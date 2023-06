Congratulations to all Barendrecht graduates! – barendrechtnu.nl

Barendrecht – (pictures) Students in the final exams of secondary schools in Barendrecht were told last Thursday whether they had passed or not (yet). See the overview below of congratulations sent by family/friends to Barendrecht graduates.

To all the students who have already passed: Congratulations! To everyone who has to go back to work during the rec: good luck!

Congratulations

The following greetings (and photos below) have been sent to BarendrechtNU in response to the previous call.

Petra Kuiser: “congratulation sem de graph you are a winner with getting your mawo diploma,

Anne-Christine de Jong: “Luuk de Waal is 15 years old and has passed his MAVO!,

Carin Toole: “Stage Job Passed “

Monique Shilperort: “Jovi Shilperort for your VMBO exam!”

Jolande Verschoor: “These two champion passes! Timo and Enzo Verschoor,

Jacqueline Otterwanger: “pass!! So proud of this winner Kevin Otterwanger!!,

Mike van Rijswijk: “Yaaahhh jasper passed!! So proud of you. Big Kiss Dad, Mom and Sabine,

Kolinda Koen-Van Den Broeck: “As parents, we are proud of our daughter like a peacock. Congratulations to Rowena Koen on receiving your diploma.,

Diana: “Congratulations Martijn, how nice of his coach to come to congratulate him in person,

Christijn Judaric: “congrats carlo “

Ayla Unal: “My daughter Kayranur has passed her MAVO Diploma in Portus Groin Heart. Congratulations Changers and all the other graduates.,

Wilke: “Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh proud of you beautiful,Yah they both did. passed out and graduated, we feel very proud as parents,

Papa and Mama and Son: “Dear Danik, we are very proud of you, you have graduated with a wonderful final grade.,

Roberto Rismeyer: “Jessy Riesmeijer passes her VMBO and is congratulated by Wendy, Demi, Valentino, Milan and Roberto Riesmeijer,

E. Snowies: “Our winner Jaden Snow, we are so proud of you! Congratulations on getting the degree. Marco, Elanora and Lillian,

Sam: “pass! Congratulations Fayne! We are very proud of you! Wow, what a list of grades!,

graduates

The overview below contains a list (approximately*) of all successful students of the secondary school Portus Groene Hart in Barendrecht. Other schools have not published this overview.

*All (parent) students in the list below have given permission for the school to share their name due to the AVG. Other schools in Barendrecht have not done so since the implementation of the GDPR and therefore do not publish lists with the names of all successful students.

Portas Green Heart

Portus Grown Heart extends hearty congratulations to all the graduates. The school wishes students who will take one more step for every success and takes pride in all its students.

Mavo

Lara Ahmadi, Mohamed Alkuwrit, Amy Andrikopoulos, Stejan Bunn, Thijs Beenan, Ainhoa ​​Beck, Clement Bezemer, Sanjay Bissessar, Robin Blomstiel, Linde Boer, Demi Bose, Souhaila Boulkharif, Nour Bougrin, Romaisa Brumüller, Finn Breuer, Chayen Chin A Pow, Angelina Kulibrak, Manar Dadi, Ansar Dag, Esma Daoudi, Carlo Judaric, Noemi Dolly, Lara Donmez, Jelaiza Doorn, Rina Dubbeldam, Irem Durdu, Sam Ejsakers, Mohamed El Badaoui, Dilla Fayda, Benito van Gelder, Celeste Gevarts, Jesse van der Giessen, Nikki Gorter, Mika Gaumann, Tim Groeneveld, Sebastian den Hartog, Kino de Heer, Sage van der Helm, Daniel van Hurk, Tim Hersbach, Michel Hoeck, Nova de Hoop, Esmeralda Hopik, Nathalie Hoy, Eva Hulman, Fayke Ingels, Stefan Jansson, Bjorn Kerkhoff, Marcel Khamas, Samantha Klarenbeek, Tijn Klefman, Lars Kooz, Kino Kopenicki, Amber De Coster, Len Crannan, Caris Crans, Ronald Lagerwerff, Thimo Lammerts, Mike Lederhoff, Cincy Lederdam, Jeremiah da Luz, Jonas Maskant, Connor Peters, Jerez Mondria Renado, Kristina Mukhortov, Claudio Munster, Nina Pothar Gonzalez, Annabel Rau, Sid Rudenberg, Rick Ruigrok, Tess Schotte, Moreno Serag, Nima Shemveta, Martijn Slotts, Stijn van Staalduinen, Tristan Steenbergen, Anas Tahiri, Luc Temple , Linde van Tour, Talha Ulukan, Kyranur Unal, Emma Verheij, Levi van der Wej, Pearl Verbieten, Babette Vos, Jesse Vroegoop, Luc de Waal, Colin Wilson, Milan van der Wosten and Xander Zwaal

