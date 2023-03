Carneiro dá início a um novo ano astrológico. Sabia? Astróloga explica

Comummente conhecido apenas pela palavra signo, o signo solar é a essência de cada um de nós. Representa as nossas principais características, interesses, a forma como tendemos a atuar em diversas áreas da nossa vida, entre outros aspetos.

É claro que tudo isto pode sofrer alterações consoante as restantes influências astrológicas, mas regra geral conseguimos identificar a nossa personalidade nas características do nosso signo. É a base do que somos.

Então, mas o que é afinal o signo solar? Essencialmente, é a constelação do signo onde o sol se encontrava no momento em que nasceu, na faixa zodiacal. Contrariamente aos signos ascendente e lunar, que requerem a realização de um mapa astrológico, ou seja exige a sua hora de nascimento e local onde nasceu, neste caso só precisa de saber o dia e mês de nascimento para proceder à respetiva identificação do signo solar.

Mas, muitas vezes o leitor pergunta: “porque aparecem datas diferentes no início e fim dos signos?” O zodíaco tropical, ou seja, a matemática de graus do zodíaco que começa na primavera, indica os 360 graus dos 12 signos, sendo que de acordo com a intersecção da elíptica com o equador celeste se inicia o chamado ponto vernal zero, que começa aquando da primavera desde a antiguidade, no dia 21 de março, a partir daqui, 30 graus correspondem a cada signo na sua trajetória pelos 12 signos.

E à medida que vamos tendo anos bissextos, temos anos em que a primavera começa mais cedo, mas não mudamos a matriz. Ao colocarmos esta matriz astrológica no mapa astrológico calculamos a longitude e latitude com o respetivo meridiano e o seu fuso horário e aqui poderá ter a diferença do começo.

A astróloga também é diretora e formadora da Faces Isabel Guimarães© Isabel Guimarães

Diferença entre os que nascem em março e os que nascem em abril

Se observarmos os decanatos de Manilus, ou de Ptolomeu, que descrevo de forma sintetizada como é mais conhecido, digamos que quem nasce nos primeiros 10 dias de Carneiro, tem a influência de Marte, o seu próprio regente, criando características que descrevo mais à frente deste signo, intensificando a sua ação, posso arriscar dizer que tem mais acentuada as características deste signo.

Se falarmos dos nativos que nasceram nos de 10 a 20, falamos do segundo decanto que já tem a influência do sol, que indica mais intensidade e até atenção, levando a agitabilidade e a uma imagem que quer ser reconhecida, e, por fim, o último decanato de 20 a 30, recebe a influência de Júpiter, que o leva a ir mais longe, em busca da sua sabedoria, da sua capacidade de abrir horizontes e procurar alargar os seus conhecimentos superiores. A sua fé aqui sai reforçada, mas os seus excessos tornam-se mais evidentes.

Características que melhor descrevem este signo do zodíaco

Neste artigo vou-me debruçar neste signo como uma etapa da vida, que começa numa semente (Carneiro) que se desenvolve, para se preparar para a colheita.

Podendo relacionar como o primeiro respiro de um nascimento. Como um processo de dentro da Terra (Mãe) para o exterior, quando os seus pais acolhem sua criança nos seus braços. A vida é cíclica, e todo o seu movimento depende de muitos fatores externos.

Vejamos, tudo na Terra se relaciona com as estações do ano como já vimos, e quando o dia é igual à noite, começa a astrologia, tal como já entendemos, o chamado equinócio da primavera, porque a astrologia começou a ser desenvolvida no hemisfério norte, a partir do horizonte (Equador).

Ao entrarmos nesta viagem de quatro estações distribuídas por 12 experiências de vida, tal como um ciclo, alguém tem de ser o primeiro, ou temos sempre de ter um ponto de partida.

Nesta experiência solar, o primeiro signo é Carneiro, que se inicia a 21 de março e termina a 20 de abril, (lembre-se que tudo depende do calendário), a que chamamos no zodíaco tropical, do ponto vernal zero. Esta experiência, simboliza a exteriorização, a energia, a ação. É este o impulso vital que leva o bebé ao nascimento, é o primeiro movimento, o primeiro alento de tudo o que vive, o primeiro grito, o primeiro respirar, a semente esta pronta para se desenvolver.

Quando o bebé nasce, recebe toda a atenção de todos que o circundam, é ele que vem alterar a vida dos seus familiares e é com ele que a energia vital se manifesta. Toda esta atenção o leva a ser ainda instintivo, a mostrar a sua vontade, quer em forma de choro quer no alimento de que precisa. A sua fome é insaciável e a sua curiosidade nata intensifica a sua natureza nesta dimensão.

