Confira os 170 melhores filmes de comédia de todos os tempos

Quais são os critérios que te fazem selecionar os melhores filmes de comédia para sua lista particular? E quais são as características de um longa realmente muito bom? A resposta pode estar em vários fatores. Um deles é a categoria de comédias que trazem assuntos e abordagens que funcionam independente da época em que foi lançada – aquelas atemporais. Outro ponto são aqueles filmes de comédia que se sustentam pelas sacadas inteligentes.

Há outros que constroem a comédia como um tipo de subgênero onipresente em romances, dramas, enredos policiais e até mesmo naqueles filmes cômicos de terror. E, por incrível que pareça, há também aquele tipo de filme de comédia que é tão ruim que, além de tornar-se bom, acaba entrando para a lista dos clássicos trash que são amados para além das notas baixas do Rotten Tomatoes, IMDb e Metacritic.

Essa lista contém as categorias comentadas acima e muito mais, servindo de um verdadeiro guia que cobre (quase) todo tipo de humor para todos os públicos. Vale ressaltar que assim como listas anteriores, essa também está estruturada em ordem cronológica e tem como base a seleção do próprio Rotten Tomatoes, além de, claro, alguns pitacos para completar a curadoria. Separe um tempinho para colocar o cérebro no pote e curtir os filmes de comédia abaixo!

O Homem Mosca (1923)

O Homem Mosca (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Safety Last!

8,1 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Neste filme de comédia, um rapaz (Harold Lloyd) se muda para a cidade de Nova York com o intuito de enriquecer o suficiente para dar uma vida boa para sua amada (Mildred Davis) – mas logo descobre que não é uma missão tão fácil quanto parece.

Assim que ele fica sabendo que um gerente de loja irá pagar uma boa quantia para qualquer um que consiga atrair clientes para sua loja, ele investe na carreira de vendedor. Mal sabia que estava adentrando em uma sequência de desventuras perigosas e, até certo ponto, divertidas.

Bancando o Águia (1924)

Bancando o Águia (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Sherlock Jr.

8,1 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes

O sonho do projecionista de cinema (Buster Keaton) é ser um detetive de sucesso. Então, uma situação inesperada acontece: quando sua noiva (Kathryn McGuire) é roubada por um ladrão (Ward Crane), as pessoas acabam assumindo que, na verdade, foi o próprio projecionista que a roubou.

Com isso, ele utiliza suas habilidades de detetive amador e segue o ladrão até a estação de trem. Sem muito sucesso, ele retorna ao cinema, onde acaba adormecendo e sonhando que é o próprio Sherlock Holmes.

A General (1926)

Título original: The General

8,1 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes

Considerado um dos melhores filmes de comédia da era do cinema mudo, esta produção acompanha o engenheiro ferroviário Johnny Gray (Buster Keaton) enfrentando soldados da União na Guerra Civil Americana.

Isso porque assim que a noiva de Johnny, Annabelle Lee (Marion Mack), é levada acidentalmente em um trem roubado pelas forças do Norte, Gray embarca na perseguição dos soldados, usando todo e qualquer meio de transporte em cenas bem-humoradas de ação que destacam a perspicácia e a destreza de Keaton.

Luzes da Cidade (1931)

Título original: City Lights

8,5 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 99 no Metacritic

Luzes da Cidade é um filme de comédia famoso que traz como protagonista um dos maiores destaques do cinema mudo, Charlie Chaplin.

Na história, Chaplin é um rapaz infeliz que acaba se apaixonando por uma florista cega (Virginia Cherrill) em uma das ruas da cidade. Ao saber que ela e a avó vão ser despejadas da casa que moram, o homem embarca em uma série de tentativas para ganhar o dinheiro que precisam para manter a moradia – mas todas falham miseravelmente. Depois que o milionário (Harry Myers) o recompensa de forma generosa por ter salvo sua vida, muitas coisas mudam.

O Diabo a Quatro (1933)

Título original: Duck Soup

7,8 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes | 93 no Metacritic

Com cenas bem-humoradas, quando o pequeno país da Freedonia declara uma crise financeira brusca, a benfeitora podre de rica sra. Teasdale (Margaret Dumont) insiste que o ditador excêntrico e maluco Rufus T. Firefly (Groucho Marx) se torne o presidente da nação.

Em contrapartida, a nação da fronteira ao lado, Sylvania, envia os espiões Pinky (Harpo Marx) e Chicolini (Chico Marx) para incitar uma revolução. No meio disso, muito caos instalado.

A Ceia dos Acusados (1934)

Título original: The Thin Man

7,9 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 86 no Metacritic

Nesse filme de comédia, o recém divorciado Clyde Wynant (Edward Ellis) descobre que sua nova namorada lhe passou a perna e roubou uma grande quantia de dinheiro – tendo o bônus de que, além disso, está saindo com outros homens. Não muito tempo depois, ele desaparece. Ansiosa para achar seu pai, a filha de Wynant pede ajuda ao detetive particular Nick Charles (William Powell).

Aconteceu Naquela Noite (1934)

Título original: It Happened One Night

8,1 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 87 no Metacritic

Aconteceu Naquela Noite é um dos melhores filmes de comédia romântica, sendo bem aclamado. Na trama, a herdeira bem mimada Ellie Andrews (Claudette Colbert) se casa com o misterioso Westley (Jameson Thomas). Isso fez com que seu pai, o magnata (Walter Connolly), não reagisse bem, e a levasse embora.

Após dar um perdido no próprio pai, Ellie conhece o jornalista Peter Warne (Clark Glabe), que se oferece para ajudá-la a voltar para o novo marido. Mas em troca ele pede uma história exclusiva.

Uma Noite na Ópera (1935)

Título original: A Night at the Opera

7,8 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes

Os irmãos Marx administram o negócio de ópera feito malucos quando Otis B. Driftwood (Groucho Marx) encontra o ambicioso aspirante a cantor Ricardo (Allan Jones), que está determinado a conquistar o coração de sua colega cantora Rosa (Kitty Carlisle). Com a ajuda de Fiorello (Chico Marx) e Tomasso (Harpo Marx), Otis tenta unir o jovem casal, mas encontra resistência por parte do presunçoso Lassparri (Walter Woolf King), que também está de olho em Rosa.

Tempos Modernos (1936)

Título original: Modern Times

8,5 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 96 no Metacritic

Tempos Modernos é outro sucesso que está entre os melhores filmes de comédia de todos os tempos. Dessa vez, temos o icônico Charlie Chaplin dando vida a um operário de uma fábrica de última geração, na qual as máquinas inevitavelmente dominam tudo e passam a fazer o trabalho de muita gente.

Por dadas situações, o operário acaba indo para a prisão. Lá ele conhece algumas pessoas e faz amizade com uma menina órfã (Paulette Goddard). Juntos, eles tentam enfrentar as dificuldades da vida moderna.

Levada da Breca (1938)

Título original: Bringing Up Baby

7,8 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 91 no Metacritic

Outro sucesso clássico que inevitavelmente integra a lista de melhores filmes de comédia de todos os tempos.

Na trama, o paleontólogo David Huxley (Cary Grant) tem como missão causar uma boa impressão para a Sra. Random (May Robson), que está considerando doar um milhão de dólares para o museu dele. O caos se instala quando Huxley conhece Susan Vance (Katherine Hepburn), uma aventureira fora da casinha que imediatamente se apaixona pelo cientista – que até então só tinha olhos para a noiva.

O Guarda (1940)

O Guarda (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: The Bank Dick

7,1 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

O rabugento Egbert Sousé (W.C.) de vida mediana e clichê começa a protagonizar cenas bem-humoradas quando, sem querer, encarna o super-herói e tromba com um ladrão, impedindo-o de assaltar um banco. A partir desse feito, ele ganha a posição de segurança desse mesmo banco e passa a lidar com as figuras mais malucas que surgem nas redondezas – desde clientes folgados até criminosos de alto escalão.

Jejum de Amor (1940)

Título original: His Girl Friday

7,8 no IMDb | 99% no Rotten Tomatoes

Na noite de seu novo casamento, a repórter Hildy Johnson (Rosalind Russell) é convencida por seu editor e ex-marido, Walter Burns (Cary Grant), a fazer mais uma matéria. Enquanto entrevista um homem que foi condenado, Hildy percebe que algo não está certo: a condenação, na verdade, é uma armação. Em meio a cenas bem-humoradas mescladas com grande tensão, a repórter embarca no desafio de ajudá-lo a escapar.

O Grande Ditador (1940)

Título original: The Great Dictator

8,4 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes

Após grande empenho no serviço feito na Grande Guerra, um barbeiro judeu (Charles Chaplin) passa anos em um hospital do exército se recuperando dos ferimentos, sem ter notícias de que simultaneamente o ditador fascista Adenoid Hynkel (também interpretado por Chaplin) está em ascensão.

Quando o barbeiro retorna ao seu bairro, ele se surpreende com as mudanças brutais. A partir disso, se une com uma garota (Paulette Goddard) e seus vizinhos na rebelião.

Núpcias de Escândalos (1940)

Título original: The Philadelphia Story

7,9 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes | 96 no Metacritic

Neste filme de comédia romântica, Tracy Lord (Katherine Hepburn) é uma socialite de Filadélfia que decidiu se separar do marido, C. K. Dexter Haven (Cary Grant), por ser um grandíssimo playboy que só sabia beber.

Pronta para partir para outra, Tracy se prepara para se casar novamente, dessa vez com o milionário George Kittredge (John Howard). Mas é claro que nem tudo são flores. Ela volta a cruzar o caminho de Dexter e em determinada situação conhece o repórter Macaulay Connor (James Stewart). Com tantas opções, ela acaba incerta sobre os sentimentos e precisa decidir qual é o homem que realmente ama.

As Três Noites de Eva (1941)

Título original: The Lady Eve

7,7 no IMDb | 99% no Rotten Tomatoes | 96 no Metacritic

As Três Noites de Eva serve um humor clássico repleto de perseguição, rixas e dramatização exagerada. Jean Harrington (Barbara Stanwyck) é uma vigarista de primeira classe que está de olho na fortuna de Charles Pike (Henry Fonda) – que por sua vez se apaixonou instantaneamente por Jean.

Quando Charles desconfia que Jean é uma vigarista, ele a deixa, mas não termina por aí. Com um amor cultivado somado à sede de vingança, ela se mostra mais empenhada em conquistar a fortuna do que nunca e elabora um plano para voltar à vida dele, desta vez se apresentando como uma aristocrata chamada Lady Eve Sidwich.

Contrastes Humanos (1941)

Título original: Sullivan’s Travels

7,9 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes

Sabe aquele quadro que o Gugu se vestia de morador de rua e saia nas ruas para abordar as pessoas e não ser reconhecido? Então, Contrastes Humanos é um filme de comédia que vai bem por esse caminho, só que por motivos diferentes.

Na trama, o cineasta aclamado de Hollywood John L. Sullivan (Joel McCrea), na tentativa de compreender o sofrimento real da sociedade, se disfarça como uma pessoa humilde e parte para essa jornada. O que ele não esperava é que, com isso, ele arranjaria muito mais confusões do que poderia imaginar.

A Sedução de Marrocos (1942)

Título original: Road to Morocco

7 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes | 75 no Metacritic

Já adianto que a premissa deste filme de comédia é toda errada. Isso porque Jeff Peters (Bing Crosby) é um vagabundo sem ter onde cair morto que decide vender seu melhor amigo Orville Jackson (Bob Hope) como escravo em um mercado marroquino para que consiga comprar comida.

