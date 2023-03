Confira alguns filmes que estão em cartaz – Notícia Toda Hora

Faz tempo que não vai ao cinema?

Confira alguns filmes que estão em cartaz nos cinemas kinoplex

John Wick 4: Baba Yaga

Do mesmo diretor dos sucessos John Wick – De Volta ao Jogo (2014), John Wick – Um Novo Dia Para Matar (2017) e John Wick 3 – Parabellum. John Wick (Keanu Reeves) é um assassino de aluguel aposentado. Por ter feito parte desse mundo, ele sabe que sair dele não será uma tarefa fácil. Quando o passado volta a bater em sua porta, Wick tem a certeza de que o jogo continua, mais mortal do que nunca, e ele será o implacável matador de sempre. Agora, o temido Baba Yaga está de volta, sedento de vingança, contra assassinos sanguinários como Caine (Donnie Yen) e Marquis (Bill Skarsgard). E contará com o apoio dos fiéis parceiros Charon (Lance Reddick) e Winston (Ian McShane).

Shazam! Fúria dos Deuses

Do mesmo diretor do sucesso Shazam! (2019). Shazam (Zachary Levi) passa por uma crise existencial, potencializada pela diferença que ele, na verdade um menino (Asher Angel), sente em relação a outros heróis, como Aquaman ou Batman. Com essa sensação de sentir-se uma fraude neste mundo, ele cria um grupo de novos heróis com sua família formada por Freddy (Adam Brody), Darla (Meagan Good), Eugene (Ross Butler) e Pedro (D.J. Cotrona). Só que a ideia incomoda os deuses, como Hespera (Helen Mirren), Atlas (Derek Russo) e Kalypso (Lucy Liu). É quando o mago (Djimon Hounsou), que deu a ele os superpoderes, avisa que ele precisará salvar o mundo com sua poderosa família.

Pânico 6

Dos mesmos diretores de Pânico 5 (2022), que revelou novos assassinatos do serial killer Ghostface, ocorridos na pequena cidade de Woodsboro. Sobreviventes desses crimes, Tara (Jena Ortega), Sam (Melissa Barrera), Chad (Mason Gooding) e Mindy (Jasmin Savoy Brown) fugiram para Nova York. Eles acreditavam que, misturados em um universo de milhões de pessoas, estariam seguros. Contudo, a esperança de ficar livre do passado assustador foi por água abaixo. Um novo capítulo da sangrenta saga está prestes a acontecer em uma das metrópoles mais famosas do mundo. E Kirby (Hayden Panettierre), que sobreviveu em Pânico 4 (2011), também está na mira do assassino que se diverte com o medo.

A Baleia

Do mesmo diretor dos sucessos Cisne Negro (2010), Mãe! (2017) e Réquiem para um Sonho (2000). Após uma perda afetiva, o professor Charlie (Brendan Fraser) optou por uma vida reclusa e se afastou de sua filha, a pequena Ellie (Sadie Sink), por cerca de uma década. Durante esse período, ele adquiriu uma obesidade mórbida, sabe dos riscos que ela oferece, e conta com a ajuda da parceira Liz (Hong Chau). Agora, Charlie deseja se reconectar com a filha para dar um novo sentido à vida, mesmo sabendo que muitos fatores poderão dificultar a realização desse incrível sonho. Premiado no Festival de Veneza 2022 e indicado ao Oscar 2023 de Melhor Ator, Atriz Coadjuvante e Maquiagem.

Gato de Botas: O Último Pedido

Dos mesmos produtores de sucessos como os filmes da série Madagascar, A Era do Gelo, Meu Malvado Favorito, e do mesmo roteirista de Os Croods 2: Uma Nova Era (2020). A paixão pela aventura do fora da lei felino cobrou seu preço e de maneira inesperada. Logo após confirmar que já gastou oito vidas e só tem mais uma, o ousado caçador de recompensas precisa ganhar mais tempo para viver. É quando descobre que precisa caçar a fantástica Estrela dos Desejos e, com ela, recuperar as tradicionais nove vidas de um gato. Para isso, ele vai se aventurar pela Floresta Negra na companhia de ninguém menos do que a ex-parceira Kitty Pata Mansa. Será que ele vai conseguir?