Como a etapa de vida é a sua primeira, tudo é novo, tudo é curiosidade, tudo estimula os seus sentidos, o que o leva a inquietude e a sua própria vontade, não querendo intervenção de outros, mas inevitavelmente irá precisar deles para ter as condições de que precisa para poder viver. Mas, nada tira a sua firmeza, a sua natural essência de iniciar as suas ações à sua vontade, sem pedir autorização ou se reger por alguma regra, afinal acabou de nascer.

Ao criar esta analogia de nascimento, intrínseca a todos os seres, entendemos a teimosia, a destreza, a força e determinação, e quem não se revê neste papel, provavelmente todos nós, mas cada um à sua maneira, no caso de Carneiro tudo tem que ser de acordo com a sua vontade.

A qualidade primária é fazer renascer a própria vida, a sua própria condição, afinal, vem do recolhimento, do inverno, da barriga de sua mãe, e sua energia floresce como a natureza, como a estação da primavera.

É por esta razão que Carneiro é capaz de motivar os outros para quase tudo mas, por vezes, ele próprio revela-se incapaz de manter a sua automotivação, afinal ele é o nascer, como integrar o seu eu? Quem sou? O que estou aqui a fazer? É curioso que todos nascemos de olhos fechados, fica a reflexão.

Na realidade, ele sabe quais são os seus limites: o infinito. Mas, tal como o bebé, pelo caminho do crescimento na vida, padecerá de desilusões e recuos à medida que na realidade lhe vão aparecendo os desafios, principalmente o ter de obedecer, o ter de ter regras, ou até mesmo forçarem a sua vontade, levará a grandes impulsos, muitas vezes desmedidos.

Com a experiência e desenvolvimento, será importante colocar de parte a sua capa imaginária, pois aparecerá um vencedor nato, um pioneiro, um inovador, um colaborador de confiança e um sentimentalista adorável.

É frequente haver situações de hostilidade e dificuldade no relacionamento com a família do nativo de Carneiro. Podendo existir uma certa aspereza face aos seus entes mais chegados, isto porque ele vive no mundo da competição, da luta, e quer vencer, tal como o mito, tal como Ares, o Mito de Carneiro.

Uma grande parte da determinação deste nativo para ter uma sólida vida familiar, uma relação duradoura e sucesso financeiro, deriva das experiências e desilusões que ocorreram na sua infância. É nesta altura que partilho com o leitor a especialidade da Astrologia Infantil, que ajuda os educadores a entenderem melhor esta criança, e como lidar com ela, para que esta possa manter as suas qualidades e possa ser incentivado a mantê-las, evitando a violência natural deste signo se for contrariado. Muitas orientações são dadas para que os progenitores possam ser auxiliados no processo educacional.

Mas continuemos nesta etapa de Carneiro como um caminho de entendimento deste signo solar que de alguma forma mantém uma calma aparente. Na realidade, ele esconde um turbilhão de emoções que existe dentro dele, apesar de almejar uma vida conservadora e a querer obter todas as comodidades humanas e, claro, que para isso vai lutar afincadamente, para as obter. Raramente desiste do que pretende, e caso não consiga, vai encontrar outra maneira de o concretizar.

Como falamos de etapas de vida, e como referi este é o signo de nascimento, à medida que se desenvolve, posso dizer que lá a partir da meia idade, é que este nativo começa a colher os frutos do que esforçadamente semeou. Como se de um capricho da natureza se tratasse, ele sente-se geralmente atraído por grandes realizações e não obstante terá sempre conquistas que para ele serão apenas batalhas ganhas.

Ao falarmos de etapas e de natureza, de personalidade, as relações com a sua vida afetiva, a dor de viver um amor que não seja proibido, pode levar a várias relações ao longo de uma vida. Mas o seu lado de conquistador romântico pode levar a escrever uma porção de cartas e, no entanto, desejar outras com algo mais do que apenas o seu coração. Trata-se de um nativo que dá muita importância à parte física de uma relação. Ao longo da sua vida vai viver fortes paixões e poderá ser difícil selecionar a sua companheira de vida, devido ao seu natural entusiasmo. No entanto, uma vez casado, tenciona permanecer fiel, o que pode acontecer com a maturidade, e caso a sua parceira estimule a sua personalidade e proporcione uma liberdade na sua forma de ser.

Devido à força da sua natureza, em renascer com a vida, não tem tempo a perder e a sua frontalidade é uma forma de estar na vida. O que pode inevitavelmente trazer, por vezes, dissabores, pois a frontalidade não é uma qualidade que agrada a todos.

Signos compatíveis e signos a evitar

Mas nada tira a este nativo a sua coragem e força, pois ele escolheu como lema de vida o eu sou, logo vai explorar todas as facetas de vida, para se encontrar e realizar, devido à sua energia criativa e de entusiasmo, marcado por um intenso impulso psicológico que se verifica através da ação, marcado pelo seu elemento fogo.