Assim que recobra a consciência, Jeff sai em busca de sua parceira. No meio do caminho, descobre que o amigo vendido agora está noivo da belíssima princesa Shalmar (Dorothy Lamour). Na teoria, Orville se deu muito bem. Mas o rapaz não esperava que Shalmar noivou com ele por outros motivos – os astrólogos disseram a ela que seu primeiro marido morrerá violentamente, deixando-a sem impedimentos para finalmente casar com o amado Sheik Mulley Kasim (Anthony Quinn).

Este Mundo é um Hospício (1944)

Título original: Arsenic and Old Lace

7,9 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes

Nesse filme de comédia, o escritor Mortimer Brewster (Cary Grant) se apaixona pela vizinha Elaine Harper (Priscilla Lane), e os dois se casam em pleno Halloween. Assim que os noivos retornam às respectivas casas de suas famílias para dar as boas notícias, Brewster dá de cara com um cadáver escondido.

Com suas tias um tanto quanto excêntricas (interpretadas por Josephine Hull e Jean Adair), seu tio perturbado (John Alexander) e o irmão com tendências homicidas (Raymond Massey), ele começa a perceber que algo está bem errado com a própria família.

Título original: Abbott and Costello meet Frankenstein

7,3 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes

Às Voltas com Fantasmas é um dos melhores filmes de comédia que trabalha o terror a seu favor. Nele, Chick Young (Bud Abbott) e Wilbur Grey (Lou Costello) trabalham em uma transportadora. Eles recebem duas caixas encomendadas pelo Museu do Horror, sendo que uma deveria conter o corpo do Conde Drácula (o incrível Béla Lugosi), e, a outra, o corpo de Frankenstein (Glenn Strange). Mas adivinha só?! As duas caixas estão vazias.

A Costela de Adão (1949)

Título original: Adam’s Rib

7,5 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes

Uma rivalidade no tribunal se instala em âmbito pessoal quando o advogado acusador Adam Bonner (Spencer Tracy) enfrenta sua própria esposa, Amanda (Katherine Hepburn), que, por curiosidade, é advogada de defesa.

Com os dois trabalhando em lados opostos de um processo em que uma mulher (Judy Holliday) é acusada de atirar em seu marido infiel (Tom Ewell), Adam e Amanda estão dispostos a disputar até o final esse caso – tendo como consequência cenas bem-humoradas de confrontos que se estendem para o lar.

Quinteto da Morte (1955)

Título original: The Ladykillers

7,6 no IMDb | 100% no Rotten Tomatoes | 91 no Metacritic

Esse filme de comédia é a definição de palhaçada sem fim – positivamente falando, claro. Isso porque na trama temos a sra. Wilberforce (Katie Johnson), uma mulher que adora uma fofoca e principalmente denunciar qualquer comportamento suspeito à polícia.

Sem fazer a menor ideia da reputação da sra. Wilberforce, o ladrão engomadinho ‘Professor’ Marcus (Alec Guinness) aluga quartos para ele e seus comparsas na casa de uma idosa viúva.

Usando o disfarce de um grupo de quinteto de cordas, os ladrões executam um assalto ao banco mas acabam sendo vistos pela fofoqueira enquanto tentam escapar. Após essa situação, eles concordam que precisam matá-la, mas o caos se instala e nada sai como o esperado.

Quanto Mais Quente Melhor (1959)

Título original: Some Like it Hot

8,2 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 98 no Metacritic

Após testemunhar um assassinato feito pela máfia, o saxofonista Joe (Tony Curtis) e o amigo de longa data, Jerry (Jack Lemmon), improvisam um plano rápido para escapar de Chicago ainda com vida.

Para isso, a dupla se disfarça com trajes femininos e se passam por mulheres. No caminho, se unem a uma banda de jazz só de mulheres e pegam um trem com destino à Flórida. Alternando entre identidades, Joe tenta conquistar a cantora Sugar Kane (Marilyn Monroe), enquanto Jerry é perseguido por um milionário (Joe E. Brown). E a máfia na cola.

Se Meu Apartamento Falasse (1960)

Título original: The Apartment

8,3 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes | 94 no Metacritic

O funcionário C. C. Bud Baxter (Jack Lemmon) costuma emprestar o apartamento no Upper West Side para que seu chefe tenha encontros com a amante. Ao descobrir que a amante do chefe é Fran Kubelik (Shirley MacLaine), a garota por quem está apaixonado, ele precisa decidir entre a mulher que ama e sua carreira.

Deu a Louca no Mundo (1963)

Título original: It’s a mad, mad, mad, mad world

7,5 no IMDb | 71% no Rotten Tomatoes

Neste filme de comédia, a história começa durante um engarrafamento enorme, causado por Smiler Grogan (Jimmy Durante), um motorista imprudente que, antes de morrer, conta a todas as testemunhas do acidente de trânsito que ele enterrou uma fortuna em dinheiro roubado sob um grande “W” demarcado. É aí que começa uma grande corrida maluca entre os motoristas para achar a tal quantia.

Dr. Fantástico (1964)

Título original: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

8,4 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes

Dr. Fantástico é um dos melhores filmes de comédia que utiliza o meio político como cenário. Nele, um general insano insano acredita que os comunistas planejam dominar o mundo, e por isso dá ordens para bombardear a Rússia – ato que inicia o processo de guerra nuclear. Em paralelo, o presidente e seus assessores do Pentágono tentam desesperadamente impedir o processo.

A Primeira Noite de um Homem (1967)

Título original: The Graduate

8,0 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Que rolo, sério! Em A Primeira Noite de um Homem, Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) acabou de terminar a faculdade. Ao retornar à casa dos pais, uma situação inusitada acontece. Braddock é seduzido pela sra. Robinson (Anne Bancroft), uma dona de casa entediada que é amiga de seus pais.

O que começa como um encontro divertido e proibido, acaba se tornando mais complicado ainda quando o rapaz se apaixona pela única mulher de quem a sra. Robinson mandava que ele ficasse longe, a sua filha Elaine (Katherine Ross).

Playtime – Tempo de Diversão (1967)

Playtime – Tempo de Diversão (Imagem: IMDb)

Título original: Playtime

7,8 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 99 no Metacritic

Neste filme de comédia, a jovem turista americana Barbara (Barbara Denneck) e o atrapalhado francês Mr. Hulot (Jacques Tati) se conhecem e acabam se encontrando várias vezes em meio a jornadas paralelas pelas ruas de Paris.

Um Estranho Casal (1968)

Um Estranho Casal (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: The Odd Couple

7,6 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 86 no Metacritic

Assim como na série de mesmo nome, Felix Unger (Jack Lemmon) é um homem obcecado por limpeza que acaba expulso de casa após o divórcio e decide ir morar com seu melhor amigo, o jornalista esportivo Oscar Madison (Walter Matthau). Poucos dias depois, o relaxado Oscar e o maníaco por limpeza Felix enlouquecem um ao outro.

Primavera para Hitler (1968)

Título original: The Producers

7,5 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes | 96 no Metacritic

Max Bialystock (Zero Mostel) é um produtor teatral em decadência que namora mulheres (bem) mais velhas e ricas para conseguir financiamento para suas novas peças. Mas quando Max conhece Leo Bloom (Gene Wilder), sua perspectiva muda. Bloom o convence de que um fracasso pode ser mais lucrativo que um sucesso – basta que a temporada dure um dia para que não exista lucro e todo dinheiro investido vá para seus bolsos.

Ainda relutante com essa lógica maluca, Max aceita a proposta e se une com o contador para montar o pior musical que já existiu: Primavera para Hitler.

Ensina-me a Viver (1971)

Ensina-me a Viver (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Harold and Maude

7,9 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes | 62 no Metacritic

Ensina-me a Viver é um humor clássico e um tanto curioso que une Harold (Bud Cort), um rapaz de 20 anos que tem a estranha obsessão pela morte – esse, inclusive, é o motivo pelo qual ele passa o tempo indo a funerais e simulando suicídios.

Um dia ele conhece Maude (Ruth Gordon), uma senhora de 79 que, ao contrário dele, é apaixonada pela vida. Eles começam a passar muito tempo juntos e acabam mudando a vida um do outro.

Essa Pequena é uma Parada (1972)

Título original: What’s Up, Doc?

7,7 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes

Nesse filme de comédia, quatro malas idênticas, uma com joias valiosas, a segunda com rochas poderosas, a terceira com roupas e um dicionário e a quarta e última com documentos governamentais secretos são trocadas em um hotel de São Francisco.

Banzé no Oeste (1974)

Título original: Blazing Saddles

7,7 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Com humor ácido, essa versão satírica dos faroestes acompanha Bart (Cleavon Little), o primeiro xerife negro de Rock Ridge que foi contratado por um especulador desonesto como intuito de expulsar cidadãos de uma cidade povoada apenas por pessoas brancas que fica no caminho de uma ferrovia.

Os moradores da cidade acabam se revoltando com o xerife e ele é forçado a pedir ajuda a um dos atiradores mais rápidos do velho Oeste.

O Jovem Frankenstein (1974)

Título original: Young Frankenstein

8,0 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Outro dos melhores filmes de comédia de todos os tempos que traz uma brincadeira com o universo do terror. Nesse longa, o professor de medicina Dr. Frederick Frankenstein (Gene Wilder) descobre que herdou a propriedade de seu avô, localizada na Transilvânia.

Ao chegar ao castelo, o Dr. Frankenstein tira do papel a ideia de recriar os experimentos do avô com a ajuda dos assistentes Igor (Marty Feldman), Inga (Teri Garr) e a temível Frau Blücher (Cloris Leachman). Assim que ele consegue criar seu próprio monstro (Peter Boyle), algumas desventuras acontecem com a chegada da noiva do médico, Elizabeth (Madeline Kahn).

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975)

Título original: Monty Python and The Holy Grail

8,2 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 91 no Metacritic

Humor clássico e inconfundível do grupo britânico de comédia Monty Python. Com humor ácido e inteligente, a trama do longa procura satirizar diversos feitos históricos ocorridos na Idade Média.

Na sinopse, o Rei Artur (Graham Chapman) vai a procura de cavaleiros que o acompanhem em uma jornada épica: a busca do Santo Graal. Para essa missão se candidatam Sir Lancelot (John Cleese), o Bravo; Sir Robin (Eric Idle), o Não-Tão-Bravo-Quanto-Sir-Lancelot; Sir Galahad (Michael Palin), o Puro, entre outros personagens surreais.

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977)

Título original: Annie Hall

8,0 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes | 92 no Metacritic

Na sinopse da comédia romântica, o comediante Alvy Singer (Woody Allen) examina a ascensão e queda de seu relacionamento com a cantora de boate Annie Hall (Diane Keaton). Falando diretamente ao público, Singer reflete brevemente sobre sua infância e seus primeiros anos de vida adulta antes de começar a contar a história de como ele e Annie se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra os obstáculos do romance moderno, misturando sequências de fantasia surreal com pequenos momentos de drama emocional.

Clube dos Cafajestes (1978)

Título original: National Lampoon’s Animal House

7,4 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes

Os calouros Larry Kroger (Tom Hulce) e Kent Dorfman (Stephen Furst), por mais que sonhem em entrar para uma fraternidade, são socialmente rejeitados. Após serem recusados na Omega, eles resolvem tentar entrar na Delta – a pior fraternidade do campus.

Larry e Kent logo são aceitos na fraternidade e passam a viver uma vida dedicada à viagens, curtição e festas de pijama. Só que o reitor da faculdade está decidido a expulsar a Delta do campus contando com a ajuda dos integrantes da Omega.