Creed III

É sequência dos sucessos Creed: Nascido para Lutar (2015) e Creed II (2018). Ao longo dos últimos sete anos, Creed (Michael B. Jordan) enfrentou grandes desafios e aprendeu com lendas do boxe, como seu pai e o eterno Rocky Balboa. De repente, com a vida estruturada, ao lado de Bianca (Tessa Thompson), Creed acaba impactado por uma grande surpresa. Damian (Jonathan Majors), um velho amigo de infância igualmente talentoso no esporte, reaparece após cumprir 18 anos de prisão. No início, o reencontro parecia promissor, mas o ódio e a inveja reprimidos de Damian afloraram. Agora, eles que chegaram a conviver como irmãos, no passado, irão acertar contas, no presente, dentro de um ringue.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

É do mesmo diretor dos sucessos Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018). Scott Lang / Homem-Formiga (Paul Rudd) seguiu com a vida depois de ter sido preso e colaborado com os Vingadores. Para a surpresa dele, da esposa Hope van Dyne / Vespa (Evangeline Lilly), do sogrão Dr. Hank Pym (Michael Douglas) e da sogra Janet (Michelle Pfeiffer), sua filha Cassie (Kathryn Newton) estabeleceu novo contato com o Reino Quântico. A iniciativa foi o suficiente para levá-los para lá. Agora, eles vão encarar uma aventura épica, em um perigoso mundo secreto habitado pelo poderoso Kang (Jonathan Majors). Este é 31º filme do Universo Cinematográfico Marvel.

65 – Ameaça Pré-Histórica

Foi escrito e dirigido pelos mesmos criadores e roteiristas do sucesso Um Lugar Silencioso (2018). Após ter a nave avariada por um asteroide, o astronauta Mills (Adam Driver) fez um pouso forçado em um planeta, aparentemente, desconhecido. Entre os sobreviventes, apenas uma criança, e ele começa a imaginar que está abandonado a própria sorte. Para sua surpresa, e para complicar sua situação, Mills descobre que está no planeta Terra, mas há 65 milhões de anos. É quando também percebe que os habitantes daquele local são nada mais nada menos do que dinossauros e outras assustadoras criaturas pré-históricas. Começa então uma batalha épica entre o futuro e o passado.

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Dos mesmos criadores da comédia Um Cadáver Para Sobreviver (2016), premiado no Festival de Sundance. Evelyn Wang (Michelle Yeoh) é uma imigrante chinesa batalhadora em sua rotina diária e que acreditava levar uma vida normal. Tudo vira de pernas pro ar quando ela descobre que tem a capacidade de explorar universos paralelos. Sem fazer a menor ideia do porque isso foi acontecer, ela acaba por encontrar outras Evelyns, de outras vidas, e algumas delas com habilidades especiais. E é justamente isso que ela precisará usar para salvar o multiverso de um grande mal. Agora, tudo o que Evelyn mais quer é voltar para casa e ficar livre dessa louca aventura.

As Múmias e o Anel Perdido

Do premiado roteirista da animação As Aventuras de Tadeo (2012). O Egito é cheio de mistérios e segredos. As múmias Nefer, Aida, Thut e o bebê crocodilo, escondidos nas profundezas de uma cidade dos mortos, estão entre eles. Só que agora, essa turminha do outro mundo vai ter que visitar a terra dos vivos. Tudo isso porque um arqueólogo roubou um valioso e importante anel de casamento da realeza. Agora, eles precisam deixar o anonimato para encarar uma aventura e tanto, em plena cidade de Londres. E não vai ser fácil deixar de se encantar com as maravilhas da vida na cidade grande e se concentrar na recuperação da poderosa joia. Será que eles conseguem?

Um Filho

Dos mesmos roteiristas do premiado Meu Pai, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator, em 2021. Peter (Hugh Jackman) tem uma vida agitada e mal tem tempo para curtir o bebê, fruto da relação com a nova esposa Beth (Vanessa Kirby). As dificuldades aumentam ainda mais, pois seu filho Nicholas (Zen McGranth), do casamento com Kate (Laura Dern), aparece pedindo para morar com ele. O adolescente tem problemas na escola, dificuldades de se expressar e de relacionamento. Pressionado, Peter procura preencher as lacunas de atenção que surgiram diante dele e assim evitar repetir os erros de seu pai (Anthony Hopkins). Indicado ao Globo de Ouro 2023 de Melhor Ator – Drama.