Como todos os signos solares, aliás como em tudo na vida, temos a sombra e a luz, e posso dizer que a sombra é aquilo com que não lidamos bem, ou que de alguma forma não estava consciente em nós, por isto, Carneiro detesta ter de esperar. O que leva nas relações a não gostar de conselhos, ou da sua intervenção excessiva nas suas ações, ou até mesmo nos seus pensamentos. Afinal ele é o eu sou!

Um outro lado sombra deste nativo é que raramente acaba aquilo que começa, isto porque se entedia com facilidade e a paciência não é o seu forte. No entanto, esta mesma sombra transforma-se em luz se direcionada para o seu lado competitivo e ambicioso, procurando ser o primeiro, daí encontrarmo-los numa posição social de chefia e destaque. Afinal, o bebé quando nasce tem a atenção de todos.

Mas vou explorar este lado sombra, como uma travessia para a sua unidade e ajudar o leitor a entender o que o Carneiro precisa de integrar, afinal todos temos um eixo de travessia.

No caso de Carneiro o seu signo oposto é Balança, conhecido pelo termo oposição, digamos que é o seu par, aquele que obriga ao que chamamos neurónio espelho, a ver o seu reflexo. Tal como o nome indica um oposto, mas em quê? Duas forças que lutam para o mesmo lado? Ou lutam em forças opostas?

Na sua individualidade versus a partilha, os relacionamos, a justiça, as ações sociais, os relacionamentos afetivos de compromisso, posso dizer, o eu sou de Carneiro precisa de olhar e integrar o eu e os outros de Balança.

A criança ao nascer mostra a sua singularidade, a sua ação de nascimento, o ser que quer ser a atenção de todos, mas precisa de escutar, aprender a relacionar-se com aqueles que lhe são totalmente desconhecidos, e aprender a integrar. Mas, quantas vezes lidamos com a birra, a resistência as orientações dos outros.

O Carneiro ao integrar o seu oposto, começa aprender a manifestar a sua vontade, na partilha, na capacidade de agir, de aceitar o que outros pensam e de que forma pode colaborar com eles. Será fácil? Não, porque este pioneiro signo, quer ir na linha da frente, quer fazer tudo a sua maneira, mas precisa de se lembrar que sem os outros, nada consegue atingir. Isto não quer dizer, que a sua vontade não prevaleça, mas ao criar empatia, ao integrar os outros, sente uma maior realização e capacidade de ir mais além. Já não precisa de puxar a corda para um só lado.

Mas, o difícil deste guerreiro da vida, é aceitar opiniões, tal como já vimos, mas Balança vai mostrar que vale a pena sentir a diferença, lidar com as leis que se regem na sociedade, com diplomacia, com capacidade de criar novas abordagens, de forma venusiana, tal como seu regente, que completa a sua unidade com Marte, regente de Carneiro.

Como falamos de Eu e os Outros, os relacionamentos são a ponte necessária de travessia de Carneiro, que julga estar melhor sozinho, mesmo que tenha ao seu lado pessoas, ou até mesmo uma parceira (o), terá a tendência de se sentir de forma interna sozinho, com a sua visão do fatos, partindo para a guerra, Balança vai mostrar a paz.

Ao longo da sua vida será muito difícil para este pioneiro signo, sentir que está acompanhado pela parceira ou parceiro, achando que ninguém satisfaz a sua saciante sede de viver.

Elemento do signo

Ao observamos o seu elemento, o fogo, relacionado com a sua estação da primavera, quente e seco, quando o dia é igual à noite, levando ao renascer da vida, da natureza, a luz, o brilho, a propagação. Este elemento é crucial à vida, liga-se a todas as espécies na Terra, incluindo a aura do nosso planeta, na sua proteção nos dá ideia de principio, algo que inicia como a chama que distribui a sua luz, que aquece, dá vida. Mas, também nos liga a queimadura, que nos pode ferir, matar e destruir, nos deixar em cinzas. Mais uma vez tudo se liga a polaridade, ao negativo e positivo, em busca da sua unidade.

O fogo é submetido à mudanças, seja lenha, luz, calor, cinzas, o alimento que cozinhamos ou mesmo uma pessoa que interage com o elemento a nível espiritual e energético e se converte num mágico.

Quando observamos os quatro elementos, o fogo é o único que se manifesta em interação com outros elementos. Esta característica é explicada pelo fato de que ele é a primeira manifestação do elemento primordial que se evidencia como algo que une o universo num único todo, em patamares mais altos, e em níveis próximos ao nosso mundo, se manifesta como fonte da vida.

Quando este elemento se liga com um outro oposto, isto pode significar que existe um terceiro que os une. O fogo, combinando opostos, é simultaneamente capaz de se manifestar como uma arma e uma defesa, um destruidor e curandeiro, uma força criativa e destrutiva.