Um Casamento de Alto Risco (1979)

Título original: The in-laws

7,3 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Sheldon Kornpett (Alan Arkin) é um dentista de Nova York que precisa se preparar para conhecer os pais da noiva de seu filho. Quando o encontro finalmente acontece, ele se depara com um lunático e percebe que o que era para ser um encontro simples, esconde muito mais camadas do que ele poderia imaginar.

Muito Além do Jardim (1979)

Muito Além do Jardim (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Being There

8,0 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

O ingênuo e simples Chance (Peter Sellers) é um jardineiro que viveu toda sua vida confinado na casa de seu rico empregador em Washington, D.C. Inclusive, a única educação que teve foi por meio da televisão que ele tinha acesso.

Após o falecimento do chefe, Chance é forçado a desocupar a casa. Desnorteado pelas ruas, ele acaba encontrando o magnata Ben Rand (Melvyn Douglas), que assume que o homem faz parte de uma família rica. A partir dessa suposição, Chance é introduzido na mais alta sociedade da cidade.

A Vida de Brian (1979)

A Vida de Brian (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Life of Brian

8,0 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 77 no Metacritic

Outro clássico filme de comédia criado pelo grupo britânico Monty Python. Dessa vez, acompanhamos Brian Cohen (Graham Chapman), um judeu como outro qualquer que, em uma série de eventos ridículos, foi confundido com o Messias desde que nasceu. Desde então, ele mantém essa fama e se torna líder de um movimento religioso.

O Panaca (1979)

Título original: The Jerk

7,1 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes | 61 no Metacritic

Navin (Steve Martin), é um bobalhão que resolve sair da casa da família que o criou para encarar o mundo com suas próprias pernas. Constantemente humilhado por causa de sua ingenuidade, ele enfrenta várias desventuras até conseguir criar um artefato que muda drasticamente sua vida.

Clube dos Pilantras (1980)

Título original: Caddyshack

7,2 no IMDb | 72% no Rotten Tomatoes

O adolescente sem sorte, Danny Noonan (Michael O’Keefe), trabalha em um clube de golfe cheio de esnobes. Na tentativa de ganhar votos para receber uma bolsa universitária reservada para carregador de tacos, ele se oferece para trabalhar para um membro do clube bastante influente.

Os Irmãos Cara de Pau (1980)

Título original: The Blues Brothers

7,9 no IMDb | 72% no Rotten Tomatoes | 60 no Metacritic

Após sair da prisão, Jake (John Belushi) reencontra seu irmão Elwood (Dan Aykroyd) – conhecidos como os Irmãos Blues – e, juntos, eles decidem ajudar o orfanato onde cresceram, que está prestes a falir.

Para conseguir, eles têm a ideia de achar todos os antigos membros da banda de rock e blues que eles participavam. A ideia é arrecadar dinheiro o suficiente para pagar os impostos atrasados do orfanato. Porém, a dupla logo percebe que precisa organizar um baita evento para cumprir o objetivo – o que não será nada fácil.

Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu (1980)

Título original: Airplane!

7,7 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes | 78 no Metacritic

Esse filme de comédia é uma paródia sobre todos os filmes de desastre lançados nos anos 1970. Quando os passageiros e a tripulação de um avião começam a passar mal devido a uma intoxicação alimentar, um piloto desonesto e com problemas alcoólicos precisa cooperar com sua ex-namorada (e também aeromoça dessa viagem) para conseguir pousar o avião de forma segura.

Recrutas da Pesada (1981)

Título original: Stripes

6,8 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Sem rumo após ser demitido e abandonado por sua namorada, o taxista John Winger (Bill Murray) se alista no Exército dos EUA com seu melhor amigo, Russell Ziskey (Harold Ramis) com a expectativa de viajar e curtir a vida. Mas, na realidade, eles acabam quase causando um escândalo internacional.

Arthur, o Milionário Sedutor (1981)

Título original: Arthur

6,9 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Nesse filme de comédia, Arthur Bach (Dudley Moore) é um playboy milionário de vida boa completamente sem rumo que mora em Nova York. Mas essa folga pode acabar a qualquer momento. Sua família está disposta a negar sua herança caso não se case com sua namorada insuportável em menos de um mês. Para completar o leque de problemas, é por Linda Marolla (Liza Minelli), uma garçonete do Queens, por quem Arthur é apaixonado.

Tootsie (1982)

7,4 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 88 no Metacritic

Em um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos, o ator nova-iorquino Michael Dorsey (Dustin Hoffman) é talentoso, porém muito perfeccionista e duro consigo mesmo e com os outros. Isso faz com que seu agente (Sydney Pollack) tenha dificuldade de encontrar trabalho para Michael.

Depois de fracassar em um teste de novela, Michael resolve se transformar na atriz Dorothy e finalmente consegue o papel. O que era para ser uma participação pequena, acaba se transformando em um contrato de longo prazo. Mas quando ele se apaixona por Julie (Jessica Lange), sua colega de elenco, surgem complicações que podem destruir tudo.

Picardias Estudantis (1982)

Título original: Fast Times at Ridgemont High

7,1 no IMDb | 78% no Rotten Tomatoes | 61 no Metacritic

Stacy Hamilton (Jennifer Jason Leigh) é uma adolescente extremamente bonita pronta para namorar – mas sem experiência nenhuma. Com a ajuda de sua amiga desinibida, Linda Barrett (Phoebe Cates), Stacy entra em um triângulo amoroso com o bom moço Mark Ratner (Brian Backer) e o amigo Mike Damone (Robert Romanus).

Nesse meio tempo, o colega de classe de Stacy, Jeff Spicoli (Sean Penn), que resume sua vida em surfar e ficar chapado, enfrenta o Sr. Hand (Ray Walston), um professor rígido que não tem tempo para lidar com os problemas causados por Jeff.

Férias Frustradas (1983)

Título original: National Lampoon’s Vacation

7,3 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes

Nesse filme de comédia, a família Griswold está de férias e com planos de encontrar diversão em um parque temático na Califórnia. Mas, no caminho da viagem, entre cenas bem-humoradas, eles acabam enfrentando todos os tipos de acidentes absurdos.

Trocando as Bolas (1983)

Título original: Trading Places

7,5 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

O executivo Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine são os temas de uma aposta entre os corretores de sucesso Mortimer e Randolph Duke. Um funcionário dos Duke, Winthorpe, é falsamente acusado pelos irmãos por um crime que não cometeu, com os irmãos, em seguida, colocando o esperto Valentine em sua posição. Quando Winthorpe e Valentine descobrem o esquema, eles decidem virar o jogo que os Dukes começaram.

Um Tira da Pesada (1984)

Título original: Beverly Hills Cop

7,3 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

Na sinopse, depois que seu amigo de infância é assassinado enquanto visitava Detroit, o policial rebelde Axel Foley (Eddie Murphy) segue algumas pistas até Beverly Hills, na Califórnia. Lá, se hospeda como turista e vai atrás de mais informações. No entanto, o tenente Bogomil (Ronny Cox), do Departamento de Polícia de Beverly Hills, não confia em Foley, e dificulta sua busca por evidências.

Os Caça-Fantasmas (1984)

Título original: Ghostbusters

7,8 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 71 no Metacritic

Simplesmente um clássico atemporal que mistura o humor clássico com fantasia. Nele, uma equipe de cientistas composta por Dr. Egon Spengler (Harold Ramis), Dr. Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Dr. Peter Venkman (Bill Murray) perde o emprego em uma universidade de Nova York.

Eles decidem, então, investir na carreira de caçadores de fantasmas e utilizar todos os dispositivos de alta tecnologia contra o sobrenatural por dinheiro. Nessa brincadeira, eles se deparam com uma porta de entrada para outra dimensão e acabam libertando o mal na cidade. Para consertar tudo, os caça-fantasmas precisam salvar Nova York da destruição total.

Isto é Spinal Tap (1984)

Título original: This is Spinal Tap

7,9 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 92 no Metacritic

Esse filme de comédia explora o universo independente de uma banda de heavy metal lutando para voltar às paradas. Com turnê pelos Estados Unidos, um cineasta americano decide filmar a passagem da banda pelo país, mas nada sai como o esperado e algumas apresentações são canceladas.

As Grandes Aventuras de Pee-wee (1985)

Título original: Pee-Wee’s Big Adventure

7,0 no IMDb | 87% no Rotten Tomatoes

Pee-Wee Herman (Paul Reubens) é um homem um tanto quanto excêntrico com um comportamento bem infantil. Justamente por ser quem é, ele embarca na maior aventura de sua vida quando sai em busca do seu bem mais precioso: sua bicicleta vermelha que foi roubada.

Entre cenas bem-humoradas, Pee-Wee percorre vários lugares para tentar achá-la. E, naturalmente, no meio do caminho ele se depara com pessoas e situações bizarras, como um caminhão fantasma, um cowboy, uma garçonete sonhadora com um namorado invejoso, além da gangue de motoqueiros.

Relax (1985)

Título original: Lost in America

7,0 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 78 no Metacritic

Depois de ser humilhado em seu trabalho, David Howard (Albert Brooks) convence sua esposa, Linda (Julie Hagerty), a largar o emprego e acompanhá-lo em uma viagem pelo país.

Os dois vendem todos os bens e deixam a Costa Oeste em Winnebago, com a intenção de encontrar a si mesmos e explorar a América. Mas, durante uma parada em Las Vegas, o casal perde suas economias em uma roleta e começa a ver que a idealização que tinham sobre o que era a experiência americana está totalmente equivocada.

Curtindo a Vida Adoidado (1986)

Título original: Ferris Bueller’s Day Off

7,8 no IMDb | 81% no Rotten Tomatoes | 61 no Metacritic

Um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos é também um dos mais populares do mundo. Em Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller (Matthew Broderick) tem uma habilidade ímpar de matar aulas e se safar.

Com esse histórico, o adolescente decide dar mais uma de suas investidas e enganar seus pais fingindo estar doente para poder matar aula. Ele convence sua namorada, Sloane Peterson (Mia Sara), e seu melhor amigo, Cameron Frye (Alan Ruck), a se juntar a ele na viagem até Chicago, usando a Ferrari do pai de Cameron.

No entanto, o diretor do colégio Ed Rooney (Jeffrey Jones) está em seu rastro, determinado a pegá-lo em flagrante.

Feitiço da Lua (1987)

Título original: Moonstruck

7,1 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Assim que a viúva ítalo-americana Loretta (Cher) aceita uma proposta de casamento de Johnny (Danny Aiello), ela se vê apaixonada por seu irmão mais novo, Ronny (Nicolas Cage) – que, para piorar, era melhor amigo de seu marido, falecido há sete anos.

E não para por aí. Nesse filme de comédia romântica, conforme Loretta se apaixona cada vez mais, ela descobre que não é a única em sua família com um romance secreto.

Nos Bastidores da Notícia (1987)

Título original: Broadcast News

7,2 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 84 no Metacritic

Com humor ácido, Nos Bastidores da Notícia é uma sátira inteligente do telejornalismo americano. Na trama, três jornalistas altamente ambiciosos (William Hurt, Albert Brooks e Holly Hunter) têm suas vidas interligadas nos bastidores de uma rede de televisão.

Bom Dia, Vietnã (1987)

Bom Dia, Vietnã (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Good Morning, Vietnam

7,3 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 67 no Metacritic

O bem-humorado radialista Adrian Cronauer (Robin Williams) é enviado ao Vietnã para levar um pouco de comédia à vida dos soldados. Mas nem todos gostam de sua abordagem. O Sargento Major Dickerson (J. T. Walsh) tenta censurar o programa de Adrian, que, com a ajuda de uma menina vietnamita, Trinh (Chintara Sukapatana), entende a verdade sobre a guerra.