Coração de Pai – São José

Do mesmo diretor, produtor e roteirista dos filmes religiosos Coração Ardente (2020) e Fátima, O Último Mistério (2017). Os mistérios que envolvem São José são abordados neste documentário, que roda o mundo e conversa com estudiosos, religiosos e fiéis. Assim, será possível descobrir a possível relação entre os devotos da Virgem Maria com os de São José. Retratado como um homem mais velho ao longo dos séculos, o jovem José de Nazaré, padroeiro dos noivos, pais, trabalhadores e doentes, está mais ativo do que nunca. Experiências e depoimentos de devotos sobre seu poder de cura, por exemplo, refletem a fé e a atração exercida em milhares de pessoas todos os dias.

La Situación

Do mesmo diretor do sucesso Qualquer Gato Vira-Lata (2011). A vida pessoal e profissional de Ana (Natália Lage) não vai nada bem. Quis o destino que uma herança misteriosa aparecesse para dar uma chacoalhada na sua rotina. O detalhe é que para receber o patrimônio da Vovó Blanca, Ana precisa seguir viagem para a Argentina. Para viver essa aventura internacional, ela tem a ideia de chamar Yovanka (Thati Lopes), sua prima meio pirada, e também sua melhor amiga Letícia (Júlia Rabelo). Agora, o trio está formado. Só que elas não contavam que essa viagem iria se tornar uma verdadeira loucura, com direito a crimes, situações perigosas e envolvimentos até com traficantes locais.

Casamento em Família

Do mesmo produtor da comédia de sucesso Família do Bagulho (2013). Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey) vivem um romance. Ela sonha em se casar, enquanto para ele isso tem cara de pesadelo. Após um episódio ocorrido em um casamento de uma de suas amigas, Michelle dá um ultimato em Allen que acaba cedendo ao avanço na relação dos pombinhos. É quando surge a ideia de um jantar com os pais dela (Richard Gere e Diane Keaton) e dele (Susan Sarandon e William H. Macy). Eles só não contavam que, o que era para ser um jantar de apresentação acabou virando uma grande confusão, pois os pais já se conheciam. E de uma maneira que os filhos jamais iriam imaginar.

Avatar: o Caminho da Água

Foi escrito e dirigido por James Cameron. Passaram-se pouco mais de 10 anos após os momentos de tensão vividos em Pandora por conta da desenfreada e desumana exploração. Agora, a alma de Jake Sully (Sam Worthington) vive em seu novo corpo Na?vi. Com a nova família formada com Neytiri (Zoe Saldana), eles vivem no espetacular universo do planeta, onde fazem alianças para manter a paz. Tudo muda radicalmente quando a corporação RDA retorna para terminar o que havia começado. Chegou a hora de formar um exército para proteger o seu futuro da nova ameaça humana. As sequências Avatar 3 (2024), Avatar 4 (2026) e Avatar 5 (2028) estão em produção.

Close

Foi premiado no Festival de Cannes 2022 e concorre ao Oscar 2023 de Melhor Filme Estrangeiro. Os adolescentes Léo (Eden Dambrine) e Rémi (Gustav De Waele), de 13 anos, formavam uma dupla inseparável. De uma hora para outra, aquilo que parecia ser para sempre, termina. Triste com o ocorrido e interessado em descobrir o verdadeiro motivo dessa separação, Léo procura Sophie (Émilie Dequenne), a mãe de Rémi, para ver se ela pode ajudá-lo a desvendar a misteriosa mudança de comportamento de seu melhor amigo. Do mesmo diretor e roteirista do premiado O Florescer de Uma Garota (2018).

Entre Mulheres

Foi indicado ao Oscar 2023 de Melhor Filme e Roteiro Adaptado. É da mesma roteirista de Longe Dela (2006), indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Em uma comunidade religiosa isolada, dezenas de mulheres como Ona (Rooney Mara), Salome (Claire Foy), Mariche (Jessie Buckley) e Janz (Frances McDormand), sofrem nas mãos dos homens que lá residem. Drogadas e estupradas de maneira sistemática, elas são acusadas de pecadoras pelos agressores. Cansadas de tanta violência, a ideia de uma fuga se torna realidade, mas o tempo será muito curto para decidir se irão lutar por sua liberdade ou aceitar o sofrido destino. Baseado no best seller homônimo de Miriam Toews, lançado em 2018.