howo

Talha Aslan, Britt Bakker, Thijs Bakker, Beja Bass, Sophie Berkhout, Louel Bijleveld, Ruben Bole, Tara Booj, Douay Buchlaghem, Julian Baumann, Bridget van Boven, Bink van den Broeck, Raymond de Bruyn, Beth Bruning, Raef Butt, Noah Cornelis, Darja Kugunova, Yuri Deckers, Tamara Jokic, Aimee van Dongen, Julie Drer, Jill Dupain, Leili Durdu, Fiona van Eyck, Ruben van der Elst, Bjoan Engel, Sam van Etten, Germelino Furtado Brito, Roel van Geldere, Eva de Guus, Marco Grosbeek, Renske de Groot, Tulin Gule, Amani Haddoui, David Hartmann, Joa Heijboer, Kasper Hengel, Finn Hollemann, Lisa Hoogendijk, Louise Hoorweg, Cathy van Hout, Niels Jurison, Leon Jonas, Dan Jongneel, Mika Klopp, Lois Kornnief, Jona Kranendonk, Dax Kuijpers, D’Annely Kuvas, Dan LaVein, Mehdi Lazarek, Romy Leap, Amr Limouri, Bart van der Linden, Nikita van Lint, Marieke Loren, Joshua Lucas, Demi Maasbach, Anna van der Munnick, Abderrahman Nejmi , Ilham Obiza, Rick Olde Bijvank, Amber Oommen, Kaj Den Otter, Merlijan Den Otter, Celine Ozturk, Jessica Pole, Priyanka Ramsaran, Isra Remijans, Amy Reynolds, Senna Rudenberg, Merlijan Roos, Cassandre Rottweil, Billy Schell, Lisa Schikendantz, Viggo Schirmer, Anastasija Simic, Misa Slijpen, Tessa Smitink, Marlos Smit, Daniel Sommers, Armand Swirk, Tessa Ueberfeldt, Julie Urban, Mandy Vermaat, Timo Verschoor, Ruben Werzil, Marlike Vink, Tom van Vliet, Chiara Volkerts, Luc van der Waardt, Zoe Weiss, Duncan Yntema, Sterre van Zanten, Kristijn Zarik and Julian Zevenbergen

WOWOW

Salem El Amaroui, Aileen Bhatto, Liv Bijl, Lisa Bijl, Elise Boon, Jordi van den Boos, Rance van de Breevaart, Kyra Brito Fernandes Varela, Maude Dekkers, Mustafa Devely, Caspar Dominicus, Stefan Ernst, Michiel van Ees, Fleur Usser, Priya Gangadeen, Tess Haringa, Britte van den Heuvel, Max Hoffmann, Anna Kamerman, Leah Claris, IJbrand König, Joost Kuindersma, Thomas Kuiper, Matthijs Muybroek, Marijan van Oosterbaan, Thomas Penning, Annek van de Pol, Akhilesh Rambharos, Michael Roos, Jodia van Rossum, Timo Russell, Camille van der Schaans, Farhan Sverdj, Leonie Swank, Max Verraert, Annick Visser and Thijs van Waardenburgh