S.O.S.: Tem um Louco Solto no Espaço (1987)

Título original: Spaceballs

7,1 no IMDb | 57% no Rotten Tomatoes | 46 no Metacritic

Nesse filme de comédia, depois que o planeta Spaceball virou um deserto, o maquiavélico presidente Skroob (Mel Brooks) resolve tomar o oxigênio de Druidia, o planeta vizinho, e ordena que o vilão Lord Dark Helmet (Rick Moranis) sequestre a princesa Vespa (Daphne Zuniga) e exija de seu pai, o rei, que libere todo o ar.

Antes Só do que Mal Acompanhado (1987)

Título original: Planes, Trains and Automobiles

7,6 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 72 no Metacritic

Na sinopse desse filme de comédia, um executivo e um vendedor de cortinas são passageiros de um voo que deveria parar em Chicago, mas acaba aterrissando em Kansas por causa de uma tempestade imprevista. Agora, entre cenas bem-humoradas, precisam enfrentar o trajeto juntos para passar o dia de Ação de Graças com suas famílias.

Os Desajustados (1987)

Os Desajustados (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Withnail and I

7,6 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 84 no Metacritic

Na trama desse filme de comédia, dois atores desempregados – o ansioso e sem sorte nenhuma Marwood (Paul McGann) e seu amigo chegado na bebida, Withnail (Richard E. Grant) – passam os dias alternando entre o apartamento, a agência para desempregados e o bar.

Quando eles tiram férias “por engano” na casa de campo do tio de Withnail, Monty (Richard Griffiths), eles conhecem o lado desagradável do interior da Inglaterra: tédio, moradores aterrorizantes e chuva torrencial.

Arizona Nunca Mais (1987)

Título original: Raising Arizona

7,3 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Na sinopse, casado com a policial Edwina (Holly Hunter), H.I. McDonnough (Nicolas Cage) descobre que os dois não podem ter filhos. Já em desespero, sem conseguir uma adoção, o casal resolve apelar para meios ilegais e raptar um dos bebês de Nathan Arizona (Trey Wilson), mas logo aprende que criar filhos não é missão para qualquer um.

Os Safados (1988)

Título original: Dirty Rotten Scoundrels

7,4 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Em um dos melhores filmes de comédia, o vigarista Lawrence Jamieson (Michael Caine) é um morador de longa data em um luxuoso resort costeiro, onde aproveita ao máximo os frutos dos golpes que ele dá. Isso até o concorrente Freddy Benson (Steve Martin) aparecer.

Quando as táticas de Freddy começam a atrapalhar seu trabalho, Jamieson decide se livrar dele. Os dois então fazem uma aposta: o vencedor fica no resort e o perdedor deve sair da cidade.

Quero ser Grande (1988)

Título original: Big

7,3 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Esse é um dos melhores filmes de comédia com o incrível Tom Hanks como protagonista. Na trama, depois que um desejo transforma Josh Baskin (David Moscow), de 12 anos, em um homem de 30 (Tom Hanks), ele vai para a cidade de Nova York e consegue um emprego em uma loja de brinquedos.

Logo, uma colega de trabalho, Susan Lawrence (Elizabeth Perkins), passa a se interessar romanticamente por Josh, mas a pressão da vida adulta começa a assombrá-lo, fazendo com que ele queira mais do que nunca voltar para sua vida mais simples como menino.

Os Fantasmas se Divertem (1988)

Título original: Beetlejuice

7,5 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 70 no Metacritic

Um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos, Os Fantasmas se Divertem é um clássico essencial em qualquer lista. Na história, depois que Barbara (Geena Davis) e Adam Maitland (Alec Baldwin) morrem em um acidente de carro, eles se veem presos na residência do campo, assombrando a casa e sendo incapazes de sair.

Quando os pais tradicionais Deezer (Catherine O’Hara e Jeffrey Jones) e a filha adolescente Lydia (Winona Ryder) compram a casa, os Maitlands tentam afugentá-los – mas sem sucesso. A única coisa que dá certo é que os esforços dos fantasmas atraem Beetlejuice (Michael Keaton), um espírito maluco e indisciplinado que vira a casa do avesso.

Um Peixe Chamado Wanda (1988)

Título original: A Fish Called Wanda

7,5 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 80 no Metacritic

O ladrão britânico George Thomason (Tom Georgeson) e o infeliz ajudante, Ken Pile (Michael Palin), unem o par de americanos arrogantes, a vigarista Wanda Gerschwitz (Jamie Lee Curtis) e o especialista em armas Otto West (Kevin Kline) para um roubo planejado de diamantes.

Corra que a Polícia vem Aí! (1988)

Corra que a Polícia Vem Aí! (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: The Naked Gun

7,6 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Frank Drebin (Leslie Nielsen) é um detetive de polícia bastante sem noção. Mas, sem querer, ele descobre um plano para assassinar a Rainha da Inglaterra durante um jogo de beisebol e, para impedir o atentado, ele acaba se metendo em cenas bem-humoradas e muitas confusões.

Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989)

Título original: When Harry met Sally

7,7 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Nesse filme de comédia romântica, situado em 1977, os recém-formados Harry Burns (Billy Crystal) e Sally Albright (Meg Ryan) vão morar em Nova York. Eles se encontram esporadicamente e constroem uma grande amizade ao longo dos anos. Mas, aos poucos, começam a perceber que a amizade pode ser transformada com o tempo em algo mais.

UHF – O Vidiota, ou TV Pirada (1989)

Título original: UHF

6,9 no IMDb | 61% no Rotten Tomatoes

Após perder mais um emprego, George Newman (Weird Al Yankovic) entra em uma crise profissional. Por sorte, o tio de George (Stanley Brock) lhe entrega a escritura de uma pequena estação de TV local chamada UHF – mas em contrapartida, é um canal com índices muito baixos. Cabe ao rapaz emplacar suas ideias esquisitas de programação para impedir que seu novo empreendimento decaia cada vez mais.

Atração Mortal (1989)

Atração Mortal (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Heathers

7,2 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes | 72 no Metacritic

Em Atração Mortal, Veronica Sawyer (Winona Ryder) faz parte do grupo popular da escola, mas desaprova o comportamento cruel e sem noção das três outras garotas chamadas Heather. O comportamento delas e dos colegas em volta é tão irritante que, às vezes, Veronica sente uma vontade genuína de matá-las.

Com isso, Jason Dean (Christian Slater) aparece de forma misteriosa no estilo “seu desejo é uma ordem”. Assim que começa a namorar Veronica, as mortes se tornam realidade, sempre de uma forma que as pessoas achem que foi suicídio.

Bill & Ted: Uma Aventura Fantástica (1989)

Título original: Bill & Ted’s Excellent Adventure

6,9 no IMDb | 82% no Rotten Tomatoes

Neste clássico filme de comédia, Bill (Alex Winter) e Ted (Keanu Reeves) são amigos de escola que começam uma banda. Porém, eles estão a um passo de serem reprovados em história – o que significa que Ted pode ser enviado para a escola militar.

Para impedir que isso aconteça, a dupla recebe a ajuda de Rufus (George Carlin), um viajante do tempo que os leva para o passado para conhecer figuras históricas como Napoleão, Sócrates e Gengis Khan, o que os ajuda a fazer o trabalho final.

Uma Festa de Arromba (1990)

Título original: House Party

6,5 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Na sinopse, quando seus pais viajam, Kid (Christopher Reid) decide dar uma festa de arromba e demonstrar sua habilidade com as rimas. Mas no grande dia ele é confrontado por vários rappers rivais e se envolve em uma briga com o valentão da escola.

Amigos, Sempre Amigos (1991)

Título original: City Slickers

6,8 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 70 no Metacritic

Todos os anos, três amigos tiram férias longe de suas esposas. Neste ano, Phil (Daniel Stern), o recém-casado Ed (Bruno Kirby) e Mitch (Billy Crystal) estão apavorados em meio a uma crise de meia-idade.

Para reviver a masculinidade, o trio decide fugir da rotina tocando gado no Novo México durante as férias.

Uma Equipe Muito Especial (1992)

Título original: A League of Their Own

7,3 no IMDb | 81% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

À medida que os jovens atléticos da América são convocados para a Segunda Guerra Mundial, uma liga profissional de beisebol feminina surge no meio-oeste, financiada pelo fabricante de doces Walter Harvey (Garry Marshall).

As irmãs competitivas Dottie Hinson (Geena Davis) e Kit Keller (Lori Petty) entram na equipe e dividem as telas com o olheiro Ernie Capadino (Jon Lovitz) e o rabugento ex-técnico Jimmy Dugan (Tom Hanks). Madonna e Rosie O’Donnell co-estrelam como duas das amigas de equipe das irmãs.

Mudança de Hábito (1992)

Mudança de Hábito (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Sister Act

6,5 no IMDb | 75% no Rotten Tomatoes | 51 no Metacritic

Mudança de Hábito é um dos melhores filmes de comédia dramática já feitos. Quando a animada cantora Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) testemunha seu namorado mafioso, Vince LaRocca (Harvey Keitel), cometer um assassinato, ela é realocada para a própria proteção.

Disfarçada de freira em um convento da Califórnia, Deloris começa a mudar bruscamente a vida tranquila das irmãs residentes. Então, para mantê-la longe de problemas maiores, elas encaminham Deloris para o coro do convento – um grupo que ela logo transforma em um dos atos mais comoventes do cinema.

Quanto Mais Idiota Melhor (1992)

Título original: Wayne’s World

7,0 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes

Basicamente um spin-off de “Saturday Night Live” em formato de longa-metragem. Nele, os metaleiros Wayne Campbell (Mike Myers) e Garth Algar (Dana Carvey) são dois grandes amigos que produzem no porão de Wayne um programa de televisão alternativo chamado O Mundo de Wayne, transmitindo-o para uma rede local.

Inesperadamente, o programa chama a atenção de um executivo de uma grande rede nacional, que demonstra o interesse em fazer uma versão de alto orçamento do programa para todo o país.

Uma Babá Quase Perfeita (1993)

Título original: Mrs. Doubtfire

7,1 no IMDb | 70% no Rotten Tomatoes | 53 no Metacritic

Um dos melhores filmes de comédia dramática. Na história, preocupado por ter pouco contato com os filhos, o divorciado Daniel Hillard (Robin Williams) elabora um plano mirabolante. Com a ajuda do irmão criativo Frank (Harvey Fierstein), ele se veste como uma mulher idosa britânica e convence sua ex-mulher, Miranda (Sally Field), a contratá-lo como babá.

Com o plano consolidado, as crianças adoram a Sra. Doubtfire (persona criada por Daniel) e a partir dessa convivência, ele se torna um pai melhor. Porém, quando surge uma situação que tanto Daniel quanto a babá precisam estar no mesmo lugar, o homem se encontra em apuros.

Jovens, Loucos e Rebeldes (1993)

Título original: Dazed and Confused

7,6 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 78 no Metacritic

Esse filme de comédia é ambientado na década de 1970. Nele, os veteranos de uma escola do Texas se divertem ao máximo com os calouros, sem hora para acabar. A juventude irresponsável atinge o ápice em clima de festas, carros velozes e total insanidade por cenas bem-humoradas e absurdas.

Feitiço do Tempo (1993)

Título original: Groundhog Day

8,1 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 72 no Metacritic

Um clássico maravilhoso, Feitiço do Tempo acompanha Phil (Bill Murray), um meteorologista arrogante de um canal de televisão. Em determinado dia, ele é escalado para cobrir um acontecimento anual e acaba ficando preso em uma espécie de túnel do tempo, condenado a reviver em looping o mesmo dia até que mude suas atitudes.

