Com tantas polêmicas, como Taylor Swift conseguiu ser feliz ao lado de Joe Alwyn?

Os fãs de Taylor Swift foram surpreendidos com a notícia de que a cantora número 1 dos EUA rompeu seu longo namoro de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn. Enquanto algumas pessoas acreditam que o assunto trata-se de mero marketing, outras especulam que o nível de fama de Taylor Swift acabou impactando no relacionamento. Já outras apontam ainda que um pedido de casamento fracassado acabou sendo a verdadeira razão. Mas, com tantas polêmicas na carreira, como Taylor Swift conseguiu ter um namoro que durou mais tempo que muito casamento por aí? É o que este artigo pretende mostrar a seguir.

No final, não foi nada como ela imaginou uma vez em suas músicas. O romance de Taylor Swift com Joe Alwyn não envolveu famílias em guerra, um pai desaprovador ou um amor que era particularmente difícil (embora fosse muito real).

Ainda assim, o fato de esta história de amor em particular ter vindo numa altura em que a cantora não a esperava – enquanto ela estava a carregar algumas das piores manchetes da sua carreira – torna-o tão próximo de um conto de fadas difícil de encontrar na vida real.

Hoje, dia 16 de maio, a vencedora do Grammy marca três anos com o tipo de rapaz que ela provavelmente imaginava em 2011, quando disse ao InStyle: “Quando imagino a pessoa com quem quero acabar, não penso em como é a sua carreira, ou como é que ela é. Imagino a sensação que tenho quando estou com eles”.

Ou, pelo menos, já passaram três anos desde que soubemos da sua ligação inicial, com o ator britânico. Cansada de relacionamentos mais públicos, ela estava pronta para uma mudança quando se conectou pela primeira vez ao ator europeu. Fãs sentiram que o caso deles poderia ser um romance com alguma longevidade e ela se esforçou muito para proteger o que era dela, empregando toda a discrição necessária ao relacionamento abusando de jatos particulares, guarda-costas, apartamentos secretos, amigos leais e capuzes e roupas discretas a sua disposição.

Vários anos depois, e mais do que alguns rumores de noivado, a aposta deu claramente os seus frutos. E apesar de terem levantado o véu tão rapidamente sobre o seu romance, isso só significa que o jovem de 29 anos se sentia à vontade para dar aos seus seguidores do Instagram um vislumbre do gatinho de Taylor Swift, Benjamin Buttons, provando que estão atualmente em quarentena no mesmo local.

Afinal, é o lugar deles, são eles que fazem as regras. E os parâmetros que escolheram têm funcionado para eles desde o início. Após meses de superexposição em 2016, “achei que tinha de reiniciar tudo”, disse Taylor Swift no seu documentário de janeiro, Taylor Swift, da Netflix: Miss Americana. “Também estava a apaixonar-me por alguém que tinha uma vida verdadeiramente normal, equilibrada e fundamentada”.

As suas palavras foram uma visão rara de um romance com o seu amante. Porque, por muito felizes que sejam, a jovem de 30 anos está farta de dar um espetáculo com a sua vida pessoal. Na casa dos vinte e poucos anos, enquanto explorava os engates com Harry Styles, Jake Gyllenhaal ou Joe Jonas, que é absolutamente o que a maioria das pessoas faria se fossem jovens, famosos e procurados, ela foi rotulada de louca, megera e instável por rapazes, fãs e imprensa.

Depois, quando ela passava um tempo sozinha, o roteiro era recriado e a cantora pintada como alguém tão azarada no amor que não conseguia fazer uma relação colar. Não importava que nenhum dos extremos fosse verdade. Por mais clichê que fosse, a especulação era pesada.

“Me interessava ver a minha vida amorosa tornar-se um passatempo nacional e já não me sinto à vontade para proporcionar esse tipo de entretenimento”, disse ela à Rolling Stone em 2014. “Não gosto de dar aos comediantes a oportunidade de fazer piadas sobre mim em concursos de prêmios”. Não gosto quando as manchetes dizem ‘Cuidado, mano, ela vai escrever uma canção sobre ti’, porque isso banaliza o meu trabalho. E acima de tudo, não gosto de como todos estes fatores se somam para construir a pressão tão grande numa nova relação que é aniquilada antes mesmo de ter a oportunidade de começar”.

Chegou ao ponto de declarar uma moratória sobre o namoro, tão certo que nunca seria capaz de quebrar os laços que ligavam a sua vida pessoal à sua carreira profissional.

“Sabe, eu saí em uma quantidade normal de encontros no início dos meus 20 anos, e fui absolutamente massacrada por isso”, explicou à Vogue enquanto posava para a sua capa de Maio de 2016. “E foi preciso muito trabalho e alterar as minhas decisões”. Não namorei durante dois anos e meio”. Deveria ter tido de fazer isso? Não”.

