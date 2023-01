C’est officiel : World of Warcraft, Hearthstone et Overwatch disent au revoir à plus d’un milliard de joueurs

Deux mois après l’annonce de la potentielle rupture de contract entre Blizzard et NetEase, le géant derrière World of Warcraft, Overwatch ou encore Diablo a annoncé l’absence d’accord entre les deux parties. After the upcoming week, these are sept jeux who will be unavailable in China.

Sommaire Plus d’un billion de joueurs privés des jeux Blizzard

Two months of negotiations to extend 14 years of collaboration

C’est officiel: plusieurs jeux de Blizzard (don’t World of Warcraft, Overwatch 2 or encore Hearthstone) will be unavailable for more than a million people à compter du 23 janvier prochain. In effect, Activision-Blizzard (studio derrière ces titres) and NetEase (responsible for the distribution of ces mêmes jeux sur le territoire chinois) can’t find an agreement to prolong their collaboration. According to Reuters media, the Chinese affiliate of Blizzard Aurait posted a message on the Weibo platform (a highly popular social network in China) indicating that NetEase Aurait rejected Blizzard’s proposal to increase the six-month-old association:

I’m aware that NetEase is not available to prolong the services of our game with six additional supplements on the basis of existing conditions, so that we are a new partner.

À ce sujet, c’est le media South China Morning Post qui (selon des sources proches du dossier) indicate that NetEase aurait déjà procédé au démantèlement de l’équipe en charge des jeux Blizzard.

C’est donc l’un des partenariats les plus lucratifs du marché vidéoludique qui semble s’arrêter après plus de 14 ans de collaboration. C’est notamment depuis son travail avec Activision-Blizzard que NetEase affiche une certaine notoriété et represente la seconde entreprise générant le plus de revenus en Chine (derrière Tencent). A gagnant-gagnant duo for Blizzard puisqu’aujourd’hui, il est presque impératif de travailler avec un distributeur local pour promoter ses jeux en Chine. Those who chose a different culture from the West.

Malgré des negociations entamées in novembre à l’occasion of the publication of quarterly financial results de Blizzard, les pourparlers n’ont donc pas abouti. Il ya deux mois, Blizzard évoquait alors l’impossibilité de trouver un terrain d’entente pour qu’elle”soit conforme aux principes de functionnement et aux engagements“of the society.

As of January 23, these are September games that will be my online hours in China: World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Hearthstone, Diablo 3, Warcraft 3, StarCraft 2 and Heroes of the Storm. The sortie des contents lies à ces jeux will attend this year (season 2 of Overwatch 2, the Dragonflight extension or encore the ensemble The Marche du Roi Liche). Seul Diablo Immortal, comme prévu, a résisté à la tempête puisqu’il fait l’objet d’un accord spécial.