Ace Ventura: Um Detetive Diferente (1994)

Ace Ventura: Um Detetive Diferente (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Ace Ventura: Pet Detective

6,9 no IMDb | 48% no Rotten Tomatoes

Vamos combinar que Ace Ventura é um filme típico de Sessão da Tarde – e suas notas nos sites mais renomados de crítica do cinema podem confirmar isso. Mas é inegável que ele é um marco para a história dos filmes de comédia e, de certa forma, para a carreira do Jim Carrey, que explorou ao máximo seu lado mais bobo e humorístico.

A premissa é bem simples, na verdade. O golfinho mascote da equipe de futebol americano de Miami, o Miami Dolphins, é sequestrado. É aí que entra o Ace Ventura (Jim Carrey), um detetive particular doido que é especializado em encontrar animais desaparecidos. Em meio a desventuras e situações ridículas, ele embarca nessa saga.

Quatro Casamentos e um Funeral (1994)

Título original: Four Weddings and a Funeral

7,1 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 81 no Metacritic

Em um dos melhores filmes de comédia dramática, o adorável inglês Charles (Hugh Grant) e seu grupo de amigos definitivamente não têm sorte no amor. No casamento de um amigo, o rapaz, que, além de tudo, tem dificuldade em assumir relacionamentos, conhece Carrie (Andie MacDowell), uma jovem americana por quem se apaixona.

Depois de uma noite perfeita, ela precisa voltar para os Estados Unidos e deixar Charles sozinho, acabando com as esperanças dele. No entanto, a situação retorna e acaba se esclarecendo após mais três casamentos e um funeral.

Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994)

Título original: Dumb & Dumber

7,3 no IMDb | 68% no Rotten Tomatoes | 41 no Metacritic

Mais um filme de comédia com o humor clássico e bobo de Jim Carrey. Os melhores amigos (com todo respeito e perdão da palavra) imbecis Lloyd Christmas (Jim Carrey) e Harry Dunne (Jeff Daniels) acham uma maleta cheia de dinheiro deixada no carro de Harry pela passageira Mary Swanson (Lauren Holly).

Então, eles decidem ir para Aspen, no estado de Colorado, para tentar devolver a mala. Sem saber o que tinha naquela maleta, os dois acabam sendo perseguidos pela polícia e por assassinos profissionais.

O Balconista (1994)

Título original: Clerks

7,7 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 70 no Metacritic

Muitas situações ao mesmo tempo para assimilar nesse filme de comédia. Explico o porquê. Nele, Dante (Brian O’Halloran) é chamado na folga para cobrir um turno na loja de conveniência em que trabalha em Nova Jersey. Seu amigo Randal (Jeff Anderson) o ajuda a passar o tempo, saindo do próprio trabalho na locadora.

O dia monótono da dupla é abalado pela notícia de que uma das ex-namoradas de Dante morreu. Depois de ir ao funeral, o rapaz entra em uma reflexão sobre a atual namorada Veronica (Marilyn Ghigliotti) e uma outra ex, a Caitlin (Lisa Spoonhauer).

Priscilla, a Rainha do Deserto (1994)

Título original: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

7,5 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 70 no Metacritic

Quando a drag queen Anthony (Hugo Weaving) concorda em se apresentar na estrada, ele convida Adam (Guy Pearce) e Bernadette (Terence Stamp) para acompanhá-lo. Em seu ônibus bem colorido, chamado Priscilla, os três artistas viajam pelo deserto australiano apresentando-se para multidões entusiasmadas e locais um tanto quanto… homofóbicos. Mas, quando os outros dois artistas descobrem a verdade sobre por que Anthony aceitou o trabalho, isso ameaça sua amizade e todo o resto.

Mong e Lóide (1995)

Título original: Tommy Boy

7,1 no IMDb | 41% no Rotten Tomatoes | 46 no Metacritic

Depois que seu amado pai (Brian Dennehy) morre, o sem noção do Tommy Callahan (Chris Farley) herda uma fábrica de peças para automóveis quase falida em Sandusky, Ohio. Sua nova madrasta, Beverly (Bo Derek), quer fechar a fábrica e faturar. Mas o apego sentimental de Tommy aos funcionários de seu pai o estimula a fazer um último esforço para encontrar alguém que compre seus produtos. Com o assistente de seu pai, Richard (David Spade), Tommy pega a estrada para prospectar alguns novos clientes.

Sexta-Feira em Apuros (1995)

Título original: Friday

7,2 no IMDb | 76% no Rotten Tomatoes | 54 no Metacritic

Em plena sexta-feira, Craig Jones (Ice Cube) foi demitido, o aluguel está prestes a vencer e ele não aguenta mais a namorada ciumenta. Para completar, a cereja do bolo é que seu amigo Smokey (Chris Tucker) está encrencado com um traficante violento a quem deve dinheiro. Sentados na varanda de casa, os dois passam o tempo tentando achar uma solução para conseguir o dinheiro.

As Patricinhas de Beverly Hills (1995)

Título original: Clueless

6,9 no IMDb | 81% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Além de ser um dos melhores filmes de comédia, As Patricinhas de Beverly Hills é um dos melhores longas de coming of age já feitos. Inclusive, ele é uma referência cultural até hoje.

A rica, superficial e extremamente popular Cher (Alicia Silverstone) tem o mundo nas mãos e domina a escola de Beverly Hills. Em um momento de insight, ela decide fazer boas ações por aí, inclusive bancar o cupido para dois professores do colégio – que, eventualmente, começam a namorar de fato.

Empolgada com seus resultados, Cher tem como próximo alvo uma nova estudante mais reservada. Ela a considera como um projeto pessoal e faz uma grande transformação na menina. Ao perceber que a amiga está se tornando mais popular que ela própria, sua perspectiva muda.

O Clube das Desquitadas (1996)

Título original: The First Wives Club

6,4 no IMDb | 50% no Rotten Tomatoes | 58 no Metacritic

Nesse filme de comédia dramática, uma divorciada de meia-idade, por estar extremamente deprimida sobre o casamento do ex-marido com uma mulher mais jovem, acaba se jogando de sua cobertura.

No funeral da mulher, as antigas amigas da faculdade se reúnem novamente após 30 anos separadas. Quando as três descobrem a razão do suicídio da amiga, elas percebem que todos os seus ex-maridos fizeram o mesmo. Decididas que é hora de vingança, elas fazem um pacto para se vingar desses homens.

Um Maluco no Golfe (1996)

Título original: Happy Gilmore

7,0 no IMDb | 61% no Rotten Tomatoes

Demorou, mas chegou: um filme de comédia com o Adam Sandler nessa lista. O sonho de Happy Gilmore (Sandler) sempre foi ser um jogador profissional de hóquei, mas acaba descobrindo que tem um talento extraordinário para outro esporte, o golfe.

Quando sua avó (Frances Bay) descobre que está prestes a perder sua casa, Happy, um cara desbocado e sem filtros, entra em um torneio de golfe para tentar ganhar dinheiro o suficiente e resgatar a propriedade para ela.

O problema maior é que Happy se torna um herói improvável para o golfe, o que desagrada os golfistas esnobes que mantêm a pose de elegantes.

A Gaiola das Loucas (1996)

Título original: The Birdcage

7,2 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes | 72 no Metacritic

Nesse remake do humor clássico francês La Cage aux Follex, o casal de noivos Val Goldman (Dan Futterman) e Barbara Keeley (Calista Flockhart) apresentam os seus futuros sogros uns aos outros.

O pai de Val, Armand (Robin Williams), um gay dono de um clube drag de Miami, finge ser hétero e tenta esconder seu relacionamento com Albert (Nathan Lane), seu parceiro de vida, para agradar o pai de Barbara, o controverso senador republicano Kevin Keeley (Gene Hackman).

Austin Powers: 000, um Agente Nada Discreto (1997)

Título original: Austin Powers: International Man of Mystery

7,0 no IMDb | 73% no Rotten Tomatoes | 51 no Metacritic

Esse filme de comédia é tão ruim que acaba ficando bom. Tornou-se outro marco para a história das produções de humor, além de oferecer muitas cenas bem-humoradas e absurdas.

Na sinopse, um playboy de nível internacional e agente especial nas horas vagas, Austin Powers (Mike Myers) é descongelado após 30 anos para igualar sua inteligência com a do Dr. Evil (também interpretado por Myers). Com habilidades de espião antiquadas e maneirismos dos anos 1960, Austin precisa enfrentar um vilão como nenhum outro e dar um jeito em sua sexualidade e abordagens fora de moda.

Título original: There’s Something About Mary

7,1 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes

Nesse filme de comédia romântica, o sonho de Ted (Ben Stiller) de ir ao baile de formatura com Mary (Cameron Diaz) nunca aconteceu – devido a uma situação constrangedora em sua casa.

Anos depois, Ted contrata Pat Healy (Matt Dillon) para achar Mary para que ele possa retomar o contato com ela. Encantado pela moça, Pat mente para Ted sobre Mary e descobre tudo o que pode sobre ela para poder conquistá-la e namorá-la. Ted então viaja para encontrar Mary e desmentir o que disseram por aí para tentar conquistá-la.

O Grande Lebowski (1998)

Título original: The Big Lebowski

8,1 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes | 71 no Metacritic

Jeff Lebowski (Jeff Bridges) é um homem com uma boa vida que acaba se envolvendo na história de um milionário com o mesmo nome. O tal ricaço pede ajuda para Lebowski para entregar o dinheiro do resgate de sua esposa, que foi sequestrada por ladrões perigosos.

Até que a Fuga os Separe (1999)

Título original: Life

6,8 no IMDb | 52% no Rotten Tomatoes | 63 no Metacritic

Ray Gibson (Eddie Murphy) e Claude Banks (Martin Lawrence) são dois trambiqueiros que um dia acabam presos ao transportarem bebida ilegal. Acusados de assassinato, eles vivem diversas aventuras ao longo dos anos que passam juntos na cadeia.

American Pie: A Primeira Vez é Inesquecível (1999)

Título original: American Pie

7,0 no IMDb | 61% no Rotten Tomatoes | 58 no Metacritic

Um marco entre os filmes de comédia, American Pie pode não ser o filme com as notas mais altas, mas é aquele que todo mundo sabe uma referência ou outra por ser o rei do besteirol.

Nesse filme de comédia sobre lições de vida, amor e (muita) libido, os quatro amigos Jim Levenstein (Jason Biggs), Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas), Oz Ostreicher (Chris Klein) e Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) buscam desesperadamente perder suas virgindades. Em meio a várias frustrações, os meninos fazem um acordo e combinam que devem deixar de ser virgens antes do baile de formatura. Agora eles têm apenas 24 horas para cumprir o combinado.

Heróis Fora de Órbita (1999)

Título original: Galaxy Quest

7,4 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 70 no Metacritic

As estrelas de um programa de ficção científica dos anos 1970 – que, atualmente, ganham a vida com reprises e convenções de ficção científica – são abduzidas por alienígenas reais. Os extraterrestres acreditam que os dramas heroicos do elenco realmente são documentos históricos da vida real. Por isso, eles recorrem às celebridades em busca de ajuda na luta contra inimigos espaciais.

Como Enlouquecer seu Chefe (1999)

Título original: Office Space

7,6 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

O rabugento Peter Gibbons (Ron Livingston) odeia o próprio trabalho em uma empresa de software. Ele recusa fazer hora extra, vive jogando na mesa do escritório e, sem a menor intenção, conquista dois consultores que aceleram a sua promoção. Em meio a essa folga, Peter e seus amigos descobrem que a companhia está prestes a fazer cortes e decidem armar um plano de vingança contra a empresa.