O período de solteira terminou em Fevereiro de 2015, quando Ellie Goulding decidiu apresentar a sua amiga ao colaborador frequente Calvin Harris. “Calvin é um grande companheiro e ele é tão fantástico, e Taylor é uma pessoa tão focada que eu adoro”. Pensei: ‘São ambos fantásticos e ambos muito altos, serão brilhantes juntos’”, disse ela ao jornal britânico The Sun.

E a sua atenciosidade deu um feliz sopro de frescor à teoria de Taylor Swift sobre os males do namoro. Sim, ela tinha sido posta à prova – “Já tive pessoas a dizer coisas muito dolorosas sobre mim, e por isso aprendi a avaliá-las: ‘Isto é, tipo, um dano de baixo a médio nível’”, disse ela à revista de moda – e, não, não foi nada permanente. Mas comemorar mais de um ano ao lado do atraente DJ escocês com um recorde de ambição e sucesso à altura do seu próprio recorde tinha ajudado a suavizar as coisas. Como ela disse na Vogue naquela época: “Estou numa relação mágica neste momento”.

Mas a reportagem mal saiu das bancas antes da dupla de estrelas confirmar que o conto de fadas não estava mais pairando. “Eles não eram muito compatíveis em diferentes áreas da sua relação”, disse uma informante à E! News da edição de Junho de 2016, acrescentando: “A turnê e as viagens não ajudaram. Parecia que eles eram mais amigos do que amantes”.

A química era visível no seu próximo namoro, com as câmeras a flagrá-la junto do ator britânico e estrela da Marvel, Tom Hiddleston beijando-se durante um primeiro encontro muito bem sucedido em Rhode Island semanas depois. Mas depois os fotógrafos continuaram a perseguir a dupla, enquanto eles tentavam formar uma união de sucesso. Bem versada no que era tentar descobrir o potencial de um parceiro enquanto era seguido por, como ela disse uma vez, “20 homens com máquinas fotográficas”, Taylor Swift sugeriu que se tentasse uma abordagem mais íntima por trás dos bastidores.

Afinal de contas, ela já tinha ouvido o ator lhe dizer que ter os seus primeiros encontros filmados “foi certamente uma experiência de aprendizagem”, e o artista falou sobre a grande atenção que eles tiveram depois da sua separação. “É muito difícil quando algo que considero tão pessoal se escancara muito publicamente”, disse ela para a Billboard. E, como ela disse uma vez à Vanity Fair sobre o seu estilo de relacionamento, “normalmente não cometo o mesmo erro duas vezes”. Cometo novos, mas não costumo repetir os meus antigos”.

Mas depois, lá estava o ator a fazer uma estampa numa regata com os dizeres “I ♥ T.S.” (de brincadeira, segundo ele, para proteger uma cicatriz nas costas causada pelo sol) na sua festa anual de 4 de Julho e a declamar para o The Hollywood Reporter sobre como eles estavam “juntos e estamos muito felizes”. E tudo se tornou um pouco exagerado para Taylor Swift.

Em setembro, o seu namoro de 12 semanas já se tinha extinguido. “Taylor sentiu que ele queria levar a relação a ser bastante pública”, disse uma fonte à E! News sobre a sua separação amigável, “e ela não ficou contente com isso”.

Desesperada para finalmente manter as suas atividades pessoais envoltas num pouco de mistério, ela sabia que tinha de tentar uma abordagem diferente quando foi apresentada ao homem que o The Hollywood Reporter tinha saudado como a próxima grande coisa. Com 1,80m de altura, elegante e treinado na prestigiadíssima Royal Central School of Speech & Drama de Londres, Alwyn foi se encaixou em diversos pontos do protótipo de “homem ideal” para a cantora.

Então ela decidiu tratar o seu romance florescente com o mesmo cuidado com que trataria os materiais digitais para um próximo álbum (segundo o amigo Ed Sheeran, uma vez ele recebeu uma única faixa num iPad, entregue em mão numa pasta trancada). “Era seu objetivo manter segredo”, disse um informante à E! News, acrescentando que a cantora de “You Need to Calm Down” “quase não contou a nenhum de seus amigos”.

Nos primeiros meses, a Swift e o ator londrino entraram no modo “lockdown”, disse uma fonte à E! News, uma abordagem que envolveu uma série de jatinhos privados, funcionários fieis, carros escuros e datas passadas em locais privados onde, diz a fonte, “podiam realmente conhecer-se sem a pressão de estarem numa relação pública e as pessoas a fazer julgamentos”.