A Esposa de Tchaikovsky

Concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2022 e é do premiado diretor de O Estudante (2016) e Verão (2018). Jovem bonita e aristocrata, Antonina Miliukova (Alyona Mikhailova) poderia ter tudo o que desejasse. No entanto, seu maior desejo era tornar-se esposa de Pyotr Tchaikovsky (Odin Lund Biron), um conhecido compositor com problemas financeiros e vida amorosa conturbada por rumores. Por conta disso, o casamento entre eles torna-se realidade. Só que o romântico autor de sucessos, como O Lago dos Cisnes, não sentia amor por Antonina. Enquanto ela estava disposta a tudo para ficar ao lado dele, a vontade de Tchaikovsky terminar o relacionamento era real.

Shinamarinkin – Canção de Ninar

Após um acidente, uma menina de seis anos e seu irmão de quatro anos acordam uma manhã e descobrem que todas as portas e janelas dentro de sua casa desapareceram. Todos os telefones estão mudos e o cabo também. O pai deles também está desaparecido. Para lidar com a situação estranha, os dois trazem travesseiros e cobertores para a sala e se acomodam em uma festa do pijama tranquila. Depois de uma noite dormindo na casa lacrada, coisas estranhas começam a acontecer. As coisas desaparecem. Sons estranhos emanam do andar de cima. As luzes se apagam sozinhas. Depois de um tempo, fica claro que algo está cuidando deles.

Triângulo da Tristeza

Foi premiado no Festival de Cannes 2022 e recebeu três indicações ao Oscar 2023: Melhor Filme, Direção e Roteiro Original. Um capitão (Woody Harrelson) alcoólatra comanda um cruzeiro de luxo. Nele, uma tripulação cumpridora de ordens divide espaço com passageiros diferentes, como dois modelos de moda (Harris Dickinson e Charlbi Dean), um traficante de armas e um bilionário russo. Para completar essa louca mistura, o barco naufraga e entre os sobreviventes, numa ilha deserta, começa uma inesperada transformação na hierarquia do grupo. Do mesmo diretor e roteirista do sucesso The Square: A Arte da Discórdia (2017), indicado ao Oscar 2018 de Melhor Filme Estrangeiro.

Tár

Do mesmo diretor e roteirista dos sucessos Entre Quatro Paredes (2001) e Pecados Íntimos (2006), ambos com várias indicações ao Oscar. Lydia Tár (Cate Blanchett) é a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã e considerada uma das maiores compositoras-regentes. Pioneira e apaixonada pelo que faz, ela conquistou um grande espaço na música clássica. Envolvida em um projeto paralelo sobre suas memórias, Lydia acaba se deparando com forças que acabam por revelar segredos de seu passado, abalando as estruturas de seu poder. Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Veneza 2022. Indicado ao Globo de Ouro 2023 nas categorias Melhor Drama, Melhor Atriz e Melhor Roteiro.

13 Exorcismos

Foi inspirado em fatos reais e é dos mesmos roteiristas de O 3º Andar – Terror na Rua Malasaña (2020. A jovem Laura (María Romanillos), sem saber do perigo que corria, aceitou participar de uma sessão espírita com amigos. E o que ela jamais iria imaginar era que após esse dia sua vida nunca mais seria a mesma. Após estranhos acontecimentos e mudanças em seu comportamento, a jovem procura ajuda, mas será preciso acreditar na existência do Diabo. Assustados, seus pais procuram o padre Olmedo (José Sacristán), um exorcista experiente e reconhecido pelo Vaticano. É quando começa uma sinistra batalha para livrar Laura e seus familiares do terror de uma possessão demoníaca.

O Pior Vizinho do Mundo

E do mesmo produtor dos sucessos Mamma Mia! O Filme (2008) e Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo! (2018). Otto (Tom Hanks) tinha um jeito especial de lidar com a vizinhança. Rabugento, ele não dava sossego pra ninguém onde morava e nada indicava que mudaria seu jeito chato de ser. Até o dia em que uma grávida e sua família mudaram-se para uma casa em frente a dele. Dali em diante, a antipatia de Otto foi sendo destruída, dia após dia, e aquele coração que era pura amargura foi se abrindo para conhecer o valor de uma nova e inesperada amizade. Refilmagem de um sucesso sueco, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 2017. Baseado no best seller Um Homem Chamado Ove.