Entrando numa Fria (2000)

Entrando Numa Fria (Imagem: IMDb)

Título original: Meet the Parents

7,0 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Um dos melhores filmes de comédia reúne Ben Stiller e Robert de Niro em frente às telas. Tudo o que poderia dar errado para Greg Focker (Stiller), simplesmente dá. Os problemas começam a partir do primeiro encontro desastroso que ele tem com a família de sua namorada – e futura noiva. Principalmente com o pai intimidador Jack Byrnes (de Niro).

Todo Mundo em Pânico (2000)

Título original: Scary Movie

6,2 no IMDb | 51% no Rotten Tomatoes | 48 no Metacritic

Esse filme de comédia abriu as portas para uma longa franquia de filmes que zombavam dos lançamentos de terror e suspense de cada época, além das celebridades e momentos culturais em alta. O primeiro Todo Mundo em Pânico é um verdadeiro trash que faz rir do começo ao fim. Infelizmente não posso dizer o mesmo da maior parte dos outros filmes sequenciais.

A paródia mais famosa da cultura pop traz Cindy Campbell e sua turma de amigos em uma desventura atrás da outra. Ela conta com cenas clássicas de “Pânico”, “O Sexto Sentido”, “Matrix”, “Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado” e “A Bruxa de Blair”, e depois tira sarro de todos os clichês possíveis de filmes adolescentes, não importa o gênero.

O Melhor do Show (2000)

Título original: Best in Show

7,4 no IMDb | 93% no Rotten Tomatoes | 78 no Metacritic

Nesta comédia, um grupo de personagens excêntricos conversa com as câmeras durante os preparativos para um concurso na Filadélfia. As tensões aumentam e esses donos de cães descobrem mais sobre si do que gostariam.

O Diário de Bridget Jones (2001)

Título original: Bridget Jones’ Diary

6,8 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

O Diário de Bridget Jones é um dos mais populares e melhores filmes de comédia romântica já feitos. Nele, no início do Ano Novo, Bridget Jones (Renée Zellweger), de 32 anos, decide que está na hora de tomar as rédeas de sua vida. Como iniciativa, ela começa a escrever um diário.

O resultado dos registros são relatos picantes, descrições de cenas bem-humoradas e, claro, suas desventuras profissionais, familiares e amorosas.

Mais um Verão Americano (2001)

Título original: Wet Hot American Summer

6,5 no IMDb | 38% no Rotten Tomatoes | 42 no Metacritic

Ambientado em 1981 e situado no último dia de acampamento de férias, Mais um Verão Americano acompanha um grupo de conselheiros que estão tentando concluir os negócios inacabados antes do final do dia.

Nesse meio tempo, muitas coisas acontecem. A diretora está apaixonada pelo professor de astrofísica, alguns triângulos amorosos acontecem, além da bagunça habitual das crianças para completar o último dia de verão.

Beijando Jessica Stein (2001)

Beijando Jessica Stein (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Kissing Jessica Stein

6,6 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes | 72 no Metacritic

Nesse filme de comédia romântica, Jessica (Jennifer Westfeldt) é uma jornalista nova-iorquina sensível, neurótica e frustrada com a sua vida amorosa – que, no momento, é algo inexistente. Ela vê um anúncio no jornal na seção em que se procura um par e resolve responder. Para sua surpresa, ela encontra uma mulher muito interessante.

Zoolander (2001)

6,5 no IMDb | 64% no Rotten Tomatoes | 61 no Metacritic

Derek Zoolander (Ben Stiller) é um modelo extremamente egocêntrico que está em crise por ter perdido o posto de personalidade da mídia número um para Hansel (Owen Wilson), seu rival e inimigo. Deprimido, ele decide procurar a ajuda de Jacobim Mugatu (Will Ferrell).

O problema é que Mugatu tem outros planos para Zoolander: com a ajuda de uma falsa agente da CIA, Mugatu pretende fazer uma lavagem cerebral no modelo e transformá-lo em um assassino para matar o presidente da Malásia. E tudo isso porque, com o presidente morto, Mugatu poderá explorar o trabalho infantil no país. Esse filme é o auge do absurdo que combina cenas bem-humoradas com situações surreais.

Super Tiras (2001)

Título original: Super Troopers

7,0 no IMDb | 36% no Rotten Tomatoes

Em Super Tiras, cinco patrulheiros passam a maior parte do tempo se divertindo como motoristas em alta velocidade na estrada. Mas quando o estado anuncia um corte no orçamento, eles resolvem se esforçar para impressionar seus superiores e salvar seus empregos.

Legalmente Loira (2001)

Título original: Legally Blond

6,4 no IMDb | 71% no Rotten Tomatoes | 59 no Metacritic

Um filme perfeito, sem tirar nem pôr. Elle Woods (Reese Witherspoon) tem absolutamente tudo: popularidade, riqueza e sagacidade. Mas seu maior objetivo é casar com Warner Huntington III (Matthew Davis). O problema é que ele considera Elle muito fútil, então termina o relacionamento com ela e decide investir em outra garota, que está na mesma faculdade de Direito que ele.

Elle não se dá por vencida e decide se esforçar ao máximo para entrar também na Universidade de Harvard no curso de Direito e ainda por cima provar sua inteligência de uma vez por todas.

Kung-Fu Futebol Clube (2001)

Título original: Siu Lam juk kau

7,3 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Durante toda a sua vida, um jovem comum (Stephen Chow) foi tratado com desdém. Ainda assim, ele nunca desistiu de acreditar que todos os problemas do mundo poderiam ser resolvidos com uma dose de kung fu.

Com isso em mente, ele se une a um grupo de desajustados – seis amigos que foram mestres do kung fu na juventude – para formar um time de futebol que só ele acredita ter a chance de ganhar um grande prêmio em dinheiro.

Uma Turma do Barulho (2002)

Título original: Barbershop

6,3 no IMDb | 82% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

Calvin herda uma barbearia, mas não quer gerir os negócios e a vende para um negociante local, que pretende transformá-la em uma boate. Rapidamente, Calvin se dá conta de que foi apressado e de que a barbearia era importante na vida de muita gente

Escola de Rock (2003)

Título original: School of Rock

7,2 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 82 no Metacritic

Depois que o entusiasmado guitarrista Dewey Finn (Jack Black) é expulso de sua banda, ele precisa desesperadamente de um trabalho. Então ele tem a brilhante ideia de fingir ser um professor de música em uma escola particular.

Quando ele ouve seus alunos tocarem, acaba se dando conta de que eles podem formar uma banda e participar da Batalha das Bandas, evento que poderá finalmente dar o título de astro do rock a ele.

Um Duende em Nova York (2003)

Título original: Elf

7,1 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 64 no Metacritic

Nesse filme de comédia, Buddy (Will Ferrell) foi acidentalmente levado para o Polo Norte quando era criança e criado, até se tornar adulto, entre os duendes de Papai Noel.

Sentindo-se deslocado, já adulto, Buddy viaja para Nova York, em um traje de elfo, à procura de seu verdadeiro pai. Ele encontra Walter Hobbs (James Caan), um homem extremamente cínico que vive para seus negócios. Depois que um teste de DNA prova que ele é o pai, Hobbs relutantemente tenta começar um relacionamento com o infantil Buddy. Em meio a cenas bem-humoradas, tudo se transforma em um completo caos.

Team America: Detonando o Mundo (2004)

Título original: Team America: World Place Police

7,2 no IMDb | 77% no Rotten Tomatoes

Quando o governante norte-coreano Kim Jong-il (Trey Parker) organiza uma conspiração terrorista global, cabe aos bonecos fortemente armados da unidade especializada Team America parar seu esquema covarde.

Todo Mundo Quase Morto (2004)

Título original: Shaun of the Dead

7,9 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Em um dos filmes mais engraçados, Shaun (Simon Pegg), um funcionário de vendas de uma loja de eletrônicos e seu melhor amigo precisam salvar seus amigos e famílias de zumbis que tomaram conta de Londres.

Madrugada Muito Louca (2004)

Uma Madrugada Muito Louca (Imagem: IMDb)

Título original: Harold & Kumar Go to White Castle

7,0 no IMDb | 74% no Rotten Tomatoes | 64 no Metacritic

O contador Harold (John Cho) e seu amigo, Kumar (Kal Penn), ficam chapados assistindo televisão e totalmente enfeitiçados por um comercial de White Castle, cismados de que precisam imediatamente comer um hambúrguer de lá. Então, eles partem tarde da noite para Nova Jersey em busca do lanche.

E é claro que a dupla se envolve em várias encrencas e desventuras no meio do caminho, tendo que lidar com ladrões de carro, fuga da polícia e pessoas esquisitas.

Meninas Malvadas (2004)

Título original: Mean Girls

7,1 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

Simplesmente um verdadeiro patrimônio cultural para a indústria cinematográfica.

A adolescente Cady Heron (Lindsay Lohan) foi educada na África pelos pais cientistas. Quando sua família se muda para o subúrbio de Illinois, nos Estados Unidos, Cady começa a frequentar a escola pública da região e recebe um verdadeiro guia às leis de popularidade que dividem seus colegas. Sem querer, ela acaba no meio de um grupo de elite: as meninas malvadas.

Kung-Fusão (2004)

Título original: Kung Fu Hustle

7,7 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 78 no Metacritic

Ao tentarem enganar os residentes de Pig Sty Alley fingindo ser de uma gangue, Sing (Stephen Chow) e seu amigo bobalhão Bone (Lam Chi Chung) são surpreendidos pelos verdadeiros bandidos. Ameaçados, eles são surpreendentemente defendidos por um grande mestre em artes marciais.

Napoleon Dynamite (2004)

Jon Heder e Efren Ramirez em Napoleon Dynamite (Imagem: Twentieth Century Fox Film Corporation e Paramount Pictures Corporation)



6,9 no IMDb | 72% no Rotten Tomatoes | 64 no Metacritic

Na pequena cidade de Preston, Idaho, o adolescente Napoleon Dynamite (Jon Heder) tem dificuldades para fazer amizades. Depois que sua avó sofre um acidente, sua vida se torna ainda pior quando seu tio nostálgico, Rico (Jon Gries), aparece para tomar conta dele. Na escola, junto com Pedro (Efren Ramirez), seu novo amigo, um menino hispânico rabugento que mal fala inglês, lança uma campanha para concorrer à presidência da classe.

O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy (2004)

Título original: Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

7,1 no IMDb | 66% no Rotten Tomatoes | 63 no Metacritic

O famoso apresentador Ron Burgundy (Will Ferrell) dá as boas-vindas à nova repórter Veronica Corningstone (Christina Applegate) no mundo dominado por homens dos noticiários dos anos 1970.

Com o tempo, a jovem começa a ofuscar Ron e, por um lapso de ciúmes e inveja, ele acaba provocando a própria ruína ao vivo.

O Virgem de 40 Anos (2005)

Steve Carell interpreta o virgem de 40 anos (Imagem: IMDb)

Título original: The 40-year-old virgin

7,1 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Em um dos melhores filmes de comédia, Steve Carell é Andy Stitzer, um solteiro amável que trabalha em uma grande loja de conveniência. Morando sozinho, Andy, de 40 anos, passa o tempo livre jogando videogame e organizando sua coleção de action-figures.

Eventualmente, os colegas de trabalho de Andy descobrem que ele ainda é virgem. Agora, eles embarcam na missão de tentar ajudá-lo a encontrar uma garota e perder a sua virgindade.

Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América (2006)

Borat no meio de suas desventuras absurdas (Imagem: IMDb)

Título original: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

7,3 no IMDb | 90% no Rotten Tomatoes | 89 no Metacritic

Borat (Sacha Baron Cohen) é um repórter famoso do Cazaquistão que viaja aos Estados Unidos para produzir um documentário sobre os hábitos dos cidadãos norte-americanos, provocando as mais variadas situações absurdas por onde passa.