Mesmo depois de The Sun ter revelado “O Amor Secreto Britânico de Taylor”, em Maio de 2017, o casal manteve a sua rotina de camuflagem raramente saindo juntos em público e certamente nunca mostrando a cara.

Ela tinha outras estratégias para quando Alwyn lhe visitasse nas suas coberturas em Nashville e Nova Iorque. Ambos, muitas vezes saíam para comer o que certamente resultariam em jantares fortemente fotografados o que os deixaria em dúvida sobre as possibilidades de cozinhar em casa ou apostar no delivery, como realmente acabaram fazendo num encontro amoroso que ela organizou em Nashville. Caso precisassem de se aventurar, a dupla astuta contava com um trio sólido de guarda-costas corpulentos, sedans elegantes e roupas com capuzes para os ajudar a passar despercebidos.

Embora os seus métodos parecessem, por vezes, extremos, eram certamente eficazes. “Ser discreto e ficar fora dos holofotes ajudou muito a sua relação”, disse um informante ao E! News. “Tornou as coisas mais especiais e sagradas”. Os poucos escolhidos que tiveram a oportunidade de testemunhar o seu amor ficaram impressionados.

“Penso que há uma linha muito clara sobre o que alguém deve partilhar, ou sentir que tem de partilhar, e o que não quer e não deve ter de partilhar”, observou ela numa declaração para a edição de Inverno de 2019 do Esquire.

Com o romance perfeito aos seus olhos e imperfeito para os paparazzi ávidos e vorazes, o casal passou a fazer viagens fantásticas a Turks & Caicos, Paris e Maldivas. Mas embora as serenatas privadas de Fim de Ano sejam agradáveis, as mais felizes mesmo acabavam sendo na Cornelia Street ou, muito mais provavelmente, no apartamento que ficavam em Londres.

Foi lá que o casal passou o Dia de Acção de Graças, o Natal e muitos fins-de-semana tranquilos. Preenchendo o seu tempo com um passeio ocasional ou uma viagem ao pub com os seus companheiros. Na maioria das vezes, porém, diz uma fonte, eles andam em casa com os seus entes queridos: “Não há nada realmente excitante ou grande acontecendo”, diz a fonte. “Eles apenas gostam da simplicidade da vida em Londres e de visitar com a família e os amigos”.

Excepções foram feitas para a sua grande estreia em NYC e para os Globos de Ouro deste ano (onde a sua faixa cinematográfica “Beautiful Ghosts”, foi escolhida para Melhor Canção Original). Caminhando no tapete vermelho separadamente, eles se encontraram dentro da cerimônia, se acomodando em sua mesa no The Beverly Hilton e até agarraram as mãos enquanto curtiam uma pós-festa.

O fato de não darem entrevistas para revistas sobre o romance mas, ao mesmo tempo parecerem dispostos a serem vistos juntos em público representa um claro afastamento dos seus primeiros dias radicais, quando optavam por jantar em casa para evitar a possibilidade de um fotógrafo poder capturá-los juntos num só enquadramento. Quer se trate de um restaurante de Nova Iorque perto da sua penthouse Tribeca ou de um brinde durante um jantar de bife em Londres, eles adotariam uma rotina de namoro bastante normal.

“Aprendi que se eu falo (falar sobre isso), as pessoas acham que está na hora de discutir, e a nossa relação não está na hora ser discutida”, explicou ela ao The Guardian do Reino Unido, em agosto passado. “A vida privada de alguém é, por definição, privada”, explicou à British Vogue sobre a sua posição. “Ninguém é obrigado a partilhar a sua vida pessoal”. E depois de uma década a ter todos os seus detalhes completamente dissecados, Swift está a desfrutar desta nova abordagem. “Ela é muito mais feliz sem a sua vida pessoal ao ar livre”, uma fonte partilhada connosco na Weekly. “Ela credita Joe por isso e percebe como está muito melhor.”

Com mais de três anos de parceria, Taylor Swift pode estar confiante na sua escolha. E percebeu que encontrar este nível de segurança só tem sido uma vantagem para a sua brilhante carreira com uma grande cereja do bolo amorosa.

“Lembro-me de me perguntarem: ‘Sobre o que vais escrever se alguma vez fores feliz?” Há uma concepção errada comum de que os artistas têm de ser infelizes para fazer boa arte, que a arte e o sofrimento andam de mãos dadas”, compartilhou ela com Elle no ano passado, um artigo escrito para transmitir a sabedoria que tinha ganho durante os seus 30 anos de vida na Terra. “Estou muito grata por ter aprendido que isto não é verdade”. Encontrar felicidade e inspiração ao mesmo tempo tem sido muito legal”.

