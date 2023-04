Conheça 10 melhores filmes do Star+ para assistir em abril de 2023 | Filmes

O Star+ é uma plataforma do grupo Disney ideal para quem gosta de variedade. O catálogo do serviço de streaming se diferencia do irmão Disney+ ao possuir uma programação de filmes e séries de produtoras consagradas no cinema e na TV, como 20th Century Fox, FX Networks, Touchstone Pictures, Hulu, além de conteúdo esportivo da ESPN. Entre as obras das telonas presentes na plataforma estão La La Land, Jurassic Park e o recém-lançado Os Banshees de Inisherin.

Se você quer conhecer mais sobre o Star+, confira abaixo o que há de mais imperdível na programação cinematográfica da plataforma. Os filmes aqui listados tem ótima repercussão de público e crítica, de clássicos a obras modernas dos mais variados gêneros. Em cada dica há informações sobre enredo, elenco e notas da imprensa.

Os Banshees de Inisherin

Uma das novidades do Star+ é o recém-lançado Os Banshees de Inisherin, obra que marcou presença no Oscar 2023 com nove indicações, incluindo a de Melhor Filme. A comédia dramática do diretor Martin McDonagh (Três Anúncios Para Um Crime) tem no elenco principal Colin Farrell (Batman, de 2022), Brendan Gleeson (franquia Harry Potter), Barry Keoghan (Eternos), Sheila Flitton (O Homem do Norte), Kerry Condon (Better Call Saul), entre outros.

Na fictícia ilha de Inisherin, costa oeste da Irlanda, vive a dupla de amigos Pádraic Súilleabháin (Farrell) e Colm Doherty (Gleeson). A amizade dos dois é abalada quando Colm decide cortar relações com Pádraic, sem motivo claro. Insatisfeito com a atitude, Pádraic age de forma insistente (e até inconsequente) para ter a amizade do ex-amigo de volta. Em votação no IMDb, o longa tem nota 7,7. Avaliações no Metacritic, o filme recebeu avaliação 87 da crítica dão da crítica, com média 7.3 entre os usuários. No Rotten Tomatoes, teve 96% de aprovação entre a imprensa, com selo “Fresco”, e 75% da audiência.

Jurassic Park

O acervo clássico do Star+ contém obras bem avaliadas até hoje entre cinéfilos, como Jurassic Park. O longa, que completa 30 anos no próximo dia 9 de junho, é até hoje considerado um marco da evolução dos efeitos especiais criados por computador. Dirigido por Steven Spielberg (Os Fabelmans) e adaptado do livro homônimo de Michael Crichton, a obra tem no elenco Sam Neill (Peaky Blinders), Laura Dern (Adoráveis Mulheres), Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok), Richard Attenborough (Gandhi), Samuel L. Jackson (Os Banqueiros), entre outros.

O magnata Dr. John Hammond (Attenborough) criou, em uma ilha tropical, um parque temático onde as atrações são clones de dinossauros. Após um funcionário ter sido vítima de um velociraptor, três especialistas vão até o local averiguar a segurança do parque. Chegando lá, eles descobrem que a fauna de animais carnívoros, que inclui um tiranossauro implacável, põe em risco a vida do grupo. No IMDb, o filme tem nota 8,2. As avaliações no Metacritic foram de 68 (crítica) e 8.8 (público). Já no Rotten Tomatoes, as aprovações estão em 91% tanto para a crítica (com selo “Fresco”) quanto para o público.

Três Anúncios para um Crime

Outra obra oscarizada no catálogo do Star+, e também com direção de Martin McDonagh, é Três Anúncios para um Crime, lançado em novembro de 2017. Indicado a nove categorias na premiação da Academia em 2018, o longa saiu vitorioso em duas: Melhor Atriz (Frances McDormand) e Melhor Ator Coadjuvante (Sam Rockwell). Completam o elenco Woody Harrelson (Triângulo da Tristeza), Peter Dinklage (Game of Thrones), John Hawkes (Deadwood), Samara Weaving (Pânico 6) e mais.