Idiocracia (2006)

Idiocracia (2006)

(Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Idiocracy

6,5 no IMDb | 71% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

De acordo com a sinopse, em 2005, o soldado Joe Bowers (Luke Wilson) é selecionado para participar de um experimento secreto militar que o coloca em hibernação. Quando a experiência governamental cai no esquecimento, Bowers acorda no ano 2505 e encontra uma sociedade tão emburrecida pelo comercialismo de massa e pela alienante programação de TV, que ele acaba sendo o cara mais inteligente do planeta. Agora, cabe a um cara extremamente mediano colocar a evolução humana de volta nos trilhos.

Hot Rod – Loucos Sobre Rodas (2007)

Título original: Hot Rod

6,7 no IMDb | 39% no Rotten Tomatoes | 43 no Metacritic

Para Rod Kimball (Andy Samberg), realizar acrobacias e atuar como dublê é um modo de vida, mesmo sabendo que pode sofrer terríveis acidentes. Quando Frank (Ian McShane), seu padrasto, fica doente, Rod anuncia seu mais perigoso número como dublê para arrecadar dinheiro para sua cirurgia.

Chumbo Grosso (2007)

Título original: Hot Fuzz

7,8 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes | 81 no Metacritic

Nicholas Angels (Simon Pegg) é um ex-policial de Londres que foi transferido para a pacata vila britânica de Sandford, que por sua vez é tranquila demais para o gosto de Angels. No entanto, essa tranquilidade está para acabar quando alguns moradores começam a morrer em acidentes sinistros.

Superbad: É Hoje (2007)

Título original: Superbad

7,6 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Os adolescentes Seth (Jonah Hill) e Evan (Michael Cera) têm grandes expectativas para uma festa de formatura. Eles pretendem beber e colocar em prática o plano de conquistar garotas para que possam finalmente se tornarem parte da turma mais popular da escola, mas algumas situações surgem para complicar a missão da dupla.

Na Mira do Chefe (2008)

Título original: In Bruges

7,9 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes | 67 no Metacritic

Após um trabalho particularmente difícil, os assassinos de aluguel Ray (Colin Farrell) e Ken (Brendan Gleeson) recebem a ordem de se refugiarem na cidade medieval de Bruges, na Bélgica. Ray detesta o lugar, mas Ken acha tudo muito encantador. As experiências dos dois se tornam cada vez mais surreais quando eles encontram turistas, moradores, um anão americano e um amor em potencial para Ray.

Quase Irmãos (2008)

Título original: Step Brothers

6,9 no IMDb | 55% no Rotten Tomatoes | 51 no Metacritic

Brennan Huff (Will Ferrell) e Dale Doback (John C. Reilly) tem um fator em comum: ambos são desempregados e preguiçosos que ainda moram com os pais. Quando a mãe de Brennan e o pai de Dale se casam e decidem morar juntos, o mundo dos dois vira completamente de cabeça para baixo.

Queime Depois de Ler (2008)

Título original: Burn After Reading

7,0 no IMDb | 78% no Rotten Tomatoes | 63 no Metacritic

Na trama, quando um disco contendo as memórias de um ex-analista da CIA (John Malkovich) cai nas mãos de Linda Litzke (Frances McDormand) e Chad Feldheimer (Brad Pitt), os dois funcionários da academia veem uma chance de ganhar dinheiro suficiente para mudar de vida. Previsivelmente, os eventos saem fora de controle para a dupla e todas as pessoas ao redor, resultando em confusões e cenas bem-humoradas.

Quatro Leões (2009)

Título original: Four Lions

7,3 no IMDb | 83% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Neste filme de comédia, um grupo de jovens muçulmanos que vivem em Sheffield bolam um plano para se tornarem homens-bomba. Omar (Riz Ahmed) e Waj (Kayvan Novak) têm uma breve e desastrosa corrida em um campo de treinamento no Paquistão, enquanto Faisal (Adeel Akhtar) trabalha em um esquema impossível e mal planejado para treinar pássaros para carregar bombas.

Conversa Truncada (2009)

Título original: In The Loop

7,4 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Nessa sátira, durante uma entrevista, o ministro do gabinete britânico Simon Foster (Tom Hollander) faz uma observação de que a guerra no Oriente Médio é algo imprevisível. O político Malcolm Tucker (Peter Capaldi) tenta consertar a gafe de Foster, mas já é tarde demais.

Foster então é convidado a ir até Washington D.C., onde uma discussão gigantesca se forma enquanto políticos enganam e manipulam uns aos outros antes de uma votação da ONU sobre uma ação militar.

Se Beber, Não Case! (2009)

Título original: The Hangover

7,7 no IMDb | 79% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Dois dias antes de seu casamento, Doug (Justin Bartha) e seus três amigos (Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis) dirigem até Las Vegas para uma grandiosa despedida de solteiro.

Quando os três padrinhos acordam na manhã seguinte, nenhum deles consegue lembrar de nada e para piorar, Doug está desaparecido. Com pouco tempo restando até o dia do casamento, os amigos tentam rememorar a noite anterior e encontrar o noivo para que possam levá-lo de volta a tempo de chegar ao altar.

Missão Madrinha de Casamento (2011)

Título original: Bridesmaids

6,8 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 75 no Metacritic

Annie (Kristen Wiig) é uma mulher solteira cuja vida está um verdadeiro caos, mas quando descobre que sua melhor amiga, Lillian (Maya Rudolph), está noiva, ela não tem muitas escolhas a não ser aceitar ser dama de honra e se dedicar à missão de corpo e alma.

O problema é que, no meio da organização do casamento, Annie conhece Helen (Rose Byrne), uma bela e rica mulher que está decidida a ser a nova melhor amiga de Lillian. Então, as duas começam a disputar a proximidade da noiva, assim como o posto de organizadora do casamento e demais eventos pré-nupciais.

A Escolha Perfeita (2012)

Título original: Pitch Perfect

7,1 no IMDb | 81% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

A estudante universitária Beca (Anna Kendrick) definitivamente não quer fazer parte de uma panelinha, mas é exatamente em uma que ela entra assim que chega na faculdade. Ela é incentivada a participar de atividades extracurriculares, até surgir a oportunidade de entrar no grupo musical Barden Bella e competir no Campeonato Regional de Música.

Anjos da Lei (2012)

Título original: 21 Jump Street

7,2 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Jenko (Channing Tatum) e Schmidt (Jonah Hill) estudaram juntos tempos atrás, mas nunca foram amigos de verdade. Anos depois, os dois se reencontram na academia de polícia e devido algumas situações, eles passam a ajudar um ao outro.

Já formados, a dupla acaba se envolvendo em uma confusão ao tentar prender um traficante. Por causa do péssimo desempenho, eles são remanejados para trabalhar infiltrados como alunos de ensino médio e descobrir quem é o fornecedor de uma nova droga na escola, enquanto tentam manter o disfarce.

No Auge da Fama (2014)

Título original: Top Five

6,4 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes | 81 no Metacritic

Nesse filme, embora tenha começado na comédia stand-up, Andre Allen (Chris Rock) atingiu o ápice da carreira como a estrela de uma trilogia de comédias de ação sobre um urso falante. Ele é obrigado a passar um dia com Chelsea (Rosario Dawson), a jornalista do New York Times responsável por uma matéria sobre sua carreira. A partir disso, seguimos uma sequência de memórias e cenas bem-humoradas.

O Grande Hotel Budapeste (2014)

Título original: The Grand Budapest Hotel

8,1 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 88 no Metacritic

Na década de 1930, o gerente do Grande Hotel Budapeste, um famoso hotel europeu, tornou-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho. Os dois acabam se envolvendo no roubo de um famoso quadro de valor inestimável e na batalha por uma fortuna de família. De uma forma cômica, o filme mostra as mudanças históricas na Europa que ocorreram durante os anos 1920.

Além disso, ele conta com um elenco magnífico que inclui nomes como Ralph Fiennes, Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Owen Wilson, Willem Dagoe, Léa Seydoux, Saoirse Ronan e Jeff Goldblum.

O que Fazemos nas Sombras (2014)

Título original: What We Do in the Shadows

7,6 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Um dos filmes mais engraçados de Taika Waititi. Protegidos por crucifixos e reza, um grupo de cineastas entra com equipamentos e câmeras para registrar a intimidade de quatro vampiros que dividem um lar no subúrbio da Nova Zelândia.

Enquanto as criaturas imortais lidam com os conflitos de convivência, eles tentam se manter antenados na vida moderna sem esquecer os costumes do século passado.

Orgulho e Esperança (2014)

Orgulho e Esperança (Imagem: Rotten Tomatoes)

Título original: Pride

7,8 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 79 no Metacritic

Beirando o absurdo, no ano de 1984, durante o poder de Margaret Thatcher, Londres une todas as tribos – imprensa conservadora e comunidade de ativistas LGBTQIAP+ – em apoio aos mineiros de carvão em greve no País de Gales.

Descompensada (2015)

Título original: Trainwreck

6,2 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes | 75 no Metacritic

Nesse filme de comédia romântica, desde pequena, Amy (Amy Schumer) aprendeu com o pai que a monogamia não existe. Então, a redatora de revista vive de relacionamentos casuais. Mas tudo muda ao ter que escrever um perfil sobre o charmoso e bem-sucedido Aaron Conners (Bill Harder), uma vez que ela se apaixona por ele.

A Espiã Que Sabia de Menos (2015)

Título original: Spy

7,0 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 75 no Metacritic

Apesar de ter um sólido treinamento de campo, a analista da CIA Susan Cooper (Melissa McCarthy) passou toda sua carreira como secretária, trabalhando lado a lado com o agente Bradley Fine (Jude Law).

No estilo “As Espiãs Demais”, Susan exerce o papel de anjo da guarda de Bradley e por meio de equipamentos de alta tecnologia, evita que ele corra perigo. Mas quando seu parceiro sai da jogada e outro agente fica comprometido, Susan decide se infiltrar no mundo de um traficante de armas mortais e evitar um desastre global.

Viagem das Garotas (2017)

Título original: Girls Trip

6,2 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 71 no Metacritic

Na trama, quatro amigas de longa data viajam para New Orleans para o Essence Festival, onde irmandades são retomadas, lados aventureiros são redescobertos e muita dança, bebida e romance pairam no ar.

A Noite do Jogo (2018)

Título original: Game Night

6,9 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 66 no Metacritic

Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams) participam de um grupo de casais que ama organizar noites de jogos. Brooks (Kyle Chandler), que é irmão de Max, decide organizar a festa da semana com base nos temas de assassinato e mistério.

No entanto, Brooks é sequestrado de verdade, mas o grupo acredita que tudo faz parte da brincadeira. Agora, os seis amigos competitivos precisam resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado e repleto de situações bizarras.

Não Vai Dar (2018)

Título original: Blockers

6,2 no IMDb | 84% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Com o baile de formatura quase chegando, Julie (Kathryn Newton), Kayla (Geraldine Viswanathan) e Sam (Gideon Adlon) são três amigas do último ano do ensino médio que fazem um combinado para perder a virgindade na noite do baile.

Em contrapartida, Lisa (Leslie Mann), Mitchell (John Cena) e Hunter (Ike Barinholtz) são três pais superprotetores que perdem as estribeiras quando descobrem os planos de suas filhas. Logo, eles se unem para impedir o tal combinado das jovens.