Em termos de comportamento humano, este primeiro signo do zodíaco pode ter duas reações, de serenidade e resiliência, ou destruição e violência. Neste campo de entendimento temos de nos lembrar que cada humano depende da sua cultura, educação, herança genética, memória de ADN, que ligações neurológicas tem como natureza primária, e como essas se ligam a um temperamento, ou a uma emoção de natureza humana.

Os signos também eles têm uma memória de ADN, chamo Astrologia Da Natureza, (ADN). Sendo o de Carneiro como explico em cima, de fogo, ou de temperamento Colérico, aquele que esta ligado à sua qualidade primária de quente e secundária de seco. Propaga a chama que aquece, que dá vida.

Este comportamento confere ao Carneiro, um espírito de liderança e uma grande força de vontade, não fosse ele o primeiro. O que permite tal como a chama do fogo, não desistir, apesar de acabar por se apagar. Mas, este nativo não perde o entusiasmo facilmente, o temperamento colérico permite mudar de direção várias vezes e iniciar vários projetos ao longo da vida. O seu foco de interesse é a ação e a conquista, e associo sempre a estação da primavera, pelo que os pormenores raramente o detêm. Afinal, nasceu para fazer renascer a natureza. Tornando-se por vezes precipitado e inconstante, devido à intensa energia vital, e claro à sua falta de paciência.

Ao relacionar tudo já descrito, preciso de ligar ao aspeto emocional, podendo dizer que é de poucos afetos, a sua “secura” pode torná-lo rígido e até insensível. Afinal, tem muito para fazer, andar para a frente, propagar a sua chama.

Como referi, pode trazer impaciência e torná-lo pouco gracioso nas suas expressões, chegando à rudeza e à hostilidade. Reage com grande intensidade a ameaças ou desafios exteriores, não fosse ele o “guerreiro” podendo ser conflituoso ou mesmo violento. Em casos extremos, a combinação entre a falta de sensibilidade e facilidade com que expressa a sua raiva pode torná-lo cruel, tal como seu elemento e temperamento, ora dá brilho e vida, ora queima e destrói.

Curiosidades

Compatibilidades: signos do mesmo elemento como Sagitário e Leão;

Incompatibilidades: signos que formam tensão em aspeto como Balança, Capricórnio e Caranguejo;

Signos que provocam ajustes: Virgem e Escorpião;

Signos que ajudam na integração: Peixes e Touro;

Defeito principal: precipitação;

Qualidade principal: liderança;

Ama: competição;

Odeia: perder;

Dia: terça-feira;

Número: um;

Cor: vermelho;

Mitos: Ares aparecendo pela primeira vez no Egipto, alternado com a cabeça do ganso como o símbolo de Carneiro;

Alimentos: malagueta, cebola, alho, carnes vermelhas;

Planta: alga-marinha;

Metais: ferro;

Perigos: imprudência;

Símbolo: representa a cabeça, onde o intelecto e o centro nervoso estão localizados. Quatro dos cinco sentidos marcam Carneiro (visão, audição, sabor e olfato), que são colocados na cabeça;

Manifestações físicas de Carneiro:

Dores de cabeça;

Enxaquecas;

Corpo quente;

Infeções nas orelhas;

Infeções nos dentes;

Sinusite;

Manchas faciais;

Infeções musculares.

Podemos encontrar estes nativos em profissões como

Médicos;

Advogados;

Informáticos de programação;

Enfermeiros;

Produtores de televisão ou outra área de media;

Forças de segurança;

Jornalismo;

Corredores de alta competição.

Famosos deste signo

Mickael Carreia; James Franco; Robert Downey Jr.; Russell Crowe; Emma Watson; Alessandra Ambrosio; Kristen Stewart; Quentin Tarantino; Juliana Paes; Lady Gaga; Paris Jackson; Anitta; Elle Fanning; e Xuxa.

Conselhos finais

A prática de exercício físico é essencial para queimar energia e dar o devido foco às suas iniciativas. Procure desportos mais radicais, ou outros que tenham um princípio filosófico por detrás do desporto, de modo a aprender a controlar a tensão acumulada que poderá levar a conflitos.

Sempre que sentir pressão, procure um espaço isolado e dê um bom berro a fim de libertar o que está acumulado. Se for um espaço no meio da natureza, melhor, uma vez que pode fazê-lo e, ao mesmo tempo, sentir as vibrações da natureza.

Às vezes é importante pedir ajuda quando não conseguimos lidar com as vicissitudes da vida. Por isso mesmo, recorrer à ajuda de um terapeuta é crucial, até para manter o foco no seu fluxo constante de ideias.

* Texto assinado pela astróloga Isabel Guimarães