Mildred Hayes (McDormand) é uma mãe que perdeu a filha vítima de homicídio. Ela então aluga três outdoors na estrada da cidade onde mora para denunciar a morosidade da polícia para investigar o assassinato. Sua atitude incomoda o delegado Willoughby (Harrelson), responsável pelo caso, e Jason Dixon (Rockwell), um policial violento e racista da região. Em votação dos usuários no IMDb, o longa obteve nota 8,1. No Metacritic, as médias foram de 88 (selo de “Deve assistir”) e 7.8 entre o público. As aprovações no Rotten Tomatoes são de 90% (imprensa) e 87% (audiência).

Birdman – ou A Inesperada Virtude da Ignorância

O drama surreal do diretor Alejandro González Iñárritu (O Regresso) marcou presença no Oscar de 2015 e saiu vencedor em quatro categorias, entre elas Melhor Filme. O filme contém um elenco de peso, estrelado por Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar), Zach Galifianakis (franquia Se Beber, Não Case), Edward Norton (Glass Onion: Um Mistério Knives Out), Emma Stone (La La Land) e Naomi Watts (Bem-Vindos à Vizinhança).

Tido como um astro no passado ao interpretar nos cinemas um super-herói chamado Birdman, o ator Riggan Thomson (Keaton) tenta desesperadamente retomar sua fama ao dirigir e protagonizar uma peça na Broadway. Enfrentando dificuldades na execução do espetáculo, a sanidade de Riggan é prejudicada quando o próprio Birdman retorna para lhe atazanar. No IMDb, a avaliação dos usuários foi de 7,7. Já no Metacritic as médias ficaram entre 87 (selo “Deve ver” da crítica) e 8.2 do público. Birdman tem aprovações de 91% (imprensa, selo “Fresco”) e 78% (audiência) no Rotten Tomatoes.

12 anos de Escravidão

O drama de época do diretor Steve McQueen (As Viúvas) adapta a história real de Solomon Northup, um homem negro livre raptado para a escravidão nos EUA durante o século 19. O personagem histórico é interpretado por Chiwetel Ejiofor (Doutor Estranho), que atua ao lado de Lupita Nyong’o (Pantera Negra), Benedict Cumberbatch (Ataque dos Cães), Michael Fassbender (X-Men: Primeira Classe), Paul Dano (Os Fabelmans), entre outros.

Vencedor de três Oscars em 2014 (incluindo o de Melhor Filme), 12 Anos mostra como Solomon Northup passou de um fazendeiro livre a um trabalhador escravizado. Ao procurar emprego em uma outra cidade, o protagonista é vítima de uma emboscada que o separa da esposa Patsey (Nyong’o) e o mantém nas propriedades dos escravistas Ford (Cumberbatch) e Epps (Fassbender). Nos portais de resenhas, o longa tem nota 8,1 no IMDb, 96 da crítica (com selo “Deve Ver”) e 7.8 dos usuários no Metacritic, além de 95% de aprovação no Rotten Tomatoes (crítica, selo “Fresco”) e 90% da audiência.

La La Land: Cantando Estações

Conhecido pela falsa anunciação do prêmio de Melhor Filme no Oscar de 2017 (na verdade, garantido a Moonlight: Sob a Luz do Luar), La La Land é uma obra romântica musical que merece ser vista. Com direção de Damien Chazelle (Babilônia), o filme tem no elenco Emma Stone (Cruella), Ryan Gosling (Blade Runner 2049), J.K. Simmons (Whiplash: Em Busca da Perfeição), Sonoya Mizuno (Podres de Ricos) e o cantor John Legend.

Na cidade de Los Angeles, o pianista de jazz Sebastian Wilder (Gosling) conhece a atriz Mia (Stone). Ambos se apaixonam, mas também querem conquistar sucesso em suas áreas. No caminho, os dois lidam com os percalços típicos da música e teatro para conseguir o que desejam. O romance conquistou no IMDb nota 8, enquanto no Metacritic as médias foram 94 (imprensa, selo “Deve Ver”) e 8.4 (público). Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 91% entre a crítica (selo “Fresco”) e 84% entre a audiência.

Psicose

O clássico do mestre do suspense Alfred Hitchcock pode ser visto pelas novas gerações no catálogo do Star+. Lançado em 1960, Psicose mostra que, mesmo depois de 60 anos, o filme ainda continua influente no cinema. O título é estrelado por Janet Leigh (Adeus, Amor), Anthony Perkins (O Processo), Vera Miles (Rastros de Ódio), John Gavin (Imitação da Vida), Martin Balsam (Círculo do Medo), entre outros.

