A montagem trazia ainda a seguinte legenda: Quando você sai da prisão e descobre o monopólio do McDonald’s. O ator ficou claramente chateado com a comparação e publicou um texto em seu Facebook explicando sua situação, além de pedir para que as pessoas ajudem as quem sofre com depressão. Ele revelou: Em 2010, no período mais deprimente da minha vida adulta, eu estava procurando por conforto, distração e alívio. E eu fiz isso com a comida. Poderia ter sido qualquer coisa. Drogas. Álcool. Sexo. Mas comer se tornou uma das coisas que eu ficava feliz de fazer. Que podia contar para fazer com que meus dias ficassem melhores. Porém, ele não foi o único famoso a rebater críticas por causa de seu peso.







The Grosby Group Anne Hathaway é magra, mas teve que engordar nove quilos para viver a sua personagem no filme The Last Thing He Wanted. Apesar de perceber que houve uma mudança em Hollywood – já que quando começou a ideia era sempre emagrecer para as telonas -, a atriz prefere não exaltar muito essa postura recente da indústria: – Eu sou cautelosa ao elogiar a mudança de Hollywood. Há muito mais inclusão corporal – o que é ótimo! Mas o magro é definitivamente ainda a expectativa, contou, em entrevista à revista Allure.







Divulgação Cacau Protásio, Mariana Xavier, Fabiana Karla e Simone Gutierrez não só já deram declarações públicas sobre o próprio peso, como escreveram um livro sobre isso! Gordelícias: Crônicas de quatro mulheres felizes com seu próprio corpo, lançado no início de maio de 2017, foi uma ideia encabeçada por Mariana, após ela ler em uma revista que as gordinhas não deveriam ir à praia. A atriz então se juntou às três amigas e elas produziram um ensaio fotográfico de biquíni e escreveram o livro! Em entrevista ao jornal Extra, Mariana declarou: – Essa é uma bandeira que já me toma tempo há algum tempo e que está me fazendo muito feliz. Somos um público carente de exemplos e representatividade. Já recebo muitas mensagens de mulheres que se sentem mais estimuladas para se cuidar me assistindo na TV. Gordinhas podem se vestir bem, ser vaidosas e se amarem. Para ir à praia, basta ter um corpo!, declarou.





Divulgação – @marianaxavieroficial Essa não foi a única declaração empoderadora de Mariana Xavier. A atriz, que atuou em Minha Mãe é uma Peça e também esteve no filme Gostosas, Lindas e Sexies, disse ao jornal Extra: – Existe um preconceito disfarçado que é demonstrado através de uma suposta preocupação com a saúde. Como se você pudesse detectar os níveis de colesterol e glicose ao olhar o corpo de alguém. Sou uma gorda saudável, não sou sedentária. Faço meus exames com regularidade e sempre digo: Saúde sim, neurose não. Não faço apologia à obesidade, mas a saúde começa pela cabeça.





Divulgação – @cleo Certa vez, Cleo teve que ler alguns comentários maldosos feitos em seu perfil no Instagram. A atriz fez um desabafo sobre os rótulos impostos pela sociedade e, como resposta, recebeu questionamentos sobre o seu corpo; alguns usuários até utilizaram a palavra gorda como ofensa. Como resposta, Cleo disse o seguinte: Mana, o estado do meu corpo interfere na sua vida? Assim, só para eu saber…







The Grosby Group Quando fotos suas de biquíni em uma praia circularam na web, Selena Gomez teve que ouvir críticas de que estaria acima do peso. Ao ver as fotos, a cantora, após afirmar que estava feliz consigo mesma, revelou ao Daily Mail que procurou terapia para lidar com esses comentários maldosos: – Eu desembarquei no aeroporto e as pessoas gritavam: Você está gorda! Foi horrível. Eu trabalho desde os sete anos de idade e essa foi a primeira vez que eu tive que lidar com alguém falando sobre meu corpo. Mesmo ganhando peso, estou bem. É isso o que aquela foto representa.







Getty Images Para atuar em O Bebê de Bridget Jones, Renée Zellweger teve que ganhar alguns quilinhos. Em entrevista, ela ressaltou o problema que é a ditadura beleza, em que as mulheres deveriam seguir um certo padrão de corpo: – Eu ganhei alguns quilos. Eu também coloquei um pouco mais de seios e uma barriga falsa de grávida. Bridget é uma pessoa com o peso totalmente normal e eu nunca entendi porque isso importa tanto. Nenhum ator homem receberia essa atenção se ele fizesse o mesmo por um papel.







Getty Images Kelly Clarkson já sofreu com o efeito sanfona, mas hoje em dia tem orgulho de apresentar o corpo que tem. Mesmo assim, ela constantemente ouve que está mais gordinha do que antes ou que está acima do peso. Katie Hopkins, uma jornalista, já disparou diversos comentários maldosos à cantora, afirmando até que ela havia comido suas backing vocals e que ela não estava gorda por causa de excesso de peso da gravidez, mas sim, por comer muito bolo de cenoura. Como resposta, Kelly disse: – Eu sempre fui muito confiante em relação ao meu talento e em relação ao que eu gosto de fazer. Isso nunca me abalou.







Getty Images Após o Globo de Ouro de 2010, Christina Hendricks teve que ouvir o seguinte da crítica de moda Cathy Horyn, do New York Times: – Você não coloca uma menina grande em um vestido grande. Para piorar a situação, a matéria ainda trazia uma foto da atriz na premiação, só que propositalmente editada para que ela parecesse maior do que é. Como resposta, ela disse o seguinte: – Claro, eu ficaria mais feliz com menos cinco quilos – que mulher não gostaria disso? Mas quando eu vejo fotos de mim mesma eu penso que estava bonita. Eu não me chateei. O marido de Christina na época, Geoffrey Arend, ainda acrescentou: – Eu achei que ela estava maravilhosa. A crítica do NY Times falando aquilo… foi apenas ridículo.







Getty Images Rihanna sempre teve sua beleza muito elogiada, mas quando ela estava com uns quilos a mais, ouviu muitas críticas de seus seguidores. À revista Vogue, ela declarou: – Eu percebi que eu na verdade gosto do meu corpo, mesmo que não esteja dentro do padrão. Eu apenas me sinto sexy. Pela primeira vez, eu não quero me livrar das curvas. Eu apenas quero tonificá-las. Meu corpo está confortável e não é não-saudável, então vou continuar arrasando com ele.







Getty Images Demi Lovato também já recebeu diversas críticas em relação ao seu corpo. Certa vez, um usuário do Twitter a comparou com outras três artistas: Ariana Grande, Camila Cabello e Selena Gomez, falando que, perto delas, Demi não era magra. Como resposta, a cantora rebateu: Ele está claramente infeliz com sua vida e não tem nada melhor a fazer do que humilhar as pessoas e criticar o corpo das mulheres na internet estando no porão de sua mãe. Triste. Nós deveríamos rezar por ele e não tacar ovos. Espalhe amor, ele está precisando.