Podres de Ricos (2018)

Título original: Crazy Rich Asians

6,9 no IMDb | 91% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Rachel Chu (Constance Wu) é uma professora de economia nos Estados Unidos que namora Nick Young (Henry Golding) há algum tempo. Quando Nick a convida para ir ao casamento do melhor amigo em Singapura, ele esquece de avisar à namorada um pequeno detalhe: como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local, colocando Rachel na mira de outras candidatas e da mãe de Nick, que desaprova o namoro.

Stan & Ollie (2018)

7,2 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 75 no Metacritic

Stan Laurel (Steve Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly) é uma das maiores duplas de comediantes. Eles embarcam em uma longa turnê pela Grã-Bretanha de 1953 com o objetivo de ascender novamente suas carreiras e conquistar o holofote apesar das consequências da Segunda Guerra Mundial.

Título original: Wild Nights with Emily

6,2 no IMDb | 89% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Nesse filme de comédia dramática, a poeta Emily Dickinson teve um lado vivaz que foi escondido durante anos, assim como seu relacionamento com sua amiga e cunhada Susan – o que não é fictício, mas o longa-metragem retrata de uma forma interessante e um tanto quanto cômica em algumas cenas.

Fora de Série (2019)

Título original: Booksmart

7,1 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 84 no Metacritic

Um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos e, provavelmente, o melhor de 2019. Nele, Amy (Kaitlyn Dever) e Molly (Beanie Feldstein) são duas garotas extremamente esforçadas nos estudos no ensino médio com o objetivo de conseguirem adentrar nas melhores faculdades possíveis. Mas, em dado momento, elas percebem que perderam muitos momentos da adolescência, então decidem compensar o tempo perdido e viver quatro anos de diversão em uma única noite.

Pequenos Monstros (2019)

Título original: Little Monsters

6,3 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes | 59 no Metacritic

Em Pequenos Monstros, Dave (Alexander England) se voluntaria para acompanhar seu sobrinho em uma viagem escolar após se interessar pela professora do garoto, Caroline (Lupita Nyong’o), e se esforça para impressioná-la. Uma coisa que ninguém estava esperando, no entanto, era um terrível apocalipse zumbi.

Entre Facas e Segredos (2019)

Título original: Knives Out

7,9 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes | 82 no Metacritic

Em uma mistura de comédia com mistério e suspense, Entre Facas e Segredos é um filme hipnotizante. As circunstâncias que envolvem a morte do romancista Harlan Thrombey (Christopher Plummer) são muito misteriosas. Mas há um detalhe que o renomado detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) sabe com toda certeza: todos da família disfuncional de Thrombey são mais que suspeitos.

Agora cabe a Blanc desvendar esse mistério. Detalhe que o filme uniu um baita elenco, com nada menos, nada mais que Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon e Lakeith Stanfield.

A Despedida (2019)

Título original: The Farewell

7,5 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes | 89 no Metacritic

Nesse filme de comédia dramática, a família de uma senhorinha descobre que ela possui apenas mais algumas semanas de vida, mas decide não informá-la a respeito do diagnóstico. Em vez disso, seus filhos e netos tentam arranjar um casamento surpresa para unir a todos.

Convidado Vitalício (2019)

Título original: Plus One

6,6 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 65 no Metacritic

Em um verão repleto de casamentos, dois amigos solteiros de longa data decidem se unir para fazer companhia um ao outro em todas as cerimônias que foram convidados, com o objetivo de se divertir e aproveitar as férias.

Era Uma Vez Em… Hollywood (2019)

Título original: Once Upon a Time… In Hollywood

7,6 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Ambientado em 1969, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um ator de TV em declínio que tenta voltar à vida de fama e sucesso em Hollywood ao lado de seu amigo e dublê, Cliff Booth (Brad Pitt).

Bons Meninos (2019)

Título original: Good Boys

6,7 no IMDb | 80% no Rotten Tomatoes | 60 no Metacritic

Na esperança de finalmente aprender a beijar, Max Newman (Jacob Tremblay) decide usar o drone de seu pai para espionar as garotas da vizinhança. As coisas não saem como o esperado, então o menino e seus amigos precisam bolar um plano de resgate ao drone antes que seu pai perceba.

On The Rocks (2020)

6,4 no IMDb | 87% no Rotten Tomatoes | 73 no Metacritic

Diante de dúvidas repentinas sobre seu casamento, Laura (Rashida Jones), uma jovem mãe, resolve se reaproximar de seu pai. O reencontro entre os dois se torna tão intenso, que ambos seguem rumo a uma aventura pela cidade de Nova York.

A Pequena Frances (2020)

Título original: Saint Frances

7,1 no IMDb | 99% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Nesse filme de comédia dramática, Bridget (Kelly O’Sullivan) é uma jovem mulher que acaba de ter um aborto ao passo que consegue um emprego como babá de Frances (Ramona Edith-Williams), uma menina de seis anos.

Sem muito tempo para se recuperar do ocorrido, Bridget se vê estabelecendo um vínculo de amizade com a pequena Frances.

Você Nem Imagina (2020)

Título original: The Half of It

6,9 no IMDb | 97% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Em uma disputa cômica, uma menina tímida ajuda o atleta da escola a conquistar uma garota de quem, secretamente, os dois gostam.

Palm Springs (2020)

7,4 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 83 no Metacritic

Em uma mistura de humor e fantasia, dois convidados de um casamento acabam presos num loop temporal. Dessa forma, eles desenvolvem um romance enquanto precisam viver o mesmo dia de novo e de novo.

Dente de Leite (2020)

Título original: Babyteeth

7,2 no IMDb | 94% no Rotten Tomatoes | 77 no Metacritic

Essa é uma história que definitivamente só vai escalando. Quando Milla (Eliza Scanlen), uma adolescente com uma doença complicada, se apaixona perdidamente por um traficante de drogas, seus pais quase têm um colapso.

Mas ao notarem que o primeiro contato de Milla com o amor traz uma nova perspectiva para a vida da jovem, tudo fica muito confuso e a moral tradicional da família fica abalada.

Come as You Are (2020)

7,0 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 71 no Metacritic

Cansados da superproteção dos pais, os três amigos Scotty (Grant Rosenmeyer), Mo (Ravi Patel) e Matt (Hayden Szeto) fogem com uma enfermeira viajante em direção a um bordel em Montreal. No entanto, a própria viagem já se revela uma experiência transformadora.

Unpregnant (2020)

6,5 no IMDb | 92% no Rotten Tomatoes | 61 no Metacritic

O filme de comédia dramática acompanha Veronica (Haley Lu Richardson), uma menina de 17 anos, que foi certinha a vida toda. Quando ela descobre que está grávida e seus planos de ingressar numa universidade renomada podem ser arruinados, ela decide embarcar em uma viagem de carro com sua ex-melhor amiga, Bailey (Barbie Ferreira), para o Novo México.

Um Caso de Detetive (2020)

Título original: The Kid Detective

7,0 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Em meio a mistérios cheios de humor ácido, Abe Applebaum (Adam Brody) era conhecido na infância por seu trabalho como um detetive mirim. Hoje, na casa dos 30 anos, ele continua a resolver os mesmos casos bobos em meio a frustração de nunca ter resolvido algo grande. Mas, finalmente, ele é apresentado ao seu primeiro caso sério, envolvendo um homicídio.

Shiva Baby (2021)

7,1 no IMDb | 98% no Rotten Tomatoes | 79 no Metacritic

Shiva Baby precisa apenas de um funeral e uma casa cheia para instalar o desconforto e as cenas mais cômicas possíveis. Durante um funeral judaico com os pais, Danielle (Rachel Sennott), uma estudante universitária, tem um encontro esquisito com pessoas do presente e do passado.

A Um Clique de Distância (2021)

Título original: Language Lessons

7,1 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Adam (Mark Duplass) recebe aulas de espanhol como presente de seu marido, mas não sabe exatamente como isso pode se encaixar em sua rotina estruturada e sem muito tempo de sobra. No entanto, uma tragédia acontece, e sua professora torna-se uma amiga que ele não sabia que precisava.

Plano B (2021)

Título original: Plan B

6,7 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Em Plano B, uma jovem estudante do ensino médio vive sua primeira experiência sexual de uma forma um tanto quanto confusa. Na manhã seguinte, ela percebe que precisará de um plano B para evitar problemas futuros. Ou seja, ela tem 24 horas para encontrar uma pílula do dia seguinte.

Zola (2021)

6,5 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Em Zola, uma garçonete é seduzida para uma viagem de última hora para Tampa de uma forma nada convencional.

El Planeta (2021)

6,3 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 76 no Metacritic

Em meio à Espanha pós-crise, mãe e filha blefam para manter o estilo de vida que acham que merecem, unindo-se por uma tragédia comum e um despejo iminente.

Bo Burnham: Inside (2021)

8,6 no IMDb | 95% no Rotten Tomatoes | 98 no Metacritic

O filme especial de comédia realizado por Bo Burnham, sozinho, ao longo do ano de 2021 resumiu todos os sentimentos que muitas pessoas tiveram durante a pandemia. De um jeito cômico e ao mesmo tempo solitário, essa é uma das produções mais bem feitas que existem – não à toa as notas altas nos sites renomados de crítica.

Os Banshees de Inisherin (2022)

Título original: The Banshees of Inisherin

7,8 no IMDb | 96% no Rotten Tomatoes | 87 no Metacritic

Situado numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, Os Banshees de Inisherin acompanha os amigos de longa data Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) que entram em um impasse quando Colm, inesperadamente, põe fim à amizade deles.

O Peso do Talento (2022)

Título original: The Unbearable Weight of Massive Talent

7,0 no IMDb | 87% no Rotten Tomatoes | 68 no Metacritic

Em um dos melhores filmes de comédia de todos os tempos temos Nicolas Cage interpretando ele mesmo. O ator aceita relutantemente a oferta de um milhão de dólares para ficar na ilha de luxo de um superfã para sua festa de aniversário, mas as coisas tomam um rumo inesperado e ele acaba em uma aventura de um de seus filmes de ação.

Catarina, a Menina Chamada Passarinha (2022)

Título original: Catherine Called Birdy

6,6 no IMDb | 88% no Rotten Tomatoes | 74 no Metacritic

Na vila medieval inglesa de Stonebridge, em 1290, Lady Catarina (Bella Ramsey) é uma jovem espirituosa e aventureira que está determinada a acabar com todos os pretendentes que surgirem no meio de seu caminho. Com a família desesperada para casá-la, sua rebeldia a coloca em um conflito sem fim com os pais.

Morte, Morte, Morte (2022)

Título original: Bodies, Bodies, Bodies

6,3 no IMDb | 85% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Quando um grupo de jovens ricos de 20 e poucos anos planeja uma festa em uma remota mansão familiar, um jogo entre o grupo dá muito errado. A celebração se torna mortal e, de repente, começam a surgir pessoas assassinadas.

Cha Cha Real Smooth – O Próximo Passo (2022)

Título original: Cha Cha Real Smooth

7,3 no IMDb | 86% no Rotten Tomatoes | 69 no Metacritic

Neste filme de comédia dramática, Andrew (Cooper Raiff) é um recém-formado da faculdade que ainda está indeciso sobre o rumo que vai traçar pela vida, sentindo-se preso com sua família em Nova Jersey.

Mas, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é organizar festas. Isso contribuiu para que ele conseguisse um emprego organizando festas para outras pessoas e fazendo bar mitzvahs para os amigos de seu irmão mais novo. Em uma dessas festas ele conhece Domino (Dakota Johnson), uma mãe com uma filha autista. Essa amizade improvável acaba ampliando o mundo de Andrew para novas possibilidades.

Fonte: Rotten Tomatoes

Revisão do texto feita por: Pedro Bomfim (13/03/23)