Depois de roubar 40 mil dólares na empresa onde trabalhava, a secretária Marion Crane (Leigh) foge até um hotel à beira de estrada administrado por Norman Bates (Perkins). O sujeito, embora pareça amigável, causa estranheza por conta da admiração obsessiva pela mãe. Na casa, Marion vai descobrir que o local guarda um perigo letal à sua vida. O filme ainda continua a pontuar nos agregadores de resenha. No IMDb, a nota é 8,5. No Metacritic, as médias são de 97 (imprensa) e 8.8 (público). As aprovações no Rotten Tomatoes são de 96% entre a crítica e 95% entre o público.

O Grande Hotel Budapeste

O colorido e simétrico filme do diretor Wes Anderson (A Crônica Francesa) foi outro longa que saiu vencedor no Oscar de 2015, conquistando quatro estatuetas de ordem técnica – que inclui Melhor Figurino e Design de Produção. O elenco é formado por Ralph Fiennes (o Lorde Voldemort da franquia Harry Potter), Bill Murray (Homem-Formiga: Quantumania), Tilda Swinton (Doutor Estranho), Edward Norton (Glass Onion), Owen Wilson (Loki), entre outros.

Durante a década de 1930, Gustave H (Fiennes) gerencia um hotel de luxo europeu. Ele faz amizade com Zero Moustafa (Tony Revolori), um criado de origem indiana. Um roubo ocorrido dentro do prédio movimenta uma série de acontecimentos que evidenciam as mudanças que o continente europeu passou em um período pré-Segunda Guerra Mundial. O longa possui nota 8,1 no IMDb, médias de 88 (crítica, selo “Deve Ver”) e 8.4 no Metacritic, além das aprovações de 92% (imprensa, selo “Fresco”) e 86% (audiência) no Rotten Tomatoes.

De Volta para o Futuro

Uma franquia típica das transmissões da Sessão da Tarde está disponível no Star+. Todos os filmes da trilogia De Volta Para o Futuro podem ser maratonados na plataforma. A odisseia temporal do cientista Emmett Brown e seu ajudante Marty McFly, iniciada em 1985, tem no elenco Michael J. Fox (O Garoto do Futuro), Christopher Lloyd (A Família Addams), Lea Thompson (Tubarão 3), Crispin Glover (As Panteras), Thomas F. Wilson (As Bem-Armadas), e mais.

O adolescente Marty McFly (Fox) conhece por acaso o Emmett Brown (Lloyd), um cientista perseguido por terroristas que querem roubar sua máquina do tempo. Ao ajudá-lo a ficar vivo, McFly vive aventuras no tempo ao reunir os pais no passado, acabar com a tirania de um desafeto no futuro e enfrentar pistoleiros fora-da-lei no velho oeste americano. O longa possui nota 8,5 no IMDb, 87 (crítica, selo “Deve Ver”) e 8.9 (público) no Metacritic, além das aprovações de 97% (imprensa, selo “Fresco”) e 94% (audiência) no Rotten Tomatoes.

O Poderoso Chefão

Outro marco do cinema imperdível de ver no Star+ é O Poderoso Chefão. Os dois primeiros filmes da trilogia estão disponíveis na plataforma, lançados em 1972 e 1974. Obra consagrada do diretor Francis Ford Coppola (Apocalipse Now), o elenco da saga reuniu atores de peso como Marlon Brando (Último Tango em Paris), Robert De Niro (O Irlandês), Al Pacino (Scarface), James Caan (Louca Obsessão), Diane Keaton (O Pai da Noiva), Robert Duvall (O Pálido Olho Azul) e mais.

O drama acompanha a saga do mafioso ítalo-americano Don Vito Corleone (Brando) nos anos 1940. Ele é líder de um grupo extenso de criminosos que querem dominar Nova York. Porém, outra missão pessoal de Corleone é tentar trazer o filho Michael (Pacino) para perto dos negócios ilícitos da família.

O clássico possui nota 9,2 no IMDb, 100 entre a crítica no Metacritic (com selo “Deve Ver”) e 97% entre a imprensa no Rotten Tomatoes. Vale lembrar que o Poderoso Chefão é considerado pelo American Film Institute como o segundo melhor filme da história do cinema, atrás apenas de Cidadão Kane (1940).

